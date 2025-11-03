Poop (POOP) árelőrejelzés (USD)

A(z) Poop árelőrejelzései 2026-ra, 2027-re, 2028-ra, 2030-ra és azt követően. Találd ki, hogy mekkora növekedést fog elérni a(z) POOP a következő 5 vagy több évben. Azonnali előrejelzés a jövőbeli árforgatókönyvekről a piaci trendek és a hangulat alapján.

Adj meg egy számot -100 és 1,000 között, hogy megjósold a(z) Poop árát % Kiszámítás *Figyelem: Minden árelőrejelzés a felhasználók által megadott adatokon alapul. -- -- -- 0.00% USD Tényleges Előrejelzés Poop árelőrejelzése 2025-2050 USD Poop (POOP) árelőrejelzés 2025-ben (idén) Az előrejelzésed alapján a(z) Poop ekkora potenciális növekedést érhet el: 0.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2025-ben: $ 0.015179. Poop (POOP) árelőrejelzés 2026-ban (jövőre) Az előrejelzésed alapján a(z) Poop ekkora potenciális növekedést érhet el: 5.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2026-ban: $ 0.015937. Poop (POOP) árelőrejelzés 2027-ben (2 év múlva) Az árelőrejelzési modul szerint a(z) POOP 2027-re jelzett ára $ 0.016734 10.25% növekedési aránnyal. Poop (POOP) árelőrejelzés 2028-ban (3 év múlva) Az árelőrejelzési modul szerint a(z) POOP 2028-ra jelzett ára $ 0.017571 15.76% növekedési aránnyal. Poop (POOP) árelőrejelzés 2029-ben (4 év múlva) A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) POOP 2029-es célára $ 0.018450 21.55% növekedési aránnyal. Poop (POOP) árelőrejelzés 2030-ban (5 év múlva) A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) POOP 2030-as célára $ 0.019372 27.63% növekedési aránnyal. Poop (POOP) árelőrejelzés 2040-ben (15 év múlva) A(z) Poop ára 2040-re 107.89% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0.031556. Poop (POOP) árelőrejelzés 2050-ben (25 év múlva) A(z) Poop ára 2050-re 238.64% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0.051401. Év Ár Növekedés 2025 $ 0.015179 0.00%

2026 $ 0.015937 5.00%

2027 $ 0.016734 10.25%

2028 $ 0.017571 15.76%

2029 $ 0.018450 21.55%

2030 $ 0.019372 27.63%

2031 $ 0.020341 34.01%

2032 $ 0.021358 40.71% Év Ár Növekedés 2033 $ 0.022426 47.75%

2034 $ 0.023547 55.13%

2035 $ 0.024725 62.89%

2036 $ 0.025961 71.03%

2037 $ 0.027259 79.59%

2038 $ 0.028622 88.56%

2039 $ 0.030053 97.99%

2040 $ 0.031556 107.89% Továbbiak megjelenítése A(z) Poop rövid távú árelőrejelzése ma, holnap, ezen a héten és 30 napon belül Dátum Árelőrejelzés Növekedés November 3, 2025(Ma) $ 0.015179 0.00%

November 4, 2025(Holnap) $ 0.015181 0.01%

November 10, 2025(E hét) $ 0.015193 0.10%

December 3, 2025(30 nap) $ 0.015241 0.41% Poop (POOP) árelőrejelzése ma A(z) POOP előre jelzett ára November 3, 2025(Ma) napján $0.015179 . Ez az előrejelzés a megadott növekedési százalék kiszámított eredményét tükrözi, így a felhasználók egy pillanatképet kapnak a mai napra vonatkozó lehetséges ármozgásról. Poop (POOP) árelőrejelzése holnap November 4, 2025(Holnap) napjáig a(z) POOP árelőrejelzése 5% -os éves növekedési inputot számolva $0.015181 . Ezek az eredmények a választott paraméterek alapján becsült kilátásokat nyújtanak a token értékére vonatkozóan. Poop (POOP) árelőrejelzés ezen a héten November 10, 2025(E hét) napjáig a(z) POOP árelőrejelzése 5% -os éves növekedési aránnyal számolva $0.015193 . Ez a heti előrejelzés ugyanezen növekedési százalék alapján kerül kiszámításra, hogy képet adjon az elkövetkező napok lehetséges ártrendjéről. Poop (POOP) 30 napos árelőrejelzés Ha 30 napra előre tekintünk, a(z) POOP előrejelzett ára $0.015241 . Ez az előrejelzés 5% -os éves növekedési bemenet felhasználásával származik, hogy megbecsülje, hol állhat a token értéke egy hónap múlva.

Aktuális Poop árstatisztikák Jelenlegi ár ---- -- Árváltozás (24 óra) -- Piaci plafon $ 2.51M$ 2.51M $ 2.51M Forgalomban lévő készlet 165.02M 165.02M 165.02M Volumen (24H) ---- -- Volumen (24H) -- A legfrissebb POOP ár --. A(z) 0.00% 24 órás változása, -- 24 órás kereskedési volumennel. Továbbá a(z) POOP 165.02M keringésben lévő tokenszámmal és $ 2.51M teljes piaci kapitalizációval rendelkezik. Élő POOP ár megtekintése

Poop Korábbi ár A(z) Poop élő áras oldalának legfrissebb adatai szerint a(z) Poop jelenlegi ára 0.015179USD. A(z) Poop (POOP) forgalomban lévő kínálata 165.02M POOP , így piaci kapitalizációja $2,510,970 . Időszak Változás(%) Változás(USD) Magas Alacsony 24 óra -5.22% $ -0.000837 $ 0.016327 $ 0.015185

7 nap -13.77% $ -0.002091 $ 0.027727 $ 0.015179

30 nap -45.18% $ -0.006859 $ 0.027727 $ 0.015179 24 órás teljesítmény Az elmúlt 24 órában a(z) Poop árfolyama $-0.000837 értékben változott, ami -5.22% -os értékváltozást tükröz. 7 napos teljesítmény Az elmúlt 7 napban a(z) Poop legmagasabb kereskedési értéke $0.027727 , míg a legalacsonyabb $0.015179 volt. Az árváltozás mértéke -13.77% volt. Ez a közelmúltbeli tendencia a(z) POOP további mozgásának lehetőségét jelzi a piacon. 30 napos teljesítmény Az elmúlt hónapban a(z) Poop -45.18% -os változást tapasztalt, ami körülbelül $-0.006859 értéket tükröz. Ez azt jelzi, hogy a(z) POOP esetében további árváltozások történhetnek a közeljövőben.

Hogyan működik a(z) Poop (POOP) árelőrejelzési modul? A(z) Poop árelőrejelzési modul egy felhasználóbarát eszköz, amelyet arra terveztek, hogy segítsen megbecsülni a(z) POOP lehetséges jövőbeli árát a saját növekedési feltételezéseid alapján. Akár tapasztalt kereskedő, akár kíváncsi befektető vagy, ez a modul egyszerű és interaktív módot kínál a token jövőbeli értékének előrejelzésére. 1. Oszd meg a növekedési előrejelzésedet Kezdd a kívánt növekedési százalék megadásával, amely a piaci kilátásoktól függően lehet pozitív vagy negatív. Ez tükrözheti a(z) Poop következő évére, öt évére vagy akár évtizedeire vonatkozó elvárásaidat. 2. Számítsd ki a jövőbeli árat Miután megadtad a növekedési rátát, kattintson a „Számítás” gombra. A modul azonnal kiszámítja a(z) POOP tervezett jövőbeli árát, így jól láthatóvá válik, hogy az előrejelzésed hogyan befolyásolja a token értékét az idő múlásával. 3. Ismerj meg különböző forgatókönyveket Különböző növekedési rátákkal kísérletezhetsz, hogy lásd, hogyan befolyásolhatják a különböző piaci feltételek a(z) Poop árát. Ez a rugalmasság lehetővé teszi, hogy optimista és konzervatív előrejelzéseket is elemezz, így segítve a megalapozottabb döntések meghozatalát. 4. Felhasználói vélemények és közösségi betekintés A modul integrálja a felhasználói véleményadatokat is, így összehasonlíthatod az előrejelzéseidet más felhasználók előrejelzéseivel. Ez a kollektív hozzájárulás értékes betekintést nyújt abba, hogy a közösség hogyan látja a(z) POOP jövőjét. Technikai mutatók az árelőrejelzéshez Az előrejelzés pontosságának növelése érdekében a modul számos technikai mutatót és piaci adatot használ fel. Ezek közé a következők tartoznak: Exponenciális mozgóátlagok (EMA): Segít nyomon követni a token ártrendjének alakulását azáltal, hogy kisimítja az ingadozásokat, és betekintést nyújt a lehetséges trendfordulókba. Bollinger-szalagok: A piaci volatilitás mérése és a potenciális túlvásárolt vagy túleladott állapotok azonosítása. Relatív erősséget jelző index (RSI): Értékeli a(z) POOP lendületét, hogy meghatározza, hogy bika vagy medve fázisban van-e. Mozgóátlag-konvergencia/-divergencia (MACD): Értékeli az ármozgások erősségét és irányát a potenciális belépési és kilépési pontok azonosítása érdekében. Ezeket a mutatókat valós idejű piaci adatokkal kombinálva a modul dinamikus árelőrejelzést biztosít, és segít mélyebb betekintést nyerni a(z) Poop jövőbeli potenciáljaiba.

Miért fontos a(z) POOP árelőrejelzés?

POOP Az árelőrejelzések több okból is alapvető fontosságúak, és a befektetők különféle célokból vesznek részt ezekben:

Befektetési stratégia kidolgozása: Az előrejelzések segítenek a befektetőknek a stratégiák kialakításában. A jövőbeli árak becslésével eldöntheted, hogy mikor veszed meg, adod el vagy tartod meg a kriptovalutát.

Kockázatértékelés: A lehetséges ármozgások megértése lehetővé teszi a befektetők számára, hogy felmérjék az adott kriptovaluta-eszközhöz kapcsolódó kockázatot. Ez alapvető fontosságú az esetleges veszteségek kezeléséhez és mérsékléséhez.

Piacelemzés: Az előrejelzések gyakran magukban foglalják a piaci trendek, hírek és előzmények elemzését. Ez az átfogó elemzés segít a befektetőknek megérteni a piaci dinamikát és az árváltozásokat befolyásoló tényezőket.

Portfóliódiverzifikáció: Azzal, hogy megjósolják, mely kriptovaluták teljesíthetnek jól, a befektetők ennek megfelelően diverzifikálhatják portfóliójukat, megosztva a kockázatot a különböző eszközök között.

Hosszú távú tervezés: A hosszú távú nyereséget kereső befektetők az előrejelzésekre hagyatkoznak, hogy azonosítsák a jövőbeni növekedési potenciállal rendelkező kriptovalutákat.

Pszichológiai felkészültség: A lehetséges árforgatókönyvek ismerete felkészíti a befektetőket érzelmileg és pénzügyileg a piaci ingadozásra.

Közösségi elköteleződés: A kriptovaluta árelőrejelzések gyakran vitákat váltanak ki a befektetői közösségen belül, ami szélesebb körű megértéshez és kollektív bölcsességhez vezet a piaci trendekkel kapcsolatban.

