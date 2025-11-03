Poolz Finance (POOLX) árelőrejelzés (USD)

A(z) Poolz Finance árelőrejelzései 2026-ra, 2027-re, 2028-ra, 2030-ra és azt követően. Találd ki, hogy mekkora növekedést fog elérni a(z) POOLX a következő 5 vagy több évben. Azonnali előrejelzés a jövőbeli árforgatókönyvekről a piaci trendek és a hangulat alapján.

Adj meg egy számot -100 és 1,000 között, hogy megjósold a(z) Poolz Finance árát % Kiszámítás *Figyelem: Minden árelőrejelzés a felhasználók által megadott adatokon alapul. -- -- -- 0.00% USD Tényleges Előrejelzés Poolz Finance árelőrejelzése 2025-2050 USD Poolz Finance (POOLX) árelőrejelzés 2025-ben (idén) Az előrejelzésed alapján a(z) Poolz Finance ekkora potenciális növekedést érhet el: 0.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2025-ben: $ 0.220631. Poolz Finance (POOLX) árelőrejelzés 2026-ban (jövőre) Az előrejelzésed alapján a(z) Poolz Finance ekkora potenciális növekedést érhet el: 5.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2026-ban: $ 0.231662. Poolz Finance (POOLX) árelőrejelzés 2027-ben (2 év múlva) Az árelőrejelzési modul szerint a(z) POOLX 2027-re jelzett ára $ 0.243245 10.25% növekedési aránnyal. Poolz Finance (POOLX) árelőrejelzés 2028-ban (3 év múlva) Az árelőrejelzési modul szerint a(z) POOLX 2028-ra jelzett ára $ 0.255407 15.76% növekedési aránnyal. Poolz Finance (POOLX) árelőrejelzés 2029-ben (4 év múlva) A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) POOLX 2029-es célára $ 0.268178 21.55% növekedési aránnyal. Poolz Finance (POOLX) árelőrejelzés 2030-ban (5 év múlva) A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) POOLX 2030-as célára $ 0.281587 27.63% növekedési aránnyal. Poolz Finance (POOLX) árelőrejelzés 2040-ben (15 év múlva) A(z) Poolz Finance ára 2040-re 107.89% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0.458676. Poolz Finance (POOLX) árelőrejelzés 2050-ben (25 év múlva) A(z) Poolz Finance ára 2050-re 238.64% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0.747134. Év Ár Növekedés 2025 $ 0.220631 0.00%

2026 $ 0.231662 5.00%

2027 $ 0.243245 10.25%

2028 $ 0.255407 15.76%

2029 $ 0.268178 21.55%

2030 $ 0.281587 27.63%

2031 $ 0.295666 34.01%

2032 $ 0.310449 40.71% Év Ár Növekedés 2033 $ 0.325972 47.75%

2034 $ 0.342271 55.13%

2035 $ 0.359384 62.89%

2036 $ 0.377353 71.03%

2037 $ 0.396221 79.59%

2038 $ 0.416032 88.56%

2039 $ 0.436834 97.99%

2040 $ 0.458676 107.89% Továbbiak megjelenítése A(z) Poolz Finance rövid távú árelőrejelzése ma, holnap, ezen a héten és 30 napon belül Dátum Árelőrejelzés Növekedés November 3, 2025(Ma) $ 0.220631 0.00%

November 4, 2025(Holnap) $ 0.220661 0.01%

November 10, 2025(E hét) $ 0.220842 0.10%

December 3, 2025(30 nap) $ 0.221537 0.41% Poolz Finance (POOLX) árelőrejelzése ma A(z) POOLX előre jelzett ára November 3, 2025(Ma) napján $0.220631 . Ez az előrejelzés a megadott növekedési százalék kiszámított eredményét tükrözi, így a felhasználók egy pillanatképet kapnak a mai napra vonatkozó lehetséges ármozgásról. Poolz Finance (POOLX) árelőrejelzése holnap November 4, 2025(Holnap) napjáig a(z) POOLX árelőrejelzése 5% -os éves növekedési inputot számolva $0.220661 . Ezek az eredmények a választott paraméterek alapján becsült kilátásokat nyújtanak a token értékére vonatkozóan. Poolz Finance (POOLX) árelőrejelzés ezen a héten November 10, 2025(E hét) napjáig a(z) POOLX árelőrejelzése 5% -os éves növekedési aránnyal számolva $0.220842 . Ez a heti előrejelzés ugyanezen növekedési százalék alapján kerül kiszámításra, hogy képet adjon az elkövetkező napok lehetséges ártrendjéről. Poolz Finance (POOLX) 30 napos árelőrejelzés Ha 30 napra előre tekintünk, a(z) POOLX előrejelzett ára $0.221537 . Ez az előrejelzés 5% -os éves növekedési bemenet felhasználásával származik, hogy megbecsülje, hol állhat a token értéke egy hónap múlva.

Aktuális Poolz Finance árstatisztikák Jelenlegi ár ---- -- Árváltozás (24 óra) -- Piaci plafon $ 1.16M$ 1.16M $ 1.16M Forgalomban lévő készlet 5.23M 5.23M 5.23M Volumen (24H) ---- -- Volumen (24H) -- A legfrissebb POOLX ár --. A(z) 0.00% 24 órás változása, -- 24 órás kereskedési volumennel. Továbbá a(z) POOLX 5.23M keringésben lévő tokenszámmal és $ 1.16M teljes piaci kapitalizációval rendelkezik. Élő POOLX ár megtekintése

Poolz Finance Korábbi ár A(z) Poolz Finance élő áras oldalának legfrissebb adatai szerint a(z) Poolz Finance jelenlegi ára 0.220631USD. A(z) Poolz Finance (POOLX) forgalomban lévő kínálata 5.23M POOLX , így piaci kapitalizációja $1,159,732 . Időszak Változás(%) Változás(USD) Magas Alacsony 24 óra -0.18% $ -0.000411 $ 0.223832 $ 0.218213

7 nap -19.38% $ -0.042763 $ 0.262446 $ 0.216951

30 nap -14.69% $ -0.032431 $ 0.262446 $ 0.216951 24 órás teljesítmény Az elmúlt 24 órában a(z) Poolz Finance árfolyama $-0.000411 értékben változott, ami -0.18% -os értékváltozást tükröz. 7 napos teljesítmény Az elmúlt 7 napban a(z) Poolz Finance legmagasabb kereskedési értéke $0.262446 , míg a legalacsonyabb $0.216951 volt. Az árváltozás mértéke -19.38% volt. Ez a közelmúltbeli tendencia a(z) POOLX további mozgásának lehetőségét jelzi a piacon. 30 napos teljesítmény Az elmúlt hónapban a(z) Poolz Finance -14.69% -os változást tapasztalt, ami körülbelül $-0.032431 értéket tükröz. Ez azt jelzi, hogy a(z) POOLX esetében további árváltozások történhetnek a közeljövőben.

Hogyan működik a(z) Poolz Finance (POOLX) árelőrejelzési modul? A(z) Poolz Finance árelőrejelzési modul egy felhasználóbarát eszköz, amelyet arra terveztek, hogy segítsen megbecsülni a(z) POOLX lehetséges jövőbeli árát a saját növekedési feltételezéseid alapján. Akár tapasztalt kereskedő, akár kíváncsi befektető vagy, ez a modul egyszerű és interaktív módot kínál a token jövőbeli értékének előrejelzésére. 1. Oszd meg a növekedési előrejelzésedet Kezdd a kívánt növekedési százalék megadásával, amely a piaci kilátásoktól függően lehet pozitív vagy negatív. Ez tükrözheti a(z) Poolz Finance következő évére, öt évére vagy akár évtizedeire vonatkozó elvárásaidat. 2. Számítsd ki a jövőbeli árat Miután megadtad a növekedési rátát, kattintson a „Számítás” gombra. A modul azonnal kiszámítja a(z) POOLX tervezett jövőbeli árát, így jól láthatóvá válik, hogy az előrejelzésed hogyan befolyásolja a token értékét az idő múlásával. 3. Ismerj meg különböző forgatókönyveket Különböző növekedési rátákkal kísérletezhetsz, hogy lásd, hogyan befolyásolhatják a különböző piaci feltételek a(z) Poolz Finance árát. Ez a rugalmasság lehetővé teszi, hogy optimista és konzervatív előrejelzéseket is elemezz, így segítve a megalapozottabb döntések meghozatalát. 4. Felhasználói vélemények és közösségi betekintés A modul integrálja a felhasználói véleményadatokat is, így összehasonlíthatod az előrejelzéseidet más felhasználók előrejelzéseivel. Ez a kollektív hozzájárulás értékes betekintést nyújt abba, hogy a közösség hogyan látja a(z) POOLX jövőjét. Technikai mutatók az árelőrejelzéshez Az előrejelzés pontosságának növelése érdekében a modul számos technikai mutatót és piaci adatot használ fel. Ezek közé a következők tartoznak: Exponenciális mozgóátlagok (EMA): Segít nyomon követni a token ártrendjének alakulását azáltal, hogy kisimítja az ingadozásokat, és betekintést nyújt a lehetséges trendfordulókba. Bollinger-szalagok: A piaci volatilitás mérése és a potenciális túlvásárolt vagy túleladott állapotok azonosítása. Relatív erősséget jelző index (RSI): Értékeli a(z) POOLX lendületét, hogy meghatározza, hogy bika vagy medve fázisban van-e. Mozgóátlag-konvergencia/-divergencia (MACD): Értékeli az ármozgások erősségét és irányát a potenciális belépési és kilépési pontok azonosítása érdekében. Ezeket a mutatókat valós idejű piaci adatokkal kombinálva a modul dinamikus árelőrejelzést biztosít, és segít mélyebb betekintést nyerni a(z) Poolz Finance jövőbeli potenciáljaiba.

Miért fontos a(z) POOLX árelőrejelzés?

POOLX Az árelőrejelzések több okból is alapvető fontosságúak, és a befektetők különféle célokból vesznek részt ezekben:

Befektetési stratégia kidolgozása: Az előrejelzések segítenek a befektetőknek a stratégiák kialakításában. A jövőbeli árak becslésével eldöntheted, hogy mikor veszed meg, adod el vagy tartod meg a kriptovalutát.

Kockázatértékelés: A lehetséges ármozgások megértése lehetővé teszi a befektetők számára, hogy felmérjék az adott kriptovaluta-eszközhöz kapcsolódó kockázatot. Ez alapvető fontosságú az esetleges veszteségek kezeléséhez és mérsékléséhez.

Piacelemzés: Az előrejelzések gyakran magukban foglalják a piaci trendek, hírek és előzmények elemzését. Ez az átfogó elemzés segít a befektetőknek megérteni a piaci dinamikát és az árváltozásokat befolyásoló tényezőket.

Portfóliódiverzifikáció: Azzal, hogy megjósolják, mely kriptovaluták teljesíthetnek jól, a befektetők ennek megfelelően diverzifikálhatják portfóliójukat, megosztva a kockázatot a különböző eszközök között.

Hosszú távú tervezés: A hosszú távú nyereséget kereső befektetők az előrejelzésekre hagyatkoznak, hogy azonosítsák a jövőbeni növekedési potenciállal rendelkező kriptovalutákat.

Pszichológiai felkészültség: A lehetséges árforgatókönyvek ismerete felkészíti a befektetőket érzelmileg és pénzügyileg a piaci ingadozásra.

Közösségi elköteleződés: A kriptovaluta árelőrejelzések gyakran vitákat váltanak ki a befektetői közösségen belül, ami szélesebb körű megértéshez és kollektív bölcsességhez vezet a piaci trendekkel kapcsolatban.

Gyakran ismételt kérdések (GYIK): Érdemes most befektetni a következőbe: POOLX? Az előrejelzéseid szerint a(z) POOLX -- árat érhet el ekkorra: undefined , így megfontolásra érdemes token. Mi a(z) POOLX árelőrejelzése a következő hónapra? A(z) Poolz Finance (POOLX) árelőrejelzési eszköz szerint az előrejelzett POOLX ár -- összeget érhet el ekkor: undefined . Mennyibe fog kerülni 1 POOLX 2026-ban? 1 Poolz Finance (POOLX) ára ma -- . A fenti előrejelzési modul szerint a(z) POOLX 0.00% -kal fog nőni, és a következőt érheti el 2026-ban: -- . Mi a(z) POOLX előre jelzett ára 2027-ben? A(z) Poolz Finance (POOLX) 0.00% éves növekedést érhet el, így -- árat érhet el 1 POOLX 2027-ig. Mi a(z) POOLX becsült árcélja 2028-ban? Az árelőrejelzésed szerint a(z) Poolz Finance (POOLX) 0.00% növekedést fog elérni, -- becsült árcéllal 2028-ban. Mi a(z) POOLX becsült árcélja 2029-ben? Az árelőrejelzésed szerint a(z) Poolz Finance (POOLX) 0.00% növekedést fog elérni, -- becsült árcéllal 2029-ben. Mennyibe fog kerülni 1 POOLX 2030-ban? 1 Poolz Finance (POOLX) ára ma -- . A fenti előrejelzési modul szerint a(z) POOLX 0.00% -kal fog nőni, és a következőt érheti el 2030-ban: -- . Mi a(z) POOLX árelőrejelzése 2040-re? A(z) Poolz Finance (POOLX) 0.00% éves növekedést érhet el, így -- árat érhet el 1 POOLX 2040-ig.