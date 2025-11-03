További információk a következőről: $POGGERS
Poggers ($POGGERS) árelőrejelzés (USD)
A(z) Poggers árelőrejelzései 2026-ra, 2027-re, 2028-ra, 2030-ra és azt követően. Találd ki, hogy mekkora növekedést fog elérni a(z) $POGGERS a következő 5 vagy több évben. Azonnali előrejelzés a jövőbeli árforgatókönyvekről a piaci trendek és a hangulat alapján.
*Figyelem: Minden árelőrejelzés a felhasználók által megadott adatokon alapul.
Poggers árelőrejelzése 2025-2050 USD
Az előrejelzésed alapján a(z) Poggers ekkora potenciális növekedést érhet el: 0.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2025-ben: $ 0.000089.Poggers ($POGGERS) árelőrejelzés 2026-ban (jövőre)
Az előrejelzésed alapján a(z) Poggers ekkora potenciális növekedést érhet el: 5.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2026-ban: $ 0.000094.Poggers ($POGGERS) árelőrejelzés 2027-ben (2 év múlva)
Az árelőrejelzési modul szerint a(z) $POGGERS 2027-re jelzett ára $ 0.000099 10.25% növekedési aránnyal.Poggers ($POGGERS) árelőrejelzés 2028-ban (3 év múlva)
Az árelőrejelzési modul szerint a(z) $POGGERS 2028-ra jelzett ára $ 0.000104 15.76% növekedési aránnyal.Poggers ($POGGERS) árelőrejelzés 2029-ben (4 év múlva)
A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) $POGGERS 2029-es célára $ 0.000109 21.55% növekedési aránnyal.Poggers ($POGGERS) árelőrejelzés 2030-ban (5 év múlva)
A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) $POGGERS 2030-as célára $ 0.000114 27.63% növekedési aránnyal.Poggers ($POGGERS) árelőrejelzés 2040-ben (15 év múlva)
A(z) Poggers ára 2040-re 107.89% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0.000186.Poggers ($POGGERS) árelőrejelzés 2050-ben (25 év múlva)
A(z) Poggers ára 2050-re 238.64% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0.000304.
- 2025$ 0.0000890.00%
- 2026$ 0.0000945.00%
- 2027$ 0.00009910.25%
- 2028$ 0.00010415.76%
- 2029$ 0.00010921.55%
- 2030$ 0.00011427.63%
- 2031$ 0.00012034.01%
- 2032$ 0.00012640.71%
- 2033$ 0.00013247.75%
- 2034$ 0.00013955.13%
- 2035$ 0.00014662.89%
- 2036$ 0.00015371.03%
- 2037$ 0.00016179.59%
- 2038$ 0.00016988.56%
- 2039$ 0.00017797.99%
- 2040$ 0.000186107.89%
A(z) Poggers rövid távú árelőrejelzése ma, holnap, ezen a héten és 30 napon belül
- November 3, 2025(Ma)$ 0.0000890.00%
- November 4, 2025(Holnap)$ 0.0000890.01%
- November 10, 2025(E hét)$ 0.0000890.10%
- December 3, 2025(30 nap)$ 0.0000900.41%
A(z) $POGGERS előre jelzett ára
November 4, 2025(Holnap) napjáig a(z) $POGGERS árelőrejelzése
November 10, 2025(E hét) napjáig a(z) $POGGERS árelőrejelzése
Ha 30 napra előre tekintünk, a(z) $POGGERS előrejelzett ára
Aktuális Poggers árstatisztikák
--
--
Poggers Korábbi ár
A(z) Poggers élő áras oldalának legfrissebb adatai szerint a(z) Poggers jelenlegi ára 0.000089USD. A(z) Poggers ($POGGERS) forgalomban lévő kínálata
- 24 óra-6.31%$ 0$ 0.000097$ 0.000089
- 7 nap-12.41%$ -0.000011$ 0.000164$ 0.000090
- 30 nap-39.75%$ -0.000035$ 0.000164$ 0.000090
Az elmúlt 24 órában a(z) Poggers árfolyama
Az elmúlt 7 napban a(z) Poggers legmagasabb kereskedési értéke
Az elmúlt hónapban a(z) Poggers
Hogyan működik a(z) Poggers ($POGGERS) árelőrejelzési modul?
A(z) Poggers árelőrejelzési modul egy felhasználóbarát eszköz, amelyet arra terveztek, hogy segítsen megbecsülni a(z) $POGGERS lehetséges jövőbeli árát a saját növekedési feltételezéseid alapján. Akár tapasztalt kereskedő, akár kíváncsi befektető vagy, ez a modul egyszerű és interaktív módot kínál a token jövőbeli értékének előrejelzésére.
Kezdd a kívánt növekedési százalék megadásával, amely a piaci kilátásoktól függően lehet pozitív vagy negatív. Ez tükrözheti a(z) Poggers következő évére, öt évére vagy akár évtizedeire vonatkozó elvárásaidat.
Miután megadtad a növekedési rátát, kattintson a „Számítás” gombra. A modul azonnal kiszámítja a(z) $POGGERS tervezett jövőbeli árát, így jól láthatóvá válik, hogy az előrejelzésed hogyan befolyásolja a token értékét az idő múlásával.
Különböző növekedési rátákkal kísérletezhetsz, hogy lásd, hogyan befolyásolhatják a különböző piaci feltételek a(z) Poggers árát. Ez a rugalmasság lehetővé teszi, hogy optimista és konzervatív előrejelzéseket is elemezz, így segítve a megalapozottabb döntések meghozatalát.
A modul integrálja a felhasználói véleményadatokat is, így összehasonlíthatod az előrejelzéseidet más felhasználók előrejelzéseivel. Ez a kollektív hozzájárulás értékes betekintést nyújt abba, hogy a közösség hogyan látja a(z) $POGGERS jövőjét.
Technikai mutatók az árelőrejelzéshez
Az előrejelzés pontosságának növelése érdekében a modul számos technikai mutatót és piaci adatot használ fel. Ezek közé a következők tartoznak:
Exponenciális mozgóátlagok (EMA): Segít nyomon követni a token ártrendjének alakulását azáltal, hogy kisimítja az ingadozásokat, és betekintést nyújt a lehetséges trendfordulókba.
Bollinger-szalagok: A piaci volatilitás mérése és a potenciális túlvásárolt vagy túleladott állapotok azonosítása.
Relatív erősséget jelző index (RSI): Értékeli a(z) $POGGERS lendületét, hogy meghatározza, hogy bika vagy medve fázisban van-e.
Mozgóátlag-konvergencia/-divergencia (MACD): Értékeli az ármozgások erősségét és irányát a potenciális belépési és kilépési pontok azonosítása érdekében. Ezeket a mutatókat valós idejű piaci adatokkal kombinálva a modul dinamikus árelőrejelzést biztosít, és segít mélyebb betekintést nyerni a(z) Poggers jövőbeli potenciáljaiba.
Miért fontos a(z) $POGGERS árelőrejelzés?
$POGGERS Az árelőrejelzések több okból is alapvető fontosságúak, és a befektetők különféle célokból vesznek részt ezekben:
Befektetési stratégia kidolgozása: Az előrejelzések segítenek a befektetőknek a stratégiák kialakításában. A jövőbeli árak becslésével eldöntheted, hogy mikor veszed meg, adod el vagy tartod meg a kriptovalutát.
Kockázatértékelés: A lehetséges ármozgások megértése lehetővé teszi a befektetők számára, hogy felmérjék az adott kriptovaluta-eszközhöz kapcsolódó kockázatot. Ez alapvető fontosságú az esetleges veszteségek kezeléséhez és mérsékléséhez.
Piacelemzés: Az előrejelzések gyakran magukban foglalják a piaci trendek, hírek és előzmények elemzését. Ez az átfogó elemzés segít a befektetőknek megérteni a piaci dinamikát és az árváltozásokat befolyásoló tényezőket.
Portfóliódiverzifikáció: Azzal, hogy megjósolják, mely kriptovaluták teljesíthetnek jól, a befektetők ennek megfelelően diverzifikálhatják portfóliójukat, megosztva a kockázatot a különböző eszközök között.
Hosszú távú tervezés: A hosszú távú nyereséget kereső befektetők az előrejelzésekre hagyatkoznak, hogy azonosítsák a jövőbeni növekedési potenciállal rendelkező kriptovalutákat.
Pszichológiai felkészültség: A lehetséges árforgatókönyvek ismerete felkészíti a befektetőket érzelmileg és pénzügyileg a piaci ingadozásra.
Közösségi elköteleződés: A kriptovaluta árelőrejelzések gyakran vitákat váltanak ki a befektetői közösségen belül, ami szélesebb körű megértéshez és kollektív bölcsességhez vezet a piaci trendekkel kapcsolatban.
Gyakran ismételt kérdések (GYIK):
Jogi nyilatkozat
A kriptográfiai ár-előrejelzési oldalainkon közzétett tartalom a MEXC-felhasználóktól és/vagy más harmadik féltől származó információkon és visszajelzéseken alapul. „Ahogy van” alapon, kizárólag tájékoztatási és szemléltetési célokat szolgál, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. Fontos megjegyezni, hogy a bemutatott árelőrejelzések nem biztos, hogy pontosak, és nem lehet ezeket ekként kezelni. A jövőbeli árak jelentősen eltérhetnek a bemutatott előrejelzésektől, ezért nem szabad rájuk hagyatkozni a befektetési döntéseknél.
Továbbá, ez a tartalom nem értelmezhető pénzügyi tanácsként, és nem is arra irányul, hogy egy adott termék vagy szolgáltatás megvételét javasolja. A MEXC semmilyen módon nem vállal felelősséget veled szemben semmilyen veszteségért, melyet a kriptovaluta árelőrejelzési oldalainkon közzétett tartalom hivatkozása, használata és/vagy arra való támaszkodása eredményezhet. Fontos tudni, hogy a digitális eszközök ára magas piaci kockázatnak és áringadozásnak van kitéve. A befektetés értéke csökkenhet és nőhet is, és nincs garancia arra, hogy visszakapd az eredetileg befektetett összeget. Végső soron kizárólag Te felelsz a befektetési döntésekért, és a MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. Ne feledd, hogy a múltbeli hozam nem megbízható előrejelzője a jövőbeli hozamnak. Csak olyan termékekbe fektess be, melyeket ismersz, és megérted a kapcsolódó kockázatokat. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetési döntés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval.
Mi a véleményed erről Poggers?
- Nagyon Bullish
- Bullish
- Semleges
- Bearish
- Nagyon bearish
