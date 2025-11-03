Patience Token (PATIENCE) árelőrejelzés (USD)

A(z) Patience Token árelőrejelzései 2026-ra, 2027-re, 2028-ra, 2030-ra és azt követően. Találd ki, hogy mekkora növekedést fog elérni a(z) PATIENCE a következő 5 vagy több évben. Azonnali előrejelzés a jövőbeli árforgatókönyvekről a piaci trendek és a hangulat alapján.

Adj meg egy számot -100 és 1,000 között, hogy megjósold a(z) Patience Token árát % Kiszámítás *Figyelem: Minden árelőrejelzés a felhasználók által megadott adatokon alapul. -- -- -- 0.00% USD Tényleges Előrejelzés Patience Token árelőrejelzése 2025-2050 USD Patience Token (PATIENCE) árelőrejelzés 2025-ben (idén) Az előrejelzésed alapján a(z) Patience Token ekkora potenciális növekedést érhet el: 0.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2025-ben: $ 3.33. Patience Token (PATIENCE) árelőrejelzés 2026-ban (jövőre) Az előrejelzésed alapján a(z) Patience Token ekkora potenciális növekedést érhet el: 5.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2026-ban: $ 3.4965. Patience Token (PATIENCE) árelőrejelzés 2027-ben (2 év múlva) Az árelőrejelzési modul szerint a(z) PATIENCE 2027-re jelzett ára $ 3.6713 10.25% növekedési aránnyal. Patience Token (PATIENCE) árelőrejelzés 2028-ban (3 év múlva) Az árelőrejelzési modul szerint a(z) PATIENCE 2028-ra jelzett ára $ 3.8548 15.76% növekedési aránnyal. Patience Token (PATIENCE) árelőrejelzés 2029-ben (4 év múlva) A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) PATIENCE 2029-es célára $ 4.0476 21.55% növekedési aránnyal. Patience Token (PATIENCE) árelőrejelzés 2030-ban (5 év múlva) A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) PATIENCE 2030-as célára $ 4.2500 27.63% növekedési aránnyal. Patience Token (PATIENCE) árelőrejelzés 2040-ben (15 év múlva) A(z) Patience Token ára 2040-re 107.89% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 6.9228. Patience Token (PATIENCE) árelőrejelzés 2050-ben (25 év múlva) A(z) Patience Token ára 2050-re 238.64% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 11.2765. Év Ár Növekedés 2025 $ 3.33 0.00%

2026 $ 3.4965 5.00%

2027 $ 3.6713 10.25%

2028 $ 3.8548 15.76%

2029 $ 4.0476 21.55%

2030 $ 4.2500 27.63%

2031 $ 4.4625 34.01%

2032 $ 4.6856 40.71% Év Ár Növekedés 2033 $ 4.9199 47.75%

2034 $ 5.1659 55.13%

2035 $ 5.4242 62.89%

2036 $ 5.6954 71.03%

2037 $ 5.9802 79.59%

2038 $ 6.2792 88.56%

2039 $ 6.5931 97.99%

2040 $ 6.9228 107.89% Továbbiak megjelenítése A(z) Patience Token rövid távú árelőrejelzése ma, holnap, ezen a héten és 30 napon belül Dátum Árelőrejelzés Növekedés November 3, 2025(Ma) $ 3.33 0.00%

November 4, 2025(Holnap) $ 3.3304 0.01%

November 10, 2025(E hét) $ 3.3331 0.10%

December 3, 2025(30 nap) $ 3.3436 0.41% Patience Token (PATIENCE) árelőrejelzése ma A(z) PATIENCE előre jelzett ára November 3, 2025(Ma) napján $3.33 . Ez az előrejelzés a megadott növekedési százalék kiszámított eredményét tükrözi, így a felhasználók egy pillanatképet kapnak a mai napra vonatkozó lehetséges ármozgásról. Patience Token (PATIENCE) árelőrejelzése holnap November 4, 2025(Holnap) napjáig a(z) PATIENCE árelőrejelzése 5% -os éves növekedési inputot számolva $3.3304 . Ezek az eredmények a választott paraméterek alapján becsült kilátásokat nyújtanak a token értékére vonatkozóan. Patience Token (PATIENCE) árelőrejelzés ezen a héten November 10, 2025(E hét) napjáig a(z) PATIENCE árelőrejelzése 5% -os éves növekedési aránnyal számolva $3.3331 . Ez a heti előrejelzés ugyanezen növekedési százalék alapján kerül kiszámításra, hogy képet adjon az elkövetkező napok lehetséges ártrendjéről. Patience Token (PATIENCE) 30 napos árelőrejelzés Ha 30 napra előre tekintünk, a(z) PATIENCE előrejelzett ára $3.3436 . Ez az előrejelzés 5% -os éves növekedési bemenet felhasználásával származik, hogy megbecsülje, hol állhat a token értéke egy hónap múlva.

Aktuális Patience Token árstatisztikák Jelenlegi ár ---- -- Árváltozás (24 óra) -- Piaci plafon $ 5.44M$ 5.44M $ 5.44M Forgalomban lévő készlet 1.63M 1.63M 1.63M Volumen (24H) ---- -- Volumen (24H) -- A legfrissebb PATIENCE ár --. A(z) 0.00% 24 órás változása, -- 24 órás kereskedési volumennel. Továbbá a(z) PATIENCE 1.63M keringésben lévő tokenszámmal és $ 5.44M teljes piaci kapitalizációval rendelkezik. Élő PATIENCE ár megtekintése

Patience Token Korábbi ár A(z) Patience Token élő áras oldalának legfrissebb adatai szerint a(z) Patience Token jelenlegi ára 3.33USD. A(z) Patience Token (PATIENCE) forgalomban lévő kínálata 1.63M PATIENCE , így piaci kapitalizációja $5,441,529 . Időszak Változás(%) Változás(USD) Magas Alacsony 24 óra -5.73% $ -0.202807 $ 3.57 $ 3.33

7 nap -7.83% $ -0.261018 $ 3.6515 $ 3.3407

30 nap -1.39% $ -0.046337 $ 3.6515 $ 3.3407 24 órás teljesítmény Az elmúlt 24 órában a(z) Patience Token árfolyama $-0.202807 értékben változott, ami -5.73% -os értékváltozást tükröz. 7 napos teljesítmény Az elmúlt 7 napban a(z) Patience Token legmagasabb kereskedési értéke $3.6515 , míg a legalacsonyabb $3.3407 volt. Az árváltozás mértéke -7.83% volt. Ez a közelmúltbeli tendencia a(z) PATIENCE további mozgásának lehetőségét jelzi a piacon. 30 napos teljesítmény Az elmúlt hónapban a(z) Patience Token -1.39% -os változást tapasztalt, ami körülbelül $-0.046337 értéket tükröz. Ez azt jelzi, hogy a(z) PATIENCE esetében további árváltozások történhetnek a közeljövőben.

Hogyan működik a(z) Patience Token (PATIENCE) árelőrejelzési modul? A(z) Patience Token árelőrejelzési modul egy felhasználóbarát eszköz, amelyet arra terveztek, hogy segítsen megbecsülni a(z) PATIENCE lehetséges jövőbeli árát a saját növekedési feltételezéseid alapján. Akár tapasztalt kereskedő, akár kíváncsi befektető vagy, ez a modul egyszerű és interaktív módot kínál a token jövőbeli értékének előrejelzésére. 1. Oszd meg a növekedési előrejelzésedet Kezdd a kívánt növekedési százalék megadásával, amely a piaci kilátásoktól függően lehet pozitív vagy negatív. Ez tükrözheti a(z) Patience Token következő évére, öt évére vagy akár évtizedeire vonatkozó elvárásaidat. 2. Számítsd ki a jövőbeli árat Miután megadtad a növekedési rátát, kattintson a „Számítás” gombra. A modul azonnal kiszámítja a(z) PATIENCE tervezett jövőbeli árát, így jól láthatóvá válik, hogy az előrejelzésed hogyan befolyásolja a token értékét az idő múlásával. 3. Ismerj meg különböző forgatókönyveket Különböző növekedési rátákkal kísérletezhetsz, hogy lásd, hogyan befolyásolhatják a különböző piaci feltételek a(z) Patience Token árát. Ez a rugalmasság lehetővé teszi, hogy optimista és konzervatív előrejelzéseket is elemezz, így segítve a megalapozottabb döntések meghozatalát. 4. Felhasználói vélemények és közösségi betekintés A modul integrálja a felhasználói véleményadatokat is, így összehasonlíthatod az előrejelzéseidet más felhasználók előrejelzéseivel. Ez a kollektív hozzájárulás értékes betekintést nyújt abba, hogy a közösség hogyan látja a(z) PATIENCE jövőjét. Technikai mutatók az árelőrejelzéshez Az előrejelzés pontosságának növelése érdekében a modul számos technikai mutatót és piaci adatot használ fel. Ezek közé a következők tartoznak: Exponenciális mozgóátlagok (EMA): Segít nyomon követni a token ártrendjének alakulását azáltal, hogy kisimítja az ingadozásokat, és betekintést nyújt a lehetséges trendfordulókba. Bollinger-szalagok: A piaci volatilitás mérése és a potenciális túlvásárolt vagy túleladott állapotok azonosítása. Relatív erősséget jelző index (RSI): Értékeli a(z) PATIENCE lendületét, hogy meghatározza, hogy bika vagy medve fázisban van-e. Mozgóátlag-konvergencia/-divergencia (MACD): Értékeli az ármozgások erősségét és irányát a potenciális belépési és kilépési pontok azonosítása érdekében. Ezeket a mutatókat valós idejű piaci adatokkal kombinálva a modul dinamikus árelőrejelzést biztosít, és segít mélyebb betekintést nyerni a(z) Patience Token jövőbeli potenciáljaiba.

Miért fontos a(z) PATIENCE árelőrejelzés?

PATIENCE Az árelőrejelzések több okból is alapvető fontosságúak, és a befektetők különféle célokból vesznek részt ezekben:

Befektetési stratégia kidolgozása: Az előrejelzések segítenek a befektetőknek a stratégiák kialakításában. A jövőbeli árak becslésével eldöntheted, hogy mikor veszed meg, adod el vagy tartod meg a kriptovalutát.

Kockázatértékelés: A lehetséges ármozgások megértése lehetővé teszi a befektetők számára, hogy felmérjék az adott kriptovaluta-eszközhöz kapcsolódó kockázatot. Ez alapvető fontosságú az esetleges veszteségek kezeléséhez és mérsékléséhez.

Piacelemzés: Az előrejelzések gyakran magukban foglalják a piaci trendek, hírek és előzmények elemzését. Ez az átfogó elemzés segít a befektetőknek megérteni a piaci dinamikát és az árváltozásokat befolyásoló tényezőket.

Portfóliódiverzifikáció: Azzal, hogy megjósolják, mely kriptovaluták teljesíthetnek jól, a befektetők ennek megfelelően diverzifikálhatják portfóliójukat, megosztva a kockázatot a különböző eszközök között.

Hosszú távú tervezés: A hosszú távú nyereséget kereső befektetők az előrejelzésekre hagyatkoznak, hogy azonosítsák a jövőbeni növekedési potenciállal rendelkező kriptovalutákat.

Pszichológiai felkészültség: A lehetséges árforgatókönyvek ismerete felkészíti a befektetőket érzelmileg és pénzügyileg a piaci ingadozásra.

Közösségi elköteleződés: A kriptovaluta árelőrejelzések gyakran vitákat váltanak ki a befektetői közösségen belül, ami szélesebb körű megértéshez és kollektív bölcsességhez vezet a piaci trendekkel kapcsolatban.

