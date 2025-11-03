Pancake Bunny (BUNNY) árelőrejelzés (USD)

Adj meg egy számot -100 és 1,000 között, hogy megjósold a(z) Pancake Bunny árát % Kiszámítás *Figyelem: Minden árelőrejelzés a felhasználók által megadott adatokon alapul. -- -- -- 0.00% USD Tényleges Előrejelzés Pancake Bunny árelőrejelzése 2025-2050 USD Pancake Bunny (BUNNY) árelőrejelzés 2025-ben (idén) Az előrejelzésed alapján a(z) Pancake Bunny ekkora potenciális növekedést érhet el: 0.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2025-ben: $ 0.031998. Pancake Bunny (BUNNY) árelőrejelzés 2026-ban (jövőre) Az előrejelzésed alapján a(z) Pancake Bunny ekkora potenciális növekedést érhet el: 5.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2026-ban: $ 0.033598. Pancake Bunny (BUNNY) árelőrejelzés 2027-ben (2 év múlva) Az árelőrejelzési modul szerint a(z) BUNNY 2027-re jelzett ára $ 0.035278 10.25% növekedési aránnyal. Pancake Bunny (BUNNY) árelőrejelzés 2028-ban (3 év múlva) Az árelőrejelzési modul szerint a(z) BUNNY 2028-ra jelzett ára $ 0.037041 15.76% növekedési aránnyal. Pancake Bunny (BUNNY) árelőrejelzés 2029-ben (4 év múlva) A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) BUNNY 2029-es célára $ 0.038894 21.55% növekedési aránnyal. Pancake Bunny (BUNNY) árelőrejelzés 2030-ban (5 év múlva) A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) BUNNY 2030-as célára $ 0.040838 27.63% növekedési aránnyal. Pancake Bunny (BUNNY) árelőrejelzés 2040-ben (15 év múlva) A(z) Pancake Bunny ára 2040-re 107.89% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0.066522. Pancake Bunny (BUNNY) árelőrejelzés 2050-ben (25 év múlva) A(z) Pancake Bunny ára 2050-re 238.64% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0.108357. Év Ár Növekedés 2025 $ 0.031998 0.00%

December 3, 2025(30 nap) $ 0.032129 0.41% Pancake Bunny (BUNNY) árelőrejelzése ma A(z) BUNNY előre jelzett ára November 3, 2025(Ma) napján $0.031998 . Ez az előrejelzés a megadott növekedési százalék kiszámított eredményét tükrözi, így a felhasználók egy pillanatképet kapnak a mai napra vonatkozó lehetséges ármozgásról. Pancake Bunny (BUNNY) árelőrejelzése holnap November 4, 2025(Holnap) napjáig a(z) BUNNY árelőrejelzése 5% -os éves növekedési inputot számolva $0.032002 . Ezek az eredmények a választott paraméterek alapján becsült kilátásokat nyújtanak a token értékére vonatkozóan. Pancake Bunny (BUNNY) árelőrejelzés ezen a héten November 10, 2025(E hét) napjáig a(z) BUNNY árelőrejelzése 5% -os éves növekedési aránnyal számolva $0.032028 . Ez a heti előrejelzés ugyanezen növekedési százalék alapján kerül kiszámításra, hogy képet adjon az elkövetkező napok lehetséges ártrendjéről. Pancake Bunny (BUNNY) 30 napos árelőrejelzés Ha 30 napra előre tekintünk, a(z) BUNNY előrejelzett ára $0.032129 . Ez az előrejelzés 5% -os éves növekedési bemenet felhasználásával származik, hogy megbecsülje, hol állhat a token értéke egy hónap múlva.

Aktuális Pancake Bunny árstatisztikák
Forgalomban lévő készlet 510.23K 510.23K 510.23K
Piaci plafon $ 16.31K$ 16.31K $ 16.31K
A(z) BUNNY 510.23K keringésben lévő tokenszámmal és $ 16.31K teljes piaci kapitalizációval rendelkezik.

Pancake Bunny Korábbi ár A(z) Pancake Bunny élő áras oldalának legfrissebb adatai szerint a(z) Pancake Bunny jelenlegi ára 0.031998USD. A(z) Pancake Bunny (BUNNY) forgalomban lévő kínálata 510.23K BUNNY , így piaci kapitalizációja $16,314.5 . Időszak Változás(%) Változás(USD) Magas Alacsony 24 óra -5.48% $ -0.001857 $ 0.034133 $ 0.031738

7 nap -13.53% $ -0.004329 $ 0.039174 $ 0.031830

30 nap -18.10% $ -0.005792 $ 0.039174 $ 0.031830 24 órás teljesítmény Az elmúlt 24 órában a(z) Pancake Bunny árfolyama $-0.001857 értékben változott, ami -5.48% -os értékváltozást tükröz. 7 napos teljesítmény Az elmúlt 7 napban a(z) Pancake Bunny legmagasabb kereskedési értéke $0.039174 , míg a legalacsonyabb $0.031830 volt. Az árváltozás mértéke -13.53% volt. Ez a közelmúltbeli tendencia a(z) BUNNY további mozgásának lehetőségét jelzi a piacon. 30 napos teljesítmény Az elmúlt hónapban a(z) Pancake Bunny -18.10% -os változást tapasztalt, ami körülbelül $-0.005792 értéket tükröz. Ez azt jelzi, hogy a(z) BUNNY esetében további árváltozások történhetnek a közeljövőben.

Hogyan működik a(z) Pancake Bunny (BUNNY) árelőrejelzési modul? A(z) Pancake Bunny árelőrejelzési modul egy felhasználóbarát eszköz, amelyet arra terveztek, hogy segítsen megbecsülni a(z) BUNNY lehetséges jövőbeli árát a saját növekedési feltételezéseid alapján. Akár tapasztalt kereskedő, akár kíváncsi befektető vagy, ez a modul egyszerű és interaktív módot kínál a token jövőbeli értékének előrejelzésére. 1. Oszd meg a növekedési előrejelzésedet Kezdd a kívánt növekedési százalék megadásával, amely a piaci kilátásoktól függően lehet pozitív vagy negatív. Ez tükrözheti a(z) Pancake Bunny következő évére, öt évére vagy akár évtizedeire vonatkozó elvárásaidat. 2. Számítsd ki a jövőbeli árat Miután megadtad a növekedési rátát, kattintson a „Számítás” gombra. A modul azonnal kiszámítja a(z) BUNNY tervezett jövőbeli árát, így jól láthatóvá válik, hogy az előrejelzésed hogyan befolyásolja a token értékét az idő múlásával. 3. Ismerj meg különböző forgatókönyveket Különböző növekedési rátákkal kísérletezhetsz, hogy lásd, hogyan befolyásolhatják a különböző piaci feltételek a(z) Pancake Bunny árát. Ez a rugalmasság lehetővé teszi, hogy optimista és konzervatív előrejelzéseket is elemezz, így segítve a megalapozottabb döntések meghozatalát. 4. Felhasználói vélemények és közösségi betekintés A modul integrálja a felhasználói véleményadatokat is, így összehasonlíthatod az előrejelzéseidet más felhasználók előrejelzéseivel. Ez a kollektív hozzájárulás értékes betekintést nyújt abba, hogy a közösség hogyan látja a(z) BUNNY jövőjét. Technikai mutatók az árelőrejelzéshez Az előrejelzés pontosságának növelése érdekében a modul számos technikai mutatót és piaci adatot használ fel. Ezek közé a következők tartoznak: Exponenciális mozgóátlagok (EMA): Segít nyomon követni a token ártrendjének alakulását azáltal, hogy kisimítja az ingadozásokat, és betekintést nyújt a lehetséges trendfordulókba. Bollinger-szalagok: A piaci volatilitás mérése és a potenciális túlvásárolt vagy túleladott állapotok azonosítása. Relatív erősséget jelző index (RSI): Értékeli a(z) BUNNY lendületét, hogy meghatározza, hogy bika vagy medve fázisban van-e. Mozgóátlag-konvergencia/-divergencia (MACD): Értékeli az ármozgások erősségét és irányát a potenciális belépési és kilépési pontok azonosítása érdekében. Ezeket a mutatókat valós idejű piaci adatokkal kombinálva a modul dinamikus árelőrejelzést biztosít, és segít mélyebb betekintést nyerni a(z) Pancake Bunny jövőbeli potenciáljaiba.

Miért fontos a(z) BUNNY árelőrejelzés?

BUNNY Az árelőrejelzések több okból is alapvető fontosságúak, és a befektetők különféle célokból vesznek részt ezekben:

Befektetési stratégia kidolgozása: Az előrejelzések segítenek a befektetőknek a stratégiák kialakításában. A jövőbeli árak becslésével eldöntheted, hogy mikor veszed meg, adod el vagy tartod meg a kriptovalutát.

Kockázatértékelés: A lehetséges ármozgások megértése lehetővé teszi a befektetők számára, hogy felmérjék az adott kriptovaluta-eszközhöz kapcsolódó kockázatot. Ez alapvető fontosságú az esetleges veszteségek kezeléséhez és mérsékléséhez.

Piacelemzés: Az előrejelzések gyakran magukban foglalják a piaci trendek, hírek és előzmények elemzését. Ez az átfogó elemzés segít a befektetőknek megérteni a piaci dinamikát és az árváltozásokat befolyásoló tényezőket.

Portfóliódiverzifikáció: Azzal, hogy megjósolják, mely kriptovaluták teljesíthetnek jól, a befektetők ennek megfelelően diverzifikálhatják portfóliójukat, megosztva a kockázatot a különböző eszközök között.

Hosszú távú tervezés: A hosszú távú nyereséget kereső befektetők az előrejelzésekre hagyatkoznak, hogy azonosítsák a jövőbeni növekedési potenciállal rendelkező kriptovalutákat.

Pszichológiai felkészültség: A lehetséges árforgatókönyvek ismerete felkészíti a befektetőket érzelmileg és pénzügyileg a piaci ingadozásra.

Közösségi elköteleződés: A kriptovaluta árelőrejelzések gyakran vitákat váltanak ki a befektetői közösségen belül, ami szélesebb körű megértéshez és kollektív bölcsességhez vezet a piaci trendekkel kapcsolatban.

