Adj meg egy számot -100 és 1,000 között, hogy megjósold a(z) OpenDelta GMCI30 árát %

OpenDelta GMCI30 árelőrejelzése 2025-2050 USD

OpenDelta GMCI30 (OG30) árelőrejelzés 2025-ben (idén)
Az előrejelzésed alapján a(z) OpenDelta GMCI30 ekkora potenciális növekedést érhet el: 0.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2025-ben: $ 0.197654.

OpenDelta GMCI30 (OG30) árelőrejelzés 2026-ban (jövőre)
Az előrejelzésed alapján a(z) OpenDelta GMCI30 ekkora potenciális növekedést érhet el: 5.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2026-ban: $ 0.207536.

OpenDelta GMCI30 (OG30) árelőrejelzés 2027-ben (2 év múlva)
Az árelőrejelzési modul szerint a(z) OG30 2027-re jelzett ára $ 0.217913 10.25% növekedési aránnyal.

OpenDelta GMCI30 (OG30) árelőrejelzés 2028-ban (3 év múlva)
Az árelőrejelzési modul szerint a(z) OG30 2028-ra jelzett ára $ 0.228809 15.76% növekedési aránnyal.

OpenDelta GMCI30 (OG30) árelőrejelzés 2029-ben (4 év múlva)
A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) OG30 2029-es célára $ 0.240249 21.55% növekedési aránnyal.

OpenDelta GMCI30 (OG30) árelőrejelzés 2030-ban (5 év múlva)
A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) OG30 2030-as célára $ 0.252262 27.63% növekedési aránnyal.

OpenDelta GMCI30 (OG30) árelőrejelzés 2040-ben (15 év múlva)
A(z) OpenDelta GMCI30 ára 2040-re 107.89% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0.410908.

OpenDelta GMCI30 (OG30) árelőrejelzés 2050-ben (25 év múlva)
A(z) OpenDelta GMCI30 ára 2050-re 238.64% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0.669326.

2026 $ 0.207536 5.00%

2027 $ 0.217913 10.25%

2028 $ 0.228809 15.76%

2029 $ 0.240249 21.55%

2030 $ 0.252262 27.63%

2031 $ 0.264875 34.01%

2032 $ 0.278119 40.71% Év Ár Növekedés 2033 $ 0.292024 47.75%

2034 $ 0.306626 55.13%

2035 $ 0.321957 62.89%

2036 $ 0.338055 71.03%

2037 $ 0.354958 79.59%

2038 $ 0.372706 88.56%

2039 $ 0.391341 97.99%

A(z) OpenDelta GMCI30 rövid távú árelőrejelzése ma, holnap, ezen a héten és 30 napon belül

Dátum Árelőrejelzés Növekedés
November 3, 2025(Ma) $ 0.197654 0.00%

November 4, 2025(Holnap) $ 0.197681 0.01%

November 10, 2025(E hét) $ 0.197843 0.10%

December 3, 2025(30 nap) $ 0.198466 0.41% OpenDelta GMCI30 (OG30) árelőrejelzése ma A(z) OG30 előre jelzett ára November 3, 2025(Ma) napján $0.197654 . Ez az előrejelzés a megadott növekedési százalék kiszámított eredményét tükrözi, így a felhasználók egy pillanatképet kapnak a mai napra vonatkozó lehetséges ármozgásról. OpenDelta GMCI30 (OG30) árelőrejelzése holnap November 4, 2025(Holnap) napjáig a(z) OG30 árelőrejelzése 5% -os éves növekedési inputot számolva $0.197681 . Ezek az eredmények a választott paraméterek alapján becsült kilátásokat nyújtanak a token értékére vonatkozóan. OpenDelta GMCI30 (OG30) árelőrejelzés ezen a héten November 10, 2025(E hét) napjáig a(z) OG30 árelőrejelzése 5% -os éves növekedési aránnyal számolva $0.197843 . Ez a heti előrejelzés ugyanezen növekedési százalék alapján kerül kiszámításra, hogy képet adjon az elkövetkező napok lehetséges ártrendjéről. OpenDelta GMCI30 (OG30) 30 napos árelőrejelzés Ha 30 napra előre tekintünk, a(z) OG30 előrejelzett ára $0.198466 . Ez az előrejelzés 5% -os éves növekedési bemenet felhasználásával származik, hogy megbecsülje, hol állhat a token értéke egy hónap múlva.

Aktuális OpenDelta GMCI30 árstatisztikák Jelenlegi ár ---- -- Árváltozás (24 óra) -- Piaci plafon $ 185.79K$ 185.79K $ 185.79K Forgalomban lévő készlet 940.00K 940.00K 940.00K Volumen (24H) ---- -- Volumen (24H) -- A legfrissebb OG30 ár --. A(z) 0.00% 24 órás változása, -- 24 órás kereskedési volumennel. Továbbá a(z) OG30 940.00K keringésben lévő tokenszámmal és $ 185.79K teljes piaci kapitalizációval rendelkezik. Élő OG30 ár megtekintése

OpenDelta GMCI30 Korábbi ár A(z) OpenDelta GMCI30 élő áras oldalának legfrissebb adatai szerint a(z) OpenDelta GMCI30 jelenlegi ára 0.197654USD. A(z) OpenDelta GMCI30 (OG30) forgalomban lévő kínálata 940.00K OG30 , így piaci kapitalizációja $185,792 . Időszak Változás(%) Változás(USD) Magas Alacsony 24 óra -0.15% $ -0.000309 $ 0.19916 $ 0.197635

7 nap -5.21% $ -0.010305 $ 0.227777 $ 0.197601

30 nap -12.70% $ -0.025105 $ 0.227777 $ 0.197601 24 órás teljesítmény Az elmúlt 24 órában a(z) OpenDelta GMCI30 árfolyama $-0.000309 értékben változott, ami -0.15% -os értékváltozást tükröz. 7 napos teljesítmény Az elmúlt 7 napban a(z) OpenDelta GMCI30 legmagasabb kereskedési értéke $0.227777 , míg a legalacsonyabb $0.197601 volt. Az árváltozás mértéke -5.21% volt. Ez a közelmúltbeli tendencia a(z) OG30 további mozgásának lehetőségét jelzi a piacon. 30 napos teljesítmény Az elmúlt hónapban a(z) OpenDelta GMCI30 -12.70% -os változást tapasztalt, ami körülbelül $-0.025105 értéket tükröz. Ez azt jelzi, hogy a(z) OG30 esetében további árváltozások történhetnek a közeljövőben.

Hogyan működik a(z) OpenDelta GMCI30 (OG30) árelőrejelzési modul? A(z) OpenDelta GMCI30 árelőrejelzési modul egy felhasználóbarát eszköz, amelyet arra terveztek, hogy segítsen megbecsülni a(z) OG30 lehetséges jövőbeli árát a saját növekedési feltételezéseid alapján. Akár tapasztalt kereskedő, akár kíváncsi befektető vagy, ez a modul egyszerű és interaktív módot kínál a token jövőbeli értékének előrejelzésére. 1. Oszd meg a növekedési előrejelzésedet Kezdd a kívánt növekedési százalék megadásával, amely a piaci kilátásoktól függően lehet pozitív vagy negatív. Ez tükrözheti a(z) OpenDelta GMCI30 következő évére, öt évére vagy akár évtizedeire vonatkozó elvárásaidat. 2. Számítsd ki a jövőbeli árat Miután megadtad a növekedési rátát, kattintson a „Számítás” gombra. A modul azonnal kiszámítja a(z) OG30 tervezett jövőbeli árát, így jól láthatóvá válik, hogy az előrejelzésed hogyan befolyásolja a token értékét az idő múlásával. 3. Ismerj meg különböző forgatókönyveket Különböző növekedési rátákkal kísérletezhetsz, hogy lásd, hogyan befolyásolhatják a különböző piaci feltételek a(z) OpenDelta GMCI30 árát. Ez a rugalmasság lehetővé teszi, hogy optimista és konzervatív előrejelzéseket is elemezz, így segítve a megalapozottabb döntések meghozatalát. 4. Felhasználói vélemények és közösségi betekintés A modul integrálja a felhasználói véleményadatokat is, így összehasonlíthatod az előrejelzéseidet más felhasználók előrejelzéseivel. Ez a kollektív hozzájárulás értékes betekintést nyújt abba, hogy a közösség hogyan látja a(z) OG30 jövőjét. Technikai mutatók az árelőrejelzéshez Az előrejelzés pontosságának növelése érdekében a modul számos technikai mutatót és piaci adatot használ fel. Ezek közé a következők tartoznak: Exponenciális mozgóátlagok (EMA): Segít nyomon követni a token ártrendjének alakulását azáltal, hogy kisimítja az ingadozásokat, és betekintést nyújt a lehetséges trendfordulókba. Bollinger-szalagok: A piaci volatilitás mérése és a potenciális túlvásárolt vagy túleladott állapotok azonosítása. Relatív erősséget jelző index (RSI): Értékeli a(z) OG30 lendületét, hogy meghatározza, hogy bika vagy medve fázisban van-e. Mozgóátlag-konvergencia/-divergencia (MACD): Értékeli az ármozgások erősségét és irányát a potenciális belépési és kilépési pontok azonosítása érdekében. Ezeket a mutatókat valós idejű piaci adatokkal kombinálva a modul dinamikus árelőrejelzést biztosít, és segít mélyebb betekintést nyerni a(z) OpenDelta GMCI30 jövőbeli potenciáljaiba.

Miért fontos a(z) OG30 árelőrejelzés?

OG30 Az árelőrejelzések több okból is alapvető fontosságúak, és a befektetők különféle célokból vesznek részt ezekben:

Befektetési stratégia kidolgozása: Az előrejelzések segítenek a befektetőknek a stratégiák kialakításában. A jövőbeli árak becslésével eldöntheted, hogy mikor veszed meg, adod el vagy tartod meg a kriptovalutát.

Kockázatértékelés: A lehetséges ármozgások megértése lehetővé teszi a befektetők számára, hogy felmérjék az adott kriptovaluta-eszközhöz kapcsolódó kockázatot. Ez alapvető fontosságú az esetleges veszteségek kezeléséhez és mérsékléséhez.

Piacelemzés: Az előrejelzések gyakran magukban foglalják a piaci trendek, hírek és előzmények elemzését. Ez az átfogó elemzés segít a befektetőknek megérteni a piaci dinamikát és az árváltozásokat befolyásoló tényezőket.

Portfóliódiverzifikáció: Azzal, hogy megjósolják, mely kriptovaluták teljesíthetnek jól, a befektetők ennek megfelelően diverzifikálhatják portfóliójukat, megosztva a kockázatot a különböző eszközök között.

Hosszú távú tervezés: A hosszú távú nyereséget kereső befektetők az előrejelzésekre hagyatkoznak, hogy azonosítsák a jövőbeni növekedési potenciállal rendelkező kriptovalutákat.

Pszichológiai felkészültség: A lehetséges árforgatókönyvek ismerete felkészíti a befektetőket érzelmileg és pénzügyileg a piaci ingadozásra.

Közösségi elköteleződés: A kriptovaluta árelőrejelzések gyakran vitákat váltanak ki a befektetői közösségen belül, ami szélesebb körű megértéshez és kollektív bölcsességhez vezet a piaci trendekkel kapcsolatban.

Gyakran ismételt kérdések (GYIK):

Érdemes most befektetni a következőbe: OG30?
Az előrejelzéseid szerint a(z) OG30 -- árat érhet el ekkorra: undefined , így megfontolásra érdemes token.

Mi a(z) OG30 árelőrejelzése a következő hónapra?
A(z) OpenDelta GMCI30 (OG30) árelőrejelzési eszköz szerint az előrejelzett OG30 ár -- összeget érhet el ekkor: undefined .

Mennyibe fog kerülni 1 OG30 2026-ban?
1 OpenDelta GMCI30 (OG30) ára ma -- . A fenti előrejelzési modul szerint a(z) OG30 0.00% -kal fog nőni, és a következőt érheti el 2026-ban: -- .

Mi a(z) OG30 előre jelzett ára 2027-ben?
A(z) OpenDelta GMCI30 (OG30) 0.00% éves növekedést érhet el, így -- árat érhet el 1 OG30 2027-ig.

Mi a(z) OG30 becsült árcélja 2028-ban?
Az árelőrejelzésed szerint a(z) OpenDelta GMCI30 (OG30) 0.00% növekedést fog elérni, -- becsült árcéllal 2028-ban.

Mi a(z) OG30 becsült árcélja 2029-ben?
Az árelőrejelzésed szerint a(z) OpenDelta GMCI30 (OG30) 0.00% növekedést fog elérni, -- becsült árcéllal 2029-ben.

Mennyibe fog kerülni 1 OG30 2030-ban?
1 OpenDelta GMCI30 (OG30) ára ma -- . A fenti előrejelzési modul szerint a(z) OG30 0.00% -kal fog nőni, és a következőt érheti el 2030-ban: -- .

Mi a(z) OG30 árelőrejelzése 2040-re?
A(z) OpenDelta GMCI30 (OG30) 0.00% éves növekedést érhet el, így -- árat érhet el 1 OG30 2040-ig.