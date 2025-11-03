Odin Liquidity Network (ODIN) árelőrejelzés (USD)

A(z) Odin Liquidity Network árelőrejelzései 2026-ra, 2027-re, 2028-ra, 2030-ra és azt követően. Találd ki, hogy mekkora növekedést fog elérni a(z) ODIN a következő 5 vagy több évben. Azonnali előrejelzés a jövőbeli árforgatókönyvekről a piaci trendek és a hangulat alapján.

Adj meg egy számot -100 és 1,000 között, hogy megjósold a(z) Odin Liquidity Network árát
%

*Figyelem: Minden árelőrejelzés a felhasználók által megadott adatokon alapul.

Odin Liquidity Network árfolyam előrejelzés
--
----
0.00%
USD
Tényleges
Előrejelzés
Utolsó frissítés: 2025-11-03 20:02:07 (UTC+8)

Odin Liquidity Network árelőrejelzése 2025-2050 USD

Odin Liquidity Network (ODIN) árelőrejelzés 2025-ben (idén)

Az előrejelzésed alapján a(z) Odin Liquidity Network ekkora potenciális növekedést érhet el: 0.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2025-ben: $ 0.004972.

Odin Liquidity Network (ODIN) árelőrejelzés 2026-ban (jövőre)

Az előrejelzésed alapján a(z) Odin Liquidity Network ekkora potenciális növekedést érhet el: 5.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2026-ban: $ 0.005220.

Odin Liquidity Network (ODIN) árelőrejelzés 2027-ben (2 év múlva)

Az árelőrejelzési modul szerint a(z) ODIN 2027-re jelzett ára $ 0.005481 10.25% növekedési aránnyal.

Odin Liquidity Network (ODIN) árelőrejelzés 2028-ban (3 év múlva)

Az árelőrejelzési modul szerint a(z) ODIN 2028-ra jelzett ára $ 0.005756 15.76% növekedési aránnyal.

Odin Liquidity Network (ODIN) árelőrejelzés 2029-ben (4 év múlva)

A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) ODIN 2029-es célára $ 0.006043 21.55% növekedési aránnyal.

Odin Liquidity Network (ODIN) árelőrejelzés 2030-ban (5 év múlva)

A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) ODIN 2030-as célára $ 0.006346 27.63% növekedési aránnyal.

Odin Liquidity Network (ODIN) árelőrejelzés 2040-ben (15 év múlva)

A(z) Odin Liquidity Network ára 2040-re 107.89% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0.010337.

Odin Liquidity Network (ODIN) árelőrejelzés 2050-ben (25 év múlva)

A(z) Odin Liquidity Network ára 2050-re 238.64% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0.016838.

Év
Ár
Növekedés
  • 2025
    $ 0.004972
    0.00%
  • 2026
    $ 0.005220
    5.00%
  • 2027
    $ 0.005481
    10.25%
  • 2028
    $ 0.005756
    15.76%
  • 2029
    $ 0.006043
    21.55%
  • 2030
    $ 0.006346
    27.63%
  • 2031
    $ 0.006663
    34.01%
  • 2032
    $ 0.006996
    40.71%
Év
Ár
Növekedés
  • 2033
    $ 0.007346
    47.75%
  • 2034
    $ 0.007713
    55.13%
  • 2035
    $ 0.008099
    62.89%
  • 2036
    $ 0.008504
    71.03%
  • 2037
    $ 0.008929
    79.59%
  • 2038
    $ 0.009376
    88.56%
  • 2039
    $ 0.009844
    97.99%
  • 2040
    $ 0.010337
    107.89%
Továbbiak megjelenítése

A(z) Odin Liquidity Network rövid távú árelőrejelzése ma, holnap, ezen a héten és 30 napon belül

Dátum
Árelőrejelzés
Növekedés
  • November 3, 2025(Ma)
    $ 0.004972
    0.00%
  • November 4, 2025(Holnap)
    $ 0.004973
    0.01%
  • November 10, 2025(E hét)
    $ 0.004977
    0.10%
  • December 3, 2025(30 nap)
    $ 0.004992
    0.41%
Odin Liquidity Network (ODIN) árelőrejelzése ma

A(z) ODIN előre jelzett ára November 3, 2025(Ma) napján $0.004972. Ez az előrejelzés a megadott növekedési százalék kiszámított eredményét tükrözi, így a felhasználók egy pillanatképet kapnak a mai napra vonatkozó lehetséges ármozgásról.

Odin Liquidity Network (ODIN) árelőrejelzése holnap

November 4, 2025(Holnap) napjáig a(z) ODIN árelőrejelzése 5%-os éves növekedési inputot számolva $0.004973. Ezek az eredmények a választott paraméterek alapján becsült kilátásokat nyújtanak a token értékére vonatkozóan.

Odin Liquidity Network (ODIN) árelőrejelzés ezen a héten

November 10, 2025(E hét) napjáig a(z) ODIN árelőrejelzése 5%-os éves növekedési aránnyal számolva $0.004977. Ez a heti előrejelzés ugyanezen növekedési százalék alapján kerül kiszámításra, hogy képet adjon az elkövetkező napok lehetséges ártrendjéről.

Odin Liquidity Network (ODIN) 30 napos árelőrejelzés

Ha 30 napra előre tekintünk, a(z) ODIN előrejelzett ára $0.004992. Ez az előrejelzés 5%-os éves növekedési bemenet felhasználásával származik, hogy megbecsülje, hol állhat a token értéke egy hónap múlva.

Aktuális Odin Liquidity Network árstatisztikák

--
----

--

$ 930.82K
$ 930.82K$ 930.82K

187.41M
187.41M 187.41M

--
----

--

A legfrissebb ODIN ár --. A(z) 0.00% 24 órás változása, -- 24 órás kereskedési volumennel.
Továbbá a(z) ODIN 187.41M keringésben lévő tokenszámmal és $ 930.82K teljes piaci kapitalizációval rendelkezik.

Odin Liquidity Network Korábbi ár

A(z) Odin Liquidity Network élő áras oldalának legfrissebb adatai szerint a(z) Odin Liquidity Network jelenlegi ára 0.004972USD. A(z) Odin Liquidity Network (ODIN) forgalomban lévő kínálata 187.41M ODIN, így piaci kapitalizációja $930,816.

Időszak
Változás(%)
Változás(USD)
Magas
Alacsony
  • 24 óra
    -9.52%
    $ -0.000523
    $ 0.005504
    $ 0.004945
  • 7 nap
    -15.31%
    $ -0.000761
    $ 0.006403
    $ 0.004981
  • 30 nap
    -22.42%
    $ -0.001115
    $ 0.006403
    $ 0.004981
24 órás teljesítmény

Az elmúlt 24 órában a(z) Odin Liquidity Network árfolyama $-0.000523 értékben változott, ami -9.52%-os értékváltozást tükröz.

7 napos teljesítmény

Az elmúlt 7 napban a(z) Odin Liquidity Network legmagasabb kereskedési értéke $0.006403, míg a legalacsonyabb $0.004981 volt. Az árváltozás mértéke -15.31% volt. Ez a közelmúltbeli tendencia a(z) ODIN további mozgásának lehetőségét jelzi a piacon.

30 napos teljesítmény

Az elmúlt hónapban a(z) Odin Liquidity Network -22.42%-os változást tapasztalt, ami körülbelül $-0.001115 értéket tükröz. Ez azt jelzi, hogy a(z) ODIN esetében további árváltozások történhetnek a közeljövőben.

Hogyan működik a(z) Odin Liquidity Network (ODIN) árelőrejelzési modul?

A(z) Odin Liquidity Network árelőrejelzési modul egy felhasználóbarát eszköz, amelyet arra terveztek, hogy segítsen megbecsülni a(z) ODIN lehetséges jövőbeli árát a saját növekedési feltételezéseid alapján. Akár tapasztalt kereskedő, akár kíváncsi befektető vagy, ez a modul egyszerű és interaktív módot kínál a token jövőbeli értékének előrejelzésére.

1. Oszd meg a növekedési előrejelzésedet

Kezdd a kívánt növekedési százalék megadásával, amely a piaci kilátásoktól függően lehet pozitív vagy negatív. Ez tükrözheti a(z) Odin Liquidity Network következő évére, öt évére vagy akár évtizedeire vonatkozó elvárásaidat.

2. Számítsd ki a jövőbeli árat

Miután megadtad a növekedési rátát, kattintson a „Számítás” gombra. A modul azonnal kiszámítja a(z) ODIN tervezett jövőbeli árát, így jól láthatóvá válik, hogy az előrejelzésed hogyan befolyásolja a token értékét az idő múlásával.

3. Ismerj meg különböző forgatókönyveket

Különböző növekedési rátákkal kísérletezhetsz, hogy lásd, hogyan befolyásolhatják a különböző piaci feltételek a(z) Odin Liquidity Network árát. Ez a rugalmasság lehetővé teszi, hogy optimista és konzervatív előrejelzéseket is elemezz, így segítve a megalapozottabb döntések meghozatalát.

4. Felhasználói vélemények és közösségi betekintés

A modul integrálja a felhasználói véleményadatokat is, így összehasonlíthatod az előrejelzéseidet más felhasználók előrejelzéseivel. Ez a kollektív hozzájárulás értékes betekintést nyújt abba, hogy a közösség hogyan látja a(z) ODIN jövőjét.

Technikai mutatók az árelőrejelzéshez

Az előrejelzés pontosságának növelése érdekében a modul számos technikai mutatót és piaci adatot használ fel. Ezek közé a következők tartoznak:

Exponenciális mozgóátlagok (EMA): Segít nyomon követni a token ártrendjének alakulását azáltal, hogy kisimítja az ingadozásokat, és betekintést nyújt a lehetséges trendfordulókba.

Bollinger-szalagok: A piaci volatilitás mérése és a potenciális túlvásárolt vagy túleladott állapotok azonosítása.

Relatív erősséget jelző index (RSI): Értékeli a(z) ODIN lendületét, hogy meghatározza, hogy bika vagy medve fázisban van-e.

Mozgóátlag-konvergencia/-divergencia (MACD): Értékeli az ármozgások erősségét és irányát a potenciális belépési és kilépési pontok azonosítása érdekében. Ezeket a mutatókat valós idejű piaci adatokkal kombinálva a modul dinamikus árelőrejelzést biztosít, és segít mélyebb betekintést nyerni a(z) Odin Liquidity Network jövőbeli potenciáljaiba.

Miért fontos a(z) ODIN árelőrejelzés?

ODIN Az árelőrejelzések több okból is alapvető fontosságúak, és a befektetők különféle célokból vesznek részt ezekben:

Befektetési stratégia kidolgozása: Az előrejelzések segítenek a befektetőknek a stratégiák kialakításában. A jövőbeli árak becslésével eldöntheted, hogy mikor veszed meg, adod el vagy tartod meg a kriptovalutát.

Kockázatértékelés: A lehetséges ármozgások megértése lehetővé teszi a befektetők számára, hogy felmérjék az adott kriptovaluta-eszközhöz kapcsolódó kockázatot. Ez alapvető fontosságú az esetleges veszteségek kezeléséhez és mérsékléséhez.

Piacelemzés: Az előrejelzések gyakran magukban foglalják a piaci trendek, hírek és előzmények elemzését. Ez az átfogó elemzés segít a befektetőknek megérteni a piaci dinamikát és az árváltozásokat befolyásoló tényezőket.

Portfóliódiverzifikáció: Azzal, hogy megjósolják, mely kriptovaluták teljesíthetnek jól, a befektetők ennek megfelelően diverzifikálhatják portfóliójukat, megosztva a kockázatot a különböző eszközök között.

Hosszú távú tervezés: A hosszú távú nyereséget kereső befektetők az előrejelzésekre hagyatkoznak, hogy azonosítsák a jövőbeni növekedési potenciállal rendelkező kriptovalutákat.

Pszichológiai felkészültség: A lehetséges árforgatókönyvek ismerete felkészíti a befektetőket érzelmileg és pénzügyileg a piaci ingadozásra.

Közösségi elköteleződés: A kriptovaluta árelőrejelzések gyakran vitákat váltanak ki a befektetői közösségen belül, ami szélesebb körű megértéshez és kollektív bölcsességhez vezet a piaci trendekkel kapcsolatban.

Gyakran ismételt kérdések (GYIK):

Utolsó frissítés: 2025-11-03 20:02:07 (UTC+8)

Jogi nyilatkozat

A kriptográfiai ár-előrejelzési oldalainkon közzétett tartalom a MEXC-felhasználóktól és/vagy más harmadik féltől származó információkon és visszajelzéseken alapul. „Ahogy van” alapon, kizárólag tájékoztatási és szemléltetési célokat szolgál, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. Fontos megjegyezni, hogy a bemutatott árelőrejelzések nem biztos, hogy pontosak, és nem lehet ezeket ekként kezelni. A jövőbeli árak jelentősen eltérhetnek a bemutatott előrejelzésektől, ezért nem szabad rájuk hagyatkozni a befektetési döntéseknél.

Továbbá, ez a tartalom nem értelmezhető pénzügyi tanácsként, és nem is arra irányul, hogy egy adott termék vagy szolgáltatás megvételét javasolja. A MEXC semmilyen módon nem vállal felelősséget veled szemben semmilyen veszteségért, melyet a kriptovaluta árelőrejelzési oldalainkon közzétett tartalom hivatkozása, használata és/vagy arra való támaszkodása eredményezhet. Fontos tudni, hogy a digitális eszközök ára magas piaci kockázatnak és áringadozásnak van kitéve. A befektetés értéke csökkenhet és nőhet is, és nincs garancia arra, hogy visszakapd az eredetileg befektetett összeget. Végső soron kizárólag Te felelsz a befektetési döntésekért, és a MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. Ne feledd, hogy a múltbeli hozam nem megbízható előrejelzője a jövőbeli hozamnak. Csak olyan termékekbe fektess be, melyeket ismersz, és megérted a kapcsolódó kockázatokat. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetési döntés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval.