Adj meg egy számot -100 és 1,000 között, hogy megjósold a(z) Odin Liquidity Network árát % Kiszámítás *Figyelem: Minden árelőrejelzés a felhasználók által megadott adatokon alapul. -- -- -- 0.00% USD Tényleges Előrejelzés Odin Liquidity Network árelőrejelzése 2025-2050 USD Odin Liquidity Network (ODIN) árelőrejelzés 2025-ben (idén) Az előrejelzésed alapján a(z) Odin Liquidity Network ekkora potenciális növekedést érhet el: 0.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2025-ben: $ 0.004972. Odin Liquidity Network (ODIN) árelőrejelzés 2026-ban (jövőre) Az előrejelzésed alapján a(z) Odin Liquidity Network ekkora potenciális növekedést érhet el: 5.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2026-ban: $ 0.005220. Odin Liquidity Network (ODIN) árelőrejelzés 2027-ben (2 év múlva) Az árelőrejelzési modul szerint a(z) ODIN 2027-re jelzett ára $ 0.005481 10.25% növekedési aránnyal. Odin Liquidity Network (ODIN) árelőrejelzés 2028-ban (3 év múlva) Az árelőrejelzési modul szerint a(z) ODIN 2028-ra jelzett ára $ 0.005756 15.76% növekedési aránnyal. Odin Liquidity Network (ODIN) árelőrejelzés 2029-ben (4 év múlva) A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) ODIN 2029-es célára $ 0.006043 21.55% növekedési aránnyal. Odin Liquidity Network (ODIN) árelőrejelzés 2030-ban (5 év múlva) A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) ODIN 2030-as célára $ 0.006346 27.63% növekedési aránnyal. Odin Liquidity Network (ODIN) árelőrejelzés 2040-ben (15 év múlva) A(z) Odin Liquidity Network ára 2040-re 107.89% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0.010337. Odin Liquidity Network (ODIN) árelőrejelzés 2050-ben (25 év múlva) A(z) Odin Liquidity Network ára 2050-re 238.64% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0.016838. Év Ár Növekedés 2025 $ 0.004972 0.00%

2026 $ 0.005220 5.00%

2027 $ 0.005481 10.25%

2028 $ 0.005756 15.76%

2029 $ 0.006043 21.55%

2030 $ 0.006346 27.63%

2031 $ 0.006663 34.01%

2032 $ 0.006996 40.71% Év Ár Növekedés 2033 $ 0.007346 47.75%

2034 $ 0.007713 55.13%

2035 $ 0.008099 62.89%

2036 $ 0.008504 71.03%

2037 $ 0.008929 79.59%

2038 $ 0.009376 88.56%

2039 $ 0.009844 97.99%

2040 $ 0.010337 107.89% Továbbiak megjelenítése A(z) Odin Liquidity Network rövid távú árelőrejelzése ma, holnap, ezen a héten és 30 napon belül Dátum Árelőrejelzés Növekedés November 3, 2025(Ma) $ 0.004972 0.00%

November 4, 2025(Holnap) $ 0.004973 0.01%

November 10, 2025(E hét) $ 0.004977 0.10%

December 3, 2025(30 nap) $ 0.004992 0.41% Odin Liquidity Network (ODIN) árelőrejelzése ma A(z) ODIN előre jelzett ára November 3, 2025(Ma) napján $0.004972 . Ez az előrejelzés a megadott növekedési százalék kiszámított eredményét tükrözi, így a felhasználók egy pillanatképet kapnak a mai napra vonatkozó lehetséges ármozgásról. Odin Liquidity Network (ODIN) árelőrejelzése holnap November 4, 2025(Holnap) napjáig a(z) ODIN árelőrejelzése 5% -os éves növekedési inputot számolva $0.004973 . Ezek az eredmények a választott paraméterek alapján becsült kilátásokat nyújtanak a token értékére vonatkozóan. Odin Liquidity Network (ODIN) árelőrejelzés ezen a héten November 10, 2025(E hét) napjáig a(z) ODIN árelőrejelzése 5% -os éves növekedési aránnyal számolva $0.004977 . Ez a heti előrejelzés ugyanezen növekedési százalék alapján kerül kiszámításra, hogy képet adjon az elkövetkező napok lehetséges ártrendjéről. Odin Liquidity Network (ODIN) 30 napos árelőrejelzés Ha 30 napra előre tekintünk, a(z) ODIN előrejelzett ára $0.004992 . Ez az előrejelzés 5% -os éves növekedési bemenet felhasználásával származik, hogy megbecsülje, hol állhat a token értéke egy hónap múlva.

Aktuális Odin Liquidity Network árstatisztikák Jelenlegi ár ---- -- Árváltozás (24 óra) -- Piaci plafon $ 930.82K$ 930.82K $ 930.82K Forgalomban lévő készlet 187.41M 187.41M 187.41M Volumen (24H) ---- -- Volumen (24H) -- A legfrissebb ODIN ár --. A(z) 0.00% 24 órás változása, -- 24 órás kereskedési volumennel. Továbbá a(z) ODIN 187.41M keringésben lévő tokenszámmal és $ 930.82K teljes piaci kapitalizációval rendelkezik. Élő ODIN ár megtekintése

Odin Liquidity Network Korábbi ár A(z) Odin Liquidity Network élő áras oldalának legfrissebb adatai szerint a(z) Odin Liquidity Network jelenlegi ára 0.004972USD. A(z) Odin Liquidity Network (ODIN) forgalomban lévő kínálata 187.41M ODIN , így piaci kapitalizációja $930,816 . Időszak Változás(%) Változás(USD) Magas Alacsony 24 óra -9.52% $ -0.000523 $ 0.005504 $ 0.004945

7 nap -15.31% $ -0.000761 $ 0.006403 $ 0.004981

30 nap -22.42% $ -0.001115 $ 0.006403 $ 0.004981 24 órás teljesítmény Az elmúlt 24 órában a(z) Odin Liquidity Network árfolyama $-0.000523 értékben változott, ami -9.52% -os értékváltozást tükröz. 7 napos teljesítmény Az elmúlt 7 napban a(z) Odin Liquidity Network legmagasabb kereskedési értéke $0.006403 , míg a legalacsonyabb $0.004981 volt. Az árváltozás mértéke -15.31% volt. Ez a közelmúltbeli tendencia a(z) ODIN további mozgásának lehetőségét jelzi a piacon. 30 napos teljesítmény Az elmúlt hónapban a(z) Odin Liquidity Network -22.42% -os változást tapasztalt, ami körülbelül $-0.001115 értéket tükröz. Ez azt jelzi, hogy a(z) ODIN esetében további árváltozások történhetnek a közeljövőben.

Hogyan működik a(z) Odin Liquidity Network (ODIN) árelőrejelzési modul? A(z) Odin Liquidity Network árelőrejelzési modul egy felhasználóbarát eszköz, amelyet arra terveztek, hogy segítsen megbecsülni a(z) ODIN lehetséges jövőbeli árát a saját növekedési feltételezéseid alapján. Akár tapasztalt kereskedő, akár kíváncsi befektető vagy, ez a modul egyszerű és interaktív módot kínál a token jövőbeli értékének előrejelzésére. 1. Oszd meg a növekedési előrejelzésedet Kezdd a kívánt növekedési százalék megadásával, amely a piaci kilátásoktól függően lehet pozitív vagy negatív. Ez tükrözheti a(z) Odin Liquidity Network következő évére, öt évére vagy akár évtizedeire vonatkozó elvárásaidat. 2. Számítsd ki a jövőbeli árat Miután megadtad a növekedési rátát, kattintson a „Számítás” gombra. A modul azonnal kiszámítja a(z) ODIN tervezett jövőbeli árát, így jól láthatóvá válik, hogy az előrejelzésed hogyan befolyásolja a token értékét az idő múlásával. 3. Ismerj meg különböző forgatókönyveket Különböző növekedési rátákkal kísérletezhetsz, hogy lásd, hogyan befolyásolhatják a különböző piaci feltételek a(z) Odin Liquidity Network árát. Ez a rugalmasság lehetővé teszi, hogy optimista és konzervatív előrejelzéseket is elemezz, így segítve a megalapozottabb döntések meghozatalát. 4. Felhasználói vélemények és közösségi betekintés A modul integrálja a felhasználói véleményadatokat is, így összehasonlíthatod az előrejelzéseidet más felhasználók előrejelzéseivel. Ez a kollektív hozzájárulás értékes betekintést nyújt abba, hogy a közösség hogyan látja a(z) ODIN jövőjét. Technikai mutatók az árelőrejelzéshez Az előrejelzés pontosságának növelése érdekében a modul számos technikai mutatót és piaci adatot használ fel. Ezek közé a következők tartoznak: Exponenciális mozgóátlagok (EMA): Segít nyomon követni a token ártrendjének alakulását azáltal, hogy kisimítja az ingadozásokat, és betekintést nyújt a lehetséges trendfordulókba. Bollinger-szalagok: A piaci volatilitás mérése és a potenciális túlvásárolt vagy túleladott állapotok azonosítása. Relatív erősséget jelző index (RSI): Értékeli a(z) ODIN lendületét, hogy meghatározza, hogy bika vagy medve fázisban van-e. Mozgóátlag-konvergencia/-divergencia (MACD): Értékeli az ármozgások erősségét és irányát a potenciális belépési és kilépési pontok azonosítása érdekében. Ezeket a mutatókat valós idejű piaci adatokkal kombinálva a modul dinamikus árelőrejelzést biztosít, és segít mélyebb betekintést nyerni a(z) Odin Liquidity Network jövőbeli potenciáljaiba.

Miért fontos a(z) ODIN árelőrejelzés?

ODIN Az árelőrejelzések több okból is alapvető fontosságúak, és a befektetők különféle célokból vesznek részt ezekben:

Befektetési stratégia kidolgozása: Az előrejelzések segítenek a befektetőknek a stratégiák kialakításában. A jövőbeli árak becslésével eldöntheted, hogy mikor veszed meg, adod el vagy tartod meg a kriptovalutát.

Kockázatértékelés: A lehetséges ármozgások megértése lehetővé teszi a befektetők számára, hogy felmérjék az adott kriptovaluta-eszközhöz kapcsolódó kockázatot. Ez alapvető fontosságú az esetleges veszteségek kezeléséhez és mérsékléséhez.

Piacelemzés: Az előrejelzések gyakran magukban foglalják a piaci trendek, hírek és előzmények elemzését. Ez az átfogó elemzés segít a befektetőknek megérteni a piaci dinamikát és az árváltozásokat befolyásoló tényezőket.

Portfóliódiverzifikáció: Azzal, hogy megjósolják, mely kriptovaluták teljesíthetnek jól, a befektetők ennek megfelelően diverzifikálhatják portfóliójukat, megosztva a kockázatot a különböző eszközök között.

Hosszú távú tervezés: A hosszú távú nyereséget kereső befektetők az előrejelzésekre hagyatkoznak, hogy azonosítsák a jövőbeni növekedési potenciállal rendelkező kriptovalutákat.

Pszichológiai felkészültség: A lehetséges árforgatókönyvek ismerete felkészíti a befektetőket érzelmileg és pénzügyileg a piaci ingadozásra.

Közösségi elköteleződés: A kriptovaluta árelőrejelzések gyakran vitákat váltanak ki a befektetői közösségen belül, ami szélesebb körű megértéshez és kollektív bölcsességhez vezet a piaci trendekkel kapcsolatban.

Gyakran ismételt kérdések (GYIK): Érdemes most befektetni a következőbe: ODIN? Az előrejelzéseid szerint a(z) ODIN -- árat érhet el ekkorra: undefined , így megfontolásra érdemes token. Mi a(z) ODIN árelőrejelzése a következő hónapra? A(z) Odin Liquidity Network (ODIN) árelőrejelzési eszköz szerint az előrejelzett ODIN ár -- összeget érhet el ekkor: undefined . Mennyibe fog kerülni 1 ODIN 2026-ban? 1 Odin Liquidity Network (ODIN) ára ma -- . A fenti előrejelzési modul szerint a(z) ODIN 0.00% -kal fog nőni, és a következőt érheti el 2026-ban: -- . Mi a(z) ODIN előre jelzett ára 2027-ben? A(z) Odin Liquidity Network (ODIN) 0.00% éves növekedést érhet el, így -- árat érhet el 1 ODIN 2027-ig. Mi a(z) ODIN becsült árcélja 2028-ban? Az árelőrejelzésed szerint a(z) Odin Liquidity Network (ODIN) 0.00% növekedést fog elérni, -- becsült árcéllal 2028-ban. Mi a(z) ODIN becsült árcélja 2029-ben? Az árelőrejelzésed szerint a(z) Odin Liquidity Network (ODIN) 0.00% növekedést fog elérni, -- becsült árcéllal 2029-ben. Mennyibe fog kerülni 1 ODIN 2030-ban? 1 Odin Liquidity Network (ODIN) ára ma -- . A fenti előrejelzési modul szerint a(z) ODIN 0.00% -kal fog nőni, és a következőt érheti el 2030-ban: -- . Mi a(z) ODIN árelőrejelzése 2040-re? A(z) Odin Liquidity Network (ODIN) 0.00% éves növekedést érhet el, így -- árat érhet el 1 ODIN 2040-ig. Regisztráljon most