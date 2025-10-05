Nummus Aeternitas (NUMMUS) árelőrejelzés (USD)

A(z) Nummus Aeternitas árelőrejelzései 2026-ra, 2027-re, 2028-ra, 2030-ra és azt követően. Találd ki, hogy mekkora növekedést fog elérni a(z) NUMMUS a következő 5 vagy több évben. Azonnali előrejelzés a jövőbeli árforgatókönyvekről a piaci trendek és a hangulat alapján.

Adj meg egy számot -100 és 1,000 között, hogy megjósold a(z) Nummus Aeternitas árát
%

*Figyelem: Minden árelőrejelzés a felhasználók által megadott adatokon alapul.

Nummus Aeternitas árfolyam előrejelzés
--
----
0.00%
USD
Tényleges
Előrejelzés
Utolsó frissítés: 2025-10-05 21:57:13 (UTC+8)

Nummus Aeternitas árelőrejelzése 2025-2050 USD

Nummus Aeternitas (NUMMUS) árelőrejelzés 2025-ben (idén)

Az előrejelzésed alapján a(z) Nummus Aeternitas ekkora potenciális növekedést érhet el: 0.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2025-ben: $ 0.011299.

Nummus Aeternitas (NUMMUS) árelőrejelzés 2026-ban (jövőre)

Az előrejelzésed alapján a(z) Nummus Aeternitas ekkora potenciális növekedést érhet el: 5.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2026-ban: $ 0.011864.

Nummus Aeternitas (NUMMUS) árelőrejelzés 2027-ben (2 év múlva)

Az árelőrejelzési modul szerint a(z) NUMMUS 2027-re jelzett ára $ 0.012457 10.25% növekedési aránnyal.

Nummus Aeternitas (NUMMUS) árelőrejelzés 2028-ban (3 év múlva)

Az árelőrejelzési modul szerint a(z) NUMMUS 2028-ra jelzett ára $ 0.013080 15.76% növekedési aránnyal.

Nummus Aeternitas (NUMMUS) árelőrejelzés 2029-ben (4 év múlva)

A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) NUMMUS 2029-es célára $ 0.013734 21.55% növekedési aránnyal.

Nummus Aeternitas (NUMMUS) árelőrejelzés 2030-ban (5 év múlva)

A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) NUMMUS 2030-as célára $ 0.014421 27.63% növekedési aránnyal.

Nummus Aeternitas (NUMMUS) árelőrejelzés 2040-ben (15 év múlva)

A(z) Nummus Aeternitas ára 2040-re 107.89% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0.023491.

Nummus Aeternitas (NUMMUS) árelőrejelzés 2050-ben (25 év múlva)

A(z) Nummus Aeternitas ára 2050-re 238.64% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0.038264.

A(z) Nummus Aeternitas rövid távú árelőrejelzése ma, holnap, ezen a héten és 30 napon belül

Dátum
Árelőrejelzés
Növekedés
  • October 5, 2025(Ma)
    $ 0.011299
    0.00%
  • October 6, 2025(Holnap)
    $ 0.011301
    0.01%
  • October 12, 2025(E hét)
    $ 0.011310
    0.10%
  • November 4, 2025(30 nap)
    $ 0.011346
    0.41%
Nummus Aeternitas (NUMMUS) árelőrejelzése ma

A(z) NUMMUS előre jelzett ára October 5, 2025(Ma) napján $0.011299. Ez az előrejelzés a megadott növekedési százalék kiszámított eredményét tükrözi, így a felhasználók egy pillanatképet kapnak a mai napra vonatkozó lehetséges ármozgásról.

Nummus Aeternitas (NUMMUS) árelőrejelzése holnap

October 6, 2025(Holnap) napjáig a(z) NUMMUS árelőrejelzése 5%-os éves növekedési inputot számolva $0.011301. Ezek az eredmények a választott paraméterek alapján becsült kilátásokat nyújtanak a token értékére vonatkozóan.

Nummus Aeternitas (NUMMUS) árelőrejelzés ezen a héten

October 12, 2025(E hét) napjáig a(z) NUMMUS árelőrejelzése 5%-os éves növekedési aránnyal számolva $0.011310. Ez a heti előrejelzés ugyanezen növekedési százalék alapján kerül kiszámításra, hogy képet adjon az elkövetkező napok lehetséges ártrendjéről.

Nummus Aeternitas (NUMMUS) 30 napos árelőrejelzés

Ha 30 napra előre tekintünk, a(z) NUMMUS előrejelzett ára $0.011346. Ez az előrejelzés 5%-os éves növekedési bemenet felhasználásával származik, hogy megbecsülje, hol állhat a token értéke egy hónap múlva.

Aktuális Nummus Aeternitas árstatisztikák

--

$ 1.13M
$ 1.13M$ 1.13M

100.00M
100.00M 100.00M

A legfrissebb NUMMUS ár --. A(z) 0.00% 24 órás változása, -- 24 órás kereskedési volumennel.
Továbbá a(z) NUMMUS 100.00M keringésben lévő tokenszámmal és $ 1.13M teljes piaci kapitalizációval rendelkezik.

Nummus Aeternitas Korábbi ár

A(z) Nummus Aeternitas élő áras oldalának legfrissebb adatai szerint a(z) Nummus Aeternitas jelenlegi ára 0.011299USD. A(z) Nummus Aeternitas (NUMMUS) forgalomban lévő kínálata 100.00M NUMMUS, így piaci kapitalizációja $1,129,963.

Időszak
Változás(%)
Változás(USD)
Magas
Alacsony
  • 24 óra
    -1.68%
    $ -0.000194
    $ 0.011556
    $ 0.011040
  • 7 nap
    -10.95%
    $ -0.001237
    $ 0.013903
    $ 0.009747
  • 30 nap
    -17.95%
    $ -0.002029
    $ 0.013903
    $ 0.009747
24 órás teljesítmény

Az elmúlt 24 órában a(z) Nummus Aeternitas árfolyama $-0.000194 értékben változott, ami -1.68%-os értékváltozást tükröz.

7 napos teljesítmény

Az elmúlt 7 napban a(z) Nummus Aeternitas legmagasabb kereskedési értéke $0.013903, míg a legalacsonyabb $0.009747 volt. Az árváltozás mértéke -10.95% volt. Ez a közelmúltbeli tendencia a(z) NUMMUS további mozgásának lehetőségét jelzi a piacon.

30 napos teljesítmény

Az elmúlt hónapban a(z) Nummus Aeternitas -17.95%-os változást tapasztalt, ami körülbelül $-0.002029 értéket tükröz. Ez azt jelzi, hogy a(z) NUMMUS esetében további árváltozások történhetnek a közeljövőben.

Hogyan működik a(z) Nummus Aeternitas (NUMMUS) árelőrejelzési modul?

A(z) Nummus Aeternitas árelőrejelzési modul egy felhasználóbarát eszköz, amelyet arra terveztek, hogy segítsen megbecsülni a(z) NUMMUS lehetséges jövőbeli árát a saját növekedési feltételezéseid alapján. Akár tapasztalt kereskedő, akár kíváncsi befektető vagy, ez a modul egyszerű és interaktív módot kínál a token jövőbeli értékének előrejelzésére.

1. Oszd meg a növekedési előrejelzésedet

Kezdd a kívánt növekedési százalék megadásával, amely a piaci kilátásoktól függően lehet pozitív vagy negatív. Ez tükrözheti a(z) Nummus Aeternitas következő évére, öt évére vagy akár évtizedeire vonatkozó elvárásaidat.

2. Számítsd ki a jövőbeli árat

Miután megadtad a növekedési rátát, kattintson a „Számítás” gombra. A modul azonnal kiszámítja a(z) NUMMUS tervezett jövőbeli árát, így jól láthatóvá válik, hogy az előrejelzésed hogyan befolyásolja a token értékét az idő múlásával.

3. Ismerj meg különböző forgatókönyveket

Különböző növekedési rátákkal kísérletezhetsz, hogy lásd, hogyan befolyásolhatják a különböző piaci feltételek a(z) Nummus Aeternitas árát. Ez a rugalmasság lehetővé teszi, hogy optimista és konzervatív előrejelzéseket is elemezz, így segítve a megalapozottabb döntések meghozatalát.

4. Felhasználói vélemények és közösségi betekintés

A modul integrálja a felhasználói véleményadatokat is, így összehasonlíthatod az előrejelzéseidet más felhasználók előrejelzéseivel. Ez a kollektív hozzájárulás értékes betekintést nyújt abba, hogy a közösség hogyan látja a(z) NUMMUS jövőjét.

Technikai mutatók az árelőrejelzéshez

Az előrejelzés pontosságának növelése érdekében a modul számos technikai mutatót és piaci adatot használ fel. Ezek közé a következők tartoznak:

Exponenciális mozgóátlagok (EMA): Segít nyomon követni a token ártrendjének alakulását azáltal, hogy kisimítja az ingadozásokat, és betekintést nyújt a lehetséges trendfordulókba.

Bollinger-szalagok: A piaci volatilitás mérése és a potenciális túlvásárolt vagy túleladott állapotok azonosítása.

Relatív erősséget jelző index (RSI): Értékeli a(z) NUMMUS lendületét, hogy meghatározza, hogy bika vagy medve fázisban van-e.

Mozgóátlag-konvergencia/-divergencia (MACD): Értékeli az ármozgások erősségét és irányát a potenciális belépési és kilépési pontok azonosítása érdekében. Ezeket a mutatókat valós idejű piaci adatokkal kombinálva a modul dinamikus árelőrejelzést biztosít, és segít mélyebb betekintést nyerni a(z) Nummus Aeternitas jövőbeli potenciáljaiba.

Miért fontos a(z) NUMMUS árelőrejelzés?

NUMMUS Az árelőrejelzések több okból is alapvető fontosságúak, és a befektetők különféle célokból vesznek részt ezekben:

Befektetési stratégia kidolgozása: Az előrejelzések segítenek a befektetőknek a stratégiák kialakításában. A jövőbeli árak becslésével eldöntheted, hogy mikor veszed meg, adod el vagy tartod meg a kriptovalutát.

Kockázatértékelés: A lehetséges ármozgások megértése lehetővé teszi a befektetők számára, hogy felmérjék az adott kriptovaluta-eszközhöz kapcsolódó kockázatot. Ez alapvető fontosságú az esetleges veszteségek kezeléséhez és mérsékléséhez.

Piacelemzés: Az előrejelzések gyakran magukban foglalják a piaci trendek, hírek és előzmények elemzését. Ez az átfogó elemzés segít a befektetőknek megérteni a piaci dinamikát és az árváltozásokat befolyásoló tényezőket.

Portfóliódiverzifikáció: Azzal, hogy megjósolják, mely kriptovaluták teljesíthetnek jól, a befektetők ennek megfelelően diverzifikálhatják portfóliójukat, megosztva a kockázatot a különböző eszközök között.

Hosszú távú tervezés: A hosszú távú nyereséget kereső befektetők az előrejelzésekre hagyatkoznak, hogy azonosítsák a jövőbeni növekedési potenciállal rendelkező kriptovalutákat.

Pszichológiai felkészültség: A lehetséges árforgatókönyvek ismerete felkészíti a befektetőket érzelmileg és pénzügyileg a piaci ingadozásra.

Közösségi elköteleződés: A kriptovaluta árelőrejelzések gyakran vitákat váltanak ki a befektetői közösségen belül, ami szélesebb körű megértéshez és kollektív bölcsességhez vezet a piaci trendekkel kapcsolatban.

Gyakran ismételt kérdések (GYIK):

Érdemes most befektetni a következőbe: NUMMUS?
Az előrejelzéseid szerint a(z) NUMMUS -- árat érhet el ekkorra: undefined, így megfontolásra érdemes token.
Mi a(z) NUMMUS árelőrejelzése a következő hónapra?
A(z) Nummus Aeternitas (NUMMUS) árelőrejelzési eszköz szerint az előrejelzett NUMMUS ár -- összeget érhet el ekkor: undefined.
Mennyibe fog kerülni 1 NUMMUS 2026-ban?
1 Nummus Aeternitas (NUMMUS) ára ma --. A fenti előrejelzési modul szerint a(z) NUMMUS 0.00%-kal fog nőni, és a következőt érheti el 2026-ban: --.
Mi a(z) NUMMUS előre jelzett ára 2027-ben?
A(z) Nummus Aeternitas (NUMMUS) 0.00% éves növekedést érhet el, így -- árat érhet el 1 NUMMUS 2027-ig.
Mi a(z) NUMMUS becsült árcélja 2028-ban?
Az árelőrejelzésed szerint a(z) Nummus Aeternitas (NUMMUS) 0.00% növekedést fog elérni, -- becsült árcéllal 2028-ban.
Mi a(z) NUMMUS becsült árcélja 2029-ben?
Az árelőrejelzésed szerint a(z) Nummus Aeternitas (NUMMUS) 0.00% növekedést fog elérni, -- becsült árcéllal 2029-ben.
Mennyibe fog kerülni 1 NUMMUS 2030-ban?
1 Nummus Aeternitas (NUMMUS) ára ma --. A fenti előrejelzési modul szerint a(z) NUMMUS 0.00%-kal fog nőni, és a következőt érheti el 2030-ban: --.
Mi a(z) NUMMUS árelőrejelzése 2040-re?
A(z) Nummus Aeternitas (NUMMUS) 0.00% éves növekedést érhet el, így -- árat érhet el 1 NUMMUS 2040-ig.
Utolsó frissítés: 2025-10-05 21:57:13 (UTC+8)

Jogi nyilatkozat

A kriptográfiai ár-előrejelzési oldalainkon közzétett tartalom a MEXC-felhasználóktól és/vagy más harmadik féltől származó információkon és visszajelzéseken alapul. „Ahogy van” alapon, kizárólag tájékoztatási és szemléltetési célokat szolgál, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. Fontos megjegyezni, hogy a bemutatott árelőrejelzések nem biztos, hogy pontosak, és nem lehet ezeket ekként kezelni. A jövőbeli árak jelentősen eltérhetnek a bemutatott előrejelzésektől, ezért nem szabad rájuk hagyatkozni a befektetési döntéseknél.

Továbbá, ez a tartalom nem értelmezhető pénzügyi tanácsként, és nem is arra irányul, hogy egy adott termék vagy szolgáltatás megvételét javasolja. A MEXC semmilyen módon nem vállal felelősséget veled szemben semmilyen veszteségért, melyet a kriptovaluta árelőrejelzési oldalainkon közzétett tartalom hivatkozása, használata és/vagy arra való támaszkodása eredményezhet. Fontos tudni, hogy a digitális eszközök ára magas piaci kockázatnak és áringadozásnak van kitéve. A befektetés értéke csökkenhet és nőhet is, és nincs garancia arra, hogy visszakapd az eredetileg befektetett összeget. Végső soron kizárólag Te felelsz a befektetési döntésekért, és a MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. Ne feledd, hogy a múltbeli hozam nem megbízható előrejelzője a jövőbeli hozamnak. Csak olyan termékekbe fektess be, melyeket ismersz, és megérted a kapcsolódó kockázatokat. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetési döntés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval.