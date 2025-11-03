Nova Shield (NVAI) árelőrejelzés (USD)

A(z) Nova Shield árelőrejelzései 2026-ra, 2027-re, 2028-ra, 2030-ra és azt követően. Találd ki, hogy mekkora növekedést fog elérni a(z) NVAI a következő 5 vagy több évben. Azonnali előrejelzés a jövőbeli árforgatókönyvekről a piaci trendek és a hangulat alapján.

Adj meg egy számot -100 és 1,000 között, hogy megjósold a(z) Nova Shield árát
%

*Figyelem: Minden árelőrejelzés a felhasználók által megadott adatokon alapul.

Nova Shield árfolyam előrejelzés
--
----
0.00%
USD
Tényleges
Előrejelzés
Utolsó frissítés: 2025-11-03 20:01:24 (UTC+8)

Nova Shield árelőrejelzése 2025-2050 USD

Nova Shield (NVAI) árelőrejelzés 2025-ben (idén)

Az előrejelzésed alapján a(z) Nova Shield ekkora potenciális növekedést érhet el: 0.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2025-ben: $ 0.000224.

Nova Shield (NVAI) árelőrejelzés 2026-ban (jövőre)

Az előrejelzésed alapján a(z) Nova Shield ekkora potenciális növekedést érhet el: 5.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2026-ban: $ 0.000235.

Nova Shield (NVAI) árelőrejelzés 2027-ben (2 év múlva)

Az árelőrejelzési modul szerint a(z) NVAI 2027-re jelzett ára $ 0.000247 10.25% növekedési aránnyal.

Nova Shield (NVAI) árelőrejelzés 2028-ban (3 év múlva)

Az árelőrejelzési modul szerint a(z) NVAI 2028-ra jelzett ára $ 0.000259 15.76% növekedési aránnyal.

Nova Shield (NVAI) árelőrejelzés 2029-ben (4 év múlva)

A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) NVAI 2029-es célára $ 0.000272 21.55% növekedési aránnyal.

Nova Shield (NVAI) árelőrejelzés 2030-ban (5 év múlva)

A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) NVAI 2030-as célára $ 0.000286 27.63% növekedési aránnyal.

Nova Shield (NVAI) árelőrejelzés 2040-ben (15 év múlva)

A(z) Nova Shield ára 2040-re 107.89% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0.000466.

Nova Shield (NVAI) árelőrejelzés 2050-ben (25 év múlva)

A(z) Nova Shield ára 2050-re 238.64% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0.000760.

Év
Ár
Növekedés
  • 2025
    $ 0.000224
    0.00%
  • 2026
    $ 0.000235
    5.00%
  • 2027
    $ 0.000247
    10.25%
  • 2028
    $ 0.000259
    15.76%
  • 2029
    $ 0.000272
    21.55%
  • 2030
    $ 0.000286
    27.63%
  • 2031
    $ 0.000300
    34.01%
  • 2032
    $ 0.000315
    40.71%
Év
Ár
Növekedés
  • 2033
    $ 0.000331
    47.75%
  • 2034
    $ 0.000348
    55.13%
  • 2035
    $ 0.000365
    62.89%
  • 2036
    $ 0.000383
    71.03%
  • 2037
    $ 0.000403
    79.59%
  • 2038
    $ 0.000423
    88.56%
  • 2039
    $ 0.000444
    97.99%
  • 2040
    $ 0.000466
    107.89%
Továbbiak megjelenítése

A(z) Nova Shield rövid távú árelőrejelzése ma, holnap, ezen a héten és 30 napon belül

Dátum
Árelőrejelzés
Növekedés
  • November 3, 2025(Ma)
    $ 0.000224
    0.00%
  • November 4, 2025(Holnap)
    $ 0.000224
    0.01%
  • November 10, 2025(E hét)
    $ 0.000224
    0.10%
  • December 3, 2025(30 nap)
    $ 0.000225
    0.41%
Nova Shield (NVAI) árelőrejelzése ma

A(z) NVAI előre jelzett ára November 3, 2025(Ma) napján $0.000224. Ez az előrejelzés a megadott növekedési százalék kiszámított eredményét tükrözi, így a felhasználók egy pillanatképet kapnak a mai napra vonatkozó lehetséges ármozgásról.

Nova Shield (NVAI) árelőrejelzése holnap

November 4, 2025(Holnap) napjáig a(z) NVAI árelőrejelzése 5%-os éves növekedési inputot számolva $0.000224. Ezek az eredmények a választott paraméterek alapján becsült kilátásokat nyújtanak a token értékére vonatkozóan.

Nova Shield (NVAI) árelőrejelzés ezen a héten

November 10, 2025(E hét) napjáig a(z) NVAI árelőrejelzése 5%-os éves növekedési aránnyal számolva $0.000224. Ez a heti előrejelzés ugyanezen növekedési százalék alapján kerül kiszámításra, hogy képet adjon az elkövetkező napok lehetséges ártrendjéről.

Nova Shield (NVAI) 30 napos árelőrejelzés

Ha 30 napra előre tekintünk, a(z) NVAI előrejelzett ára $0.000225. Ez az előrejelzés 5%-os éves növekedési bemenet felhasználásával származik, hogy megbecsülje, hol állhat a token értéke egy hónap múlva.

Aktuális Nova Shield árstatisztikák

--
----

--

$ 217.46K
$ 217.46K$ 217.46K

968.78M
968.78M 968.78M

--
----

--

A legfrissebb NVAI ár --. A(z) 0.00% 24 órás változása, -- 24 órás kereskedési volumennel.
Továbbá a(z) NVAI 968.78M keringésben lévő tokenszámmal és $ 217.46K teljes piaci kapitalizációval rendelkezik.

Nova Shield Korábbi ár

A(z) Nova Shield élő áras oldalának legfrissebb adatai szerint a(z) Nova Shield jelenlegi ára 0.000224USD. A(z) Nova Shield (NVAI) forgalomban lévő kínálata 968.78M NVAI, így piaci kapitalizációja $217,459.

Időszak
Változás(%)
Változás(USD)
Magas
Alacsony
  • 24 óra
    -22.13%
    $ 0
    $ 0.000295
    $ 0.000217
  • 7 nap
    -15.63%
    $ -0.000035
    $ 0.000408
    $ 0.000127
  • 30 nap
    83.55%
    $ 0.000187
    $ 0.000408
    $ 0.000127
24 órás teljesítmény

Az elmúlt 24 órában a(z) Nova Shield árfolyama $0 értékben változott, ami -22.13%-os értékváltozást tükröz.

7 napos teljesítmény

Az elmúlt 7 napban a(z) Nova Shield legmagasabb kereskedési értéke $0.000408, míg a legalacsonyabb $0.000127 volt. Az árváltozás mértéke -15.63% volt. Ez a közelmúltbeli tendencia a(z) NVAI további mozgásának lehetőségét jelzi a piacon.

30 napos teljesítmény

Az elmúlt hónapban a(z) Nova Shield 83.55%-os változást tapasztalt, ami körülbelül $0.000187 értéket tükröz. Ez azt jelzi, hogy a(z) NVAI esetében további árváltozások történhetnek a közeljövőben.

Hogyan működik a(z) Nova Shield (NVAI) árelőrejelzési modul?

A(z) Nova Shield árelőrejelzési modul egy felhasználóbarát eszköz, amelyet arra terveztek, hogy segítsen megbecsülni a(z) NVAI lehetséges jövőbeli árát a saját növekedési feltételezéseid alapján. Akár tapasztalt kereskedő, akár kíváncsi befektető vagy, ez a modul egyszerű és interaktív módot kínál a token jövőbeli értékének előrejelzésére.

1. Oszd meg a növekedési előrejelzésedet

Kezdd a kívánt növekedési százalék megadásával, amely a piaci kilátásoktól függően lehet pozitív vagy negatív. Ez tükrözheti a(z) Nova Shield következő évére, öt évére vagy akár évtizedeire vonatkozó elvárásaidat.

2. Számítsd ki a jövőbeli árat

Miután megadtad a növekedési rátát, kattintson a „Számítás” gombra. A modul azonnal kiszámítja a(z) NVAI tervezett jövőbeli árát, így jól láthatóvá válik, hogy az előrejelzésed hogyan befolyásolja a token értékét az idő múlásával.

3. Ismerj meg különböző forgatókönyveket

Különböző növekedési rátákkal kísérletezhetsz, hogy lásd, hogyan befolyásolhatják a különböző piaci feltételek a(z) Nova Shield árát. Ez a rugalmasság lehetővé teszi, hogy optimista és konzervatív előrejelzéseket is elemezz, így segítve a megalapozottabb döntések meghozatalát.

4. Felhasználói vélemények és közösségi betekintés

A modul integrálja a felhasználói véleményadatokat is, így összehasonlíthatod az előrejelzéseidet más felhasználók előrejelzéseivel. Ez a kollektív hozzájárulás értékes betekintést nyújt abba, hogy a közösség hogyan látja a(z) NVAI jövőjét.

Technikai mutatók az árelőrejelzéshez

Az előrejelzés pontosságának növelése érdekében a modul számos technikai mutatót és piaci adatot használ fel. Ezek közé a következők tartoznak:

Exponenciális mozgóátlagok (EMA): Segít nyomon követni a token ártrendjének alakulását azáltal, hogy kisimítja az ingadozásokat, és betekintést nyújt a lehetséges trendfordulókba.

Bollinger-szalagok: A piaci volatilitás mérése és a potenciális túlvásárolt vagy túleladott állapotok azonosítása.

Relatív erősséget jelző index (RSI): Értékeli a(z) NVAI lendületét, hogy meghatározza, hogy bika vagy medve fázisban van-e.

Mozgóátlag-konvergencia/-divergencia (MACD): Értékeli az ármozgások erősségét és irányát a potenciális belépési és kilépési pontok azonosítása érdekében. Ezeket a mutatókat valós idejű piaci adatokkal kombinálva a modul dinamikus árelőrejelzést biztosít, és segít mélyebb betekintést nyerni a(z) Nova Shield jövőbeli potenciáljaiba.

Miért fontos a(z) NVAI árelőrejelzés?

NVAI Az árelőrejelzések több okból is alapvető fontosságúak, és a befektetők különféle célokból vesznek részt ezekben:

Befektetési stratégia kidolgozása: Az előrejelzések segítenek a befektetőknek a stratégiák kialakításában. A jövőbeli árak becslésével eldöntheted, hogy mikor veszed meg, adod el vagy tartod meg a kriptovalutát.

Kockázatértékelés: A lehetséges ármozgások megértése lehetővé teszi a befektetők számára, hogy felmérjék az adott kriptovaluta-eszközhöz kapcsolódó kockázatot. Ez alapvető fontosságú az esetleges veszteségek kezeléséhez és mérsékléséhez.

Piacelemzés: Az előrejelzések gyakran magukban foglalják a piaci trendek, hírek és előzmények elemzését. Ez az átfogó elemzés segít a befektetőknek megérteni a piaci dinamikát és az árváltozásokat befolyásoló tényezőket.

Portfóliódiverzifikáció: Azzal, hogy megjósolják, mely kriptovaluták teljesíthetnek jól, a befektetők ennek megfelelően diverzifikálhatják portfóliójukat, megosztva a kockázatot a különböző eszközök között.

Hosszú távú tervezés: A hosszú távú nyereséget kereső befektetők az előrejelzésekre hagyatkoznak, hogy azonosítsák a jövőbeni növekedési potenciállal rendelkező kriptovalutákat.

Pszichológiai felkészültség: A lehetséges árforgatókönyvek ismerete felkészíti a befektetőket érzelmileg és pénzügyileg a piaci ingadozásra.

Közösségi elköteleződés: A kriptovaluta árelőrejelzések gyakran vitákat váltanak ki a befektetői közösségen belül, ami szélesebb körű megértéshez és kollektív bölcsességhez vezet a piaci trendekkel kapcsolatban.

Gyakran ismételt kérdések (GYIK):

Érdemes most befektetni a következőbe: NVAI?
Az előrejelzéseid szerint a(z) NVAI -- árat érhet el ekkorra: undefined, így megfontolásra érdemes token.
Mi a(z) NVAI árelőrejelzése a következő hónapra?
A(z) Nova Shield (NVAI) árelőrejelzési eszköz szerint az előrejelzett NVAI ár -- összeget érhet el ekkor: undefined.
Mennyibe fog kerülni 1 NVAI 2026-ban?
1 Nova Shield (NVAI) ára ma --. A fenti előrejelzési modul szerint a(z) NVAI 0.00%-kal fog nőni, és a következőt érheti el 2026-ban: --.
Mi a(z) NVAI előre jelzett ára 2027-ben?
A(z) Nova Shield (NVAI) 0.00% éves növekedést érhet el, így -- árat érhet el 1 NVAI 2027-ig.
Mi a(z) NVAI becsült árcélja 2028-ban?
Az árelőrejelzésed szerint a(z) Nova Shield (NVAI) 0.00% növekedést fog elérni, -- becsült árcéllal 2028-ban.
Mi a(z) NVAI becsült árcélja 2029-ben?
Az árelőrejelzésed szerint a(z) Nova Shield (NVAI) 0.00% növekedést fog elérni, -- becsült árcéllal 2029-ben.
Mennyibe fog kerülni 1 NVAI 2030-ban?
1 Nova Shield (NVAI) ára ma --. A fenti előrejelzési modul szerint a(z) NVAI 0.00%-kal fog nőni, és a következőt érheti el 2030-ban: --.
Mi a(z) NVAI árelőrejelzése 2040-re?
A(z) Nova Shield (NVAI) 0.00% éves növekedést érhet el, így -- árat érhet el 1 NVAI 2040-ig.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 20:01:24 (UTC+8)

Jogi nyilatkozat

A kriptográfiai ár-előrejelzési oldalainkon közzétett tartalom a MEXC-felhasználóktól és/vagy más harmadik féltől származó információkon és visszajelzéseken alapul. „Ahogy van” alapon, kizárólag tájékoztatási és szemléltetési célokat szolgál, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. Fontos megjegyezni, hogy a bemutatott árelőrejelzések nem biztos, hogy pontosak, és nem lehet ezeket ekként kezelni. A jövőbeli árak jelentősen eltérhetnek a bemutatott előrejelzésektől, ezért nem szabad rájuk hagyatkozni a befektetési döntéseknél.

Továbbá, ez a tartalom nem értelmezhető pénzügyi tanácsként, és nem is arra irányul, hogy egy adott termék vagy szolgáltatás megvételét javasolja. A MEXC semmilyen módon nem vállal felelősséget veled szemben semmilyen veszteségért, melyet a kriptovaluta árelőrejelzési oldalainkon közzétett tartalom hivatkozása, használata és/vagy arra való támaszkodása eredményezhet. Fontos tudni, hogy a digitális eszközök ára magas piaci kockázatnak és áringadozásnak van kitéve. A befektetés értéke csökkenhet és nőhet is, és nincs garancia arra, hogy visszakapd az eredetileg befektetett összeget. Végső soron kizárólag Te felelsz a befektetési döntésekért, és a MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. Ne feledd, hogy a múltbeli hozam nem megbízható előrejelzője a jövőbeli hozamnak. Csak olyan termékekbe fektess be, melyeket ismersz, és megérted a kapcsolódó kockázatokat. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetési döntés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval.