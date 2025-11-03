Norexa (NRX) árelőrejelzés (USD)

Adj meg egy számot -100 és 1,000 között, hogy megjósold a(z) Norexa árát % Kiszámítás *Figyelem: Minden árelőrejelzés a felhasználók által megadott adatokon alapul. -- -- -- 0.00% USD Tényleges Előrejelzés Norexa árelőrejelzése 2025-2050 USD Norexa (NRX) árelőrejelzés 2025-ben (idén) Az előrejelzésed alapján a(z) Norexa ekkora potenciális növekedést érhet el: 0.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2025-ben: $ 0.002087. Norexa (NRX) árelőrejelzés 2026-ban (jövőre) Az előrejelzésed alapján a(z) Norexa ekkora potenciális növekedést érhet el: 5.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2026-ban: $ 0.002191. Norexa (NRX) árelőrejelzés 2027-ben (2 év múlva) Az árelőrejelzési modul szerint a(z) NRX 2027-re jelzett ára $ 0.002301 10.25% növekedési aránnyal. Norexa (NRX) árelőrejelzés 2028-ban (3 év múlva) Az árelőrejelzési modul szerint a(z) NRX 2028-ra jelzett ára $ 0.002416 15.76% növekedési aránnyal. Norexa (NRX) árelőrejelzés 2029-ben (4 év múlva) A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) NRX 2029-es célára $ 0.002537 21.55% növekedési aránnyal. Norexa (NRX) árelőrejelzés 2030-ban (5 év múlva) A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) NRX 2030-as célára $ 0.002664 27.63% növekedési aránnyal. Norexa (NRX) árelőrejelzés 2040-ben (15 év múlva) A(z) Norexa ára 2040-re 107.89% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0.004339. Norexa (NRX) árelőrejelzés 2050-ben (25 év múlva) A(z) Norexa ára 2050-re 238.64% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0.007069. Év Ár Növekedés 2025 $ 0.002087 0.00%

2026 $ 0.002191 5.00%

2027 $ 0.002301 10.25%

2028 $ 0.002416 15.76%

2029 $ 0.002537 21.55%

2030 $ 0.002664 27.63%

2031 $ 0.002797 34.01%

2032 $ 0.002937 40.71% Év Ár Növekedés 2033 $ 0.003084 47.75%

2034 $ 0.003238 55.13%

2035 $ 0.003400 62.89%

2036 $ 0.003570 71.03%

2037 $ 0.003748 79.59%

2038 $ 0.003936 88.56%

2039 $ 0.004133 97.99%

2040 $ 0.004339 107.89% Továbbiak megjelenítése A(z) Norexa rövid távú árelőrejelzése ma, holnap, ezen a héten és 30 napon belül Dátum Árelőrejelzés Növekedés November 3, 2025(Ma) $ 0.002087 0.00%

November 4, 2025(Holnap) $ 0.002087 0.01%

November 10, 2025(E hét) $ 0.002089 0.10%

December 3, 2025(30 nap) $ 0.002096 0.41% Norexa (NRX) árelőrejelzése ma A(z) NRX előre jelzett ára November 3, 2025(Ma) napján $0.002087 . Ez az előrejelzés a megadott növekedési százalék kiszámított eredményét tükrözi, így a felhasználók egy pillanatképet kapnak a mai napra vonatkozó lehetséges ármozgásról. Norexa (NRX) árelőrejelzése holnap November 4, 2025(Holnap) napjáig a(z) NRX árelőrejelzése 5% -os éves növekedési inputot számolva $0.002087 . Ezek az eredmények a választott paraméterek alapján becsült kilátásokat nyújtanak a token értékére vonatkozóan. Norexa (NRX) árelőrejelzés ezen a héten November 10, 2025(E hét) napjáig a(z) NRX árelőrejelzése 5% -os éves növekedési aránnyal számolva $0.002089 . Ez a heti előrejelzés ugyanezen növekedési százalék alapján kerül kiszámításra, hogy képet adjon az elkövetkező napok lehetséges ártrendjéről. Norexa (NRX) 30 napos árelőrejelzés Ha 30 napra előre tekintünk, a(z) NRX előrejelzett ára $0.002096 . Ez az előrejelzés 5% -os éves növekedési bemenet felhasználásával származik, hogy megbecsülje, hol állhat a token értéke egy hónap múlva.

Aktuális Norexa árstatisztikák Jelenlegi ár ---- -- Árváltozás (24 óra) -- Piaci plafon $ 208.77K$ 208.77K $ 208.77K Forgalomban lévő készlet 100.00M 100.00M 100.00M Volumen (24H) ---- -- Volumen (24H) -- A legfrissebb NRX ár --. A(z) 0.00% 24 órás változása, -- 24 órás kereskedési volumennel. Továbbá a(z) NRX 100.00M keringésben lévő tokenszámmal és $ 208.77K teljes piaci kapitalizációval rendelkezik. Élő NRX ár megtekintése

Norexa Korábbi ár A(z) Norexa élő áras oldalának legfrissebb adatai szerint a(z) Norexa jelenlegi ára 0.002087USD. A(z) Norexa (NRX) forgalomban lévő kínálata 100.00M NRX , így piaci kapitalizációja $208,774 . Időszak Változás(%) Változás(USD) Magas Alacsony 24 óra -9.78% $ -0.000226 $ 0.002314 $ 0.002071

7 nap -40.02% $ -0.000835 $ 0.005559 $ 0.002079

30 nap -62.50% $ -0.001304 $ 0.005559 $ 0.002079 24 órás teljesítmény Az elmúlt 24 órában a(z) Norexa árfolyama $-0.000226 értékben változott, ami -9.78% -os értékváltozást tükröz. 7 napos teljesítmény Az elmúlt 7 napban a(z) Norexa legmagasabb kereskedési értéke $0.005559 , míg a legalacsonyabb $0.002079 volt. Az árváltozás mértéke -40.02% volt. Ez a közelmúltbeli tendencia a(z) NRX további mozgásának lehetőségét jelzi a piacon. 30 napos teljesítmény Az elmúlt hónapban a(z) Norexa -62.50% -os változást tapasztalt, ami körülbelül $-0.001304 értéket tükröz. Ez azt jelzi, hogy a(z) NRX esetében további árváltozások történhetnek a közeljövőben.

Hogyan működik a(z) Norexa (NRX) árelőrejelzési modul? A(z) Norexa árelőrejelzési modul egy felhasználóbarát eszköz, amelyet arra terveztek, hogy segítsen megbecsülni a(z) NRX lehetséges jövőbeli árát a saját növekedési feltételezéseid alapján. Akár tapasztalt kereskedő, akár kíváncsi befektető vagy, ez a modul egyszerű és interaktív módot kínál a token jövőbeli értékének előrejelzésére. 1. Oszd meg a növekedési előrejelzésedet Kezdd a kívánt növekedési százalék megadásával, amely a piaci kilátásoktól függően lehet pozitív vagy negatív. Ez tükrözheti a(z) Norexa következő évére, öt évére vagy akár évtizedeire vonatkozó elvárásaidat. 2. Számítsd ki a jövőbeli árat Miután megadtad a növekedési rátát, kattintson a „Számítás” gombra. A modul azonnal kiszámítja a(z) NRX tervezett jövőbeli árát, így jól láthatóvá válik, hogy az előrejelzésed hogyan befolyásolja a token értékét az idő múlásával. 3. Ismerj meg különböző forgatókönyveket Különböző növekedési rátákkal kísérletezhetsz, hogy lásd, hogyan befolyásolhatják a különböző piaci feltételek a(z) Norexa árát. Ez a rugalmasság lehetővé teszi, hogy optimista és konzervatív előrejelzéseket is elemezz, így segítve a megalapozottabb döntések meghozatalát. 4. Felhasználói vélemények és közösségi betekintés A modul integrálja a felhasználói véleményadatokat is, így összehasonlíthatod az előrejelzéseidet más felhasználók előrejelzéseivel. Ez a kollektív hozzájárulás értékes betekintést nyújt abba, hogy a közösség hogyan látja a(z) NRX jövőjét. Technikai mutatók az árelőrejelzéshez Az előrejelzés pontosságának növelése érdekében a modul számos technikai mutatót és piaci adatot használ fel. Ezek közé a következők tartoznak: Exponenciális mozgóátlagok (EMA): Segít nyomon követni a token ártrendjének alakulását azáltal, hogy kisimítja az ingadozásokat, és betekintést nyújt a lehetséges trendfordulókba. Bollinger-szalagok: A piaci volatilitás mérése és a potenciális túlvásárolt vagy túleladott állapotok azonosítása. Relatív erősséget jelző index (RSI): Értékeli a(z) NRX lendületét, hogy meghatározza, hogy bika vagy medve fázisban van-e. Mozgóátlag-konvergencia/-divergencia (MACD): Értékeli az ármozgások erősségét és irányát a potenciális belépési és kilépési pontok azonosítása érdekében. Ezeket a mutatókat valós idejű piaci adatokkal kombinálva a modul dinamikus árelőrejelzést biztosít, és segít mélyebb betekintést nyerni a(z) Norexa jövőbeli potenciáljaiba.

Miért fontos a(z) NRX árelőrejelzés?

NRX Az árelőrejelzések több okból is alapvető fontosságúak, és a befektetők különféle célokból vesznek részt ezekben:

Befektetési stratégia kidolgozása: Az előrejelzések segítenek a befektetőknek a stratégiák kialakításában. A jövőbeli árak becslésével eldöntheted, hogy mikor veszed meg, adod el vagy tartod meg a kriptovalutát.

Kockázatértékelés: A lehetséges ármozgások megértése lehetővé teszi a befektetők számára, hogy felmérjék az adott kriptovaluta-eszközhöz kapcsolódó kockázatot. Ez alapvető fontosságú az esetleges veszteségek kezeléséhez és mérsékléséhez.

Piacelemzés: Az előrejelzések gyakran magukban foglalják a piaci trendek, hírek és előzmények elemzését. Ez az átfogó elemzés segít a befektetőknek megérteni a piaci dinamikát és az árváltozásokat befolyásoló tényezőket.

Portfóliódiverzifikáció: Azzal, hogy megjósolják, mely kriptovaluták teljesíthetnek jól, a befektetők ennek megfelelően diverzifikálhatják portfóliójukat, megosztva a kockázatot a különböző eszközök között.

Hosszú távú tervezés: A hosszú távú nyereséget kereső befektetők az előrejelzésekre hagyatkoznak, hogy azonosítsák a jövőbeni növekedési potenciállal rendelkező kriptovalutákat.

Pszichológiai felkészültség: A lehetséges árforgatókönyvek ismerete felkészíti a befektetőket érzelmileg és pénzügyileg a piaci ingadozásra.

Közösségi elköteleződés: A kriptovaluta árelőrejelzések gyakran vitákat váltanak ki a befektetői közösségen belül, ami szélesebb körű megértéshez és kollektív bölcsességhez vezet a piaci trendekkel kapcsolatban.

