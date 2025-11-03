Nirvana ANA (ANA) árelőrejelzés (USD)

A(z) Nirvana ANA árelőrejelzései 2026-ra, 2027-re, 2028-ra, 2030-ra és azt követően. Találd ki, hogy mekkora növekedést fog elérni a(z) ANA a következő 5 vagy több évben. Azonnali előrejelzés a jövőbeli árforgatókönyvekről a piaci trendek és a hangulat alapján.

Adj meg egy számot -100 és 1,000 között, hogy megjósold a(z) Nirvana ANA árát
%

*Figyelem: Minden árelőrejelzés a felhasználók által megadott adatokon alapul.

Nirvana ANA árfolyam előrejelzés
--
----
0.00%
USD
Tényleges
Előrejelzés
Utolsó frissítés: 2025-11-03 18:56:02 (UTC+8)

Nirvana ANA árelőrejelzése 2025-2050 USD

Nirvana ANA (ANA) árelőrejelzés 2025-ben (idén)

Az előrejelzésed alapján a(z) Nirvana ANA ekkora potenciális növekedést érhet el: 0.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2025-ben: $ 4.21.

Nirvana ANA (ANA) árelőrejelzés 2026-ban (jövőre)

Az előrejelzésed alapján a(z) Nirvana ANA ekkora potenciális növekedést érhet el: 5.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2026-ban: $ 4.4205.

Nirvana ANA (ANA) árelőrejelzés 2027-ben (2 év múlva)

Az árelőrejelzési modul szerint a(z) ANA 2027-re jelzett ára $ 4.6415 10.25% növekedési aránnyal.

Nirvana ANA (ANA) árelőrejelzés 2028-ban (3 év múlva)

Az árelőrejelzési modul szerint a(z) ANA 2028-ra jelzett ára $ 4.8736 15.76% növekedési aránnyal.

Nirvana ANA (ANA) árelőrejelzés 2029-ben (4 év múlva)

A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) ANA 2029-es célára $ 5.1172 21.55% növekedési aránnyal.

Nirvana ANA (ANA) árelőrejelzés 2030-ban (5 év múlva)

A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) ANA 2030-as célára $ 5.3731 27.63% növekedési aránnyal.

Nirvana ANA (ANA) árelőrejelzés 2040-ben (15 év múlva)

A(z) Nirvana ANA ára 2040-re 107.89% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 8.7522.

Nirvana ANA (ANA) árelőrejelzés 2050-ben (25 év múlva)

A(z) Nirvana ANA ára 2050-re 238.64% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 14.2565.

Év
Ár
Növekedés
  • 2025
    $ 4.21
    0.00%
  • 2026
    $ 4.4205
    5.00%
  • 2027
    $ 4.6415
    10.25%
  • 2028
    $ 4.8736
    15.76%
  • 2029
    $ 5.1172
    21.55%
  • 2030
    $ 5.3731
    27.63%
  • 2031
    $ 5.6418
    34.01%
  • 2032
    $ 5.9238
    40.71%
Év
Ár
Növekedés
  • 2033
    $ 6.2200
    47.75%
  • 2034
    $ 6.5310
    55.13%
  • 2035
    $ 6.8576
    62.89%
  • 2036
    $ 7.2005
    71.03%
  • 2037
    $ 7.5605
    79.59%
  • 2038
    $ 7.9385
    88.56%
  • 2039
    $ 8.3355
    97.99%
  • 2040
    $ 8.7522
    107.89%
Továbbiak megjelenítése

A(z) Nirvana ANA rövid távú árelőrejelzése ma, holnap, ezen a héten és 30 napon belül

Dátum
Árelőrejelzés
Növekedés
  • November 3, 2025(Ma)
    $ 4.21
    0.00%
  • November 4, 2025(Holnap)
    $ 4.2105
    0.01%
  • November 10, 2025(E hét)
    $ 4.2140
    0.10%
  • December 3, 2025(30 nap)
    $ 4.2273
    0.41%
Nirvana ANA (ANA) árelőrejelzése ma

A(z) ANA előre jelzett ára November 3, 2025(Ma) napján $4.21. Ez az előrejelzés a megadott növekedési százalék kiszámított eredményét tükrözi, így a felhasználók egy pillanatképet kapnak a mai napra vonatkozó lehetséges ármozgásról.

Nirvana ANA (ANA) árelőrejelzése holnap

November 4, 2025(Holnap) napjáig a(z) ANA árelőrejelzése 5%-os éves növekedési inputot számolva $4.2105. Ezek az eredmények a választott paraméterek alapján becsült kilátásokat nyújtanak a token értékére vonatkozóan.

Nirvana ANA (ANA) árelőrejelzés ezen a héten

November 10, 2025(E hét) napjáig a(z) ANA árelőrejelzése 5%-os éves növekedési aránnyal számolva $4.2140. Ez a heti előrejelzés ugyanezen növekedési százalék alapján kerül kiszámításra, hogy képet adjon az elkövetkező napok lehetséges ártrendjéről.

Nirvana ANA (ANA) 30 napos árelőrejelzés

Ha 30 napra előre tekintünk, a(z) ANA előrejelzett ára $4.2273. Ez az előrejelzés 5%-os éves növekedési bemenet felhasználásával származik, hogy megbecsülje, hol állhat a token értéke egy hónap múlva.

Aktuális Nirvana ANA árstatisztikák

--
----

--

$ 32.36M
$ 32.36M$ 32.36M

7.69M
7.69M 7.69M

--
----

--

A legfrissebb ANA ár --. A(z) 0.00% 24 órás változása, -- 24 órás kereskedési volumennel.
Továbbá a(z) ANA 7.69M keringésben lévő tokenszámmal és $ 32.36M teljes piaci kapitalizációval rendelkezik.

Nirvana ANA Korábbi ár

A(z) Nirvana ANA élő áras oldalának legfrissebb adatai szerint a(z) Nirvana ANA jelenlegi ára 4.21USD. A(z) Nirvana ANA (ANA) forgalomban lévő kínálata 7.69M ANA, így piaci kapitalizációja $32,363,648.

Időszak
Változás(%)
Változás(USD)
Magas
Alacsony
  • 24 óra
    -0.76%
    $ -0.032517
    $ 4.24
    $ 4.19
  • 7 nap
    -2.08%
    $ -0.087916
    $ 4.6505
    $ 4.1942
  • 30 nap
    -9.52%
    $ -0.400857
    $ 4.6505
    $ 4.1942
24 órás teljesítmény

Az elmúlt 24 órában a(z) Nirvana ANA árfolyama $-0.032517 értékben változott, ami -0.76%-os értékváltozást tükröz.

7 napos teljesítmény

Az elmúlt 7 napban a(z) Nirvana ANA legmagasabb kereskedési értéke $4.6505, míg a legalacsonyabb $4.1942 volt. Az árváltozás mértéke -2.08% volt. Ez a közelmúltbeli tendencia a(z) ANA további mozgásának lehetőségét jelzi a piacon.

30 napos teljesítmény

Az elmúlt hónapban a(z) Nirvana ANA -9.52%-os változást tapasztalt, ami körülbelül $-0.400857 értéket tükröz. Ez azt jelzi, hogy a(z) ANA esetében további árváltozások történhetnek a közeljövőben.

Hogyan működik a(z) Nirvana ANA (ANA) árelőrejelzési modul?

A(z) Nirvana ANA árelőrejelzési modul egy felhasználóbarát eszköz, amelyet arra terveztek, hogy segítsen megbecsülni a(z) ANA lehetséges jövőbeli árát a saját növekedési feltételezéseid alapján. Akár tapasztalt kereskedő, akár kíváncsi befektető vagy, ez a modul egyszerű és interaktív módot kínál a token jövőbeli értékének előrejelzésére.

1. Oszd meg a növekedési előrejelzésedet

Kezdd a kívánt növekedési százalék megadásával, amely a piaci kilátásoktól függően lehet pozitív vagy negatív. Ez tükrözheti a(z) Nirvana ANA következő évére, öt évére vagy akár évtizedeire vonatkozó elvárásaidat.

2. Számítsd ki a jövőbeli árat

Miután megadtad a növekedési rátát, kattintson a „Számítás” gombra. A modul azonnal kiszámítja a(z) ANA tervezett jövőbeli árát, így jól láthatóvá válik, hogy az előrejelzésed hogyan befolyásolja a token értékét az idő múlásával.

3. Ismerj meg különböző forgatókönyveket

Különböző növekedési rátákkal kísérletezhetsz, hogy lásd, hogyan befolyásolhatják a különböző piaci feltételek a(z) Nirvana ANA árát. Ez a rugalmasság lehetővé teszi, hogy optimista és konzervatív előrejelzéseket is elemezz, így segítve a megalapozottabb döntések meghozatalát.

4. Felhasználói vélemények és közösségi betekintés

A modul integrálja a felhasználói véleményadatokat is, így összehasonlíthatod az előrejelzéseidet más felhasználók előrejelzéseivel. Ez a kollektív hozzájárulás értékes betekintést nyújt abba, hogy a közösség hogyan látja a(z) ANA jövőjét.

Technikai mutatók az árelőrejelzéshez

Az előrejelzés pontosságának növelése érdekében a modul számos technikai mutatót és piaci adatot használ fel. Ezek közé a következők tartoznak:

Exponenciális mozgóátlagok (EMA): Segít nyomon követni a token ártrendjének alakulását azáltal, hogy kisimítja az ingadozásokat, és betekintést nyújt a lehetséges trendfordulókba.

Bollinger-szalagok: A piaci volatilitás mérése és a potenciális túlvásárolt vagy túleladott állapotok azonosítása.

Relatív erősséget jelző index (RSI): Értékeli a(z) ANA lendületét, hogy meghatározza, hogy bika vagy medve fázisban van-e.

Mozgóátlag-konvergencia/-divergencia (MACD): Értékeli az ármozgások erősségét és irányát a potenciális belépési és kilépési pontok azonosítása érdekében. Ezeket a mutatókat valós idejű piaci adatokkal kombinálva a modul dinamikus árelőrejelzést biztosít, és segít mélyebb betekintést nyerni a(z) Nirvana ANA jövőbeli potenciáljaiba.

Miért fontos a(z) ANA árelőrejelzés?

ANA Az árelőrejelzések több okból is alapvető fontosságúak, és a befektetők különféle célokból vesznek részt ezekben:

Befektetési stratégia kidolgozása: Az előrejelzések segítenek a befektetőknek a stratégiák kialakításában. A jövőbeli árak becslésével eldöntheted, hogy mikor veszed meg, adod el vagy tartod meg a kriptovalutát.

Kockázatértékelés: A lehetséges ármozgások megértése lehetővé teszi a befektetők számára, hogy felmérjék az adott kriptovaluta-eszközhöz kapcsolódó kockázatot. Ez alapvető fontosságú az esetleges veszteségek kezeléséhez és mérsékléséhez.

Piacelemzés: Az előrejelzések gyakran magukban foglalják a piaci trendek, hírek és előzmények elemzését. Ez az átfogó elemzés segít a befektetőknek megérteni a piaci dinamikát és az árváltozásokat befolyásoló tényezőket.

Portfóliódiverzifikáció: Azzal, hogy megjósolják, mely kriptovaluták teljesíthetnek jól, a befektetők ennek megfelelően diverzifikálhatják portfóliójukat, megosztva a kockázatot a különböző eszközök között.

Hosszú távú tervezés: A hosszú távú nyereséget kereső befektetők az előrejelzésekre hagyatkoznak, hogy azonosítsák a jövőbeni növekedési potenciállal rendelkező kriptovalutákat.

Pszichológiai felkészültség: A lehetséges árforgatókönyvek ismerete felkészíti a befektetőket érzelmileg és pénzügyileg a piaci ingadozásra.

Közösségi elköteleződés: A kriptovaluta árelőrejelzések gyakran vitákat váltanak ki a befektetői közösségen belül, ami szélesebb körű megértéshez és kollektív bölcsességhez vezet a piaci trendekkel kapcsolatban.

Gyakran ismételt kérdések (GYIK):

Érdemes most befektetni a következőbe: ANA?
Az előrejelzéseid szerint a(z) ANA -- árat érhet el ekkorra: undefined, így megfontolásra érdemes token.
Mi a(z) ANA árelőrejelzése a következő hónapra?
A(z) Nirvana ANA (ANA) árelőrejelzési eszköz szerint az előrejelzett ANA ár -- összeget érhet el ekkor: undefined.
Mennyibe fog kerülni 1 ANA 2026-ban?
1 Nirvana ANA (ANA) ára ma --. A fenti előrejelzési modul szerint a(z) ANA 0.00%-kal fog nőni, és a következőt érheti el 2026-ban: --.
Mi a(z) ANA előre jelzett ára 2027-ben?
A(z) Nirvana ANA (ANA) 0.00% éves növekedést érhet el, így -- árat érhet el 1 ANA 2027-ig.
Mi a(z) ANA becsült árcélja 2028-ban?
Az árelőrejelzésed szerint a(z) Nirvana ANA (ANA) 0.00% növekedést fog elérni, -- becsült árcéllal 2028-ban.
Mi a(z) ANA becsült árcélja 2029-ben?
Az árelőrejelzésed szerint a(z) Nirvana ANA (ANA) 0.00% növekedést fog elérni, -- becsült árcéllal 2029-ben.
Mennyibe fog kerülni 1 ANA 2030-ban?
1 Nirvana ANA (ANA) ára ma --. A fenti előrejelzési modul szerint a(z) ANA 0.00%-kal fog nőni, és a következőt érheti el 2030-ban: --.
Mi a(z) ANA árelőrejelzése 2040-re?
A(z) Nirvana ANA (ANA) 0.00% éves növekedést érhet el, így -- árat érhet el 1 ANA 2040-ig.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 18:56:02 (UTC+8)

Jogi nyilatkozat

A kriptográfiai ár-előrejelzési oldalainkon közzétett tartalom a MEXC-felhasználóktól és/vagy más harmadik féltől származó információkon és visszajelzéseken alapul. „Ahogy van” alapon, kizárólag tájékoztatási és szemléltetési célokat szolgál, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. Fontos megjegyezni, hogy a bemutatott árelőrejelzések nem biztos, hogy pontosak, és nem lehet ezeket ekként kezelni. A jövőbeli árak jelentősen eltérhetnek a bemutatott előrejelzésektől, ezért nem szabad rájuk hagyatkozni a befektetési döntéseknél.

Továbbá, ez a tartalom nem értelmezhető pénzügyi tanácsként, és nem is arra irányul, hogy egy adott termék vagy szolgáltatás megvételét javasolja. A MEXC semmilyen módon nem vállal felelősséget veled szemben semmilyen veszteségért, melyet a kriptovaluta árelőrejelzési oldalainkon közzétett tartalom hivatkozása, használata és/vagy arra való támaszkodása eredményezhet. Fontos tudni, hogy a digitális eszközök ára magas piaci kockázatnak és áringadozásnak van kitéve. A befektetés értéke csökkenhet és nőhet is, és nincs garancia arra, hogy visszakapd az eredetileg befektetett összeget. Végső soron kizárólag Te felelsz a befektetési döntésekért, és a MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. Ne feledd, hogy a múltbeli hozam nem megbízható előrejelzője a jövőbeli hozamnak. Csak olyan termékekbe fektess be, melyeket ismersz, és megérted a kapcsolódó kockázatokat. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetési döntés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval.