Nia (NIA) árelőrejelzés (USD)

A(z) Nia árelőrejelzései 2026-ra, 2027-re, 2028-ra, 2030-ra és azt követően. Találd ki, hogy mekkora növekedést fog elérni a(z) NIA a következő 5 vagy több évben. Azonnali előrejelzés a jövőbeli árforgatókönyvekről a piaci trendek és a hangulat alapján.

Adj meg egy számot -100 és 1,000 között, hogy megjósold a(z) Nia árát % Kiszámítás *Figyelem: Minden árelőrejelzés a felhasználók által megadott adatokon alapul. -- -- -- 0.00% USD Tényleges Előrejelzés Nia árelőrejelzése 2025-2050 USD Nia (NIA) árelőrejelzés 2025-ben (idén) Az előrejelzésed alapján a(z) Nia ekkora potenciális növekedést érhet el: 0.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2025-ben: $ 0.278418. Nia (NIA) árelőrejelzés 2026-ban (jövőre) Az előrejelzésed alapján a(z) Nia ekkora potenciális növekedést érhet el: 5.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2026-ban: $ 0.292338. Nia (NIA) árelőrejelzés 2027-ben (2 év múlva) Az árelőrejelzési modul szerint a(z) NIA 2027-re jelzett ára $ 0.306955 10.25% növekedési aránnyal. Nia (NIA) árelőrejelzés 2028-ban (3 év múlva) Az árelőrejelzési modul szerint a(z) NIA 2028-ra jelzett ára $ 0.322303 15.76% növekedési aránnyal. Nia (NIA) árelőrejelzés 2029-ben (4 év múlva) A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) NIA 2029-es célára $ 0.338418 21.55% növekedési aránnyal. Nia (NIA) árelőrejelzés 2030-ban (5 év múlva) A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) NIA 2030-as célára $ 0.355339 27.63% növekedési aránnyal. Nia (NIA) árelőrejelzés 2040-ben (15 év múlva) A(z) Nia ára 2040-re 107.89% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0.578811. Nia (NIA) árelőrejelzés 2050-ben (25 év múlva) A(z) Nia ára 2050-re 238.64% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0.942822. Év Ár Növekedés 2025 $ 0.278418 0.00%

2026 $ 0.292338 5.00%

2027 $ 0.306955 10.25%

2028 $ 0.322303 15.76%

2029 $ 0.338418 21.55%

2030 $ 0.355339 27.63%

2031 $ 0.373106 34.01%

2032 $ 0.391762 40.71% Év Ár Növekedés 2033 $ 0.411350 47.75%

2034 $ 0.431917 55.13%

2035 $ 0.453513 62.89%

2036 $ 0.476189 71.03%

2037 $ 0.499998 79.59%

2038 $ 0.524998 88.56%

2039 $ 0.551248 97.99%

2040 $ 0.578811 107.89% Továbbiak megjelenítése A(z) Nia rövid távú árelőrejelzése ma, holnap, ezen a héten és 30 napon belül Dátum Árelőrejelzés Növekedés November 3, 2025(Ma) $ 0.278418 0.00%

November 4, 2025(Holnap) $ 0.278456 0.01%

November 10, 2025(E hét) $ 0.278684 0.10%

December 3, 2025(30 nap) $ 0.279562 0.41% Nia (NIA) árelőrejelzése ma A(z) NIA előre jelzett ára November 3, 2025(Ma) napján $0.278418 . Ez az előrejelzés a megadott növekedési százalék kiszámított eredményét tükrözi, így a felhasználók egy pillanatképet kapnak a mai napra vonatkozó lehetséges ármozgásról. Nia (NIA) árelőrejelzése holnap November 4, 2025(Holnap) napjáig a(z) NIA árelőrejelzése 5% -os éves növekedési inputot számolva $0.278456 . Ezek az eredmények a választott paraméterek alapján becsült kilátásokat nyújtanak a token értékére vonatkozóan. Nia (NIA) árelőrejelzés ezen a héten November 10, 2025(E hét) napjáig a(z) NIA árelőrejelzése 5% -os éves növekedési aránnyal számolva $0.278684 . Ez a heti előrejelzés ugyanezen növekedési százalék alapján kerül kiszámításra, hogy képet adjon az elkövetkező napok lehetséges ártrendjéről. Nia (NIA) 30 napos árelőrejelzés Ha 30 napra előre tekintünk, a(z) NIA előrejelzett ára $0.279562 . Ez az előrejelzés 5% -os éves növekedési bemenet felhasználásával származik, hogy megbecsülje, hol állhat a token értéke egy hónap múlva.

Aktuális Nia árstatisztikák Jelenlegi ár ---- -- Árváltozás (24 óra) -- Piaci plafon $ 83.73K$ 83.73K $ 83.73K Forgalomban lévő készlet 300.00K 300.00K 300.00K Volumen (24H) ---- -- Volumen (24H) -- A legfrissebb NIA ár --. A(z) 0.00% 24 órás változása, -- 24 órás kereskedési volumennel. Továbbá a(z) NIA 300.00K keringésben lévő tokenszámmal és $ 83.73K teljes piaci kapitalizációval rendelkezik. Élő NIA ár megtekintése

Nia Korábbi ár A(z) Nia élő áras oldalának legfrissebb adatai szerint a(z) Nia jelenlegi ára 0.278418USD. A(z) Nia (NIA) forgalomban lévő kínálata 300.00K NIA , így piaci kapitalizációja $83,731 . Időszak Változás(%) Változás(USD) Magas Alacsony 24 óra -5.90% $ -0.017467 $ 0.296438 $ 0.275267

7 nap -5.74% $ -0.016002 $ 0.821250 $ 0.223365

30 nap -66.09% $ -0.184031 $ 0.821250 $ 0.223365 24 órás teljesítmény Az elmúlt 24 órában a(z) Nia árfolyama $-0.017467 értékben változott, ami -5.90% -os értékváltozást tükröz. 7 napos teljesítmény Az elmúlt 7 napban a(z) Nia legmagasabb kereskedési értéke $0.821250 , míg a legalacsonyabb $0.223365 volt. Az árváltozás mértéke -5.74% volt. Ez a közelmúltbeli tendencia a(z) NIA további mozgásának lehetőségét jelzi a piacon. 30 napos teljesítmény Az elmúlt hónapban a(z) Nia -66.09% -os változást tapasztalt, ami körülbelül $-0.184031 értéket tükröz. Ez azt jelzi, hogy a(z) NIA esetében további árváltozások történhetnek a közeljövőben.

Hogyan működik a(z) Nia (NIA) árelőrejelzési modul? A(z) Nia árelőrejelzési modul egy felhasználóbarát eszköz, amelyet arra terveztek, hogy segítsen megbecsülni a(z) NIA lehetséges jövőbeli árát a saját növekedési feltételezéseid alapján. Akár tapasztalt kereskedő, akár kíváncsi befektető vagy, ez a modul egyszerű és interaktív módot kínál a token jövőbeli értékének előrejelzésére. 1. Oszd meg a növekedési előrejelzésedet Kezdd a kívánt növekedési százalék megadásával, amely a piaci kilátásoktól függően lehet pozitív vagy negatív. Ez tükrözheti a(z) Nia következő évére, öt évére vagy akár évtizedeire vonatkozó elvárásaidat. 2. Számítsd ki a jövőbeli árat Miután megadtad a növekedési rátát, kattintson a „Számítás” gombra. A modul azonnal kiszámítja a(z) NIA tervezett jövőbeli árát, így jól láthatóvá válik, hogy az előrejelzésed hogyan befolyásolja a token értékét az idő múlásával. 3. Ismerj meg különböző forgatókönyveket Különböző növekedési rátákkal kísérletezhetsz, hogy lásd, hogyan befolyásolhatják a különböző piaci feltételek a(z) Nia árát. Ez a rugalmasság lehetővé teszi, hogy optimista és konzervatív előrejelzéseket is elemezz, így segítve a megalapozottabb döntések meghozatalát. 4. Felhasználói vélemények és közösségi betekintés A modul integrálja a felhasználói véleményadatokat is, így összehasonlíthatod az előrejelzéseidet más felhasználók előrejelzéseivel. Ez a kollektív hozzájárulás értékes betekintést nyújt abba, hogy a közösség hogyan látja a(z) NIA jövőjét. Technikai mutatók az árelőrejelzéshez Az előrejelzés pontosságának növelése érdekében a modul számos technikai mutatót és piaci adatot használ fel. Ezek közé a következők tartoznak: Exponenciális mozgóátlagok (EMA): Segít nyomon követni a token ártrendjének alakulását azáltal, hogy kisimítja az ingadozásokat, és betekintést nyújt a lehetséges trendfordulókba. Bollinger-szalagok: A piaci volatilitás mérése és a potenciális túlvásárolt vagy túleladott állapotok azonosítása. Relatív erősséget jelző index (RSI): Értékeli a(z) NIA lendületét, hogy meghatározza, hogy bika vagy medve fázisban van-e. Mozgóátlag-konvergencia/-divergencia (MACD): Értékeli az ármozgások erősségét és irányát a potenciális belépési és kilépési pontok azonosítása érdekében. Ezeket a mutatókat valós idejű piaci adatokkal kombinálva a modul dinamikus árelőrejelzést biztosít, és segít mélyebb betekintést nyerni a(z) Nia jövőbeli potenciáljaiba.

Miért fontos a(z) NIA árelőrejelzés?

NIA Az árelőrejelzések több okból is alapvető fontosságúak, és a befektetők különféle célokból vesznek részt ezekben:

Befektetési stratégia kidolgozása: Az előrejelzések segítenek a befektetőknek a stratégiák kialakításában. A jövőbeli árak becslésével eldöntheted, hogy mikor veszed meg, adod el vagy tartod meg a kriptovalutát.

Kockázatértékelés: A lehetséges ármozgások megértése lehetővé teszi a befektetők számára, hogy felmérjék az adott kriptovaluta-eszközhöz kapcsolódó kockázatot. Ez alapvető fontosságú az esetleges veszteségek kezeléséhez és mérsékléséhez.

Piacelemzés: Az előrejelzések gyakran magukban foglalják a piaci trendek, hírek és előzmények elemzését. Ez az átfogó elemzés segít a befektetőknek megérteni a piaci dinamikát és az árváltozásokat befolyásoló tényezőket.

Portfóliódiverzifikáció: Azzal, hogy megjósolják, mely kriptovaluták teljesíthetnek jól, a befektetők ennek megfelelően diverzifikálhatják portfóliójukat, megosztva a kockázatot a különböző eszközök között.

Hosszú távú tervezés: A hosszú távú nyereséget kereső befektetők az előrejelzésekre hagyatkoznak, hogy azonosítsák a jövőbeni növekedési potenciállal rendelkező kriptovalutákat.

Pszichológiai felkészültség: A lehetséges árforgatókönyvek ismerete felkészíti a befektetőket érzelmileg és pénzügyileg a piaci ingadozásra.

Közösségi elköteleződés: A kriptovaluta árelőrejelzések gyakran vitákat váltanak ki a befektetői közösségen belül, ami szélesebb körű megértéshez és kollektív bölcsességhez vezet a piaci trendekkel kapcsolatban.

