Adj meg egy számot -100 és 1,000 között, hogy megjósold a(z) NEUY árát % Kiszámítás *Figyelem: Minden árelőrejelzés a felhasználók által megadott adatokon alapul. -- -- -- 0.00% USD Tényleges Előrejelzés NEUY árelőrejelzése 2025-2050 USD NEUY (NEUY) árelőrejelzés 2025-ben (idén) Az előrejelzésed alapján a(z) NEUY ekkora potenciális növekedést érhet el: 0.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2025-ben: $ 0.034400. NEUY (NEUY) árelőrejelzés 2026-ban (jövőre) Az előrejelzésed alapján a(z) NEUY ekkora potenciális növekedést érhet el: 5.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2026-ban: $ 0.036121. NEUY (NEUY) árelőrejelzés 2027-ben (2 év múlva) Az árelőrejelzési modul szerint a(z) NEUY 2027-re jelzett ára $ 0.037927 10.25% növekedési aránnyal. NEUY (NEUY) árelőrejelzés 2028-ban (3 év múlva) Az árelőrejelzési modul szerint a(z) NEUY 2028-ra jelzett ára $ 0.039823 15.76% növekedési aránnyal. NEUY (NEUY) árelőrejelzés 2029-ben (4 év múlva) A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) NEUY 2029-es célára $ 0.041814 21.55% növekedési aránnyal. NEUY (NEUY) árelőrejelzés 2030-ban (5 év múlva) A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) NEUY 2030-as célára $ 0.043905 27.63% növekedési aránnyal. NEUY (NEUY) árelőrejelzés 2040-ben (15 év múlva) A(z) NEUY ára 2040-re 107.89% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0.071517. NEUY (NEUY) árelőrejelzés 2050-ben (25 év múlva) A(z) NEUY ára 2050-re 238.64% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0.116493. Év Ár Növekedés 2025 $ 0.034400 0.00%

2026 $ 0.036121 5.00%

2027 $ 0.037927 10.25%

2028 $ 0.039823 15.76%

2029 $ 0.041814 21.55%

2030 $ 0.043905 27.63%

2031 $ 0.046100 34.01%

2032 $ 0.048405 40.71% Év Ár Növekedés 2033 $ 0.050825 47.75%

2034 $ 0.053367 55.13%

2035 $ 0.056035 62.89%

2036 $ 0.058837 71.03%

2037 $ 0.061779 79.59%

2038 $ 0.064868 88.56%

2039 $ 0.068111 97.99%

2040 $ 0.071517 107.89% Továbbiak megjelenítése A(z) NEUY rövid távú árelőrejelzése ma, holnap, ezen a héten és 30 napon belül Dátum Árelőrejelzés Növekedés November 3, 2025(Ma) $ 0.034400 0.00%

November 4, 2025(Holnap) $ 0.034405 0.01%

November 10, 2025(E hét) $ 0.034433 0.10%

December 3, 2025(30 nap) $ 0.034542 0.41% NEUY (NEUY) árelőrejelzése ma A(z) NEUY előre jelzett ára November 3, 2025(Ma) napján $0.034400 . Ez az előrejelzés a megadott növekedési százalék kiszámított eredményét tükrözi, így a felhasználók egy pillanatképet kapnak a mai napra vonatkozó lehetséges ármozgásról. NEUY (NEUY) árelőrejelzése holnap November 4, 2025(Holnap) napjáig a(z) NEUY árelőrejelzése 5% -os éves növekedési inputot számolva $0.034405 . Ezek az eredmények a választott paraméterek alapján becsült kilátásokat nyújtanak a token értékére vonatkozóan. NEUY (NEUY) árelőrejelzés ezen a héten November 10, 2025(E hét) napjáig a(z) NEUY árelőrejelzése 5% -os éves növekedési aránnyal számolva $0.034433 . Ez a heti előrejelzés ugyanezen növekedési százalék alapján kerül kiszámításra, hogy képet adjon az elkövetkező napok lehetséges ártrendjéről. NEUY (NEUY) 30 napos árelőrejelzés Ha 30 napra előre tekintünk, a(z) NEUY előrejelzett ára $0.034542 . Ez az előrejelzés 5% -os éves növekedési bemenet felhasználásával származik, hogy megbecsülje, hol állhat a token értéke egy hónap múlva.

Aktuális NEUY árstatisztikák Jelenlegi ár ---- -- Árváltozás (24 óra) -- Piaci plafon $ 2.21M$ 2.21M $ 2.21M Forgalomban lévő készlet 64.08M 64.08M 64.08M Volumen (24H) ---- -- Volumen (24H) -- A legfrissebb NEUY ár --. A(z) 0.00% 24 órás változása, -- 24 órás kereskedési volumennel. Továbbá a(z) NEUY 64.08M keringésben lévő tokenszámmal és $ 2.21M teljes piaci kapitalizációval rendelkezik. Élő NEUY ár megtekintése

NEUY Korábbi ár A(z) NEUY élő áras oldalának legfrissebb adatai szerint a(z) NEUY jelenlegi ára 0.034400USD. A(z) NEUY (NEUY) forgalomban lévő kínálata 64.08M NEUY , így piaci kapitalizációja $2,205,423 . Időszak Változás(%) Változás(USD) Magas Alacsony 24 óra -4.73% $ -0.001711 $ 0.036560 $ 0.034408

7 nap -9.29% $ -0.003196 $ 0.041523 $ 0.034400

30 nap -17.21% $ -0.005920 $ 0.041523 $ 0.034400 24 órás teljesítmény Az elmúlt 24 órában a(z) NEUY árfolyama $-0.001711 értékben változott, ami -4.73% -os értékváltozást tükröz. 7 napos teljesítmény Az elmúlt 7 napban a(z) NEUY legmagasabb kereskedési értéke $0.041523 , míg a legalacsonyabb $0.034400 volt. Az árváltozás mértéke -9.29% volt. Ez a közelmúltbeli tendencia a(z) NEUY további mozgásának lehetőségét jelzi a piacon. 30 napos teljesítmény Az elmúlt hónapban a(z) NEUY -17.21% -os változást tapasztalt, ami körülbelül $-0.005920 értéket tükröz. Ez azt jelzi, hogy a(z) NEUY esetében további árváltozások történhetnek a közeljövőben.

Hogyan működik a(z) NEUY (NEUY) árelőrejelzési modul? A(z) NEUY árelőrejelzési modul egy felhasználóbarát eszköz, amelyet arra terveztek, hogy segítsen megbecsülni a(z) NEUY lehetséges jövőbeli árát a saját növekedési feltételezéseid alapján. Akár tapasztalt kereskedő, akár kíváncsi befektető vagy, ez a modul egyszerű és interaktív módot kínál a token jövőbeli értékének előrejelzésére. 1. Oszd meg a növekedési előrejelzésedet Kezdd a kívánt növekedési százalék megadásával, amely a piaci kilátásoktól függően lehet pozitív vagy negatív. Ez tükrözheti a(z) NEUY következő évére, öt évére vagy akár évtizedeire vonatkozó elvárásaidat. 2. Számítsd ki a jövőbeli árat Miután megadtad a növekedési rátát, kattintson a „Számítás” gombra. A modul azonnal kiszámítja a(z) NEUY tervezett jövőbeli árát, így jól láthatóvá válik, hogy az előrejelzésed hogyan befolyásolja a token értékét az idő múlásával. 3. Ismerj meg különböző forgatókönyveket Különböző növekedési rátákkal kísérletezhetsz, hogy lásd, hogyan befolyásolhatják a különböző piaci feltételek a(z) NEUY árát. Ez a rugalmasság lehetővé teszi, hogy optimista és konzervatív előrejelzéseket is elemezz, így segítve a megalapozottabb döntések meghozatalát. 4. Felhasználói vélemények és közösségi betekintés A modul integrálja a felhasználói véleményadatokat is, így összehasonlíthatod az előrejelzéseidet más felhasználók előrejelzéseivel. Ez a kollektív hozzájárulás értékes betekintést nyújt abba, hogy a közösség hogyan látja a(z) NEUY jövőjét. Technikai mutatók az árelőrejelzéshez Az előrejelzés pontosságának növelése érdekében a modul számos technikai mutatót és piaci adatot használ fel. Ezek közé a következők tartoznak: Exponenciális mozgóátlagok (EMA): Segít nyomon követni a token ártrendjének alakulását azáltal, hogy kisimítja az ingadozásokat, és betekintést nyújt a lehetséges trendfordulókba. Bollinger-szalagok: A piaci volatilitás mérése és a potenciális túlvásárolt vagy túleladott állapotok azonosítása. Relatív erősséget jelző index (RSI): Értékeli a(z) NEUY lendületét, hogy meghatározza, hogy bika vagy medve fázisban van-e. Mozgóátlag-konvergencia/-divergencia (MACD): Értékeli az ármozgások erősségét és irányát a potenciális belépési és kilépési pontok azonosítása érdekében. Ezeket a mutatókat valós idejű piaci adatokkal kombinálva a modul dinamikus árelőrejelzést biztosít, és segít mélyebb betekintést nyerni a(z) NEUY jövőbeli potenciáljaiba.

Miért fontos a(z) NEUY árelőrejelzés?

NEUY Az árelőrejelzések több okból is alapvető fontosságúak, és a befektetők különféle célokból vesznek részt ezekben:

Befektetési stratégia kidolgozása: Az előrejelzések segítenek a befektetőknek a stratégiák kialakításában. A jövőbeli árak becslésével eldöntheted, hogy mikor veszed meg, adod el vagy tartod meg a kriptovalutát.

Kockázatértékelés: A lehetséges ármozgások megértése lehetővé teszi a befektetők számára, hogy felmérjék az adott kriptovaluta-eszközhöz kapcsolódó kockázatot. Ez alapvető fontosságú az esetleges veszteségek kezeléséhez és mérsékléséhez.

Piacelemzés: Az előrejelzések gyakran magukban foglalják a piaci trendek, hírek és előzmények elemzését. Ez az átfogó elemzés segít a befektetőknek megérteni a piaci dinamikát és az árváltozásokat befolyásoló tényezőket.

Portfóliódiverzifikáció: Azzal, hogy megjósolják, mely kriptovaluták teljesíthetnek jól, a befektetők ennek megfelelően diverzifikálhatják portfóliójukat, megosztva a kockázatot a különböző eszközök között.

Hosszú távú tervezés: A hosszú távú nyereséget kereső befektetők az előrejelzésekre hagyatkoznak, hogy azonosítsák a jövőbeni növekedési potenciállal rendelkező kriptovalutákat.

Pszichológiai felkészültség: A lehetséges árforgatókönyvek ismerete felkészíti a befektetőket érzelmileg és pénzügyileg a piaci ingadozásra.

Közösségi elköteleződés: A kriptovaluta árelőrejelzések gyakran vitákat váltanak ki a befektetői közösségen belül, ami szélesebb körű megértéshez és kollektív bölcsességhez vezet a piaci trendekkel kapcsolatban.

