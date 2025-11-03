Nereus (NRS) árelőrejelzés (USD)

A(z) Nereus árelőrejelzései 2026-ra, 2027-re, 2028-ra, 2030-ra és azt követően. Találd ki, hogy mekkora növekedést fog elérni a(z) NRS a következő 5 vagy több évben. Azonnali előrejelzés a jövőbeli árforgatókönyvekről a piaci trendek és a hangulat alapján.

Adj meg egy számot -100 és 1,000 között, hogy megjósold a(z) Nereus árát % Kiszámítás *Figyelem: Minden árelőrejelzés a felhasználók által megadott adatokon alapul. -- -- -- 0.00% USD Tényleges Előrejelzés Nereus árelőrejelzése 2025-2050 USD Nereus (NRS) árelőrejelzés 2025-ben (idén) Az előrejelzésed alapján a(z) Nereus ekkora potenciális növekedést érhet el: 0.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2025-ben: $ 0.136352. Nereus (NRS) árelőrejelzés 2026-ban (jövőre) Az előrejelzésed alapján a(z) Nereus ekkora potenciális növekedést érhet el: 5.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2026-ban: $ 0.143169. Nereus (NRS) árelőrejelzés 2027-ben (2 év múlva) Az árelőrejelzési modul szerint a(z) NRS 2027-re jelzett ára $ 0.150328 10.25% növekedési aránnyal. Nereus (NRS) árelőrejelzés 2028-ban (3 év múlva) Az árelőrejelzési modul szerint a(z) NRS 2028-ra jelzett ára $ 0.157844 15.76% növekedési aránnyal. Nereus (NRS) árelőrejelzés 2029-ben (4 év múlva) A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) NRS 2029-es célára $ 0.165736 21.55% növekedési aránnyal. Nereus (NRS) árelőrejelzés 2030-ban (5 év múlva) A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) NRS 2030-as célára $ 0.174023 27.63% növekedési aránnyal. Nereus (NRS) árelőrejelzés 2040-ben (15 év múlva) A(z) Nereus ára 2040-re 107.89% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0.283466. Nereus (NRS) árelőrejelzés 2050-ben (25 év múlva) A(z) Nereus ára 2050-re 238.64% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0.461736. Év Ár Növekedés 2025 $ 0.136352 0.00%

2026 $ 0.143169 5.00%

2027 $ 0.150328 10.25%

2028 $ 0.157844 15.76%

2029 $ 0.165736 21.55%

2030 $ 0.174023 27.63%

2031 $ 0.182724 34.01%

2032 $ 0.191860 40.71% Év Ár Növekedés 2033 $ 0.201454 47.75%

2034 $ 0.211526 55.13%

2035 $ 0.222103 62.89%

2036 $ 0.233208 71.03%

2037 $ 0.244868 79.59%

2038 $ 0.257112 88.56%

2039 $ 0.269967 97.99%

2040 $ 0.283466 107.89% Továbbiak megjelenítése A(z) Nereus rövid távú árelőrejelzése ma, holnap, ezen a héten és 30 napon belül Dátum Árelőrejelzés Növekedés November 3, 2025(Ma) $ 0.136352 0.00%

November 4, 2025(Holnap) $ 0.136370 0.01%

November 10, 2025(E hét) $ 0.136482 0.10%

December 3, 2025(30 nap) $ 0.136912 0.41% Nereus (NRS) árelőrejelzése ma A(z) NRS előre jelzett ára November 3, 2025(Ma) napján $0.136352 . Ez az előrejelzés a megadott növekedési százalék kiszámított eredményét tükrözi, így a felhasználók egy pillanatképet kapnak a mai napra vonatkozó lehetséges ármozgásról. Nereus (NRS) árelőrejelzése holnap November 4, 2025(Holnap) napjáig a(z) NRS árelőrejelzése 5% -os éves növekedési inputot számolva $0.136370 . Ezek az eredmények a választott paraméterek alapján becsült kilátásokat nyújtanak a token értékére vonatkozóan. Nereus (NRS) árelőrejelzés ezen a héten November 10, 2025(E hét) napjáig a(z) NRS árelőrejelzése 5% -os éves növekedési aránnyal számolva $0.136482 . Ez a heti előrejelzés ugyanezen növekedési százalék alapján kerül kiszámításra, hogy képet adjon az elkövetkező napok lehetséges ártrendjéről. Nereus (NRS) 30 napos árelőrejelzés Ha 30 napra előre tekintünk, a(z) NRS előrejelzett ára $0.136912 . Ez az előrejelzés 5% -os éves növekedési bemenet felhasználásával származik, hogy megbecsülje, hol állhat a token értéke egy hónap múlva.

Nereus Korábbi ár A(z) Nereus élő áras oldalának legfrissebb adatai szerint a(z) Nereus jelenlegi ára 0.136352USD. A(z) Nereus (NRS) forgalomban lévő kínálata 39.01M NRS , így piaci kapitalizációja $5,310,354 . Időszak Változás(%) Változás(USD) Magas Alacsony 24 óra -1.57% $ -0.002179 $ 0.14019 $ 0.135118

7 nap 2.13% $ 0.002898 $ 0.141516 $ 0.129925

30 nap 4.35% $ 0.005928 $ 0.141516 $ 0.129925 24 órás teljesítmény Az elmúlt 24 órában a(z) Nereus árfolyama $-0.002179 értékben változott, ami -1.57% -os értékváltozást tükröz. 7 napos teljesítmény Az elmúlt 7 napban a(z) Nereus legmagasabb kereskedési értéke $0.141516 , míg a legalacsonyabb $0.129925 volt. Az árváltozás mértéke 2.13% volt. Ez a közelmúltbeli tendencia a(z) NRS további mozgásának lehetőségét jelzi a piacon. 30 napos teljesítmény Az elmúlt hónapban a(z) Nereus 4.35% -os változást tapasztalt, ami körülbelül $0.005928 értéket tükröz. Ez azt jelzi, hogy a(z) NRS esetében további árváltozások történhetnek a közeljövőben.

Hogyan működik a(z) Nereus (NRS) árelőrejelzési modul? A(z) Nereus árelőrejelzési modul egy felhasználóbarát eszköz, amelyet arra terveztek, hogy segítsen megbecsülni a(z) NRS lehetséges jövőbeli árát a saját növekedési feltételezéseid alapján. Akár tapasztalt kereskedő, akár kíváncsi befektető vagy, ez a modul egyszerű és interaktív módot kínál a token jövőbeli értékének előrejelzésére. 1. Oszd meg a növekedési előrejelzésedet Kezdd a kívánt növekedési százalék megadásával, amely a piaci kilátásoktól függően lehet pozitív vagy negatív. Ez tükrözheti a(z) Nereus következő évére, öt évére vagy akár évtizedeire vonatkozó elvárásaidat. 2. Számítsd ki a jövőbeli árat Miután megadtad a növekedési rátát, kattintson a „Számítás” gombra. A modul azonnal kiszámítja a(z) NRS tervezett jövőbeli árát, így jól láthatóvá válik, hogy az előrejelzésed hogyan befolyásolja a token értékét az idő múlásával. 3. Ismerj meg különböző forgatókönyveket Különböző növekedési rátákkal kísérletezhetsz, hogy lásd, hogyan befolyásolhatják a különböző piaci feltételek a(z) Nereus árát. Ez a rugalmasság lehetővé teszi, hogy optimista és konzervatív előrejelzéseket is elemezz, így segítve a megalapozottabb döntések meghozatalát. 4. Felhasználói vélemények és közösségi betekintés A modul integrálja a felhasználói véleményadatokat is, így összehasonlíthatod az előrejelzéseidet más felhasználók előrejelzéseivel. Ez a kollektív hozzájárulás értékes betekintést nyújt abba, hogy a közösség hogyan látja a(z) NRS jövőjét. Technikai mutatók az árelőrejelzéshez Az előrejelzés pontosságának növelése érdekében a modul számos technikai mutatót és piaci adatot használ fel. Ezek közé a következők tartoznak: Exponenciális mozgóátlagok (EMA): Segít nyomon követni a token ártrendjének alakulását azáltal, hogy kisimítja az ingadozásokat, és betekintést nyújt a lehetséges trendfordulókba. Bollinger-szalagok: A piaci volatilitás mérése és a potenciális túlvásárolt vagy túleladott állapotok azonosítása. Relatív erősséget jelző index (RSI): Értékeli a(z) NRS lendületét, hogy meghatározza, hogy bika vagy medve fázisban van-e. Mozgóátlag-konvergencia/-divergencia (MACD): Értékeli az ármozgások erősségét és irányát a potenciális belépési és kilépési pontok azonosítása érdekében. Ezeket a mutatókat valós idejű piaci adatokkal kombinálva a modul dinamikus árelőrejelzést biztosít, és segít mélyebb betekintést nyerni a(z) Nereus jövőbeli potenciáljaiba.

Miért fontos a(z) NRS árelőrejelzés?

NRS Az árelőrejelzések több okból is alapvető fontosságúak, és a befektetők különféle célokból vesznek részt ezekben:

Befektetési stratégia kidolgozása: Az előrejelzések segítenek a befektetőknek a stratégiák kialakításában. A jövőbeli árak becslésével eldöntheted, hogy mikor veszed meg, adod el vagy tartod meg a kriptovalutát.

Kockázatértékelés: A lehetséges ármozgások megértése lehetővé teszi a befektetők számára, hogy felmérjék az adott kriptovaluta-eszközhöz kapcsolódó kockázatot. Ez alapvető fontosságú az esetleges veszteségek kezeléséhez és mérsékléséhez.

Piacelemzés: Az előrejelzések gyakran magukban foglalják a piaci trendek, hírek és előzmények elemzését. Ez az átfogó elemzés segít a befektetőknek megérteni a piaci dinamikát és az árváltozásokat befolyásoló tényezőket.

Portfóliódiverzifikáció: Azzal, hogy megjósolják, mely kriptovaluták teljesíthetnek jól, a befektetők ennek megfelelően diverzifikálhatják portfóliójukat, megosztva a kockázatot a különböző eszközök között.

Hosszú távú tervezés: A hosszú távú nyereséget kereső befektetők az előrejelzésekre hagyatkoznak, hogy azonosítsák a jövőbeni növekedési potenciállal rendelkező kriptovalutákat.

Pszichológiai felkészültség: A lehetséges árforgatókönyvek ismerete felkészíti a befektetőket érzelmileg és pénzügyileg a piaci ingadozásra.

Közösségi elköteleződés: A kriptovaluta árelőrejelzések gyakran vitákat váltanak ki a befektetői közösségen belül, ami szélesebb körű megértéshez és kollektív bölcsességhez vezet a piaci trendekkel kapcsolatban.

