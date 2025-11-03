Music by Virtuals (MUSIC) árelőrejelzés (USD)

A(z) Music by Virtuals árelőrejelzései 2026-ra, 2027-re, 2028-ra, 2030-ra és azt követően. Találd ki, hogy mekkora növekedést fog elérni a(z) MUSIC a következő 5 vagy több évben. Azonnali előrejelzés a jövőbeli árforgatókönyvekről a piaci trendek és a hangulat alapján.

Adj meg egy számot -100 és 1,000 között, hogy megjósold a(z) Music by Virtuals árát
%

*Figyelem: Minden árelőrejelzés a felhasználók által megadott adatokon alapul.

Music by Virtuals árfolyam előrejelzés
--
----
0.00%
USD
Tényleges
Előrejelzés
Utolsó frissítés: 2025-11-03 19:58:59 (UTC+8)

Music by Virtuals árelőrejelzése 2025-2050 USD

Music by Virtuals (MUSIC) árelőrejelzés 2025-ben (idén)

Az előrejelzésed alapján a(z) Music by Virtuals ekkora potenciális növekedést érhet el: 0.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2025-ben: $ 0.001237.

Music by Virtuals (MUSIC) árelőrejelzés 2026-ban (jövőre)

Az előrejelzésed alapján a(z) Music by Virtuals ekkora potenciális növekedést érhet el: 5.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2026-ban: $ 0.001298.

Music by Virtuals (MUSIC) árelőrejelzés 2027-ben (2 év múlva)

Az árelőrejelzési modul szerint a(z) MUSIC 2027-re jelzett ára $ 0.001363 10.25% növekedési aránnyal.

Music by Virtuals (MUSIC) árelőrejelzés 2028-ban (3 év múlva)

Az árelőrejelzési modul szerint a(z) MUSIC 2028-ra jelzett ára $ 0.001432 15.76% növekedési aránnyal.

Music by Virtuals (MUSIC) árelőrejelzés 2029-ben (4 év múlva)

A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) MUSIC 2029-es célára $ 0.001503 21.55% növekedési aránnyal.

Music by Virtuals (MUSIC) árelőrejelzés 2030-ban (5 év múlva)

A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) MUSIC 2030-as célára $ 0.001578 27.63% növekedési aránnyal.

Music by Virtuals (MUSIC) árelőrejelzés 2040-ben (15 év múlva)

A(z) Music by Virtuals ára 2040-re 107.89% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0.002571.

Music by Virtuals (MUSIC) árelőrejelzés 2050-ben (25 év múlva)

A(z) Music by Virtuals ára 2050-re 238.64% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0.004189.

Év
Ár
Növekedés
  • 2025
    $ 0.001237
    0.00%
  • 2026
    $ 0.001298
    5.00%
  • 2027
    $ 0.001363
    10.25%
  • 2028
    $ 0.001432
    15.76%
  • 2029
    $ 0.001503
    21.55%
  • 2030
    $ 0.001578
    27.63%
  • 2031
    $ 0.001657
    34.01%
  • 2032
    $ 0.001740
    40.71%
Év
Ár
Növekedés
  • 2033
    $ 0.001827
    47.75%
  • 2034
    $ 0.001919
    55.13%
  • 2035
    $ 0.002014
    62.89%
  • 2036
    $ 0.002115
    71.03%
  • 2037
    $ 0.002221
    79.59%
  • 2038
    $ 0.002332
    88.56%
  • 2039
    $ 0.002449
    97.99%
  • 2040
    $ 0.002571
    107.89%
Továbbiak megjelenítése

A(z) Music by Virtuals rövid távú árelőrejelzése ma, holnap, ezen a héten és 30 napon belül

Dátum
Árelőrejelzés
Növekedés
  • November 3, 2025(Ma)
    $ 0.001237
    0.00%
  • November 4, 2025(Holnap)
    $ 0.001237
    0.01%
  • November 10, 2025(E hét)
    $ 0.001238
    0.10%
  • December 3, 2025(30 nap)
    $ 0.001242
    0.41%
Music by Virtuals (MUSIC) árelőrejelzése ma

A(z) MUSIC előre jelzett ára November 3, 2025(Ma) napján $0.001237. Ez az előrejelzés a megadott növekedési százalék kiszámított eredményét tükrözi, így a felhasználók egy pillanatképet kapnak a mai napra vonatkozó lehetséges ármozgásról.

Music by Virtuals (MUSIC) árelőrejelzése holnap

November 4, 2025(Holnap) napjáig a(z) MUSIC árelőrejelzése 5%-os éves növekedési inputot számolva $0.001237. Ezek az eredmények a választott paraméterek alapján becsült kilátásokat nyújtanak a token értékére vonatkozóan.

Music by Virtuals (MUSIC) árelőrejelzés ezen a héten

November 10, 2025(E hét) napjáig a(z) MUSIC árelőrejelzése 5%-os éves növekedési aránnyal számolva $0.001238. Ez a heti előrejelzés ugyanezen növekedési százalék alapján kerül kiszámításra, hogy képet adjon az elkövetkező napok lehetséges ártrendjéről.

Music by Virtuals (MUSIC) 30 napos árelőrejelzés

Ha 30 napra előre tekintünk, a(z) MUSIC előrejelzett ára $0.001242. Ez az előrejelzés 5%-os éves növekedési bemenet felhasználásával származik, hogy megbecsülje, hol állhat a token értéke egy hónap múlva.

Aktuális Music by Virtuals árstatisztikák

--
----

--

$ 1.23M
$ 1.23M$ 1.23M

997.59M
997.59M 997.59M

--
----

--

A legfrissebb MUSIC ár --. A(z) 0.00% 24 órás változása, -- 24 órás kereskedési volumennel.
Továbbá a(z) MUSIC 997.59M keringésben lévő tokenszámmal és $ 1.23M teljes piaci kapitalizációval rendelkezik.

Music by Virtuals Korábbi ár

A(z) Music by Virtuals élő áras oldalának legfrissebb adatai szerint a(z) Music by Virtuals jelenlegi ára 0.001237USD. A(z) Music by Virtuals (MUSIC) forgalomban lévő kínálata 997.59M MUSIC, így piaci kapitalizációja $1,231,261.

Időszak
Változás(%)
Változás(USD)
Magas
Alacsony
  • 24 óra
    -34.95%
    $ -0.000664
    $ 0.001951
    $ 0.001178
  • 7 nap
    -43.77%
    $ -0.000541
    $ 0.002521
    $ 0.001008
  • 30 nap
    21.43%
    $ 0.000265
    $ 0.002521
    $ 0.001008
24 órás teljesítmény

Az elmúlt 24 órában a(z) Music by Virtuals árfolyama $-0.000664 értékben változott, ami -34.95%-os értékváltozást tükröz.

7 napos teljesítmény

Az elmúlt 7 napban a(z) Music by Virtuals legmagasabb kereskedési értéke $0.002521, míg a legalacsonyabb $0.001008 volt. Az árváltozás mértéke -43.77% volt. Ez a közelmúltbeli tendencia a(z) MUSIC további mozgásának lehetőségét jelzi a piacon.

30 napos teljesítmény

Az elmúlt hónapban a(z) Music by Virtuals 21.43%-os változást tapasztalt, ami körülbelül $0.000265 értéket tükröz. Ez azt jelzi, hogy a(z) MUSIC esetében további árváltozások történhetnek a közeljövőben.

Hogyan működik a(z) Music by Virtuals (MUSIC) árelőrejelzési modul?

A(z) Music by Virtuals árelőrejelzési modul egy felhasználóbarát eszköz, amelyet arra terveztek, hogy segítsen megbecsülni a(z) MUSIC lehetséges jövőbeli árát a saját növekedési feltételezéseid alapján. Akár tapasztalt kereskedő, akár kíváncsi befektető vagy, ez a modul egyszerű és interaktív módot kínál a token jövőbeli értékének előrejelzésére.

1. Oszd meg a növekedési előrejelzésedet

Kezdd a kívánt növekedési százalék megadásával, amely a piaci kilátásoktól függően lehet pozitív vagy negatív. Ez tükrözheti a(z) Music by Virtuals következő évére, öt évére vagy akár évtizedeire vonatkozó elvárásaidat.

2. Számítsd ki a jövőbeli árat

Miután megadtad a növekedési rátát, kattintson a „Számítás” gombra. A modul azonnal kiszámítja a(z) MUSIC tervezett jövőbeli árát, így jól láthatóvá válik, hogy az előrejelzésed hogyan befolyásolja a token értékét az idő múlásával.

3. Ismerj meg különböző forgatókönyveket

Különböző növekedési rátákkal kísérletezhetsz, hogy lásd, hogyan befolyásolhatják a különböző piaci feltételek a(z) Music by Virtuals árát. Ez a rugalmasság lehetővé teszi, hogy optimista és konzervatív előrejelzéseket is elemezz, így segítve a megalapozottabb döntések meghozatalát.

4. Felhasználói vélemények és közösségi betekintés

A modul integrálja a felhasználói véleményadatokat is, így összehasonlíthatod az előrejelzéseidet más felhasználók előrejelzéseivel. Ez a kollektív hozzájárulás értékes betekintést nyújt abba, hogy a közösség hogyan látja a(z) MUSIC jövőjét.

Technikai mutatók az árelőrejelzéshez

Az előrejelzés pontosságának növelése érdekében a modul számos technikai mutatót és piaci adatot használ fel. Ezek közé a következők tartoznak:

Exponenciális mozgóátlagok (EMA): Segít nyomon követni a token ártrendjének alakulását azáltal, hogy kisimítja az ingadozásokat, és betekintést nyújt a lehetséges trendfordulókba.

Bollinger-szalagok: A piaci volatilitás mérése és a potenciális túlvásárolt vagy túleladott állapotok azonosítása.

Relatív erősséget jelző index (RSI): Értékeli a(z) MUSIC lendületét, hogy meghatározza, hogy bika vagy medve fázisban van-e.

Mozgóátlag-konvergencia/-divergencia (MACD): Értékeli az ármozgások erősségét és irányát a potenciális belépési és kilépési pontok azonosítása érdekében. Ezeket a mutatókat valós idejű piaci adatokkal kombinálva a modul dinamikus árelőrejelzést biztosít, és segít mélyebb betekintést nyerni a(z) Music by Virtuals jövőbeli potenciáljaiba.

Miért fontos a(z) MUSIC árelőrejelzés?

MUSIC Az árelőrejelzések több okból is alapvető fontosságúak, és a befektetők különféle célokból vesznek részt ezekben:

Befektetési stratégia kidolgozása: Az előrejelzések segítenek a befektetőknek a stratégiák kialakításában. A jövőbeli árak becslésével eldöntheted, hogy mikor veszed meg, adod el vagy tartod meg a kriptovalutát.

Kockázatértékelés: A lehetséges ármozgások megértése lehetővé teszi a befektetők számára, hogy felmérjék az adott kriptovaluta-eszközhöz kapcsolódó kockázatot. Ez alapvető fontosságú az esetleges veszteségek kezeléséhez és mérsékléséhez.

Piacelemzés: Az előrejelzések gyakran magukban foglalják a piaci trendek, hírek és előzmények elemzését. Ez az átfogó elemzés segít a befektetőknek megérteni a piaci dinamikát és az árváltozásokat befolyásoló tényezőket.

Portfóliódiverzifikáció: Azzal, hogy megjósolják, mely kriptovaluták teljesíthetnek jól, a befektetők ennek megfelelően diverzifikálhatják portfóliójukat, megosztva a kockázatot a különböző eszközök között.

Hosszú távú tervezés: A hosszú távú nyereséget kereső befektetők az előrejelzésekre hagyatkoznak, hogy azonosítsák a jövőbeni növekedési potenciállal rendelkező kriptovalutákat.

Pszichológiai felkészültség: A lehetséges árforgatókönyvek ismerete felkészíti a befektetőket érzelmileg és pénzügyileg a piaci ingadozásra.

Közösségi elköteleződés: A kriptovaluta árelőrejelzések gyakran vitákat váltanak ki a befektetői közösségen belül, ami szélesebb körű megértéshez és kollektív bölcsességhez vezet a piaci trendekkel kapcsolatban.

Gyakran ismételt kérdések (GYIK):

Érdemes most befektetni a következőbe: MUSIC?
Az előrejelzéseid szerint a(z) MUSIC -- árat érhet el ekkorra: undefined, így megfontolásra érdemes token.
Mi a(z) MUSIC árelőrejelzése a következő hónapra?
A(z) Music by Virtuals (MUSIC) árelőrejelzési eszköz szerint az előrejelzett MUSIC ár -- összeget érhet el ekkor: undefined.
Mennyibe fog kerülni 1 MUSIC 2026-ban?
1 Music by Virtuals (MUSIC) ára ma --. A fenti előrejelzési modul szerint a(z) MUSIC 0.00%-kal fog nőni, és a következőt érheti el 2026-ban: --.
Mi a(z) MUSIC előre jelzett ára 2027-ben?
A(z) Music by Virtuals (MUSIC) 0.00% éves növekedést érhet el, így -- árat érhet el 1 MUSIC 2027-ig.
Mi a(z) MUSIC becsült árcélja 2028-ban?
Az árelőrejelzésed szerint a(z) Music by Virtuals (MUSIC) 0.00% növekedést fog elérni, -- becsült árcéllal 2028-ban.
Mi a(z) MUSIC becsült árcélja 2029-ben?
Az árelőrejelzésed szerint a(z) Music by Virtuals (MUSIC) 0.00% növekedést fog elérni, -- becsült árcéllal 2029-ben.
Mennyibe fog kerülni 1 MUSIC 2030-ban?
1 Music by Virtuals (MUSIC) ára ma --. A fenti előrejelzési modul szerint a(z) MUSIC 0.00%-kal fog nőni, és a következőt érheti el 2030-ban: --.
Mi a(z) MUSIC árelőrejelzése 2040-re?
A(z) Music by Virtuals (MUSIC) 0.00% éves növekedést érhet el, így -- árat érhet el 1 MUSIC 2040-ig.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 19:58:59 (UTC+8)

Jogi nyilatkozat

A kriptográfiai ár-előrejelzési oldalainkon közzétett tartalom a MEXC-felhasználóktól és/vagy más harmadik féltől származó információkon és visszajelzéseken alapul. „Ahogy van” alapon, kizárólag tájékoztatási és szemléltetési célokat szolgál, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. Fontos megjegyezni, hogy a bemutatott árelőrejelzések nem biztos, hogy pontosak, és nem lehet ezeket ekként kezelni. A jövőbeli árak jelentősen eltérhetnek a bemutatott előrejelzésektől, ezért nem szabad rájuk hagyatkozni a befektetési döntéseknél.

Továbbá, ez a tartalom nem értelmezhető pénzügyi tanácsként, és nem is arra irányul, hogy egy adott termék vagy szolgáltatás megvételét javasolja. A MEXC semmilyen módon nem vállal felelősséget veled szemben semmilyen veszteségért, melyet a kriptovaluta árelőrejelzési oldalainkon közzétett tartalom hivatkozása, használata és/vagy arra való támaszkodása eredményezhet. Fontos tudni, hogy a digitális eszközök ára magas piaci kockázatnak és áringadozásnak van kitéve. A befektetés értéke csökkenhet és nőhet is, és nincs garancia arra, hogy visszakapd az eredetileg befektetett összeget. Végső soron kizárólag Te felelsz a befektetési döntésekért, és a MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. Ne feledd, hogy a múltbeli hozam nem megbízható előrejelzője a jövőbeli hozamnak. Csak olyan termékekbe fektess be, melyeket ismersz, és megérted a kapcsolódó kockázatokat. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetési döntés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval.