Midas mMEV (MMEV) árelőrejelzés (USD)

A(z) Midas mMEV árelőrejelzései 2026-ra, 2027-re, 2028-ra, 2030-ra és azt követően. Találd ki, hogy mekkora növekedést fog elérni a(z) MMEV a következő 5 vagy több évben. Azonnali előrejelzés a jövőbeli árforgatókönyvekről a piaci trendek és a hangulat alapján.

Adj meg egy számot -100 és 1,000 között, hogy megjósold a(z) Midas mMEV árát
%

*Figyelem: Minden árelőrejelzés a felhasználók által megadott adatokon alapul.

Midas mMEV árfolyam előrejelzés
--
----
0.00%
USD
Tényleges
Előrejelzés
Utolsó frissítés: 2025-10-05 22:15:14 (UTC+8)

Midas mMEV árelőrejelzése 2025-2050 USD

Midas mMEV (MMEV) árelőrejelzés 2025-ben (idén)

Az előrejelzésed alapján a(z) Midas mMEV ekkora potenciális növekedést érhet el: 0.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2025-ben: $ 1.073.

Midas mMEV (MMEV) árelőrejelzés 2026-ban (jövőre)

Az előrejelzésed alapján a(z) Midas mMEV ekkora potenciális növekedést érhet el: 5.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2026-ban: $ 1.1266.

Midas mMEV (MMEV) árelőrejelzés 2027-ben (2 év múlva)

Az árelőrejelzési modul szerint a(z) MMEV 2027-re jelzett ára $ 1.1829 10.25% növekedési aránnyal.

Midas mMEV (MMEV) árelőrejelzés 2028-ban (3 év múlva)

Az árelőrejelzési modul szerint a(z) MMEV 2028-ra jelzett ára $ 1.2421 15.76% növekedési aránnyal.

Midas mMEV (MMEV) árelőrejelzés 2029-ben (4 év múlva)

A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) MMEV 2029-es célára $ 1.3042 21.55% növekedési aránnyal.

Midas mMEV (MMEV) árelőrejelzés 2030-ban (5 év múlva)

A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) MMEV 2030-as célára $ 1.3694 27.63% növekedési aránnyal.

Midas mMEV (MMEV) árelőrejelzés 2040-ben (15 év múlva)

A(z) Midas mMEV ára 2040-re 107.89% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 2.2306.

Midas mMEV (MMEV) árelőrejelzés 2050-ben (25 év múlva)

A(z) Midas mMEV ára 2050-re 238.64% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 3.6335.

Év
Ár
Növekedés
  • 2025
    $ 1.073
    0.00%
  • 2026
    $ 1.1266
    5.00%
  • 2027
    $ 1.1829
    10.25%
  • 2028
    $ 1.2421
    15.76%
  • 2029
    $ 1.3042
    21.55%
  • 2030
    $ 1.3694
    27.63%
  • 2031
    $ 1.4379
    34.01%
  • 2032
    $ 1.5098
    40.71%
Év
Ár
Növekedés
  • 2033
    $ 1.5853
    47.75%
  • 2034
    $ 1.6645
    55.13%
  • 2035
    $ 1.7478
    62.89%
  • 2036
    $ 1.8351
    71.03%
  • 2037
    $ 1.9269
    79.59%
  • 2038
    $ 2.0233
    88.56%
  • 2039
    $ 2.1244
    97.99%
  • 2040
    $ 2.2306
    107.89%
Továbbiak megjelenítése

A(z) Midas mMEV rövid távú árelőrejelzése ma, holnap, ezen a héten és 30 napon belül

Dátum
Árelőrejelzés
Növekedés
  • October 5, 2025(Ma)
    $ 1.073
    0.00%
  • October 6, 2025(Holnap)
    $ 1.0731
    0.01%
  • October 12, 2025(E hét)
    $ 1.0740
    0.10%
  • November 4, 2025(30 nap)
    $ 1.0774
    0.41%
Midas mMEV (MMEV) árelőrejelzése ma

A(z) MMEV előre jelzett ára October 5, 2025(Ma) napján $1.073. Ez az előrejelzés a megadott növekedési százalék kiszámított eredményét tükrözi, így a felhasználók egy pillanatképet kapnak a mai napra vonatkozó lehetséges ármozgásról.

Midas mMEV (MMEV) árelőrejelzése holnap

October 6, 2025(Holnap) napjáig a(z) MMEV árelőrejelzése 5%-os éves növekedési inputot számolva $1.0731. Ezek az eredmények a választott paraméterek alapján becsült kilátásokat nyújtanak a token értékére vonatkozóan.

Midas mMEV (MMEV) árelőrejelzés ezen a héten

October 12, 2025(E hét) napjáig a(z) MMEV árelőrejelzése 5%-os éves növekedési aránnyal számolva $1.0740. Ez a heti előrejelzés ugyanezen növekedési százalék alapján kerül kiszámításra, hogy képet adjon az elkövetkező napok lehetséges ártrendjéről.

Midas mMEV (MMEV) 30 napos árelőrejelzés

Ha 30 napra előre tekintünk, a(z) MMEV előrejelzett ára $1.0774. Ez az előrejelzés 5%-os éves növekedési bemenet felhasználásával származik, hogy megbecsülje, hol állhat a token értéke egy hónap múlva.

Aktuális Midas mMEV árstatisztikák

--
----

--

$ 294.20K
$ 294.20K$ 294.20K

275.88K
275.88K 275.88K

--
----

--

A legfrissebb MMEV ár --. A(z) 0.00% 24 órás változása, -- 24 órás kereskedési volumennel.
Továbbá a(z) MMEV 275.88K keringésben lévő tokenszámmal és $ 294.20K teljes piaci kapitalizációval rendelkezik.

Midas mMEV Korábbi ár

A(z) Midas mMEV élő áras oldalának legfrissebb adatai szerint a(z) Midas mMEV jelenlegi ára 1.073USD. A(z) Midas mMEV (MMEV) forgalomban lévő kínálata 275.88K MMEV, így piaci kapitalizációja $294,199.

Időszak
Változás(%)
Változás(USD)
Magas
Alacsony
  • 24 óra
    0.00%
    $ 0
    $ 1.073
    $ 1.073
  • 7 nap
    0.17%
    $ 0.001775
    $ 1.0727
    $ 1.0631
  • 30 nap
    0.90%
    $ 0.009699
    $ 1.0727
    $ 1.0631
24 órás teljesítmény

Az elmúlt 24 órában a(z) Midas mMEV árfolyama $0 értékben változott, ami 0.00%-os értékváltozást tükröz.

7 napos teljesítmény

Az elmúlt 7 napban a(z) Midas mMEV legmagasabb kereskedési értéke $1.0727, míg a legalacsonyabb $1.0631 volt. Az árváltozás mértéke 0.17% volt. Ez a közelmúltbeli tendencia a(z) MMEV további mozgásának lehetőségét jelzi a piacon.

30 napos teljesítmény

Az elmúlt hónapban a(z) Midas mMEV 0.90%-os változást tapasztalt, ami körülbelül $0.009699 értéket tükröz. Ez azt jelzi, hogy a(z) MMEV esetében további árváltozások történhetnek a közeljövőben.

Hogyan működik a(z) Midas mMEV (MMEV) árelőrejelzési modul?

A(z) Midas mMEV árelőrejelzési modul egy felhasználóbarát eszköz, amelyet arra terveztek, hogy segítsen megbecsülni a(z) MMEV lehetséges jövőbeli árát a saját növekedési feltételezéseid alapján. Akár tapasztalt kereskedő, akár kíváncsi befektető vagy, ez a modul egyszerű és interaktív módot kínál a token jövőbeli értékének előrejelzésére.

1. Oszd meg a növekedési előrejelzésedet

Kezdd a kívánt növekedési százalék megadásával, amely a piaci kilátásoktól függően lehet pozitív vagy negatív. Ez tükrözheti a(z) Midas mMEV következő évére, öt évére vagy akár évtizedeire vonatkozó elvárásaidat.

2. Számítsd ki a jövőbeli árat

Miután megadtad a növekedési rátát, kattintson a „Számítás” gombra. A modul azonnal kiszámítja a(z) MMEV tervezett jövőbeli árát, így jól láthatóvá válik, hogy az előrejelzésed hogyan befolyásolja a token értékét az idő múlásával.

3. Ismerj meg különböző forgatókönyveket

Különböző növekedési rátákkal kísérletezhetsz, hogy lásd, hogyan befolyásolhatják a különböző piaci feltételek a(z) Midas mMEV árát. Ez a rugalmasság lehetővé teszi, hogy optimista és konzervatív előrejelzéseket is elemezz, így segítve a megalapozottabb döntések meghozatalát.

4. Felhasználói vélemények és közösségi betekintés

A modul integrálja a felhasználói véleményadatokat is, így összehasonlíthatod az előrejelzéseidet más felhasználók előrejelzéseivel. Ez a kollektív hozzájárulás értékes betekintést nyújt abba, hogy a közösség hogyan látja a(z) MMEV jövőjét.

Technikai mutatók az árelőrejelzéshez

Az előrejelzés pontosságának növelése érdekében a modul számos technikai mutatót és piaci adatot használ fel. Ezek közé a következők tartoznak:

Exponenciális mozgóátlagok (EMA): Segít nyomon követni a token ártrendjének alakulását azáltal, hogy kisimítja az ingadozásokat, és betekintést nyújt a lehetséges trendfordulókba.

Bollinger-szalagok: A piaci volatilitás mérése és a potenciális túlvásárolt vagy túleladott állapotok azonosítása.

Relatív erősséget jelző index (RSI): Értékeli a(z) MMEV lendületét, hogy meghatározza, hogy bika vagy medve fázisban van-e.

Mozgóátlag-konvergencia/-divergencia (MACD): Értékeli az ármozgások erősségét és irányát a potenciális belépési és kilépési pontok azonosítása érdekében. Ezeket a mutatókat valós idejű piaci adatokkal kombinálva a modul dinamikus árelőrejelzést biztosít, és segít mélyebb betekintést nyerni a(z) Midas mMEV jövőbeli potenciáljaiba.

Miért fontos a(z) MMEV árelőrejelzés?

MMEV Az árelőrejelzések több okból is alapvető fontosságúak, és a befektetők különféle célokból vesznek részt ezekben:

Befektetési stratégia kidolgozása: Az előrejelzések segítenek a befektetőknek a stratégiák kialakításában. A jövőbeli árak becslésével eldöntheted, hogy mikor veszed meg, adod el vagy tartod meg a kriptovalutát.

Kockázatértékelés: A lehetséges ármozgások megértése lehetővé teszi a befektetők számára, hogy felmérjék az adott kriptovaluta-eszközhöz kapcsolódó kockázatot. Ez alapvető fontosságú az esetleges veszteségek kezeléséhez és mérsékléséhez.

Piacelemzés: Az előrejelzések gyakran magukban foglalják a piaci trendek, hírek és előzmények elemzését. Ez az átfogó elemzés segít a befektetőknek megérteni a piaci dinamikát és az árváltozásokat befolyásoló tényezőket.

Portfóliódiverzifikáció: Azzal, hogy megjósolják, mely kriptovaluták teljesíthetnek jól, a befektetők ennek megfelelően diverzifikálhatják portfóliójukat, megosztva a kockázatot a különböző eszközök között.

Hosszú távú tervezés: A hosszú távú nyereséget kereső befektetők az előrejelzésekre hagyatkoznak, hogy azonosítsák a jövőbeni növekedési potenciállal rendelkező kriptovalutákat.

Pszichológiai felkészültség: A lehetséges árforgatókönyvek ismerete felkészíti a befektetőket érzelmileg és pénzügyileg a piaci ingadozásra.

Közösségi elköteleződés: A kriptovaluta árelőrejelzések gyakran vitákat váltanak ki a befektetői közösségen belül, ami szélesebb körű megértéshez és kollektív bölcsességhez vezet a piaci trendekkel kapcsolatban.

Gyakran ismételt kérdések (GYIK):

Érdemes most befektetni a következőbe: MMEV?
Az előrejelzéseid szerint a(z) MMEV -- árat érhet el ekkorra: undefined, így megfontolásra érdemes token.
Mi a(z) MMEV árelőrejelzése a következő hónapra?
A(z) Midas mMEV (MMEV) árelőrejelzési eszköz szerint az előrejelzett MMEV ár -- összeget érhet el ekkor: undefined.
Mennyibe fog kerülni 1 MMEV 2026-ban?
1 Midas mMEV (MMEV) ára ma --. A fenti előrejelzési modul szerint a(z) MMEV 0.00%-kal fog nőni, és a következőt érheti el 2026-ban: --.
Mi a(z) MMEV előre jelzett ára 2027-ben?
A(z) Midas mMEV (MMEV) 0.00% éves növekedést érhet el, így -- árat érhet el 1 MMEV 2027-ig.
Mi a(z) MMEV becsült árcélja 2028-ban?
Az árelőrejelzésed szerint a(z) Midas mMEV (MMEV) 0.00% növekedést fog elérni, -- becsült árcéllal 2028-ban.
Mi a(z) MMEV becsült árcélja 2029-ben?
Az árelőrejelzésed szerint a(z) Midas mMEV (MMEV) 0.00% növekedést fog elérni, -- becsült árcéllal 2029-ben.
Mennyibe fog kerülni 1 MMEV 2030-ban?
1 Midas mMEV (MMEV) ára ma --. A fenti előrejelzési modul szerint a(z) MMEV 0.00%-kal fog nőni, és a következőt érheti el 2030-ban: --.
Mi a(z) MMEV árelőrejelzése 2040-re?
A(z) Midas mMEV (MMEV) 0.00% éves növekedést érhet el, így -- árat érhet el 1 MMEV 2040-ig.
Utolsó frissítés: 2025-10-05 22:15:14 (UTC+8)

Jogi nyilatkozat

A kriptográfiai ár-előrejelzési oldalainkon közzétett tartalom a MEXC-felhasználóktól és/vagy más harmadik féltől származó információkon és visszajelzéseken alapul. „Ahogy van” alapon, kizárólag tájékoztatási és szemléltetési célokat szolgál, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. Fontos megjegyezni, hogy a bemutatott árelőrejelzések nem biztos, hogy pontosak, és nem lehet ezeket ekként kezelni. A jövőbeli árak jelentősen eltérhetnek a bemutatott előrejelzésektől, ezért nem szabad rájuk hagyatkozni a befektetési döntéseknél.

Továbbá, ez a tartalom nem értelmezhető pénzügyi tanácsként, és nem is arra irányul, hogy egy adott termék vagy szolgáltatás megvételét javasolja. A MEXC semmilyen módon nem vállal felelősséget veled szemben semmilyen veszteségért, melyet a kriptovaluta árelőrejelzési oldalainkon közzétett tartalom hivatkozása, használata és/vagy arra való támaszkodása eredményezhet. Fontos tudni, hogy a digitális eszközök ára magas piaci kockázatnak és áringadozásnak van kitéve. A befektetés értéke csökkenhet és nőhet is, és nincs garancia arra, hogy visszakapd az eredetileg befektetett összeget. Végső soron kizárólag Te felelsz a befektetési döntésekért, és a MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. Ne feledd, hogy a múltbeli hozam nem megbízható előrejelzője a jövőbeli hozamnak. Csak olyan termékekbe fektess be, melyeket ismersz, és megérted a kapcsolódó kockázatokat. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetési döntés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval.