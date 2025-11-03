Metavault Trade (MVX) árelőrejelzés (USD)

Adj meg egy számot -100 és 1,000 között, hogy megjósold a(z) Metavault Trade árát % Kiszámítás *Figyelem: Minden árelőrejelzés a felhasználók által megadott adatokon alapul. -- -- -- 0.00% USD Tényleges Előrejelzés Metavault Trade árelőrejelzése 2025-2050 USD Metavault Trade (MVX) árelőrejelzés 2025-ben (idén) Az előrejelzésed alapján a(z) Metavault Trade ekkora potenciális növekedést érhet el: 0.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2025-ben: $ 0.045733. Metavault Trade (MVX) árelőrejelzés 2026-ban (jövőre) Az előrejelzésed alapján a(z) Metavault Trade ekkora potenciális növekedést érhet el: 5.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2026-ban: $ 0.048019. Metavault Trade (MVX) árelőrejelzés 2027-ben (2 év múlva) Az árelőrejelzési modul szerint a(z) MVX 2027-re jelzett ára $ 0.050420 10.25% növekedési aránnyal. Metavault Trade (MVX) árelőrejelzés 2028-ban (3 év múlva) Az árelőrejelzési modul szerint a(z) MVX 2028-ra jelzett ára $ 0.052941 15.76% növekedési aránnyal. Metavault Trade (MVX) árelőrejelzés 2029-ben (4 év múlva) A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) MVX 2029-es célára $ 0.055588 21.55% növekedési aránnyal. Metavault Trade (MVX) árelőrejelzés 2030-ban (5 év múlva) A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) MVX 2030-as célára $ 0.058368 27.63% növekedési aránnyal. Metavault Trade (MVX) árelőrejelzés 2040-ben (15 év múlva) A(z) Metavault Trade ára 2040-re 107.89% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0.095075. Metavault Trade (MVX) árelőrejelzés 2050-ben (25 év múlva) A(z) Metavault Trade ára 2050-re 238.64% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0.154868. Év Ár Növekedés 2025 $ 0.045733 0.00%

2026 $ 0.048019 5.00%

2027 $ 0.050420 10.25%

2028 $ 0.052941 15.76%

2029 $ 0.055588 21.55%

2030 $ 0.058368 27.63%

2031 $ 0.061286 34.01%

2032 $ 0.064350 40.71% Év Ár Növekedés 2033 $ 0.067568 47.75%

2034 $ 0.070946 55.13%

2035 $ 0.074494 62.89%

2036 $ 0.078218 71.03%

2037 $ 0.082129 79.59%

2038 $ 0.086236 88.56%

2039 $ 0.090548 97.99%

2040 $ 0.095075 107.89% Továbbiak megjelenítése A(z) Metavault Trade rövid távú árelőrejelzése ma, holnap, ezen a héten és 30 napon belül Dátum Árelőrejelzés Növekedés November 3, 2025(Ma) $ 0.045733 0.00%

November 4, 2025(Holnap) $ 0.045739 0.01%

November 10, 2025(E hét) $ 0.045776 0.10%

December 3, 2025(30 nap) $ 0.045920 0.41% Metavault Trade (MVX) árelőrejelzése ma A(z) MVX előre jelzett ára November 3, 2025(Ma) napján $0.045733 . Ez az előrejelzés a megadott növekedési százalék kiszámított eredményét tükrözi, így a felhasználók egy pillanatképet kapnak a mai napra vonatkozó lehetséges ármozgásról. Metavault Trade (MVX) árelőrejelzése holnap November 4, 2025(Holnap) napjáig a(z) MVX árelőrejelzése 5% -os éves növekedési inputot számolva $0.045739 . Ezek az eredmények a választott paraméterek alapján becsült kilátásokat nyújtanak a token értékére vonatkozóan. Metavault Trade (MVX) árelőrejelzés ezen a héten November 10, 2025(E hét) napjáig a(z) MVX árelőrejelzése 5% -os éves növekedési aránnyal számolva $0.045776 . Ez a heti előrejelzés ugyanezen növekedési százalék alapján kerül kiszámításra, hogy képet adjon az elkövetkező napok lehetséges ártrendjéről. Metavault Trade (MVX) 30 napos árelőrejelzés Ha 30 napra előre tekintünk, a(z) MVX előrejelzett ára $0.045920 . Ez az előrejelzés 5% -os éves növekedési bemenet felhasználásával származik, hogy megbecsülje, hol állhat a token értéke egy hónap múlva.

Aktuális Metavault Trade árstatisztikák Jelenlegi ár ---- -- Árváltozás (24 óra) -- Piaci plafon $ 114.60K$ 114.60K $ 114.60K Forgalomban lévő készlet 2.51M 2.51M 2.51M Volumen (24H) ---- -- Volumen (24H) -- A legfrissebb MVX ár --. A(z) 0.00% 24 órás változása, -- 24 órás kereskedési volumennel. Továbbá a(z) MVX 2.51M keringésben lévő tokenszámmal és $ 114.60K teljes piaci kapitalizációval rendelkezik.

Metavault Trade Korábbi ár A(z) Metavault Trade élő áras oldalának legfrissebb adatai szerint a(z) Metavault Trade jelenlegi ára 0.045733USD. A(z) Metavault Trade (MVX) forgalomban lévő kínálata 2.51M MVX , így piaci kapitalizációja $114,601 . Időszak Változás(%) Változás(USD) Magas Alacsony 24 óra -4.64% $ -0.002230 $ 0.048244 $ 0.045283

7 nap -7.92% $ -0.003624 $ 0.055618 $ 0.045325

30 nap -12.36% $ -0.005656 $ 0.055618 $ 0.045325 24 órás teljesítmény Az elmúlt 24 órában a(z) Metavault Trade árfolyama $-0.002230 értékben változott, ami -4.64% -os értékváltozást tükröz. 7 napos teljesítmény Az elmúlt 7 napban a(z) Metavault Trade legmagasabb kereskedési értéke $0.055618 , míg a legalacsonyabb $0.045325 volt. Az árváltozás mértéke -7.92% volt. Ez a közelmúltbeli tendencia a(z) MVX további mozgásának lehetőségét jelzi a piacon. 30 napos teljesítmény Az elmúlt hónapban a(z) Metavault Trade -12.36% -os változást tapasztalt, ami körülbelül $-0.005656 értéket tükröz. Ez azt jelzi, hogy a(z) MVX esetében további árváltozások történhetnek a közeljövőben.

Hogyan működik a(z) Metavault Trade (MVX) árelőrejelzési modul? A(z) Metavault Trade árelőrejelzési modul egy felhasználóbarát eszköz, amelyet arra terveztek, hogy segítsen megbecsülni a(z) MVX lehetséges jövőbeli árát a saját növekedési feltételezéseid alapján. Akár tapasztalt kereskedő, akár kíváncsi befektető vagy, ez a modul egyszerű és interaktív módot kínál a token jövőbeli értékének előrejelzésére. 1. Oszd meg a növekedési előrejelzésedet Kezdd a kívánt növekedési százalék megadásával, amely a piaci kilátásoktól függően lehet pozitív vagy negatív. Ez tükrözheti a(z) Metavault Trade következő évére, öt évére vagy akár évtizedeire vonatkozó elvárásaidat. 2. Számítsd ki a jövőbeli árat Miután megadtad a növekedési rátát, kattintson a „Számítás” gombra. A modul azonnal kiszámítja a(z) MVX tervezett jövőbeli árát, így jól láthatóvá válik, hogy az előrejelzésed hogyan befolyásolja a token értékét az idő múlásával. 3. Ismerj meg különböző forgatókönyveket Különböző növekedési rátákkal kísérletezhetsz, hogy lásd, hogyan befolyásolhatják a különböző piaci feltételek a(z) Metavault Trade árát. Ez a rugalmasság lehetővé teszi, hogy optimista és konzervatív előrejelzéseket is elemezz, így segítve a megalapozottabb döntések meghozatalát. 4. Felhasználói vélemények és közösségi betekintés A modul integrálja a felhasználói véleményadatokat is, így összehasonlíthatod az előrejelzéseidet más felhasználók előrejelzéseivel. Ez a kollektív hozzájárulás értékes betekintést nyújt abba, hogy a közösség hogyan látja a(z) MVX jövőjét. Technikai mutatók az árelőrejelzéshez Az előrejelzés pontosságának növelése érdekében a modul számos technikai mutatót és piaci adatot használ fel. Ezek közé a következők tartoznak: Exponenciális mozgóátlagok (EMA): Segít nyomon követni a token ártrendjének alakulását azáltal, hogy kisimítja az ingadozásokat, és betekintést nyújt a lehetséges trendfordulókba. Bollinger-szalagok: A piaci volatilitás mérése és a potenciális túlvásárolt vagy túleladott állapotok azonosítása. Relatív erősséget jelző index (RSI): Értékeli a(z) MVX lendületét, hogy meghatározza, hogy bika vagy medve fázisban van-e. Mozgóátlag-konvergencia/-divergencia (MACD): Értékeli az ármozgások erősségét és irányát a potenciális belépési és kilépési pontok azonosítása érdekében. Ezeket a mutatókat valós idejű piaci adatokkal kombinálva a modul dinamikus árelőrejelzést biztosít, és segít mélyebb betekintést nyerni a(z) Metavault Trade jövőbeli potenciáljaiba.

Miért fontos a(z) MVX árelőrejelzés?

MVX Az árelőrejelzések több okból is alapvető fontosságúak, és a befektetők különféle célokból vesznek részt ezekben:

Befektetési stratégia kidolgozása: Az előrejelzések segítenek a befektetőknek a stratégiák kialakításában. A jövőbeli árak becslésével eldöntheted, hogy mikor veszed meg, adod el vagy tartod meg a kriptovalutát.

Kockázatértékelés: A lehetséges ármozgások megértése lehetővé teszi a befektetők számára, hogy felmérjék az adott kriptovaluta-eszközhöz kapcsolódó kockázatot. Ez alapvető fontosságú az esetleges veszteségek kezeléséhez és mérsékléséhez.

Piacelemzés: Az előrejelzések gyakran magukban foglalják a piaci trendek, hírek és előzmények elemzését. Ez az átfogó elemzés segít a befektetőknek megérteni a piaci dinamikát és az árváltozásokat befolyásoló tényezőket.

Portfóliódiverzifikáció: Azzal, hogy megjósolják, mely kriptovaluták teljesíthetnek jól, a befektetők ennek megfelelően diverzifikálhatják portfóliójukat, megosztva a kockázatot a különböző eszközök között.

Hosszú távú tervezés: A hosszú távú nyereséget kereső befektetők az előrejelzésekre hagyatkoznak, hogy azonosítsák a jövőbeni növekedési potenciállal rendelkező kriptovalutákat.

Pszichológiai felkészültség: A lehetséges árforgatókönyvek ismerete felkészíti a befektetőket érzelmileg és pénzügyileg a piaci ingadozásra.

Közösségi elköteleződés: A kriptovaluta árelőrejelzések gyakran vitákat váltanak ki a befektetői közösségen belül, ami szélesebb körű megértéshez és kollektív bölcsességhez vezet a piaci trendekkel kapcsolatban.

Gyakran ismételt kérdések (GYIK): Érdemes most befektetni a következőbe: MVX? Az előrejelzéseid szerint a(z) MVX -- árat érhet el ekkorra: undefined , így megfontolásra érdemes token. Mi a(z) MVX árelőrejelzése a következő hónapra? A(z) Metavault Trade (MVX) árelőrejelzési eszköz szerint az előrejelzett MVX ár -- összeget érhet el ekkor: undefined . Mennyibe fog kerülni 1 MVX 2026-ban? 1 Metavault Trade (MVX) ára ma -- . A fenti előrejelzési modul szerint a(z) MVX 0.00% -kal fog nőni, és a következőt érheti el 2026-ban: -- . Mi a(z) MVX előre jelzett ára 2027-ben? A(z) Metavault Trade (MVX) 0.00% éves növekedést érhet el, így -- árat érhet el 1 MVX 2027-ig. Mi a(z) MVX becsült árcélja 2028-ban? Az árelőrejelzésed szerint a(z) Metavault Trade (MVX) 0.00% növekedést fog elérni, -- becsült árcéllal 2028-ban. Mi a(z) MVX becsült árcélja 2029-ben? Az árelőrejelzésed szerint a(z) Metavault Trade (MVX) 0.00% növekedést fog elérni, -- becsült árcéllal 2029-ben. Mennyibe fog kerülni 1 MVX 2030-ban? 1 Metavault Trade (MVX) ára ma -- . A fenti előrejelzési modul szerint a(z) MVX 0.00% -kal fog nőni, és a következőt érheti el 2030-ban: -- . Mi a(z) MVX árelőrejelzése 2040-re? A(z) Metavault Trade (MVX) 0.00% éves növekedést érhet el, így -- árat érhet el 1 MVX 2040-ig.