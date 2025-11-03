Memesis World (MEMS) árelőrejelzés (USD)

A(z) Memesis World árelőrejelzései 2026-ra, 2027-re, 2028-ra, 2030-ra és azt követően. Találd ki, hogy mekkora növekedést fog elérni a(z) MEMS a következő 5 vagy több évben. Azonnali előrejelzés a jövőbeli árforgatókönyvekről a piaci trendek és a hangulat alapján.

Adj meg egy számot -100 és 1,000 között, hogy megjósold a(z) Memesis World árát % Kiszámítás *Figyelem: Minden árelőrejelzés a felhasználók által megadott adatokon alapul. -- -- -- 0.00% USD Tényleges Előrejelzés Memesis World árelőrejelzése 2025-2050 USD Memesis World (MEMS) árelőrejelzés 2025-ben (idén) Az előrejelzésed alapján a(z) Memesis World ekkora potenciális növekedést érhet el: 0.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2025-ben: $ 0.011333. Memesis World (MEMS) árelőrejelzés 2026-ban (jövőre) Az előrejelzésed alapján a(z) Memesis World ekkora potenciális növekedést érhet el: 5.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2026-ban: $ 0.011900. Memesis World (MEMS) árelőrejelzés 2027-ben (2 év múlva) Az árelőrejelzési modul szerint a(z) MEMS 2027-re jelzett ára $ 0.012495 10.25% növekedési aránnyal. Memesis World (MEMS) árelőrejelzés 2028-ban (3 év múlva) Az árelőrejelzési modul szerint a(z) MEMS 2028-ra jelzett ára $ 0.013120 15.76% növekedési aránnyal. Memesis World (MEMS) árelőrejelzés 2029-ben (4 év múlva) A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) MEMS 2029-es célára $ 0.013776 21.55% növekedési aránnyal. Memesis World (MEMS) árelőrejelzés 2030-ban (5 év múlva) A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) MEMS 2030-as célára $ 0.014465 27.63% növekedési aránnyal. Memesis World (MEMS) árelőrejelzés 2040-ben (15 év múlva) A(z) Memesis World ára 2040-re 107.89% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0.023562. Memesis World (MEMS) árelőrejelzés 2050-ben (25 év múlva) A(z) Memesis World ára 2050-re 238.64% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0.038380. Év Ár Növekedés 2025 $ 0.011333 0.00%

2026 $ 0.011900 5.00%

2027 $ 0.012495 10.25%

2028 $ 0.013120 15.76%

2029 $ 0.013776 21.55%

2030 $ 0.014465 27.63%

2031 $ 0.015188 34.01%

2032 $ 0.015947 40.71% Év Ár Növekedés 2033 $ 0.016745 47.75%

2034 $ 0.017582 55.13%

2035 $ 0.018461 62.89%

2036 $ 0.019384 71.03%

2037 $ 0.020353 79.59%

2038 $ 0.021371 88.56%

2039 $ 0.022440 97.99%

2040 $ 0.023562 107.89% Továbbiak megjelenítése A(z) Memesis World rövid távú árelőrejelzése ma, holnap, ezen a héten és 30 napon belül Dátum Árelőrejelzés Növekedés November 3, 2025(Ma) $ 0.011333 0.00%

November 4, 2025(Holnap) $ 0.011335 0.01%

November 10, 2025(E hét) $ 0.011344 0.10%

December 3, 2025(30 nap) $ 0.011380 0.41% Memesis World (MEMS) árelőrejelzése ma A(z) MEMS előre jelzett ára November 3, 2025(Ma) napján $0.011333 . Ez az előrejelzés a megadott növekedési százalék kiszámított eredményét tükrözi, így a felhasználók egy pillanatképet kapnak a mai napra vonatkozó lehetséges ármozgásról. Memesis World (MEMS) árelőrejelzése holnap November 4, 2025(Holnap) napjáig a(z) MEMS árelőrejelzése 5% -os éves növekedési inputot számolva $0.011335 . Ezek az eredmények a választott paraméterek alapján becsült kilátásokat nyújtanak a token értékére vonatkozóan. Memesis World (MEMS) árelőrejelzés ezen a héten November 10, 2025(E hét) napjáig a(z) MEMS árelőrejelzése 5% -os éves növekedési aránnyal számolva $0.011344 . Ez a heti előrejelzés ugyanezen növekedési százalék alapján kerül kiszámításra, hogy képet adjon az elkövetkező napok lehetséges ártrendjéről. Memesis World (MEMS) 30 napos árelőrejelzés Ha 30 napra előre tekintünk, a(z) MEMS előrejelzett ára $0.011380 . Ez az előrejelzés 5% -os éves növekedési bemenet felhasználásával származik, hogy megbecsülje, hol állhat a token értéke egy hónap múlva.

Aktuális Memesis World árstatisztikák Jelenlegi ár ---- -- Árváltozás (24 óra) -- Piaci plafon $ 5.89M$ 5.89M $ 5.89M Forgalomban lévő készlet 530.00M 530.00M 530.00M Volumen (24H) ---- -- Volumen (24H) -- A legfrissebb MEMS ár --. A(z) 0.00% 24 órás változása, -- 24 órás kereskedési volumennel. Továbbá a(z) MEMS 530.00M keringésben lévő tokenszámmal és $ 5.89M teljes piaci kapitalizációval rendelkezik. Élő MEMS ár megtekintése

Memesis World Korábbi ár A(z) Memesis World élő áras oldalának legfrissebb adatai szerint a(z) Memesis World jelenlegi ára 0.011333USD. A(z) Memesis World (MEMS) forgalomban lévő kínálata 530.00M MEMS , így piaci kapitalizációja $5,893,605 . Időszak Változás(%) Változás(USD) Magas Alacsony 24 óra 0.00% $ 0 $ 0 $ 0

7 nap 0.00% $ 0 $ 0.010807 $ 0.010807

30 nap 4.48% $ 0.000507 $ 0.010807 $ 0.010807 24 órás teljesítmény Az elmúlt 24 órában a(z) Memesis World árfolyama $0 értékben változott, ami 0.00% -os értékváltozást tükröz. 7 napos teljesítmény Az elmúlt 7 napban a(z) Memesis World legmagasabb kereskedési értéke $0.010807 , míg a legalacsonyabb $0.010807 volt. Az árváltozás mértéke 0.00% volt. Ez a közelmúltbeli tendencia a(z) MEMS további mozgásának lehetőségét jelzi a piacon. 30 napos teljesítmény Az elmúlt hónapban a(z) Memesis World 4.48% -os változást tapasztalt, ami körülbelül $0.000507 értéket tükröz. Ez azt jelzi, hogy a(z) MEMS esetében további árváltozások történhetnek a közeljövőben.

Hogyan működik a(z) Memesis World (MEMS) árelőrejelzési modul? A(z) Memesis World árelőrejelzési modul egy felhasználóbarát eszköz, amelyet arra terveztek, hogy segítsen megbecsülni a(z) MEMS lehetséges jövőbeli árát a saját növekedési feltételezéseid alapján. Akár tapasztalt kereskedő, akár kíváncsi befektető vagy, ez a modul egyszerű és interaktív módot kínál a token jövőbeli értékének előrejelzésére. 1. Oszd meg a növekedési előrejelzésedet Kezdd a kívánt növekedési százalék megadásával, amely a piaci kilátásoktól függően lehet pozitív vagy negatív. Ez tükrözheti a(z) Memesis World következő évére, öt évére vagy akár évtizedeire vonatkozó elvárásaidat. 2. Számítsd ki a jövőbeli árat Miután megadtad a növekedési rátát, kattintson a „Számítás” gombra. A modul azonnal kiszámítja a(z) MEMS tervezett jövőbeli árát, így jól láthatóvá válik, hogy az előrejelzésed hogyan befolyásolja a token értékét az idő múlásával. 3. Ismerj meg különböző forgatókönyveket Különböző növekedési rátákkal kísérletezhetsz, hogy lásd, hogyan befolyásolhatják a különböző piaci feltételek a(z) Memesis World árát. Ez a rugalmasság lehetővé teszi, hogy optimista és konzervatív előrejelzéseket is elemezz, így segítve a megalapozottabb döntések meghozatalát. 4. Felhasználói vélemények és közösségi betekintés A modul integrálja a felhasználói véleményadatokat is, így összehasonlíthatod az előrejelzéseidet más felhasználók előrejelzéseivel. Ez a kollektív hozzájárulás értékes betekintést nyújt abba, hogy a közösség hogyan látja a(z) MEMS jövőjét. Technikai mutatók az árelőrejelzéshez Az előrejelzés pontosságának növelése érdekében a modul számos technikai mutatót és piaci adatot használ fel. Ezek közé a következők tartoznak: Exponenciális mozgóátlagok (EMA): Segít nyomon követni a token ártrendjének alakulását azáltal, hogy kisimítja az ingadozásokat, és betekintést nyújt a lehetséges trendfordulókba. Bollinger-szalagok: A piaci volatilitás mérése és a potenciális túlvásárolt vagy túleladott állapotok azonosítása. Relatív erősséget jelző index (RSI): Értékeli a(z) MEMS lendületét, hogy meghatározza, hogy bika vagy medve fázisban van-e. Mozgóátlag-konvergencia/-divergencia (MACD): Értékeli az ármozgások erősségét és irányát a potenciális belépési és kilépési pontok azonosítása érdekében. Ezeket a mutatókat valós idejű piaci adatokkal kombinálva a modul dinamikus árelőrejelzést biztosít, és segít mélyebb betekintést nyerni a(z) Memesis World jövőbeli potenciáljaiba.

Miért fontos a(z) MEMS árelőrejelzés?

MEMS Az árelőrejelzések több okból is alapvető fontosságúak, és a befektetők különféle célokból vesznek részt ezekben:

Befektetési stratégia kidolgozása: Az előrejelzések segítenek a befektetőknek a stratégiák kialakításában. A jövőbeli árak becslésével eldöntheted, hogy mikor veszed meg, adod el vagy tartod meg a kriptovalutát.

Kockázatértékelés: A lehetséges ármozgások megértése lehetővé teszi a befektetők számára, hogy felmérjék az adott kriptovaluta-eszközhöz kapcsolódó kockázatot. Ez alapvető fontosságú az esetleges veszteségek kezeléséhez és mérsékléséhez.

Piacelemzés: Az előrejelzések gyakran magukban foglalják a piaci trendek, hírek és előzmények elemzését. Ez az átfogó elemzés segít a befektetőknek megérteni a piaci dinamikát és az árváltozásokat befolyásoló tényezőket.

Portfóliódiverzifikáció: Azzal, hogy megjósolják, mely kriptovaluták teljesíthetnek jól, a befektetők ennek megfelelően diverzifikálhatják portfóliójukat, megosztva a kockázatot a különböző eszközök között.

Hosszú távú tervezés: A hosszú távú nyereséget kereső befektetők az előrejelzésekre hagyatkoznak, hogy azonosítsák a jövőbeni növekedési potenciállal rendelkező kriptovalutákat.

Pszichológiai felkészültség: A lehetséges árforgatókönyvek ismerete felkészíti a befektetőket érzelmileg és pénzügyileg a piaci ingadozásra.

Közösségi elköteleződés: A kriptovaluta árelőrejelzések gyakran vitákat váltanak ki a befektetői közösségen belül, ami szélesebb körű megértéshez és kollektív bölcsességhez vezet a piaci trendekkel kapcsolatban.

Gyakran ismételt kérdések (GYIK): Érdemes most befektetni a következőbe: MEMS? Az előrejelzéseid szerint a(z) MEMS -- árat érhet el ekkorra: undefined , így megfontolásra érdemes token. Mi a(z) MEMS árelőrejelzése a következő hónapra? A(z) Memesis World (MEMS) árelőrejelzési eszköz szerint az előrejelzett MEMS ár -- összeget érhet el ekkor: undefined . Mennyibe fog kerülni 1 MEMS 2026-ban? 1 Memesis World (MEMS) ára ma -- . A fenti előrejelzési modul szerint a(z) MEMS 0.00% -kal fog nőni, és a következőt érheti el 2026-ban: -- . Mi a(z) MEMS előre jelzett ára 2027-ben? A(z) Memesis World (MEMS) 0.00% éves növekedést érhet el, így -- árat érhet el 1 MEMS 2027-ig. Mi a(z) MEMS becsült árcélja 2028-ban? Az árelőrejelzésed szerint a(z) Memesis World (MEMS) 0.00% növekedést fog elérni, -- becsült árcéllal 2028-ban. Mi a(z) MEMS becsült árcélja 2029-ben? Az árelőrejelzésed szerint a(z) Memesis World (MEMS) 0.00% növekedést fog elérni, -- becsült árcéllal 2029-ben. Mennyibe fog kerülni 1 MEMS 2030-ban? 1 Memesis World (MEMS) ára ma -- . A fenti előrejelzési modul szerint a(z) MEMS 0.00% -kal fog nőni, és a következőt érheti el 2030-ban: -- . Mi a(z) MEMS árelőrejelzése 2040-re? A(z) Memesis World (MEMS) 0.00% éves növekedést érhet el, így -- árat érhet el 1 MEMS 2040-ig.