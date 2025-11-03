Meme Alliance (MMA) árelőrejelzés (USD)

A(z) Meme Alliance árelőrejelzései 2026-ra, 2027-re, 2028-ra, 2030-ra és azt követően. Találd ki, hogy mekkora növekedést fog elérni a(z) MMA a következő 5 vagy több évben. Azonnali előrejelzés a jövőbeli árforgatókönyvekről a piaci trendek és a hangulat alapján.

Adj meg egy számot -100 és 1,000 között, hogy megjósold a(z) Meme Alliance árát % Kiszámítás *Figyelem: Minden árelőrejelzés a felhasználók által megadott adatokon alapul. -- -- -- 0.00% USD Tényleges Előrejelzés Meme Alliance árelőrejelzése 2025-2050 USD Meme Alliance (MMA) árelőrejelzés 2025-ben (idén) Az előrejelzésed alapján a(z) Meme Alliance ekkora potenciális növekedést érhet el: 0.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2025-ben: $ 0.002135. Meme Alliance (MMA) árelőrejelzés 2026-ban (jövőre) Az előrejelzésed alapján a(z) Meme Alliance ekkora potenciális növekedést érhet el: 5.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2026-ban: $ 0.002242. Meme Alliance (MMA) árelőrejelzés 2027-ben (2 év múlva) Az árelőrejelzési modul szerint a(z) MMA 2027-re jelzett ára $ 0.002354 10.25% növekedési aránnyal. Meme Alliance (MMA) árelőrejelzés 2028-ban (3 év múlva) Az árelőrejelzési modul szerint a(z) MMA 2028-ra jelzett ára $ 0.002472 15.76% növekedési aránnyal. Meme Alliance (MMA) árelőrejelzés 2029-ben (4 év múlva) A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) MMA 2029-es célára $ 0.002596 21.55% növekedési aránnyal. Meme Alliance (MMA) árelőrejelzés 2030-ban (5 év múlva) A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) MMA 2030-as célára $ 0.002725 27.63% növekedési aránnyal. Meme Alliance (MMA) árelőrejelzés 2040-ben (15 év múlva) A(z) Meme Alliance ára 2040-re 107.89% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0.004440. Meme Alliance (MMA) árelőrejelzés 2050-ben (25 év múlva) A(z) Meme Alliance ára 2050-re 238.64% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0.007232. Év Ár Növekedés 2025 $ 0.002135 0.00%

2026 $ 0.002242 5.00%

2027 $ 0.002354 10.25%

2028 $ 0.002472 15.76%

2029 $ 0.002596 21.55%

2030 $ 0.002725 27.63%

2031 $ 0.002862 34.01%

2032 $ 0.003005 40.71% Év Ár Növekedés 2033 $ 0.003155 47.75%

2034 $ 0.003313 55.13%

2035 $ 0.003478 62.89%

2036 $ 0.003652 71.03%

2037 $ 0.003835 79.59%

2038 $ 0.004027 88.56%

2039 $ 0.004228 97.99%

2040 $ 0.004440 107.89% Továbbiak megjelenítése A(z) Meme Alliance rövid távú árelőrejelzése ma, holnap, ezen a héten és 30 napon belül Dátum Árelőrejelzés Növekedés November 3, 2025(Ma) $ 0.002135 0.00%

November 4, 2025(Holnap) $ 0.002136 0.01%

November 10, 2025(E hét) $ 0.002137 0.10%

December 3, 2025(30 nap) $ 0.002144 0.41% Meme Alliance (MMA) árelőrejelzése ma A(z) MMA előre jelzett ára November 3, 2025(Ma) napján $0.002135 . Ez az előrejelzés a megadott növekedési százalék kiszámított eredményét tükrözi, így a felhasználók egy pillanatképet kapnak a mai napra vonatkozó lehetséges ármozgásról. Meme Alliance (MMA) árelőrejelzése holnap November 4, 2025(Holnap) napjáig a(z) MMA árelőrejelzése 5% -os éves növekedési inputot számolva $0.002136 . Ezek az eredmények a választott paraméterek alapján becsült kilátásokat nyújtanak a token értékére vonatkozóan. Meme Alliance (MMA) árelőrejelzés ezen a héten November 10, 2025(E hét) napjáig a(z) MMA árelőrejelzése 5% -os éves növekedési aránnyal számolva $0.002137 . Ez a heti előrejelzés ugyanezen növekedési százalék alapján kerül kiszámításra, hogy képet adjon az elkövetkező napok lehetséges ártrendjéről. Meme Alliance (MMA) 30 napos árelőrejelzés Ha 30 napra előre tekintünk, a(z) MMA előrejelzett ára $0.002144 . Ez az előrejelzés 5% -os éves növekedési bemenet felhasználásával származik, hogy megbecsülje, hol állhat a token értéke egy hónap múlva.

Aktuális Meme Alliance árstatisztikák Jelenlegi ár ---- -- Árváltozás (24 óra) -- Piaci plafon $ 182.34K$ 182.34K $ 182.34K Forgalomban lévő készlet 85.44M 85.44M 85.44M Volumen (24H) ---- -- Volumen (24H) -- A legfrissebb MMA ár --. A(z) 0.00% 24 órás változása, -- 24 órás kereskedési volumennel. Továbbá a(z) MMA 85.44M keringésben lévő tokenszámmal és $ 182.34K teljes piaci kapitalizációval rendelkezik. Élő MMA ár megtekintése

Meme Alliance Korábbi ár A(z) Meme Alliance élő áras oldalának legfrissebb adatai szerint a(z) Meme Alliance jelenlegi ára 0.002135USD. A(z) Meme Alliance (MMA) forgalomban lévő kínálata 85.44M MMA , így piaci kapitalizációja $182,342 . Időszak Változás(%) Változás(USD) Magas Alacsony 24 óra -9.65% $ -0.000228 $ 0.002369 $ 0.002105

7 nap -11.92% $ -0.000254 $ 0.003517 $ 0.002116

30 nap -39.23% $ -0.000838 $ 0.003517 $ 0.002116 24 órás teljesítmény Az elmúlt 24 órában a(z) Meme Alliance árfolyama $-0.000228 értékben változott, ami -9.65% -os értékváltozást tükröz. 7 napos teljesítmény Az elmúlt 7 napban a(z) Meme Alliance legmagasabb kereskedési értéke $0.003517 , míg a legalacsonyabb $0.002116 volt. Az árváltozás mértéke -11.92% volt. Ez a közelmúltbeli tendencia a(z) MMA további mozgásának lehetőségét jelzi a piacon. 30 napos teljesítmény Az elmúlt hónapban a(z) Meme Alliance -39.23% -os változást tapasztalt, ami körülbelül $-0.000838 értéket tükröz. Ez azt jelzi, hogy a(z) MMA esetében további árváltozások történhetnek a közeljövőben.

Hogyan működik a(z) Meme Alliance (MMA) árelőrejelzési modul? A(z) Meme Alliance árelőrejelzési modul egy felhasználóbarát eszköz, amelyet arra terveztek, hogy segítsen megbecsülni a(z) MMA lehetséges jövőbeli árát a saját növekedési feltételezéseid alapján. Akár tapasztalt kereskedő, akár kíváncsi befektető vagy, ez a modul egyszerű és interaktív módot kínál a token jövőbeli értékének előrejelzésére. 1. Oszd meg a növekedési előrejelzésedet Kezdd a kívánt növekedési százalék megadásával, amely a piaci kilátásoktól függően lehet pozitív vagy negatív. Ez tükrözheti a(z) Meme Alliance következő évére, öt évére vagy akár évtizedeire vonatkozó elvárásaidat. 2. Számítsd ki a jövőbeli árat Miután megadtad a növekedési rátát, kattintson a „Számítás” gombra. A modul azonnal kiszámítja a(z) MMA tervezett jövőbeli árát, így jól láthatóvá válik, hogy az előrejelzésed hogyan befolyásolja a token értékét az idő múlásával. 3. Ismerj meg különböző forgatókönyveket Különböző növekedési rátákkal kísérletezhetsz, hogy lásd, hogyan befolyásolhatják a különböző piaci feltételek a(z) Meme Alliance árát. Ez a rugalmasság lehetővé teszi, hogy optimista és konzervatív előrejelzéseket is elemezz, így segítve a megalapozottabb döntések meghozatalát. 4. Felhasználói vélemények és közösségi betekintés A modul integrálja a felhasználói véleményadatokat is, így összehasonlíthatod az előrejelzéseidet más felhasználók előrejelzéseivel. Ez a kollektív hozzájárulás értékes betekintést nyújt abba, hogy a közösség hogyan látja a(z) MMA jövőjét. Technikai mutatók az árelőrejelzéshez Az előrejelzés pontosságának növelése érdekében a modul számos technikai mutatót és piaci adatot használ fel. Ezek közé a következők tartoznak: Exponenciális mozgóátlagok (EMA): Segít nyomon követni a token ártrendjének alakulását azáltal, hogy kisimítja az ingadozásokat, és betekintést nyújt a lehetséges trendfordulókba. Bollinger-szalagok: A piaci volatilitás mérése és a potenciális túlvásárolt vagy túleladott állapotok azonosítása. Relatív erősséget jelző index (RSI): Értékeli a(z) MMA lendületét, hogy meghatározza, hogy bika vagy medve fázisban van-e. Mozgóátlag-konvergencia/-divergencia (MACD): Értékeli az ármozgások erősségét és irányát a potenciális belépési és kilépési pontok azonosítása érdekében. Ezeket a mutatókat valós idejű piaci adatokkal kombinálva a modul dinamikus árelőrejelzést biztosít, és segít mélyebb betekintést nyerni a(z) Meme Alliance jövőbeli potenciáljaiba.

Miért fontos a(z) MMA árelőrejelzés?

MMA Az árelőrejelzések több okból is alapvető fontosságúak, és a befektetők különféle célokból vesznek részt ezekben:

Befektetési stratégia kidolgozása: Az előrejelzések segítenek a befektetőknek a stratégiák kialakításában. A jövőbeli árak becslésével eldöntheted, hogy mikor veszed meg, adod el vagy tartod meg a kriptovalutát.

Kockázatértékelés: A lehetséges ármozgások megértése lehetővé teszi a befektetők számára, hogy felmérjék az adott kriptovaluta-eszközhöz kapcsolódó kockázatot. Ez alapvető fontosságú az esetleges veszteségek kezeléséhez és mérsékléséhez.

Piacelemzés: Az előrejelzések gyakran magukban foglalják a piaci trendek, hírek és előzmények elemzését. Ez az átfogó elemzés segít a befektetőknek megérteni a piaci dinamikát és az árváltozásokat befolyásoló tényezőket.

Portfóliódiverzifikáció: Azzal, hogy megjósolják, mely kriptovaluták teljesíthetnek jól, a befektetők ennek megfelelően diverzifikálhatják portfóliójukat, megosztva a kockázatot a különböző eszközök között.

Hosszú távú tervezés: A hosszú távú nyereséget kereső befektetők az előrejelzésekre hagyatkoznak, hogy azonosítsák a jövőbeni növekedési potenciállal rendelkező kriptovalutákat.

Pszichológiai felkészültség: A lehetséges árforgatókönyvek ismerete felkészíti a befektetőket érzelmileg és pénzügyileg a piaci ingadozásra.

Közösségi elköteleződés: A kriptovaluta árelőrejelzések gyakran vitákat váltanak ki a befektetői közösségen belül, ami szélesebb körű megértéshez és kollektív bölcsességhez vezet a piaci trendekkel kapcsolatban.

Gyakran ismételt kérdések (GYIK): Érdemes most befektetni a következőbe: MMA? Az előrejelzéseid szerint a(z) MMA -- árat érhet el ekkorra: undefined , így megfontolásra érdemes token. Mi a(z) MMA árelőrejelzése a következő hónapra? A(z) Meme Alliance (MMA) árelőrejelzési eszköz szerint az előrejelzett MMA ár -- összeget érhet el ekkor: undefined . Mennyibe fog kerülni 1 MMA 2026-ban? 1 Meme Alliance (MMA) ára ma -- . A fenti előrejelzési modul szerint a(z) MMA 0.00% -kal fog nőni, és a következőt érheti el 2026-ban: -- . Mi a(z) MMA előre jelzett ára 2027-ben? A(z) Meme Alliance (MMA) 0.00% éves növekedést érhet el, így -- árat érhet el 1 MMA 2027-ig. Mi a(z) MMA becsült árcélja 2028-ban? Az árelőrejelzésed szerint a(z) Meme Alliance (MMA) 0.00% növekedést fog elérni, -- becsült árcéllal 2028-ban. Mi a(z) MMA becsült árcélja 2029-ben? Az árelőrejelzésed szerint a(z) Meme Alliance (MMA) 0.00% növekedést fog elérni, -- becsült árcéllal 2029-ben. Mennyibe fog kerülni 1 MMA 2030-ban? 1 Meme Alliance (MMA) ára ma -- . A fenti előrejelzési modul szerint a(z) MMA 0.00% -kal fog nőni, és a következőt érheti el 2030-ban: -- . Mi a(z) MMA árelőrejelzése 2040-re? A(z) Meme Alliance (MMA) 0.00% éves növekedést érhet el, így -- árat érhet el 1 MMA 2040-ig.