Mastercard xStock (MAX) árelőrejelzés (USD)

A(z) Mastercard xStock árelőrejelzései 2026-ra, 2027-re, 2028-ra, 2030-ra és azt követően. Találd ki, hogy mekkora növekedést fog elérni a(z) MAX a következő 5 vagy több évben. Azonnali előrejelzés a jövőbeli árforgatókönyvekről a piaci trendek és a hangulat alapján.

Mastercard xStock árelőrejelzése 2025-2050 USD Mastercard xStock (MAX) árelőrejelzés 2025-ben (idén) Az előrejelzésed alapján a(z) Mastercard xStock ekkora potenciális növekedést érhet el: 0.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2025-ben: $ 550.39. Mastercard xStock (MAX) árelőrejelzés 2026-ban (jövőre) Az előrejelzésed alapján a(z) Mastercard xStock ekkora potenciális növekedést érhet el: 5.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2026-ban: $ 577.9095. Mastercard xStock (MAX) árelőrejelzés 2027-ben (2 év múlva) Az árelőrejelzési modul szerint a(z) MAX 2027-re jelzett ára $ 606.8049 10.25% növekedési aránnyal. Mastercard xStock (MAX) árelőrejelzés 2028-ban (3 év múlva) Az árelőrejelzési modul szerint a(z) MAX 2028-ra jelzett ára $ 637.1452 15.76% növekedési aránnyal. Mastercard xStock (MAX) árelőrejelzés 2029-ben (4 év múlva) A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) MAX 2029-es célára $ 669.0024 21.55% növekedési aránnyal. Mastercard xStock (MAX) árelőrejelzés 2030-ban (5 év múlva) A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) MAX 2030-as célára $ 702.4526 27.63% növekedési aránnyal. Mastercard xStock (MAX) árelőrejelzés 2040-ben (15 év múlva) A(z) Mastercard xStock ára 2040-re 107.89% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 1,144.2212. Mastercard xStock (MAX) árelőrejelzés 2050-ben (25 év múlva) A(z) Mastercard xStock ára 2050-re 238.64% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 1,863.8158.

2026 $ 577.9095 5.00%

2027 $ 606.8049 10.25%

2028 $ 637.1452 15.76%

2029 $ 669.0024 21.55%

2030 $ 702.4526 27.63%

2031 $ 737.5752 34.01%

2032 $ 774.4540 40.71% Év Ár Növekedés 2033 $ 813.1767 47.75%

2034 $ 853.8355 55.13%

2035 $ 896.5273 62.89%

2036 $ 941.3536 71.03%

2037 $ 988.4213 79.59%

2038 $ 1,037.8424 88.56%

2039 $ 1,089.7345 97.99%

2040 $ 1,144.2212 107.89% Továbbiak megjelenítése A(z) Mastercard xStock rövid távú árelőrejelzése ma, holnap, ezen a héten és 30 napon belül Dátum Árelőrejelzés Növekedés November 3, 2025(Ma) $ 550.39 0.00%

November 4, 2025(Holnap) $ 550.4653 0.01%

November 10, 2025(E hét) $ 550.9177 0.10%

December 3, 2025(30 nap) $ 552.6518 0.41% Mastercard xStock (MAX) árelőrejelzése ma A(z) MAX előre jelzett ára November 3, 2025(Ma) napján $550.39 . Ez az előrejelzés a megadott növekedési százalék kiszámított eredményét tükrözi, így a felhasználók egy pillanatképet kapnak a mai napra vonatkozó lehetséges ármozgásról. Mastercard xStock (MAX) árelőrejelzése holnap November 4, 2025(Holnap) napjáig a(z) MAX árelőrejelzése 5% -os éves növekedési inputot számolva $550.4653 . Ezek az eredmények a választott paraméterek alapján becsült kilátásokat nyújtanak a token értékére vonatkozóan. Mastercard xStock (MAX) árelőrejelzés ezen a héten November 10, 2025(E hét) napjáig a(z) MAX árelőrejelzése 5% -os éves növekedési aránnyal számolva $550.9177 . Ez a heti előrejelzés ugyanezen növekedési százalék alapján kerül kiszámításra, hogy képet adjon az elkövetkező napok lehetséges ártrendjéről. Mastercard xStock (MAX) 30 napos árelőrejelzés Ha 30 napra előre tekintünk, a(z) MAX előrejelzett ára $552.6518 . Ez az előrejelzés 5% -os éves növekedési bemenet felhasználásával származik, hogy megbecsülje, hol állhat a token értéke egy hónap múlva.

Aktuális Mastercard xStock árstatisztikák Jelenlegi ár ---- -- Árváltozás (24 óra) -- Piaci plafon $ 162.16K$ 162.16K $ 162.16K Forgalomban lévő készlet 294.64 294.64 294.64 Volumen (24H) ---- -- Volumen (24H) -- A legfrissebb MAX ár --. A(z) 0.00% 24 órás változása, -- 24 órás kereskedési volumennel. Továbbá a(z) MAX 294.64 keringésben lévő tokenszámmal és $ 162.16K teljes piaci kapitalizációval rendelkezik. Élő MAX ár megtekintése

Mastercard xStock Korábbi ár A(z) Mastercard xStock élő áras oldalának legfrissebb adatai szerint a(z) Mastercard xStock jelenlegi ára 550.39USD. A(z) Mastercard xStock (MAX) forgalomban lévő kínálata 294.64 MAX , így piaci kapitalizációja $162,164 . Időszak Változás(%) Változás(USD) Magas Alacsony 24 óra -0.69% $ -3.8462 $ 557.86 $ 550.27

7 nap -4.02% $ -22.1797 $ 581.4784 $ 547.2387

30 nap -5.20% $ -28.6219 $ 581.4784 $ 547.2387 24 órás teljesítmény Az elmúlt 24 órában a(z) Mastercard xStock árfolyama $-3.8462 értékben változott, ami -0.69% -os értékváltozást tükröz. 7 napos teljesítmény Az elmúlt 7 napban a(z) Mastercard xStock legmagasabb kereskedési értéke $581.4784 , míg a legalacsonyabb $547.2387 volt. Az árváltozás mértéke -4.02% volt. Ez a közelmúltbeli tendencia a(z) MAX további mozgásának lehetőségét jelzi a piacon. 30 napos teljesítmény Az elmúlt hónapban a(z) Mastercard xStock -5.20% -os változást tapasztalt, ami körülbelül $-28.6219 értéket tükröz. Ez azt jelzi, hogy a(z) MAX esetében további árváltozások történhetnek a közeljövőben.

Hogyan működik a(z) Mastercard xStock (MAX) árelőrejelzési modul? A(z) Mastercard xStock árelőrejelzési modul egy felhasználóbarát eszköz, amelyet arra terveztek, hogy segítsen megbecsülni a(z) MAX lehetséges jövőbeli árát a saját növekedési feltételezéseid alapján. Akár tapasztalt kereskedő, akár kíváncsi befektető vagy, ez a modul egyszerű és interaktív módot kínál a token jövőbeli értékének előrejelzésére. 1. Oszd meg a növekedési előrejelzésedet Kezdd a kívánt növekedési százalék megadásával, amely a piaci kilátásoktól függően lehet pozitív vagy negatív. Ez tükrözheti a(z) Mastercard xStock következő évére, öt évére vagy akár évtizedeire vonatkozó elvárásaidat. 2. Számítsd ki a jövőbeli árat Miután megadtad a növekedési rátát, kattintson a „Számítás” gombra. A modul azonnal kiszámítja a(z) MAX tervezett jövőbeli árát, így jól láthatóvá válik, hogy az előrejelzésed hogyan befolyásolja a token értékét az idő múlásával. 3. Ismerj meg különböző forgatókönyveket Különböző növekedési rátákkal kísérletezhetsz, hogy lásd, hogyan befolyásolhatják a különböző piaci feltételek a(z) Mastercard xStock árát. Ez a rugalmasság lehetővé teszi, hogy optimista és konzervatív előrejelzéseket is elemezz, így segítve a megalapozottabb döntések meghozatalát. 4. Felhasználói vélemények és közösségi betekintés A modul integrálja a felhasználói véleményadatokat is, így összehasonlíthatod az előrejelzéseidet más felhasználók előrejelzéseivel. Ez a kollektív hozzájárulás értékes betekintést nyújt abba, hogy a közösség hogyan látja a(z) MAX jövőjét. Technikai mutatók az árelőrejelzéshez Az előrejelzés pontosságának növelése érdekében a modul számos technikai mutatót és piaci adatot használ fel. Ezek közé a következők tartoznak: Exponenciális mozgóátlagok (EMA): Segít nyomon követni a token ártrendjének alakulását azáltal, hogy kisimítja az ingadozásokat, és betekintést nyújt a lehetséges trendfordulókba. Bollinger-szalagok: A piaci volatilitás mérése és a potenciális túlvásárolt vagy túleladott állapotok azonosítása. Relatív erősséget jelző index (RSI): Értékeli a(z) MAX lendületét, hogy meghatározza, hogy bika vagy medve fázisban van-e. Mozgóátlag-konvergencia/-divergencia (MACD): Értékeli az ármozgások erősségét és irányát a potenciális belépési és kilépési pontok azonosítása érdekében. Ezeket a mutatókat valós idejű piaci adatokkal kombinálva a modul dinamikus árelőrejelzést biztosít, és segít mélyebb betekintést nyerni a(z) Mastercard xStock jövőbeli potenciáljaiba.

Miért fontos a(z) MAX árelőrejelzés?

MAX Az árelőrejelzések több okból is alapvető fontosságúak, és a befektetők különféle célokból vesznek részt ezekben:

Befektetési stratégia kidolgozása: Az előrejelzések segítenek a befektetőknek a stratégiák kialakításában. A jövőbeli árak becslésével eldöntheted, hogy mikor veszed meg, adod el vagy tartod meg a kriptovalutát.

Kockázatértékelés: A lehetséges ármozgások megértése lehetővé teszi a befektetők számára, hogy felmérjék az adott kriptovaluta-eszközhöz kapcsolódó kockázatot. Ez alapvető fontosságú az esetleges veszteségek kezeléséhez és mérsékléséhez.

Piacelemzés: Az előrejelzések gyakran magukban foglalják a piaci trendek, hírek és előzmények elemzését. Ez az átfogó elemzés segít a befektetőknek megérteni a piaci dinamikát és az árváltozásokat befolyásoló tényezőket.

Portfóliódiverzifikáció: Azzal, hogy megjósolják, mely kriptovaluták teljesíthetnek jól, a befektetők ennek megfelelően diverzifikálhatják portfóliójukat, megosztva a kockázatot a különböző eszközök között.

Hosszú távú tervezés: A hosszú távú nyereséget kereső befektetők az előrejelzésekre hagyatkoznak, hogy azonosítsák a jövőbeni növekedési potenciállal rendelkező kriptovalutákat.

Pszichológiai felkészültség: A lehetséges árforgatókönyvek ismerete felkészíti a befektetőket érzelmileg és pénzügyileg a piaci ingadozásra.

Közösségi elköteleződés: A kriptovaluta árelőrejelzések gyakran vitákat váltanak ki a befektetői közösségen belül, ami szélesebb körű megértéshez és kollektív bölcsességhez vezet a piaci trendekkel kapcsolatban.

