Marvin The Robot (MARVIN) árelőrejelzés (USD)

A(z) Marvin The Robot árelőrejelzései 2026-ra, 2027-re, 2028-ra, 2030-ra és azt követően. Találd ki, hogy mekkora növekedést fog elérni a(z) MARVIN a következő 5 vagy több évben. Azonnali előrejelzés a jövőbeli árforgatókönyvekről a piaci trendek és a hangulat alapján.

Adj meg egy számot -100 és 1,000 között, hogy megjósold a(z) Marvin The Robot árát
%

*Figyelem: Minden árelőrejelzés a felhasználók által megadott adatokon alapul.

Marvin The Robot árfolyam előrejelzés
Marvin The Robot árelőrejelzése 2025-2050 USD

Marvin The Robot (MARVIN) árelőrejelzés 2025-ben (idén)

Az előrejelzésed alapján a(z) Marvin The Robot ekkora potenciális növekedést érhet el: 0.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2025-ben: $ 0.004864.

Marvin The Robot (MARVIN) árelőrejelzés 2026-ban (jövőre)

Az előrejelzésed alapján a(z) Marvin The Robot ekkora potenciális növekedést érhet el: 5.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2026-ban: $ 0.005107.

Marvin The Robot (MARVIN) árelőrejelzés 2027-ben (2 év múlva)

Az árelőrejelzési modul szerint a(z) MARVIN 2027-re jelzett ára $ 0.005363 10.25% növekedési aránnyal.

Marvin The Robot (MARVIN) árelőrejelzés 2028-ban (3 év múlva)

Az árelőrejelzési modul szerint a(z) MARVIN 2028-ra jelzett ára $ 0.005631 15.76% növekedési aránnyal.

Marvin The Robot (MARVIN) árelőrejelzés 2029-ben (4 év múlva)

A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) MARVIN 2029-es célára $ 0.005912 21.55% növekedési aránnyal.

Marvin The Robot (MARVIN) árelőrejelzés 2030-ban (5 év múlva)

A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) MARVIN 2030-as célára $ 0.006208 27.63% növekedési aránnyal.

Marvin The Robot (MARVIN) árelőrejelzés 2040-ben (15 év múlva)

A(z) Marvin The Robot ára 2040-re 107.89% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0.010112.

Marvin The Robot (MARVIN) árelőrejelzés 2050-ben (25 év múlva)

A(z) Marvin The Robot ára 2050-re 238.64% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0.016472.

  • 2025
    $ 0.004864
    0.00%
  • 2026
    $ 0.005107
    5.00%
  • 2027
    $ 0.005363
    10.25%
  • 2028
    $ 0.005631
    15.76%
  • 2029
    $ 0.005912
    21.55%
  • 2030
    $ 0.006208
    27.63%
  • 2031
    $ 0.006518
    34.01%
  • 2032
    $ 0.006844
    40.71%
  • 2033
    $ 0.007187
    47.75%
  • 2034
    $ 0.007546
    55.13%
  • 2035
    $ 0.007923
    62.89%
  • 2036
    $ 0.008319
    71.03%
  • 2037
    $ 0.008735
    79.59%
  • 2038
    $ 0.009172
    88.56%
  • 2039
    $ 0.009631
    97.99%
  • 2040
    $ 0.010112
    107.89%
A(z) Marvin The Robot rövid távú árelőrejelzése ma, holnap, ezen a héten és 30 napon belül

  • November 3, 2025(Ma)
    $ 0.004864
    0.00%
  • November 4, 2025(Holnap)
    $ 0.004865
    0.01%
  • November 10, 2025(E hét)
    $ 0.004869
    0.10%
  • December 3, 2025(30 nap)
    $ 0.004884
    0.41%
Marvin The Robot (MARVIN) árelőrejelzése ma

A(z) MARVIN előre jelzett ára November 3, 2025(Ma) napján $0.004864. Ez az előrejelzés a megadott növekedési százalék kiszámított eredményét tükrözi, így a felhasználók egy pillanatképet kapnak a mai napra vonatkozó lehetséges ármozgásról.

Marvin The Robot (MARVIN) árelőrejelzése holnap

November 4, 2025(Holnap) napjáig a(z) MARVIN árelőrejelzése 5%-os éves növekedési inputot számolva $0.004865. Ezek az eredmények a választott paraméterek alapján becsült kilátásokat nyújtanak a token értékére vonatkozóan.

Marvin The Robot (MARVIN) árelőrejelzés ezen a héten

November 10, 2025(E hét) napjáig a(z) MARVIN árelőrejelzése 5%-os éves növekedési aránnyal számolva $0.004869. Ez a heti előrejelzés ugyanezen növekedési százalék alapján kerül kiszámításra, hogy képet adjon az elkövetkező napok lehetséges ártrendjéről.

Marvin The Robot (MARVIN) 30 napos árelőrejelzés

Ha 30 napra előre tekintünk, a(z) MARVIN előrejelzett ára $0.004884. Ez az előrejelzés 5%-os éves növekedési bemenet felhasználásával származik, hogy megbecsülje, hol állhat a token értéke egy hónap múlva.

Aktuális Marvin The Robot árstatisztikák

--

$ 38.66K
$ 38.66K$ 38.66K

7.95M
7.95M 7.95M

--

A legfrissebb MARVIN ár --. A(z) 0.00% 24 órás változása, -- 24 órás kereskedési volumennel.
Továbbá a(z) MARVIN 7.95M keringésben lévő tokenszámmal és $ 38.66K teljes piaci kapitalizációval rendelkezik.

Marvin The Robot Korábbi ár

A(z) Marvin The Robot élő áras oldalának legfrissebb adatai szerint a(z) Marvin The Robot jelenlegi ára 0.004864USD. A(z) Marvin The Robot (MARVIN) forgalomban lévő kínálata 7.95M MARVIN, így piaci kapitalizációja $38,659.

Időszak
Változás(%)
Változás(USD)
Magas
Alacsony
  • 24 óra
    -0.38%
    $ 0
    $ 0.004891
    $ 0.004784
  • 7 nap
    -8.04%
    $ -0.000391
    $ 0.006011
    $ 0.004799
  • 30 nap
    -19.04%
    $ -0.000926
    $ 0.006011
    $ 0.004799
24 órás teljesítmény

Az elmúlt 24 órában a(z) Marvin The Robot árfolyama $0 értékben változott, ami -0.38%-os értékváltozást tükröz.

7 napos teljesítmény

Az elmúlt 7 napban a(z) Marvin The Robot legmagasabb kereskedési értéke $0.006011, míg a legalacsonyabb $0.004799 volt. Az árváltozás mértéke -8.04% volt. Ez a közelmúltbeli tendencia a(z) MARVIN további mozgásának lehetőségét jelzi a piacon.

30 napos teljesítmény

Az elmúlt hónapban a(z) Marvin The Robot -19.04%-os változást tapasztalt, ami körülbelül $-0.000926 értéket tükröz. Ez azt jelzi, hogy a(z) MARVIN esetében további árváltozások történhetnek a közeljövőben.

Hogyan működik a(z) Marvin The Robot (MARVIN) árelőrejelzési modul?

A(z) Marvin The Robot árelőrejelzési modul egy felhasználóbarát eszköz, amelyet arra terveztek, hogy segítsen megbecsülni a(z) MARVIN lehetséges jövőbeli árát a saját növekedési feltételezéseid alapján. Akár tapasztalt kereskedő, akár kíváncsi befektető vagy, ez a modul egyszerű és interaktív módot kínál a token jövőbeli értékének előrejelzésére.

1. Oszd meg a növekedési előrejelzésedet

Kezdd a kívánt növekedési százalék megadásával, amely a piaci kilátásoktól függően lehet pozitív vagy negatív. Ez tükrözheti a(z) Marvin The Robot következő évére, öt évére vagy akár évtizedeire vonatkozó elvárásaidat.

2. Számítsd ki a jövőbeli árat

Miután megadtad a növekedési rátát, kattintson a „Számítás” gombra. A modul azonnal kiszámítja a(z) MARVIN tervezett jövőbeli árát, így jól láthatóvá válik, hogy az előrejelzésed hogyan befolyásolja a token értékét az idő múlásával.

3. Ismerj meg különböző forgatókönyveket

Különböző növekedési rátákkal kísérletezhetsz, hogy lásd, hogyan befolyásolhatják a különböző piaci feltételek a(z) Marvin The Robot árát. Ez a rugalmasság lehetővé teszi, hogy optimista és konzervatív előrejelzéseket is elemezz, így segítve a megalapozottabb döntések meghozatalát.

4. Felhasználói vélemények és közösségi betekintés

A modul integrálja a felhasználói véleményadatokat is, így összehasonlíthatod az előrejelzéseidet más felhasználók előrejelzéseivel. Ez a kollektív hozzájárulás értékes betekintést nyújt abba, hogy a közösség hogyan látja a(z) MARVIN jövőjét.

Technikai mutatók az árelőrejelzéshez

Az előrejelzés pontosságának növelése érdekében a modul számos technikai mutatót és piaci adatot használ fel. Ezek közé a következők tartoznak:

Exponenciális mozgóátlagok (EMA): Segít nyomon követni a token ártrendjének alakulását azáltal, hogy kisimítja az ingadozásokat, és betekintést nyújt a lehetséges trendfordulókba.

Bollinger-szalagok: A piaci volatilitás mérése és a potenciális túlvásárolt vagy túleladott állapotok azonosítása.

Relatív erősséget jelző index (RSI): Értékeli a(z) MARVIN lendületét, hogy meghatározza, hogy bika vagy medve fázisban van-e.

Mozgóátlag-konvergencia/-divergencia (MACD): Értékeli az ármozgások erősségét és irányát a potenciális belépési és kilépési pontok azonosítása érdekében. Ezeket a mutatókat valós idejű piaci adatokkal kombinálva a modul dinamikus árelőrejelzést biztosít, és segít mélyebb betekintést nyerni a(z) Marvin The Robot jövőbeli potenciáljaiba.

Miért fontos a(z) MARVIN árelőrejelzés?

MARVIN Az árelőrejelzések több okból is alapvető fontosságúak, és a befektetők különféle célokból vesznek részt ezekben:

Befektetési stratégia kidolgozása: Az előrejelzések segítenek a befektetőknek a stratégiák kialakításában. A jövőbeli árak becslésével eldöntheted, hogy mikor veszed meg, adod el vagy tartod meg a kriptovalutát.

Kockázatértékelés: A lehetséges ármozgások megértése lehetővé teszi a befektetők számára, hogy felmérjék az adott kriptovaluta-eszközhöz kapcsolódó kockázatot. Ez alapvető fontosságú az esetleges veszteségek kezeléséhez és mérsékléséhez.

Piacelemzés: Az előrejelzések gyakran magukban foglalják a piaci trendek, hírek és előzmények elemzését. Ez az átfogó elemzés segít a befektetőknek megérteni a piaci dinamikát és az árváltozásokat befolyásoló tényezőket.

Portfóliódiverzifikáció: Azzal, hogy megjósolják, mely kriptovaluták teljesíthetnek jól, a befektetők ennek megfelelően diverzifikálhatják portfóliójukat, megosztva a kockázatot a különböző eszközök között.

Hosszú távú tervezés: A hosszú távú nyereséget kereső befektetők az előrejelzésekre hagyatkoznak, hogy azonosítsák a jövőbeni növekedési potenciállal rendelkező kriptovalutákat.

Pszichológiai felkészültség: A lehetséges árforgatókönyvek ismerete felkészíti a befektetőket érzelmileg és pénzügyileg a piaci ingadozásra.

Közösségi elköteleződés: A kriptovaluta árelőrejelzések gyakran vitákat váltanak ki a befektetői közösségen belül, ami szélesebb körű megértéshez és kollektív bölcsességhez vezet a piaci trendekkel kapcsolatban.

Gyakran ismételt kérdések (GYIK):

Érdemes most befektetni a következőbe: MARVIN?
Az előrejelzéseid szerint a(z) MARVIN -- árat érhet el ekkorra: undefined, így megfontolásra érdemes token.
Mi a(z) MARVIN árelőrejelzése a következő hónapra?
A(z) Marvin The Robot (MARVIN) árelőrejelzési eszköz szerint az előrejelzett MARVIN ár -- összeget érhet el ekkor: undefined.
Mennyibe fog kerülni 1 MARVIN 2026-ban?
1 Marvin The Robot (MARVIN) ára ma --. A fenti előrejelzési modul szerint a(z) MARVIN 0.00%-kal fog nőni, és a következőt érheti el 2026-ban: --.
Mi a(z) MARVIN előre jelzett ára 2027-ben?
A(z) Marvin The Robot (MARVIN) 0.00% éves növekedést érhet el, így -- árat érhet el 1 MARVIN 2027-ig.
Mi a(z) MARVIN becsült árcélja 2028-ban?
Az árelőrejelzésed szerint a(z) Marvin The Robot (MARVIN) 0.00% növekedést fog elérni, -- becsült árcéllal 2028-ban.
Mi a(z) MARVIN becsült árcélja 2029-ben?
Az árelőrejelzésed szerint a(z) Marvin The Robot (MARVIN) 0.00% növekedést fog elérni, -- becsült árcéllal 2029-ben.
Mennyibe fog kerülni 1 MARVIN 2030-ban?
1 Marvin The Robot (MARVIN) ára ma --. A fenti előrejelzési modul szerint a(z) MARVIN 0.00%-kal fog nőni, és a következőt érheti el 2030-ban: --.
Mi a(z) MARVIN árelőrejelzése 2040-re?
A(z) Marvin The Robot (MARVIN) 0.00% éves növekedést érhet el, így -- árat érhet el 1 MARVIN 2040-ig.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 21:43:51 (UTC+8)

Jogi nyilatkozat

A kriptográfiai ár-előrejelzési oldalainkon közzétett tartalom a MEXC-felhasználóktól és/vagy más harmadik féltől származó információkon és visszajelzéseken alapul. „Ahogy van” alapon, kizárólag tájékoztatási és szemléltetési célokat szolgál, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. Fontos megjegyezni, hogy a bemutatott árelőrejelzések nem biztos, hogy pontosak, és nem lehet ezeket ekként kezelni. A jövőbeli árak jelentősen eltérhetnek a bemutatott előrejelzésektől, ezért nem szabad rájuk hagyatkozni a befektetési döntéseknél.

Továbbá, ez a tartalom nem értelmezhető pénzügyi tanácsként, és nem is arra irányul, hogy egy adott termék vagy szolgáltatás megvételét javasolja. A MEXC semmilyen módon nem vállal felelősséget veled szemben semmilyen veszteségért, melyet a kriptovaluta árelőrejelzési oldalainkon közzétett tartalom hivatkozása, használata és/vagy arra való támaszkodása eredményezhet. Fontos tudni, hogy a digitális eszközök ára magas piaci kockázatnak és áringadozásnak van kitéve. A befektetés értéke csökkenhet és nőhet is, és nincs garancia arra, hogy visszakapd az eredetileg befektetett összeget. Végső soron kizárólag Te felelsz a befektetési döntésekért, és a MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. Ne feledd, hogy a múltbeli hozam nem megbízható előrejelzője a jövőbeli hozamnak. Csak olyan termékekbe fektess be, melyeket ismersz, és megérted a kapcsolódó kockázatokat. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetési döntés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval.