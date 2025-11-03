Market Maker DAO (MMDAO) árelőrejelzés (USD)

Adj meg egy számot -100 és 1,000 között, hogy megjósold a(z) Market Maker DAO árát % Kiszámítás *Figyelem: Minden árelőrejelzés a felhasználók által megadott adatokon alapul. -- -- -- 0.00% USD Tényleges Előrejelzés Market Maker DAO árelőrejelzése 2025-2050 USD Market Maker DAO (MMDAO) árelőrejelzés 2025-ben (idén) Az előrejelzésed alapján a(z) Market Maker DAO ekkora potenciális növekedést érhet el: 0.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2025-ben: $ 0.006618. Market Maker DAO (MMDAO) árelőrejelzés 2026-ban (jövőre) Az előrejelzésed alapján a(z) Market Maker DAO ekkora potenciális növekedést érhet el: 5.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2026-ban: $ 0.006949. Market Maker DAO (MMDAO) árelőrejelzés 2027-ben (2 év múlva) Az árelőrejelzési modul szerint a(z) MMDAO 2027-re jelzett ára $ 0.007296 10.25% növekedési aránnyal. Market Maker DAO (MMDAO) árelőrejelzés 2028-ban (3 év múlva) Az árelőrejelzési modul szerint a(z) MMDAO 2028-ra jelzett ára $ 0.007661 15.76% növekedési aránnyal. Market Maker DAO (MMDAO) árelőrejelzés 2029-ben (4 év múlva) A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) MMDAO 2029-es célára $ 0.008044 21.55% növekedési aránnyal. Market Maker DAO (MMDAO) árelőrejelzés 2030-ban (5 év múlva) A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) MMDAO 2030-as célára $ 0.008447 27.63% növekedési aránnyal. Market Maker DAO (MMDAO) árelőrejelzés 2040-ben (15 év múlva) A(z) Market Maker DAO ára 2040-re 107.89% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0.013759. Market Maker DAO (MMDAO) árelőrejelzés 2050-ben (25 év múlva) A(z) Market Maker DAO ára 2050-re 238.64% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0.022412. Év Ár Növekedés 2025 $ 0.006618 0.00%

December 3, 2025(30 nap) $ 0.006645 0.41% Market Maker DAO (MMDAO) árelőrejelzése ma A(z) MMDAO előre jelzett ára November 3, 2025(Ma) napján $0.006618 . Ez az előrejelzés a megadott növekedési százalék kiszámított eredményét tükrözi, így a felhasználók egy pillanatképet kapnak a mai napra vonatkozó lehetséges ármozgásról. Market Maker DAO (MMDAO) árelőrejelzése holnap November 4, 2025(Holnap) napjáig a(z) MMDAO árelőrejelzése 5% -os éves növekedési inputot számolva $0.006619 . Ezek az eredmények a választott paraméterek alapján becsült kilátásokat nyújtanak a token értékére vonatkozóan. Market Maker DAO (MMDAO) árelőrejelzés ezen a héten November 10, 2025(E hét) napjáig a(z) MMDAO árelőrejelzése 5% -os éves növekedési aránnyal számolva $0.006624 . Ez a heti előrejelzés ugyanezen növekedési százalék alapján kerül kiszámításra, hogy képet adjon az elkövetkező napok lehetséges ártrendjéről. Market Maker DAO (MMDAO) 30 napos árelőrejelzés Ha 30 napra előre tekintünk, a(z) MMDAO előrejelzett ára $0.006645 . Ez az előrejelzés 5% -os éves növekedési bemenet felhasználásával származik, hogy megbecsülje, hol állhat a token értéke egy hónap múlva.

Aktuális Market Maker DAO árstatisztikák Jelenlegi ár ---- -- Árváltozás (24 óra) -- Piaci plafon $ 662.00K$ 662.00K $ 662.00K Forgalomban lévő készlet 100.00M 100.00M 100.00M Volumen (24H) ---- -- Volumen (24H) -- A legfrissebb MMDAO ár --. A(z) 0.00% 24 órás változása, -- 24 órás kereskedési volumennel. Továbbá a(z) MMDAO 100.00M keringésben lévő tokenszámmal és $ 662.00K teljes piaci kapitalizációval rendelkezik. Élő MMDAO ár megtekintése

Market Maker DAO Korábbi ár A(z) Market Maker DAO élő áras oldalának legfrissebb adatai szerint a(z) Market Maker DAO jelenlegi ára 0.006618USD. A(z) Market Maker DAO (MMDAO) forgalomban lévő kínálata 100.00M MMDAO , így piaci kapitalizációja $661,997 . Időszak Változás(%) Változás(USD) Magas Alacsony 24 óra -16.99% $ -0.001355 $ 0.007990 $ 0.006600

7 nap 40.91% $ 0.002707 $ 0.027961 $ 0.003436

30 nap -77.47% $ -0.005127 $ 0.027961 $ 0.003436 24 órás teljesítmény Az elmúlt 24 órában a(z) Market Maker DAO árfolyama $-0.001355 értékben változott, ami -16.99% -os értékváltozást tükröz. 7 napos teljesítmény Az elmúlt 7 napban a(z) Market Maker DAO legmagasabb kereskedési értéke $0.027961 , míg a legalacsonyabb $0.003436 volt. Az árváltozás mértéke 40.91% volt. Ez a közelmúltbeli tendencia a(z) MMDAO további mozgásának lehetőségét jelzi a piacon. 30 napos teljesítmény Az elmúlt hónapban a(z) Market Maker DAO -77.47% -os változást tapasztalt, ami körülbelül $-0.005127 értéket tükröz. Ez azt jelzi, hogy a(z) MMDAO esetében további árváltozások történhetnek a közeljövőben.

Hogyan működik a(z) Market Maker DAO (MMDAO) árelőrejelzési modul? A(z) Market Maker DAO árelőrejelzési modul egy felhasználóbarát eszköz, amelyet arra terveztek, hogy segítsen megbecsülni a(z) MMDAO lehetséges jövőbeli árát a saját növekedési feltételezéseid alapján. Akár tapasztalt kereskedő, akár kíváncsi befektető vagy, ez a modul egyszerű és interaktív módot kínál a token jövőbeli értékének előrejelzésére. 1. Oszd meg a növekedési előrejelzésedet Kezdd a kívánt növekedési százalék megadásával, amely a piaci kilátásoktól függően lehet pozitív vagy negatív. Ez tükrözheti a(z) Market Maker DAO következő évére, öt évére vagy akár évtizedeire vonatkozó elvárásaidat. 2. Számítsd ki a jövőbeli árat Miután megadtad a növekedési rátát, kattintson a „Számítás” gombra. A modul azonnal kiszámítja a(z) MMDAO tervezett jövőbeli árát, így jól láthatóvá válik, hogy az előrejelzésed hogyan befolyásolja a token értékét az idő múlásával. 3. Ismerj meg különböző forgatókönyveket Különböző növekedési rátákkal kísérletezhetsz, hogy lásd, hogyan befolyásolhatják a különböző piaci feltételek a(z) Market Maker DAO árát. Ez a rugalmasság lehetővé teszi, hogy optimista és konzervatív előrejelzéseket is elemezz, így segítve a megalapozottabb döntések meghozatalát. 4. Felhasználói vélemények és közösségi betekintés A modul integrálja a felhasználói véleményadatokat is, így összehasonlíthatod az előrejelzéseidet más felhasználók előrejelzéseivel. Ez a kollektív hozzájárulás értékes betekintést nyújt abba, hogy a közösség hogyan látja a(z) MMDAO jövőjét. Technikai mutatók az árelőrejelzéshez Az előrejelzés pontosságának növelése érdekében a modul számos technikai mutatót és piaci adatot használ fel. Ezek közé a következők tartoznak: Exponenciális mozgóátlagok (EMA): Segít nyomon követni a token ártrendjének alakulását azáltal, hogy kisimítja az ingadozásokat, és betekintést nyújt a lehetséges trendfordulókba. Bollinger-szalagok: A piaci volatilitás mérése és a potenciális túlvásárolt vagy túleladott állapotok azonosítása. Relatív erősséget jelző index (RSI): Értékeli a(z) MMDAO lendületét, hogy meghatározza, hogy bika vagy medve fázisban van-e. Mozgóátlag-konvergencia/-divergencia (MACD): Értékeli az ármozgások erősségét és irányát a potenciális belépési és kilépési pontok azonosítása érdekében. Ezeket a mutatókat valós idejű piaci adatokkal kombinálva a modul dinamikus árelőrejelzést biztosít, és segít mélyebb betekintést nyerni a(z) Market Maker DAO jövőbeli potenciáljaiba.

Miért fontos a(z) MMDAO árelőrejelzés?

MMDAO Az árelőrejelzések több okból is alapvető fontosságúak, és a befektetők különféle célokból vesznek részt ezekben:

Befektetési stratégia kidolgozása: Az előrejelzések segítenek a befektetőknek a stratégiák kialakításában. A jövőbeli árak becslésével eldöntheted, hogy mikor veszed meg, adod el vagy tartod meg a kriptovalutát.

Kockázatértékelés: A lehetséges ármozgások megértése lehetővé teszi a befektetők számára, hogy felmérjék az adott kriptovaluta-eszközhöz kapcsolódó kockázatot. Ez alapvető fontosságú az esetleges veszteségek kezeléséhez és mérsékléséhez.

Piacelemzés: Az előrejelzések gyakran magukban foglalják a piaci trendek, hírek és előzmények elemzését. Ez az átfogó elemzés segít a befektetőknek megérteni a piaci dinamikát és az árváltozásokat befolyásoló tényezőket.

Portfóliódiverzifikáció: Azzal, hogy megjósolják, mely kriptovaluták teljesíthetnek jól, a befektetők ennek megfelelően diverzifikálhatják portfóliójukat, megosztva a kockázatot a különböző eszközök között.

Hosszú távú tervezés: A hosszú távú nyereséget kereső befektetők az előrejelzésekre hagyatkoznak, hogy azonosítsák a jövőbeni növekedési potenciállal rendelkező kriptovalutákat.

Pszichológiai felkészültség: A lehetséges árforgatókönyvek ismerete felkészíti a befektetőket érzelmileg és pénzügyileg a piaci ingadozásra.

Közösségi elköteleződés: A kriptovaluta árelőrejelzések gyakran vitákat váltanak ki a befektetői közösségen belül, ami szélesebb körű megértéshez és kollektív bölcsességhez vezet a piaci trendekkel kapcsolatban.

Gyakran ismételt kérdések (GYIK): Érdemes most befektetni a következőbe: MMDAO? Az előrejelzéseid szerint a(z) MMDAO -- árat érhet el ekkorra: undefined , így megfontolásra érdemes token. Mi a(z) MMDAO árelőrejelzése a következő hónapra? A(z) Market Maker DAO (MMDAO) árelőrejelzési eszköz szerint az előrejelzett MMDAO ár -- összeget érhet el ekkor: undefined . Mennyibe fog kerülni 1 MMDAO 2026-ban? 1 Market Maker DAO (MMDAO) ára ma -- . A fenti előrejelzési modul szerint a(z) MMDAO 0.00% -kal fog nőni, és a következőt érheti el 2026-ban: -- . Mi a(z) MMDAO előre jelzett ára 2027-ben? A(z) Market Maker DAO (MMDAO) 0.00% éves növekedést érhet el, így -- árat érhet el 1 MMDAO 2027-ig. Mi a(z) MMDAO becsült árcélja 2028-ban? Az árelőrejelzésed szerint a(z) Market Maker DAO (MMDAO) 0.00% növekedést fog elérni, -- becsült árcéllal 2028-ban. Mi a(z) MMDAO becsült árcélja 2029-ben? Az árelőrejelzésed szerint a(z) Market Maker DAO (MMDAO) 0.00% növekedést fog elérni, -- becsült árcéllal 2029-ben. Mennyibe fog kerülni 1 MMDAO 2030-ban? 1 Market Maker DAO (MMDAO) ára ma -- . A fenti előrejelzési modul szerint a(z) MMDAO 0.00% -kal fog nőni, és a következőt érheti el 2030-ban: -- . Mi a(z) MMDAO árelőrejelzése 2040-re? A(z) Market Maker DAO (MMDAO) 0.00% éves növekedést érhet el, így -- árat érhet el 1 MMDAO 2040-ig.