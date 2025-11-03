Lol Guy (LOL) árelőrejelzés (USD)

A(z) Lol Guy árelőrejelzései 2026-ra, 2027-re, 2028-ra, 2030-ra és azt követően. Találd ki, hogy mekkora növekedést fog elérni a(z) LOL a következő 5 vagy több évben. Azonnali előrejelzés a jövőbeli árforgatókönyvekről a piaci trendek és a hangulat alapján.

Adj meg egy számot -100 és 1,000 között, hogy megjósold a(z) Lol Guy árát % Kiszámítás *Figyelem: Minden árelőrejelzés a felhasználók által megadott adatokon alapul. -- -- -- 0.00% USD Tényleges Előrejelzés Lol Guy árelőrejelzése 2025-2050 USD Lol Guy (LOL) árelőrejelzés 2025-ben (idén) Az előrejelzésed alapján a(z) Lol Guy ekkora potenciális növekedést érhet el: 0.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2025-ben: $ 0.000153. Lol Guy (LOL) árelőrejelzés 2026-ban (jövőre) Az előrejelzésed alapján a(z) Lol Guy ekkora potenciális növekedést érhet el: 5.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2026-ban: $ 0.000161. Lol Guy (LOL) árelőrejelzés 2027-ben (2 év múlva) Az árelőrejelzési modul szerint a(z) LOL 2027-re jelzett ára $ 0.000169 10.25% növekedési aránnyal. Lol Guy (LOL) árelőrejelzés 2028-ban (3 év múlva) Az árelőrejelzési modul szerint a(z) LOL 2028-ra jelzett ára $ 0.000177 15.76% növekedési aránnyal. Lol Guy (LOL) árelőrejelzés 2029-ben (4 év múlva) A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) LOL 2029-es célára $ 0.000186 21.55% növekedési aránnyal. Lol Guy (LOL) árelőrejelzés 2030-ban (5 év múlva) A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) LOL 2030-as célára $ 0.000195 27.63% növekedési aránnyal. Lol Guy (LOL) árelőrejelzés 2040-ben (15 év múlva) A(z) Lol Guy ára 2040-re 107.89% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0.000318. Lol Guy (LOL) árelőrejelzés 2050-ben (25 év múlva) A(z) Lol Guy ára 2050-re 238.64% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0.000519. Év Ár Növekedés 2025 $ 0.000153 0.00%

2026 $ 0.000161 5.00%

2027 $ 0.000169 10.25%

2028 $ 0.000177 15.76%

2029 $ 0.000186 21.55%

2030 $ 0.000195 27.63%

2031 $ 0.000205 34.01%

2032 $ 0.000215 40.71% Év Ár Növekedés 2033 $ 0.000226 47.75%

2034 $ 0.000238 55.13%

2035 $ 0.000249 62.89%

2036 $ 0.000262 71.03%

2037 $ 0.000275 79.59%

2038 $ 0.000289 88.56%

2039 $ 0.000303 97.99%

2040 $ 0.000318 107.89% Továbbiak megjelenítése A(z) Lol Guy rövid távú árelőrejelzése ma, holnap, ezen a héten és 30 napon belül Dátum Árelőrejelzés Növekedés November 3, 2025(Ma) $ 0.000153 0.00%

November 4, 2025(Holnap) $ 0.000153 0.01%

November 10, 2025(E hét) $ 0.000153 0.10%

December 3, 2025(30 nap) $ 0.000154 0.41% Lol Guy (LOL) árelőrejelzése ma A(z) LOL előre jelzett ára November 3, 2025(Ma) napján $0.000153 . Ez az előrejelzés a megadott növekedési százalék kiszámított eredményét tükrözi, így a felhasználók egy pillanatképet kapnak a mai napra vonatkozó lehetséges ármozgásról. Lol Guy (LOL) árelőrejelzése holnap November 4, 2025(Holnap) napjáig a(z) LOL árelőrejelzése 5% -os éves növekedési inputot számolva $0.000153 . Ezek az eredmények a választott paraméterek alapján becsült kilátásokat nyújtanak a token értékére vonatkozóan. Lol Guy (LOL) árelőrejelzés ezen a héten November 10, 2025(E hét) napjáig a(z) LOL árelőrejelzése 5% -os éves növekedési aránnyal számolva $0.000153 . Ez a heti előrejelzés ugyanezen növekedési százalék alapján kerül kiszámításra, hogy képet adjon az elkövetkező napok lehetséges ártrendjéről. Lol Guy (LOL) 30 napos árelőrejelzés Ha 30 napra előre tekintünk, a(z) LOL előrejelzett ára $0.000154 . Ez az előrejelzés 5% -os éves növekedési bemenet felhasználásával származik, hogy megbecsülje, hol állhat a token értéke egy hónap múlva.

Aktuális Lol Guy árstatisztikák
Forgalomban lévő készlet 998.05M
Piaci plafon $ 153.14K
A legfrissebb LOL ár --. A(z) 0.00% 24 órás változása, -- 24 órás kereskedési volumennel. Továbbá a(z) LOL 998.05M keringésben lévő tokenszámmal és $ 153.14K teljes piaci kapitalizációval rendelkezik.

Lol Guy Korábbi ár A(z) Lol Guy élő áras oldalának legfrissebb adatai szerint a(z) Lol Guy jelenlegi ára 0.000153USD. A(z) Lol Guy (LOL) forgalomban lévő kínálata 998.05M LOL , így piaci kapitalizációja $153,137 . Időszak Változás(%) Változás(USD) Magas Alacsony 24 óra -10.15% $ 0 $ 0.000182 $ 0.000147

7 nap 4.41% $ 0.000006 $ 0.000306 $ 0.000103

30 nap -51.14% $ -0.000078 $ 0.000306 $ 0.000103 24 órás teljesítmény Az elmúlt 24 órában a(z) Lol Guy árfolyama $0 értékben változott, ami -10.15% -os értékváltozást tükröz. 7 napos teljesítmény Az elmúlt 7 napban a(z) Lol Guy legmagasabb kereskedési értéke $0.000306 , míg a legalacsonyabb $0.000103 volt. Az árváltozás mértéke 4.41% volt. Ez a közelmúltbeli tendencia a(z) LOL további mozgásának lehetőségét jelzi a piacon. 30 napos teljesítmény Az elmúlt hónapban a(z) Lol Guy -51.14% -os változást tapasztalt, ami körülbelül $-0.000078 értéket tükröz. Ez azt jelzi, hogy a(z) LOL esetében további árváltozások történhetnek a közeljövőben.

Hogyan működik a(z) Lol Guy (LOL) árelőrejelzési modul? A(z) Lol Guy árelőrejelzési modul egy felhasználóbarát eszköz, amelyet arra terveztek, hogy segítsen megbecsülni a(z) LOL lehetséges jövőbeli árát a saját növekedési feltételezéseid alapján. Akár tapasztalt kereskedő, akár kíváncsi befektető vagy, ez a modul egyszerű és interaktív módot kínál a token jövőbeli értékének előrejelzésére. 1. Oszd meg a növekedési előrejelzésedet Kezdd a kívánt növekedési százalék megadásával, amely a piaci kilátásoktól függően lehet pozitív vagy negatív. Ez tükrözheti a(z) Lol Guy következő évére, öt évére vagy akár évtizedeire vonatkozó elvárásaidat. 2. Számítsd ki a jövőbeli árat Miután megadtad a növekedési rátát, kattintson a „Számítás” gombra. A modul azonnal kiszámítja a(z) LOL tervezett jövőbeli árát, így jól láthatóvá válik, hogy az előrejelzésed hogyan befolyásolja a token értékét az idő múlásával. 3. Ismerj meg különböző forgatókönyveket Különböző növekedési rátákkal kísérletezhetsz, hogy lásd, hogyan befolyásolhatják a különböző piaci feltételek a(z) Lol Guy árát. Ez a rugalmasság lehetővé teszi, hogy optimista és konzervatív előrejelzéseket is elemezz, így segítve a megalapozottabb döntések meghozatalát. 4. Felhasználói vélemények és közösségi betekintés A modul integrálja a felhasználói véleményadatokat is, így összehasonlíthatod az előrejelzéseidet más felhasználók előrejelzéseivel. Ez a kollektív hozzájárulás értékes betekintést nyújt abba, hogy a közösség hogyan látja a(z) LOL jövőjét. Technikai mutatók az árelőrejelzéshez Az előrejelzés pontosságának növelése érdekében a modul számos technikai mutatót és piaci adatot használ fel. Ezek közé a következők tartoznak: Exponenciális mozgóátlagok (EMA): Segít nyomon követni a token ártrendjének alakulását azáltal, hogy kisimítja az ingadozásokat, és betekintést nyújt a lehetséges trendfordulókba. Bollinger-szalagok: A piaci volatilitás mérése és a potenciális túlvásárolt vagy túleladott állapotok azonosítása. Relatív erősséget jelző index (RSI): Értékeli a(z) LOL lendületét, hogy meghatározza, hogy bika vagy medve fázisban van-e. Mozgóátlag-konvergencia/-divergencia (MACD): Értékeli az ármozgások erősségét és irányát a potenciális belépési és kilépési pontok azonosítása érdekében. Ezeket a mutatókat valós idejű piaci adatokkal kombinálva a modul dinamikus árelőrejelzést biztosít, és segít mélyebb betekintést nyerni a(z) Lol Guy jövőbeli potenciáljaiba.

Miért fontos a(z) LOL árelőrejelzés?

LOL Az árelőrejelzések több okból is alapvető fontosságúak, és a befektetők különféle célokból vesznek részt ezekben:

Befektetési stratégia kidolgozása: Az előrejelzések segítenek a befektetőknek a stratégiák kialakításában. A jövőbeli árak becslésével eldöntheted, hogy mikor veszed meg, adod el vagy tartod meg a kriptovalutát.

Kockázatértékelés: A lehetséges ármozgások megértése lehetővé teszi a befektetők számára, hogy felmérjék az adott kriptovaluta-eszközhöz kapcsolódó kockázatot. Ez alapvető fontosságú az esetleges veszteségek kezeléséhez és mérsékléséhez.

Piacelemzés: Az előrejelzések gyakran magukban foglalják a piaci trendek, hírek és előzmények elemzését. Ez az átfogó elemzés segít a befektetőknek megérteni a piaci dinamikát és az árváltozásokat befolyásoló tényezőket.

Portfóliódiverzifikáció: Azzal, hogy megjósolják, mely kriptovaluták teljesíthetnek jól, a befektetők ennek megfelelően diverzifikálhatják portfóliójukat, megosztva a kockázatot a különböző eszközök között.

Hosszú távú tervezés: A hosszú távú nyereséget kereső befektetők az előrejelzésekre hagyatkoznak, hogy azonosítsák a jövőbeni növekedési potenciállal rendelkező kriptovalutákat.

Pszichológiai felkészültség: A lehetséges árforgatókönyvek ismerete felkészíti a befektetőket érzelmileg és pénzügyileg a piaci ingadozásra.

Közösségi elköteleződés: A kriptovaluta árelőrejelzések gyakran vitákat váltanak ki a befektetői közösségen belül, ami szélesebb körű megértéshez és kollektív bölcsességhez vezet a piaci trendekkel kapcsolatban.

Gyakran ismételt kérdések (GYIK): Érdemes most befektetni a következőbe: LOL? Az előrejelzéseid szerint a(z) LOL -- árat érhet el ekkorra: undefined , így megfontolásra érdemes token. Mi a(z) LOL árelőrejelzése a következő hónapra? A(z) Lol Guy (LOL) árelőrejelzési eszköz szerint az előrejelzett LOL ár -- összeget érhet el ekkor: undefined . Mennyibe fog kerülni 1 LOL 2026-ban? 1 Lol Guy (LOL) ára ma -- . A fenti előrejelzési modul szerint a(z) LOL 0.00% -kal fog nőni, és a következőt érheti el 2026-ban: -- . Mi a(z) LOL előre jelzett ára 2027-ben? A(z) Lol Guy (LOL) 0.00% éves növekedést érhet el, így -- árat érhet el 1 LOL 2027-ig. Mi a(z) LOL becsült árcélja 2028-ban? Az árelőrejelzésed szerint a(z) Lol Guy (LOL) 0.00% növekedést fog elérni, -- becsült árcéllal 2028-ban. Mi a(z) LOL becsült árcélja 2029-ben? Az árelőrejelzésed szerint a(z) Lol Guy (LOL) 0.00% növekedést fog elérni, -- becsült árcéllal 2029-ben. Mennyibe fog kerülni 1 LOL 2030-ban? 1 Lol Guy (LOL) ára ma -- . A fenti előrejelzési modul szerint a(z) LOL 0.00% -kal fog nőni, és a következőt érheti el 2030-ban: -- . Mi a(z) LOL árelőrejelzése 2040-re? A(z) Lol Guy (LOL) 0.00% éves növekedést érhet el, így -- árat érhet el 1 LOL 2040-ig. Regisztráljon most