Adj meg egy számot -100 és 1,000 között, hogy megjósold a(z) Liquid Staked SOL árát % Kiszámítás *Figyelem: Minden árelőrejelzés a felhasználók által megadott adatokon alapul. -- -- -- 0.00% USD Tényleges Előrejelzés Liquid Staked SOL árelőrejelzése 2025-2050 USD Liquid Staked SOL (LSSOL) árelőrejelzés 2025-ben (idén) Az előrejelzésed alapján a(z) Liquid Staked SOL ekkora potenciális növekedést érhet el: 0.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2025-ben: $ 178.36. Liquid Staked SOL (LSSOL) árelőrejelzés 2026-ban (jövőre) Az előrejelzésed alapján a(z) Liquid Staked SOL ekkora potenciális növekedést érhet el: 5.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2026-ban: $ 187.2780. Liquid Staked SOL (LSSOL) árelőrejelzés 2027-ben (2 év múlva) Az árelőrejelzési modul szerint a(z) LSSOL 2027-re jelzett ára $ 196.6419 10.25% növekedési aránnyal. Liquid Staked SOL (LSSOL) árelőrejelzés 2028-ban (3 év múlva) Az árelőrejelzési modul szerint a(z) LSSOL 2028-ra jelzett ára $ 206.4739 15.76% növekedési aránnyal. Liquid Staked SOL (LSSOL) árelőrejelzés 2029-ben (4 év múlva) A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) LSSOL 2029-es célára $ 216.7976 21.55% növekedési aránnyal. Liquid Staked SOL (LSSOL) árelőrejelzés 2030-ban (5 év múlva) A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) LSSOL 2030-as célára $ 227.6375 27.63% növekedési aránnyal. Liquid Staked SOL (LSSOL) árelőrejelzés 2040-ben (15 év múlva) A(z) Liquid Staked SOL ára 2040-re 107.89% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 370.7976. Liquid Staked SOL (LSSOL) árelőrejelzés 2050-ben (25 év múlva) A(z) Liquid Staked SOL ára 2050-re 238.64% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 603.9902. Év Ár Növekedés 2025 $ 178.36 0.00%

2026 $ 187.2780 5.00%

2027 $ 196.6419 10.25%

2028 $ 206.4739 15.76%

2029 $ 216.7976 21.55%

2030 $ 227.6375 27.63%

2031 $ 239.0194 34.01%

2032 $ 250.9704 40.71% Év Ár Növekedés 2033 $ 263.5189 47.75%

2034 $ 276.6949 55.13%

2035 $ 290.5296 62.89%

2036 $ 305.0561 71.03%

2037 $ 320.3089 79.59%

2038 $ 336.3243 88.56%

2039 $ 353.1406 97.99%

2040 $ 370.7976 107.89% Továbbiak megjelenítése A(z) Liquid Staked SOL rövid távú árelőrejelzése ma, holnap, ezen a héten és 30 napon belül Dátum Árelőrejelzés Növekedés November 3, 2025(Ma) $ 178.36 0.00%

November 4, 2025(Holnap) $ 178.3844 0.01%

November 10, 2025(E hét) $ 178.5310 0.10%

December 3, 2025(30 nap) $ 179.0929 0.41% Liquid Staked SOL (LSSOL) árelőrejelzése ma A(z) LSSOL előre jelzett ára November 3, 2025(Ma) napján $178.36 . Ez az előrejelzés a megadott növekedési százalék kiszámított eredményét tükrözi, így a felhasználók egy pillanatképet kapnak a mai napra vonatkozó lehetséges ármozgásról. Liquid Staked SOL (LSSOL) árelőrejelzése holnap November 4, 2025(Holnap) napjáig a(z) LSSOL árelőrejelzése 5% -os éves növekedési inputot számolva $178.3844 . Ezek az eredmények a választott paraméterek alapján becsült kilátásokat nyújtanak a token értékére vonatkozóan. Liquid Staked SOL (LSSOL) árelőrejelzés ezen a héten November 10, 2025(E hét) napjáig a(z) LSSOL árelőrejelzése 5% -os éves növekedési aránnyal számolva $178.5310 . Ez a heti előrejelzés ugyanezen növekedési százalék alapján kerül kiszámításra, hogy képet adjon az elkövetkező napok lehetséges ártrendjéről. Liquid Staked SOL (LSSOL) 30 napos árelőrejelzés Ha 30 napra előre tekintünk, a(z) LSSOL előrejelzett ára $179.0929 . Ez az előrejelzés 5% -os éves növekedési bemenet felhasználásával származik, hogy megbecsülje, hol állhat a token értéke egy hónap múlva.

Aktuális Liquid Staked SOL árstatisztikák Jelenlegi ár ---- -- Árváltozás (24 óra) -- Piaci plafon $ 2.06M$ 2.06M $ 2.06M Forgalomban lévő készlet 11.53K 11.53K 11.53K Volumen (24H) ---- -- Volumen (24H) -- A legfrissebb LSSOL ár --. A(z) 0.00% 24 órás változása, -- 24 órás kereskedési volumennel. Továbbá a(z) LSSOL 11.53K keringésben lévő tokenszámmal és $ 2.06M teljes piaci kapitalizációval rendelkezik. Élő LSSOL ár megtekintése

Liquid Staked SOL Korábbi ár A(z) Liquid Staked SOL élő áras oldalának legfrissebb adatai szerint a(z) Liquid Staked SOL jelenlegi ára 178.36USD. A(z) Liquid Staked SOL (LSSOL) forgalomban lévő kínálata 11.53K LSSOL , így piaci kapitalizációja $2,057,019 . Időszak Változás(%) Változás(USD) Magas Alacsony 24 óra -4.95% $ -9.2971 $ 191.46 $ 177.81

7 nap -12.44% $ -22.1926 $ 231.8753 $ 178.4706

30 nap -22.96% $ -40.9540 $ 231.8753 $ 178.4706 24 órás teljesítmény Az elmúlt 24 órában a(z) Liquid Staked SOL árfolyama $-9.2971 értékben változott, ami -4.95% -os értékváltozást tükröz. 7 napos teljesítmény Az elmúlt 7 napban a(z) Liquid Staked SOL legmagasabb kereskedési értéke $231.8753 , míg a legalacsonyabb $178.4706 volt. Az árváltozás mértéke -12.44% volt. Ez a közelmúltbeli tendencia a(z) LSSOL további mozgásának lehetőségét jelzi a piacon. 30 napos teljesítmény Az elmúlt hónapban a(z) Liquid Staked SOL -22.96% -os változást tapasztalt, ami körülbelül $-40.9540 értéket tükröz. Ez azt jelzi, hogy a(z) LSSOL esetében további árváltozások történhetnek a közeljövőben.

Hogyan működik a(z) Liquid Staked SOL (LSSOL) árelőrejelzési modul? A(z) Liquid Staked SOL árelőrejelzési modul egy felhasználóbarát eszköz, amelyet arra terveztek, hogy segítsen megbecsülni a(z) LSSOL lehetséges jövőbeli árát a saját növekedési feltételezéseid alapján. Akár tapasztalt kereskedő, akár kíváncsi befektető vagy, ez a modul egyszerű és interaktív módot kínál a token jövőbeli értékének előrejelzésére. 1. Oszd meg a növekedési előrejelzésedet Kezdd a kívánt növekedési százalék megadásával, amely a piaci kilátásoktól függően lehet pozitív vagy negatív. Ez tükrözheti a(z) Liquid Staked SOL következő évére, öt évére vagy akár évtizedeire vonatkozó elvárásaidat. 2. Számítsd ki a jövőbeli árat Miután megadtad a növekedési rátát, kattintson a „Számítás” gombra. A modul azonnal kiszámítja a(z) LSSOL tervezett jövőbeli árát, így jól láthatóvá válik, hogy az előrejelzésed hogyan befolyásolja a token értékét az idő múlásával. 3. Ismerj meg különböző forgatókönyveket Különböző növekedési rátákkal kísérletezhetsz, hogy lásd, hogyan befolyásolhatják a különböző piaci feltételek a(z) Liquid Staked SOL árát. Ez a rugalmasság lehetővé teszi, hogy optimista és konzervatív előrejelzéseket is elemezz, így segítve a megalapozottabb döntések meghozatalát. 4. Felhasználói vélemények és közösségi betekintés A modul integrálja a felhasználói véleményadatokat is, így összehasonlíthatod az előrejelzéseidet más felhasználók előrejelzéseivel. Ez a kollektív hozzájárulás értékes betekintést nyújt abba, hogy a közösség hogyan látja a(z) LSSOL jövőjét. Technikai mutatók az árelőrejelzéshez Az előrejelzés pontosságának növelése érdekében a modul számos technikai mutatót és piaci adatot használ fel. Ezek közé a következők tartoznak: Exponenciális mozgóátlagok (EMA): Segít nyomon követni a token ártrendjének alakulását azáltal, hogy kisimítja az ingadozásokat, és betekintést nyújt a lehetséges trendfordulókba. Bollinger-szalagok: A piaci volatilitás mérése és a potenciális túlvásárolt vagy túleladott állapotok azonosítása. Relatív erősséget jelző index (RSI): Értékeli a(z) LSSOL lendületét, hogy meghatározza, hogy bika vagy medve fázisban van-e. Mozgóátlag-konvergencia/-divergencia (MACD): Értékeli az ármozgások erősségét és irányát a potenciális belépési és kilépési pontok azonosítása érdekében. Ezeket a mutatókat valós idejű piaci adatokkal kombinálva a modul dinamikus árelőrejelzést biztosít, és segít mélyebb betekintést nyerni a(z) Liquid Staked SOL jövőbeli potenciáljaiba.

Miért fontos a(z) LSSOL árelőrejelzés?

LSSOL Az árelőrejelzések több okból is alapvető fontosságúak, és a befektetők különféle célokból vesznek részt ezekben:

Befektetési stratégia kidolgozása: Az előrejelzések segítenek a befektetőknek a stratégiák kialakításában. A jövőbeli árak becslésével eldöntheted, hogy mikor veszed meg, adod el vagy tartod meg a kriptovalutát.

Kockázatértékelés: A lehetséges ármozgások megértése lehetővé teszi a befektetők számára, hogy felmérjék az adott kriptovaluta-eszközhöz kapcsolódó kockázatot. Ez alapvető fontosságú az esetleges veszteségek kezeléséhez és mérsékléséhez.

Piacelemzés: Az előrejelzések gyakran magukban foglalják a piaci trendek, hírek és előzmények elemzését. Ez az átfogó elemzés segít a befektetőknek megérteni a piaci dinamikát és az árváltozásokat befolyásoló tényezőket.

Portfóliódiverzifikáció: Azzal, hogy megjósolják, mely kriptovaluták teljesíthetnek jól, a befektetők ennek megfelelően diverzifikálhatják portfóliójukat, megosztva a kockázatot a különböző eszközök között.

Hosszú távú tervezés: A hosszú távú nyereséget kereső befektetők az előrejelzésekre hagyatkoznak, hogy azonosítsák a jövőbeni növekedési potenciállal rendelkező kriptovalutákat.

Pszichológiai felkészültség: A lehetséges árforgatókönyvek ismerete felkészíti a befektetőket érzelmileg és pénzügyileg a piaci ingadozásra.

Közösségi elköteleződés: A kriptovaluta árelőrejelzések gyakran vitákat váltanak ki a befektetői közösségen belül, ami szélesebb körű megértéshez és kollektív bölcsességhez vezet a piaci trendekkel kapcsolatban.

