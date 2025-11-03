Liquid Agent (LIQUID) árelőrejelzés (USD)

A(z) Liquid Agent árelőrejelzései 2026-ra, 2027-re, 2028-ra, 2030-ra és azt követően. Találd ki, hogy mekkora növekedést fog elérni a(z) LIQUID a következő 5 vagy több évben. Azonnali előrejelzés a jövőbeli árforgatókönyvekről a piaci trendek és a hangulat alapján.

Adj meg egy számot -100 és 1,000 között, hogy megjósold a(z) Liquid Agent árát
%

*Figyelem: Minden árelőrejelzés a felhasználók által megadott adatokon alapul.

Liquid Agent árfolyam előrejelzés
0.00%
USD
Tényleges
Előrejelzés
Utolsó frissítés: 2025-11-03 19:52:35 (UTC+8)

Liquid Agent árelőrejelzése 2025-2050 USD

Liquid Agent (LIQUID) árelőrejelzés 2025-ben (idén)

Az előrejelzésed alapján a(z) Liquid Agent ekkora potenciális növekedést érhet el: 0.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2025-ben: $ 0.005835.

Liquid Agent (LIQUID) árelőrejelzés 2026-ban (jövőre)

Az előrejelzésed alapján a(z) Liquid Agent ekkora potenciális növekedést érhet el: 5.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2026-ban: $ 0.006127.

Liquid Agent (LIQUID) árelőrejelzés 2027-ben (2 év múlva)

Az árelőrejelzési modul szerint a(z) LIQUID 2027-re jelzett ára $ 0.006433 10.25% növekedési aránnyal.

Liquid Agent (LIQUID) árelőrejelzés 2028-ban (3 év múlva)

Az árelőrejelzési modul szerint a(z) LIQUID 2028-ra jelzett ára $ 0.006755 15.76% növekedési aránnyal.

Liquid Agent (LIQUID) árelőrejelzés 2029-ben (4 év múlva)

A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) LIQUID 2029-es célára $ 0.007093 21.55% növekedési aránnyal.

Liquid Agent (LIQUID) árelőrejelzés 2030-ban (5 év múlva)

A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) LIQUID 2030-as célára $ 0.007447 27.63% növekedési aránnyal.

Liquid Agent (LIQUID) árelőrejelzés 2040-ben (15 év múlva)

A(z) Liquid Agent ára 2040-re 107.89% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0.012131.

Liquid Agent (LIQUID) árelőrejelzés 2050-ben (25 év múlva)

A(z) Liquid Agent ára 2050-re 238.64% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0.019761.

Év
Ár
Növekedés
  • 2025
    $ 0.005835
    0.00%
  • 2026
    $ 0.006127
    5.00%
  • 2027
    $ 0.006433
    10.25%
  • 2028
    $ 0.006755
    15.76%
  • 2029
    $ 0.007093
    21.55%
  • 2030
    $ 0.007447
    27.63%
  • 2031
    $ 0.007820
    34.01%
  • 2032
    $ 0.008211
    40.71%
Év
Ár
Növekedés
  • 2033
    $ 0.008621
    47.75%
  • 2034
    $ 0.009052
    55.13%
  • 2035
    $ 0.009505
    62.89%
  • 2036
    $ 0.009980
    71.03%
  • 2037
    $ 0.010479
    79.59%
  • 2038
    $ 0.011003
    88.56%
  • 2039
    $ 0.011553
    97.99%
  • 2040
    $ 0.012131
    107.89%
A(z) Liquid Agent rövid távú árelőrejelzése ma, holnap, ezen a héten és 30 napon belül

Dátum
Árelőrejelzés
Növekedés
  • November 3, 2025(Ma)
    $ 0.005835
    0.00%
  • November 4, 2025(Holnap)
    $ 0.005836
    0.01%
  • November 10, 2025(E hét)
    $ 0.005841
    0.10%
  • December 3, 2025(30 nap)
    $ 0.005859
    0.41%
Liquid Agent (LIQUID) árelőrejelzése ma

A(z) LIQUID előre jelzett ára November 3, 2025(Ma) napján $0.005835. Ez az előrejelzés a megadott növekedési százalék kiszámított eredményét tükrözi, így a felhasználók egy pillanatképet kapnak a mai napra vonatkozó lehetséges ármozgásról.

Liquid Agent (LIQUID) árelőrejelzése holnap

November 4, 2025(Holnap) napjáig a(z) LIQUID árelőrejelzése 5%-os éves növekedési inputot számolva $0.005836. Ezek az eredmények a választott paraméterek alapján becsült kilátásokat nyújtanak a token értékére vonatkozóan.

Liquid Agent (LIQUID) árelőrejelzés ezen a héten

November 10, 2025(E hét) napjáig a(z) LIQUID árelőrejelzése 5%-os éves növekedési aránnyal számolva $0.005841. Ez a heti előrejelzés ugyanezen növekedési százalék alapján kerül kiszámításra, hogy képet adjon az elkövetkező napok lehetséges ártrendjéről.

Liquid Agent (LIQUID) 30 napos árelőrejelzés

Ha 30 napra előre tekintünk, a(z) LIQUID előrejelzett ára $0.005859. Ez az előrejelzés 5%-os éves növekedési bemenet felhasználásával származik, hogy megbecsülje, hol állhat a token értéke egy hónap múlva.

Aktuális Liquid Agent árstatisztikák

--

$ 269.67K
$ 269.67K$ 269.67K

46.28M
46.28M 46.28M

A legfrissebb LIQUID ár --. A(z) 0.00% 24 órás változása, -- 24 órás kereskedési volumennel.
Továbbá a(z) LIQUID 46.28M keringésben lévő tokenszámmal és $ 269.67K teljes piaci kapitalizációval rendelkezik.

Liquid Agent Korábbi ár

A(z) Liquid Agent élő áras oldalának legfrissebb adatai szerint a(z) Liquid Agent jelenlegi ára 0.005835USD. A(z) Liquid Agent (LIQUID) forgalomban lévő kínálata 46.28M LIQUID, így piaci kapitalizációja $269,673.

Időszak
Változás(%)
Változás(USD)
Magas
Alacsony
  • 24 óra
    -13.98%
    $ -0.000948
    $ 0.006793
    $ 0.005783
  • 7 nap
    -40.90%
    $ -0.002387
    $ 0.018101
    $ 0.005807
  • 30 nap
    -68.42%
    $ -0.003993
    $ 0.018101
    $ 0.005807
24 órás teljesítmény

Az elmúlt 24 órában a(z) Liquid Agent árfolyama $-0.000948 értékben változott, ami -13.98%-os értékváltozást tükröz.

7 napos teljesítmény

Az elmúlt 7 napban a(z) Liquid Agent legmagasabb kereskedési értéke $0.018101, míg a legalacsonyabb $0.005807 volt. Az árváltozás mértéke -40.90% volt. Ez a közelmúltbeli tendencia a(z) LIQUID további mozgásának lehetőségét jelzi a piacon.

30 napos teljesítmény

Az elmúlt hónapban a(z) Liquid Agent -68.42%-os változást tapasztalt, ami körülbelül $-0.003993 értéket tükröz. Ez azt jelzi, hogy a(z) LIQUID esetében további árváltozások történhetnek a közeljövőben.

Hogyan működik a(z) Liquid Agent (LIQUID) árelőrejelzési modul?

A(z) Liquid Agent árelőrejelzési modul egy felhasználóbarát eszköz, amelyet arra terveztek, hogy segítsen megbecsülni a(z) LIQUID lehetséges jövőbeli árát a saját növekedési feltételezéseid alapján. Akár tapasztalt kereskedő, akár kíváncsi befektető vagy, ez a modul egyszerű és interaktív módot kínál a token jövőbeli értékének előrejelzésére.

1. Oszd meg a növekedési előrejelzésedet

Kezdd a kívánt növekedési százalék megadásával, amely a piaci kilátásoktól függően lehet pozitív vagy negatív. Ez tükrözheti a(z) Liquid Agent következő évére, öt évére vagy akár évtizedeire vonatkozó elvárásaidat.

2. Számítsd ki a jövőbeli árat

Miután megadtad a növekedési rátát, kattintson a „Számítás” gombra. A modul azonnal kiszámítja a(z) LIQUID tervezett jövőbeli árát, így jól láthatóvá válik, hogy az előrejelzésed hogyan befolyásolja a token értékét az idő múlásával.

3. Ismerj meg különböző forgatókönyveket

Különböző növekedési rátákkal kísérletezhetsz, hogy lásd, hogyan befolyásolhatják a különböző piaci feltételek a(z) Liquid Agent árát. Ez a rugalmasság lehetővé teszi, hogy optimista és konzervatív előrejelzéseket is elemezz, így segítve a megalapozottabb döntések meghozatalát.

4. Felhasználói vélemények és közösségi betekintés

A modul integrálja a felhasználói véleményadatokat is, így összehasonlíthatod az előrejelzéseidet más felhasználók előrejelzéseivel. Ez a kollektív hozzájárulás értékes betekintést nyújt abba, hogy a közösség hogyan látja a(z) LIQUID jövőjét.

Technikai mutatók az árelőrejelzéshez

Az előrejelzés pontosságának növelése érdekében a modul számos technikai mutatót és piaci adatot használ fel. Ezek közé a következők tartoznak:

Exponenciális mozgóátlagok (EMA): Segít nyomon követni a token ártrendjének alakulását azáltal, hogy kisimítja az ingadozásokat, és betekintést nyújt a lehetséges trendfordulókba.

Bollinger-szalagok: A piaci volatilitás mérése és a potenciális túlvásárolt vagy túleladott állapotok azonosítása.

Relatív erősséget jelző index (RSI): Értékeli a(z) LIQUID lendületét, hogy meghatározza, hogy bika vagy medve fázisban van-e.

Mozgóátlag-konvergencia/-divergencia (MACD): Értékeli az ármozgások erősségét és irányát a potenciális belépési és kilépési pontok azonosítása érdekében. Ezeket a mutatókat valós idejű piaci adatokkal kombinálva a modul dinamikus árelőrejelzést biztosít, és segít mélyebb betekintést nyerni a(z) Liquid Agent jövőbeli potenciáljaiba.

Miért fontos a(z) LIQUID árelőrejelzés?

LIQUID Az árelőrejelzések több okból is alapvető fontosságúak, és a befektetők különféle célokból vesznek részt ezekben:

Befektetési stratégia kidolgozása: Az előrejelzések segítenek a befektetőknek a stratégiák kialakításában. A jövőbeli árak becslésével eldöntheted, hogy mikor veszed meg, adod el vagy tartod meg a kriptovalutát.

Kockázatértékelés: A lehetséges ármozgások megértése lehetővé teszi a befektetők számára, hogy felmérjék az adott kriptovaluta-eszközhöz kapcsolódó kockázatot. Ez alapvető fontosságú az esetleges veszteségek kezeléséhez és mérsékléséhez.

Piacelemzés: Az előrejelzések gyakran magukban foglalják a piaci trendek, hírek és előzmények elemzését. Ez az átfogó elemzés segít a befektetőknek megérteni a piaci dinamikát és az árváltozásokat befolyásoló tényezőket.

Portfóliódiverzifikáció: Azzal, hogy megjósolják, mely kriptovaluták teljesíthetnek jól, a befektetők ennek megfelelően diverzifikálhatják portfóliójukat, megosztva a kockázatot a különböző eszközök között.

Hosszú távú tervezés: A hosszú távú nyereséget kereső befektetők az előrejelzésekre hagyatkoznak, hogy azonosítsák a jövőbeni növekedési potenciállal rendelkező kriptovalutákat.

Pszichológiai felkészültség: A lehetséges árforgatókönyvek ismerete felkészíti a befektetőket érzelmileg és pénzügyileg a piaci ingadozásra.

Közösségi elköteleződés: A kriptovaluta árelőrejelzések gyakran vitákat váltanak ki a befektetői közösségen belül, ami szélesebb körű megértéshez és kollektív bölcsességhez vezet a piaci trendekkel kapcsolatban.

Gyakran ismételt kérdések (GYIK):

Utolsó frissítés: 2025-11-03 19:52:35 (UTC+8)

