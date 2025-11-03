Legend of Arcadia (ARCA) árelőrejelzés (USD)

A(z) Legend of Arcadia árelőrejelzései 2026-ra, 2027-re, 2028-ra, 2030-ra és azt követően. Találd ki, hogy mekkora növekedést fog elérni a(z) ARCA a következő 5 vagy több évben. Azonnali előrejelzés a jövőbeli árforgatókönyvekről a piaci trendek és a hangulat alapján.

Adj meg egy számot -100 és 1,000 között, hogy megjósold a(z) Legend of Arcadia árát
%

*Figyelem: Minden árelőrejelzés a felhasználók által megadott adatokon alapul.

Legend of Arcadia árfolyam előrejelzés
Utolsó frissítés: 2025-11-03 18:47:56 (UTC+8)

Legend of Arcadia árelőrejelzése 2025-2050 USD

Legend of Arcadia (ARCA) árelőrejelzés 2025-ben (idén)

Az előrejelzésed alapján a(z) Legend of Arcadia ekkora potenciális növekedést érhet el: 0.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2025-ben: $ 0.011131.

Legend of Arcadia (ARCA) árelőrejelzés 2026-ban (jövőre)

Az előrejelzésed alapján a(z) Legend of Arcadia ekkora potenciális növekedést érhet el: 5.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2026-ban: $ 0.011687.

Legend of Arcadia (ARCA) árelőrejelzés 2027-ben (2 év múlva)

Az árelőrejelzési modul szerint a(z) ARCA 2027-re jelzett ára $ 0.012272 10.25% növekedési aránnyal.

Legend of Arcadia (ARCA) árelőrejelzés 2028-ban (3 év múlva)

Az árelőrejelzési modul szerint a(z) ARCA 2028-ra jelzett ára $ 0.012885 15.76% növekedési aránnyal.

Legend of Arcadia (ARCA) árelőrejelzés 2029-ben (4 év múlva)

A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) ARCA 2029-es célára $ 0.013530 21.55% növekedési aránnyal.

Legend of Arcadia (ARCA) árelőrejelzés 2030-ban (5 év múlva)

A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) ARCA 2030-as célára $ 0.014206 27.63% növekedési aránnyal.

Legend of Arcadia (ARCA) árelőrejelzés 2040-ben (15 év múlva)

A(z) Legend of Arcadia ára 2040-re 107.89% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0.023141.

Legend of Arcadia (ARCA) árelőrejelzés 2050-ben (25 év múlva)

A(z) Legend of Arcadia ára 2050-re 238.64% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0.037694.

A(z) Legend of Arcadia rövid távú árelőrejelzése ma, holnap, ezen a héten és 30 napon belül

Legend of Arcadia (ARCA) árelőrejelzése ma

A(z) ARCA előre jelzett ára November 3, 2025(Ma) napján $0.011131. Ez az előrejelzés a megadott növekedési százalék kiszámított eredményét tükrözi, így a felhasználók egy pillanatképet kapnak a mai napra vonatkozó lehetséges ármozgásról.

Legend of Arcadia (ARCA) árelőrejelzése holnap

November 4, 2025(Holnap) napjáig a(z) ARCA árelőrejelzése 5%-os éves növekedési inputot számolva $0.011132. Ezek az eredmények a választott paraméterek alapján becsült kilátásokat nyújtanak a token értékére vonatkozóan.

Legend of Arcadia (ARCA) árelőrejelzés ezen a héten

November 10, 2025(E hét) napjáig a(z) ARCA árelőrejelzése 5%-os éves növekedési aránnyal számolva $0.011141. Ez a heti előrejelzés ugyanezen növekedési százalék alapján kerül kiszámításra, hogy képet adjon az elkövetkező napok lehetséges ártrendjéről.

Legend of Arcadia (ARCA) 30 napos árelőrejelzés

Ha 30 napra előre tekintünk, a(z) ARCA előrejelzett ára $0.011177. Ez az előrejelzés 5%-os éves növekedési bemenet felhasználásával származik, hogy megbecsülje, hol állhat a token értéke egy hónap múlva.

Aktuális Legend of Arcadia árstatisztikák

$ 3.08M
$ 3.08M$ 3.08M

277.33M
277.33M 277.33M

A legfrissebb ARCA ár --. A(z) 0.00% 24 órás változása, -- 24 órás kereskedési volumennel.
Továbbá a(z) ARCA 277.33M keringésben lévő tokenszámmal és $ 3.08M teljes piaci kapitalizációval rendelkezik.

Legend of Arcadia Korábbi ár

A(z) Legend of Arcadia élő áras oldalának legfrissebb adatai szerint a(z) Legend of Arcadia jelenlegi ára 0.011131USD. A(z) Legend of Arcadia (ARCA) forgalomban lévő kínálata 277.33M ARCA, így piaci kapitalizációja $3,083,111.

Időszak
Változás(%)
Változás(USD)
Magas
Alacsony
  • 24 óra
    -0.39%
    $ 0
    $ 0.011261
    $ 0.011094
  • 7 nap
    -5.04%
    $ -0.000561
    $ 0.012903
    $ 0.011094
  • 30 nap
    -14.08%
    $ -0.001568
    $ 0.012903
    $ 0.011094
24 órás teljesítmény

Az elmúlt 24 órában a(z) Legend of Arcadia árfolyama $0 értékben változott, ami -0.39%-os értékváltozást tükröz.

7 napos teljesítmény

Az elmúlt 7 napban a(z) Legend of Arcadia legmagasabb kereskedési értéke $0.012903, míg a legalacsonyabb $0.011094 volt. Az árváltozás mértéke -5.04% volt. Ez a közelmúltbeli tendencia a(z) ARCA további mozgásának lehetőségét jelzi a piacon.

30 napos teljesítmény

Az elmúlt hónapban a(z) Legend of Arcadia -14.08%-os változást tapasztalt, ami körülbelül $-0.001568 értéket tükröz. Ez azt jelzi, hogy a(z) ARCA esetében további árváltozások történhetnek a közeljövőben.

Hogyan működik a(z) Legend of Arcadia (ARCA) árelőrejelzési modul?

A(z) Legend of Arcadia árelőrejelzési modul egy felhasználóbarát eszköz, amelyet arra terveztek, hogy segítsen megbecsülni a(z) ARCA lehetséges jövőbeli árát a saját növekedési feltételezéseid alapján. Akár tapasztalt kereskedő, akár kíváncsi befektető vagy, ez a modul egyszerű és interaktív módot kínál a token jövőbeli értékének előrejelzésére.

1. Oszd meg a növekedési előrejelzésedet

Kezdd a kívánt növekedési százalék megadásával, amely a piaci kilátásoktól függően lehet pozitív vagy negatív. Ez tükrözheti a(z) Legend of Arcadia következő évére, öt évére vagy akár évtizedeire vonatkozó elvárásaidat.

2. Számítsd ki a jövőbeli árat

Miután megadtad a növekedési rátát, kattintson a „Számítás” gombra. A modul azonnal kiszámítja a(z) ARCA tervezett jövőbeli árát, így jól láthatóvá válik, hogy az előrejelzésed hogyan befolyásolja a token értékét az idő múlásával.

3. Ismerj meg különböző forgatókönyveket

Különböző növekedési rátákkal kísérletezhetsz, hogy lásd, hogyan befolyásolhatják a különböző piaci feltételek a(z) Legend of Arcadia árát. Ez a rugalmasság lehetővé teszi, hogy optimista és konzervatív előrejelzéseket is elemezz, így segítve a megalapozottabb döntések meghozatalát.

4. Felhasználói vélemények és közösségi betekintés

A modul integrálja a felhasználói véleményadatokat is, így összehasonlíthatod az előrejelzéseidet más felhasználók előrejelzéseivel. Ez a kollektív hozzájárulás értékes betekintést nyújt abba, hogy a közösség hogyan látja a(z) ARCA jövőjét.

Technikai mutatók az árelőrejelzéshez

Az előrejelzés pontosságának növelése érdekében a modul számos technikai mutatót és piaci adatot használ fel. Ezek közé a következők tartoznak:

Exponenciális mozgóátlagok (EMA): Segít nyomon követni a token ártrendjének alakulását azáltal, hogy kisimítja az ingadozásokat, és betekintést nyújt a lehetséges trendfordulókba.

Bollinger-szalagok: A piaci volatilitás mérése és a potenciális túlvásárolt vagy túleladott állapotok azonosítása.

Relatív erősséget jelző index (RSI): Értékeli a(z) ARCA lendületét, hogy meghatározza, hogy bika vagy medve fázisban van-e.

Mozgóátlag-konvergencia/-divergencia (MACD): Értékeli az ármozgások erősségét és irányát a potenciális belépési és kilépési pontok azonosítása érdekében. Ezeket a mutatókat valós idejű piaci adatokkal kombinálva a modul dinamikus árelőrejelzést biztosít, és segít mélyebb betekintést nyerni a(z) Legend of Arcadia jövőbeli potenciáljaiba.

Miért fontos a(z) ARCA árelőrejelzés?

ARCA Az árelőrejelzések több okból is alapvető fontosságúak, és a befektetők különféle célokból vesznek részt ezekben:

Befektetési stratégia kidolgozása: Az előrejelzések segítenek a befektetőknek a stratégiák kialakításában. A jövőbeli árak becslésével eldöntheted, hogy mikor veszed meg, adod el vagy tartod meg a kriptovalutát.

Kockázatértékelés: A lehetséges ármozgások megértése lehetővé teszi a befektetők számára, hogy felmérjék az adott kriptovaluta-eszközhöz kapcsolódó kockázatot. Ez alapvető fontosságú az esetleges veszteségek kezeléséhez és mérsékléséhez.

Piacelemzés: Az előrejelzések gyakran magukban foglalják a piaci trendek, hírek és előzmények elemzését. Ez az átfogó elemzés segít a befektetőknek megérteni a piaci dinamikát és az árváltozásokat befolyásoló tényezőket.

Portfóliódiverzifikáció: Azzal, hogy megjósolják, mely kriptovaluták teljesíthetnek jól, a befektetők ennek megfelelően diverzifikálhatják portfóliójukat, megosztva a kockázatot a különböző eszközök között.

Hosszú távú tervezés: A hosszú távú nyereséget kereső befektetők az előrejelzésekre hagyatkoznak, hogy azonosítsák a jövőbeni növekedési potenciállal rendelkező kriptovalutákat.

Pszichológiai felkészültség: A lehetséges árforgatókönyvek ismerete felkészíti a befektetőket érzelmileg és pénzügyileg a piaci ingadozásra.

Közösségi elköteleződés: A kriptovaluta árelőrejelzések gyakran vitákat váltanak ki a befektetői közösségen belül, ami szélesebb körű megértéshez és kollektív bölcsességhez vezet a piaci trendekkel kapcsolatban.

Gyakran ismételt kérdések (GYIK):

Érdemes most befektetni a következőbe: ARCA?
Az előrejelzéseid szerint a(z) ARCA -- árat érhet el ekkorra: undefined, így megfontolásra érdemes token.
Mi a(z) ARCA árelőrejelzése a következő hónapra?
A(z) Legend of Arcadia (ARCA) árelőrejelzési eszköz szerint az előrejelzett ARCA ár -- összeget érhet el ekkor: undefined.
Mennyibe fog kerülni 1 ARCA 2026-ban?
1 Legend of Arcadia (ARCA) ára ma --. A fenti előrejelzési modul szerint a(z) ARCA 0.00%-kal fog nőni, és a következőt érheti el 2026-ban: --.
Mi a(z) ARCA előre jelzett ára 2027-ben?
A(z) Legend of Arcadia (ARCA) 0.00% éves növekedést érhet el, így -- árat érhet el 1 ARCA 2027-ig.
Mi a(z) ARCA becsült árcélja 2028-ban?
Az árelőrejelzésed szerint a(z) Legend of Arcadia (ARCA) 0.00% növekedést fog elérni, -- becsült árcéllal 2028-ban.
Mi a(z) ARCA becsült árcélja 2029-ben?
Az árelőrejelzésed szerint a(z) Legend of Arcadia (ARCA) 0.00% növekedést fog elérni, -- becsült árcéllal 2029-ben.
Mennyibe fog kerülni 1 ARCA 2030-ban?
1 Legend of Arcadia (ARCA) ára ma --. A fenti előrejelzési modul szerint a(z) ARCA 0.00%-kal fog nőni, és a következőt érheti el 2030-ban: --.
Mi a(z) ARCA árelőrejelzése 2040-re?
A(z) Legend of Arcadia (ARCA) 0.00% éves növekedést érhet el, így -- árat érhet el 1 ARCA 2040-ig.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 18:47:56 (UTC+8)

Jogi nyilatkozat

A kriptográfiai ár-előrejelzési oldalainkon közzétett tartalom a MEXC-felhasználóktól és/vagy más harmadik féltől származó információkon és visszajelzéseken alapul. „Ahogy van” alapon, kizárólag tájékoztatási és szemléltetési célokat szolgál, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. Fontos megjegyezni, hogy a bemutatott árelőrejelzések nem biztos, hogy pontosak, és nem lehet ezeket ekként kezelni. A jövőbeli árak jelentősen eltérhetnek a bemutatott előrejelzésektől, ezért nem szabad rájuk hagyatkozni a befektetési döntéseknél.

Továbbá, ez a tartalom nem értelmezhető pénzügyi tanácsként, és nem is arra irányul, hogy egy adott termék vagy szolgáltatás megvételét javasolja. A MEXC semmilyen módon nem vállal felelősséget veled szemben semmilyen veszteségért, melyet a kriptovaluta árelőrejelzési oldalainkon közzétett tartalom hivatkozása, használata és/vagy arra való támaszkodása eredményezhet. Fontos tudni, hogy a digitális eszközök ára magas piaci kockázatnak és áringadozásnak van kitéve. A befektetés értéke csökkenhet és nőhet is, és nincs garancia arra, hogy visszakapd az eredetileg befektetett összeget. Végső soron kizárólag Te felelsz a befektetési döntésekért, és a MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. Ne feledd, hogy a múltbeli hozam nem megbízható előrejelzője a jövőbeli hozamnak. Csak olyan termékekbe fektess be, melyeket ismersz, és megérted a kapcsolódó kockázatokat. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetési döntés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval.