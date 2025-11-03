League of Kingdoms (LOKA) árelőrejelzés (USD)

A(z) League of Kingdoms árelőrejelzései 2026-ra, 2027-re, 2028-ra, 2030-ra és azt követően. Találd ki, hogy mekkora növekedést fog elérni a(z) LOKA a következő 5 vagy több évben. Azonnali előrejelzés a jövőbeli árforgatókönyvekről a piaci trendek és a hangulat alapján.

Adj meg egy számot -100 és 1,000 között, hogy megjósold a(z) League of Kingdoms árát % Kiszámítás *Figyelem: Minden árelőrejelzés a felhasználók által megadott adatokon alapul. -- -- -- 0.00% USD Tényleges Előrejelzés League of Kingdoms árelőrejelzése 2025-2050 USD League of Kingdoms (LOKA) árelőrejelzés 2025-ben (idén) Az előrejelzésed alapján a(z) League of Kingdoms ekkora potenciális növekedést érhet el: 0.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2025-ben: $ 0.120092. League of Kingdoms (LOKA) árelőrejelzés 2026-ban (jövőre) Az előrejelzésed alapján a(z) League of Kingdoms ekkora potenciális növekedést érhet el: 5.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2026-ban: $ 0.126096. League of Kingdoms (LOKA) árelőrejelzés 2027-ben (2 év múlva) Az árelőrejelzési modul szerint a(z) LOKA 2027-re jelzett ára $ 0.132401 10.25% növekedési aránnyal. League of Kingdoms (LOKA) árelőrejelzés 2028-ban (3 év múlva) Az árelőrejelzési modul szerint a(z) LOKA 2028-ra jelzett ára $ 0.139021 15.76% növekedési aránnyal. League of Kingdoms (LOKA) árelőrejelzés 2029-ben (4 év múlva) A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) LOKA 2029-es célára $ 0.145972 21.55% növekedési aránnyal. League of Kingdoms (LOKA) árelőrejelzés 2030-ban (5 év múlva) A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) LOKA 2030-as célára $ 0.153271 27.63% növekedési aránnyal. League of Kingdoms (LOKA) árelőrejelzés 2040-ben (15 év múlva) A(z) League of Kingdoms ára 2040-re 107.89% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0.249662. League of Kingdoms (LOKA) árelőrejelzés 2050-ben (25 év múlva) A(z) League of Kingdoms ára 2050-re 238.64% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0.406674. Év Ár Növekedés 2025 $ 0.120092 0.00%

2026 $ 0.126096 5.00%

2027 $ 0.132401 10.25%

2028 $ 0.139021 15.76%

2029 $ 0.145972 21.55%

2030 $ 0.153271 27.63%

2031 $ 0.160934 34.01%

2032 $ 0.168981 40.71% Év Ár Növekedés 2033 $ 0.177430 47.75%

2034 $ 0.186302 55.13%

2035 $ 0.195617 62.89%

2036 $ 0.205398 71.03%

2037 $ 0.215667 79.59%

2038 $ 0.226451 88.56%

2039 $ 0.237773 97.99%

2040 $ 0.249662 107.89% Továbbiak megjelenítése A(z) League of Kingdoms rövid távú árelőrejelzése ma, holnap, ezen a héten és 30 napon belül Dátum Árelőrejelzés Növekedés November 3, 2025(Ma) $ 0.120092 0.00%

November 4, 2025(Holnap) $ 0.120108 0.01%

November 10, 2025(E hét) $ 0.120207 0.10%

December 3, 2025(30 nap) $ 0.120585 0.41% League of Kingdoms (LOKA) árelőrejelzése ma A(z) LOKA előre jelzett ára November 3, 2025(Ma) napján $0.120092 . Ez az előrejelzés a megadott növekedési százalék kiszámított eredményét tükrözi, így a felhasználók egy pillanatképet kapnak a mai napra vonatkozó lehetséges ármozgásról. League of Kingdoms (LOKA) árelőrejelzése holnap November 4, 2025(Holnap) napjáig a(z) LOKA árelőrejelzése 5% -os éves növekedési inputot számolva $0.120108 . Ezek az eredmények a választott paraméterek alapján becsült kilátásokat nyújtanak a token értékére vonatkozóan. League of Kingdoms (LOKA) árelőrejelzés ezen a héten November 10, 2025(E hét) napjáig a(z) LOKA árelőrejelzése 5% -os éves növekedési aránnyal számolva $0.120207 . Ez a heti előrejelzés ugyanezen növekedési százalék alapján kerül kiszámításra, hogy képet adjon az elkövetkező napok lehetséges ártrendjéről. League of Kingdoms (LOKA) 30 napos árelőrejelzés Ha 30 napra előre tekintünk, a(z) LOKA előrejelzett ára $0.120585 . Ez az előrejelzés 5% -os éves növekedési bemenet felhasználásával származik, hogy megbecsülje, hol állhat a token értéke egy hónap múlva.

Aktuális League of Kingdoms árstatisztikák Jelenlegi ár ---- -- Árváltozás (24 óra) -- Piaci plafon $ 5.42M$ 5.42M $ 5.42M Forgalomban lévő készlet 45.17M 45.17M 45.17M Volumen (24H) ---- -- Volumen (24H) -- A legfrissebb LOKA ár --. A(z) 0.00% 24 órás változása, -- 24 órás kereskedési volumennel. Továbbá a(z) LOKA 45.17M keringésben lévő tokenszámmal és $ 5.42M teljes piaci kapitalizációval rendelkezik. Élő LOKA ár megtekintése

League of Kingdoms Korábbi ár A(z) League of Kingdoms élő áras oldalának legfrissebb adatai szerint a(z) League of Kingdoms jelenlegi ára 0.120092USD. A(z) League of Kingdoms (LOKA) forgalomban lévő kínálata 45.17M LOKA , így piaci kapitalizációja $5,424,276 . Időszak Változás(%) Változás(USD) Magas Alacsony 24 óra 23.36% $ 0.022741 $ 0.136756 $ 0.09259

7 nap 5.62% $ 0.006751 $ 0.144790 $ 0.095363

30 nap -16.94% $ -0.020345 $ 0.144790 $ 0.095363 24 órás teljesítmény Az elmúlt 24 órában a(z) League of Kingdoms árfolyama $0.022741 értékben változott, ami 23.36% -os értékváltozást tükröz. 7 napos teljesítmény Az elmúlt 7 napban a(z) League of Kingdoms legmagasabb kereskedési értéke $0.144790 , míg a legalacsonyabb $0.095363 volt. Az árváltozás mértéke 5.62% volt. Ez a közelmúltbeli tendencia a(z) LOKA további mozgásának lehetőségét jelzi a piacon. 30 napos teljesítmény Az elmúlt hónapban a(z) League of Kingdoms -16.94% -os változást tapasztalt, ami körülbelül $-0.020345 értéket tükröz. Ez azt jelzi, hogy a(z) LOKA esetében további árváltozások történhetnek a közeljövőben.

Hogyan működik a(z) League of Kingdoms (LOKA) árelőrejelzési modul? A(z) League of Kingdoms árelőrejelzési modul egy felhasználóbarát eszköz, amelyet arra terveztek, hogy segítsen megbecsülni a(z) LOKA lehetséges jövőbeli árát a saját növekedési feltételezéseid alapján. Akár tapasztalt kereskedő, akár kíváncsi befektető vagy, ez a modul egyszerű és interaktív módot kínál a token jövőbeli értékének előrejelzésére. 1. Oszd meg a növekedési előrejelzésedet Kezdd a kívánt növekedési százalék megadásával, amely a piaci kilátásoktól függően lehet pozitív vagy negatív. Ez tükrözheti a(z) League of Kingdoms következő évére, öt évére vagy akár évtizedeire vonatkozó elvárásaidat. 2. Számítsd ki a jövőbeli árat Miután megadtad a növekedési rátát, kattintson a „Számítás” gombra. A modul azonnal kiszámítja a(z) LOKA tervezett jövőbeli árát, így jól láthatóvá válik, hogy az előrejelzésed hogyan befolyásolja a token értékét az idő múlásával. 3. Ismerj meg különböző forgatókönyveket Különböző növekedési rátákkal kísérletezhetsz, hogy lásd, hogyan befolyásolhatják a különböző piaci feltételek a(z) League of Kingdoms árát. Ez a rugalmasság lehetővé teszi, hogy optimista és konzervatív előrejelzéseket is elemezz, így segítve a megalapozottabb döntések meghozatalát. 4. Felhasználói vélemények és közösségi betekintés A modul integrálja a felhasználói véleményadatokat is, így összehasonlíthatod az előrejelzéseidet más felhasználók előrejelzéseivel. Ez a kollektív hozzájárulás értékes betekintést nyújt abba, hogy a közösség hogyan látja a(z) LOKA jövőjét. Technikai mutatók az árelőrejelzéshez Az előrejelzés pontosságának növelése érdekében a modul számos technikai mutatót és piaci adatot használ fel. Ezek közé a következők tartoznak: Exponenciális mozgóátlagok (EMA): Segít nyomon követni a token ártrendjének alakulását azáltal, hogy kisimítja az ingadozásokat, és betekintést nyújt a lehetséges trendfordulókba. Bollinger-szalagok: A piaci volatilitás mérése és a potenciális túlvásárolt vagy túleladott állapotok azonosítása. Relatív erősséget jelző index (RSI): Értékeli a(z) LOKA lendületét, hogy meghatározza, hogy bika vagy medve fázisban van-e. Mozgóátlag-konvergencia/-divergencia (MACD): Értékeli az ármozgások erősségét és irányát a potenciális belépési és kilépési pontok azonosítása érdekében. Ezeket a mutatókat valós idejű piaci adatokkal kombinálva a modul dinamikus árelőrejelzést biztosít, és segít mélyebb betekintést nyerni a(z) League of Kingdoms jövőbeli potenciáljaiba.

Miért fontos a(z) LOKA árelőrejelzés?

LOKA Az árelőrejelzések több okból is alapvető fontosságúak, és a befektetők különféle célokból vesznek részt ezekben:

Befektetési stratégia kidolgozása: Az előrejelzések segítenek a befektetőknek a stratégiák kialakításában. A jövőbeli árak becslésével eldöntheted, hogy mikor veszed meg, adod el vagy tartod meg a kriptovalutát.

Kockázatértékelés: A lehetséges ármozgások megértése lehetővé teszi a befektetők számára, hogy felmérjék az adott kriptovaluta-eszközhöz kapcsolódó kockázatot. Ez alapvető fontosságú az esetleges veszteségek kezeléséhez és mérsékléséhez.

Piacelemzés: Az előrejelzések gyakran magukban foglalják a piaci trendek, hírek és előzmények elemzését. Ez az átfogó elemzés segít a befektetőknek megérteni a piaci dinamikát és az árváltozásokat befolyásoló tényezőket.

Portfóliódiverzifikáció: Azzal, hogy megjósolják, mely kriptovaluták teljesíthetnek jól, a befektetők ennek megfelelően diverzifikálhatják portfóliójukat, megosztva a kockázatot a különböző eszközök között.

Hosszú távú tervezés: A hosszú távú nyereséget kereső befektetők az előrejelzésekre hagyatkoznak, hogy azonosítsák a jövőbeni növekedési potenciállal rendelkező kriptovalutákat.

Pszichológiai felkészültség: A lehetséges árforgatókönyvek ismerete felkészíti a befektetőket érzelmileg és pénzügyileg a piaci ingadozásra.

Közösségi elköteleződés: A kriptovaluta árelőrejelzések gyakran vitákat váltanak ki a befektetői közösségen belül, ami szélesebb körű megértéshez és kollektív bölcsességhez vezet a piaci trendekkel kapcsolatban.

Gyakran ismételt kérdések (GYIK): Érdemes most befektetni a következőbe: LOKA? Az előrejelzéseid szerint a(z) LOKA -- árat érhet el ekkorra: undefined , így megfontolásra érdemes token. Mi a(z) LOKA árelőrejelzése a következő hónapra? A(z) League of Kingdoms (LOKA) árelőrejelzési eszköz szerint az előrejelzett LOKA ár -- összeget érhet el ekkor: undefined . Mennyibe fog kerülni 1 LOKA 2026-ban? 1 League of Kingdoms (LOKA) ára ma -- . A fenti előrejelzési modul szerint a(z) LOKA 0.00% -kal fog nőni, és a következőt érheti el 2026-ban: -- . Mi a(z) LOKA előre jelzett ára 2027-ben? A(z) League of Kingdoms (LOKA) 0.00% éves növekedést érhet el, így -- árat érhet el 1 LOKA 2027-ig. Mi a(z) LOKA becsült árcélja 2028-ban? Az árelőrejelzésed szerint a(z) League of Kingdoms (LOKA) 0.00% növekedést fog elérni, -- becsült árcéllal 2028-ban. Mi a(z) LOKA becsült árcélja 2029-ben? Az árelőrejelzésed szerint a(z) League of Kingdoms (LOKA) 0.00% növekedést fog elérni, -- becsült árcéllal 2029-ben. Mennyibe fog kerülni 1 LOKA 2030-ban? 1 League of Kingdoms (LOKA) ára ma -- . A fenti előrejelzési modul szerint a(z) LOKA 0.00% -kal fog nőni, és a következőt érheti el 2030-ban: -- . Mi a(z) LOKA árelőrejelzése 2040-re? A(z) League of Kingdoms (LOKA) 0.00% éves növekedést érhet el, így -- árat érhet el 1 LOKA 2040-ig.