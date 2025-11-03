Kwenta (KWENTA) árelőrejelzés (USD)

A(z) Kwenta árelőrejelzései 2026-ra, 2027-re, 2028-ra, 2030-ra és azt követően. Találd ki, hogy mekkora növekedést fog elérni a(z) KWENTA a következő 5 vagy több évben. Azonnali előrejelzés a jövőbeli árforgatókönyvekről a piaci trendek és a hangulat alapján.

Adj meg egy számot -100 és 1,000 között, hogy megjósold a(z) Kwenta árát % Kiszámítás *Figyelem: Minden árelőrejelzés a felhasználók által megadott adatokon alapul. -- -- -- 0.00% USD Tényleges Előrejelzés Kwenta árelőrejelzése 2025-2050 USD Kwenta (KWENTA) árelőrejelzés 2025-ben (idén) Az előrejelzésed alapján a(z) Kwenta ekkora potenciális növekedést érhet el: 0.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2025-ben: $ 15.87. Kwenta (KWENTA) árelőrejelzés 2026-ban (jövőre) Az előrejelzésed alapján a(z) Kwenta ekkora potenciális növekedést érhet el: 5.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2026-ban: $ 16.6635. Kwenta (KWENTA) árelőrejelzés 2027-ben (2 év múlva) Az árelőrejelzési modul szerint a(z) KWENTA 2027-re jelzett ára $ 17.4966 10.25% növekedési aránnyal. Kwenta (KWENTA) árelőrejelzés 2028-ban (3 év múlva) Az árelőrejelzési modul szerint a(z) KWENTA 2028-ra jelzett ára $ 18.3715 15.76% növekedési aránnyal. Kwenta (KWENTA) árelőrejelzés 2029-ben (4 év múlva) A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) KWENTA 2029-es célára $ 19.2900 21.55% növekedési aránnyal. Kwenta (KWENTA) árelőrejelzés 2030-ban (5 év múlva) A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) KWENTA 2030-as célára $ 20.2545 27.63% növekedési aránnyal. Kwenta (KWENTA) árelőrejelzés 2040-ben (15 év múlva) A(z) Kwenta ára 2040-re 107.89% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 32.9925. Kwenta (KWENTA) árelőrejelzés 2050-ben (25 év múlva) A(z) Kwenta ára 2050-re 238.64% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 53.7414. Év Ár Növekedés 2025 $ 15.87 0.00%

2026 $ 16.6635 5.00%

2027 $ 17.4966 10.25%

2028 $ 18.3715 15.76%

2029 $ 19.2900 21.55%

2030 $ 20.2545 27.63%

2031 $ 21.2673 34.01%

2032 $ 22.3306 40.71% Év Ár Növekedés 2033 $ 23.4472 47.75%

2034 $ 24.6195 55.13%

2035 $ 25.8505 62.89%

2036 $ 27.1430 71.03%

2037 $ 28.5002 79.59%

2038 $ 29.9252 88.56%

2039 $ 31.4215 97.99%

2040 $ 32.9925 107.89% Továbbiak megjelenítése A(z) Kwenta rövid távú árelőrejelzése ma, holnap, ezen a héten és 30 napon belül Dátum Árelőrejelzés Növekedés November 3, 2025(Ma) $ 15.87 0.00%

November 4, 2025(Holnap) $ 15.8721 0.01%

November 10, 2025(E hét) $ 15.8852 0.10%

December 3, 2025(30 nap) $ 15.9352 0.41% Kwenta (KWENTA) árelőrejelzése ma A(z) KWENTA előre jelzett ára November 3, 2025(Ma) napján $15.87 . Ez az előrejelzés a megadott növekedési százalék kiszámított eredményét tükrözi, így a felhasználók egy pillanatképet kapnak a mai napra vonatkozó lehetséges ármozgásról. Kwenta (KWENTA) árelőrejelzése holnap November 4, 2025(Holnap) napjáig a(z) KWENTA árelőrejelzése 5% -os éves növekedési inputot számolva $15.8721 . Ezek az eredmények a választott paraméterek alapján becsült kilátásokat nyújtanak a token értékére vonatkozóan. Kwenta (KWENTA) árelőrejelzés ezen a héten November 10, 2025(E hét) napjáig a(z) KWENTA árelőrejelzése 5% -os éves növekedési aránnyal számolva $15.8852 . Ez a heti előrejelzés ugyanezen növekedési százalék alapján kerül kiszámításra, hogy képet adjon az elkövetkező napok lehetséges ártrendjéről. Kwenta (KWENTA) 30 napos árelőrejelzés Ha 30 napra előre tekintünk, a(z) KWENTA előrejelzett ára $15.9352 . Ez az előrejelzés 5% -os éves növekedési bemenet felhasználásával származik, hogy megbecsülje, hol állhat a token értéke egy hónap múlva.

Aktuális Kwenta árstatisztikák Jelenlegi ár ---- -- Árváltozás (24 óra) -- Piaci plafon $ 8.45M$ 8.45M $ 8.45M Forgalomban lévő készlet 532.38K 532.38K 532.38K Volumen (24H) ---- -- Volumen (24H) -- A legfrissebb KWENTA ár --. A(z) 0.00% 24 órás változása, -- 24 órás kereskedési volumennel. Továbbá a(z) KWENTA 532.38K keringésben lévő tokenszámmal és $ 8.45M teljes piaci kapitalizációval rendelkezik. Élő KWENTA ár megtekintése

Kwenta Korábbi ár A(z) Kwenta élő áras oldalának legfrissebb adatai szerint a(z) Kwenta jelenlegi ára 15.87USD. A(z) Kwenta (KWENTA) forgalomban lévő kínálata 532.38K KWENTA , így piaci kapitalizációja $8,450,291 . Időszak Változás(%) Változás(USD) Magas Alacsony 24 óra -10.76% $ -1.9146 $ 17.9 $ 15.77

7 nap -24.28% $ -3.8536 $ 21.1698 $ 15.6691

30 nap -20.94% $ -3.3237 $ 21.1698 $ 15.6691 24 órás teljesítmény Az elmúlt 24 órában a(z) Kwenta árfolyama $-1.9146 értékben változott, ami -10.76% -os értékváltozást tükröz. 7 napos teljesítmény Az elmúlt 7 napban a(z) Kwenta legmagasabb kereskedési értéke $21.1698 , míg a legalacsonyabb $15.6691 volt. Az árváltozás mértéke -24.28% volt. Ez a közelmúltbeli tendencia a(z) KWENTA további mozgásának lehetőségét jelzi a piacon. 30 napos teljesítmény Az elmúlt hónapban a(z) Kwenta -20.94% -os változást tapasztalt, ami körülbelül $-3.3237 értéket tükröz. Ez azt jelzi, hogy a(z) KWENTA esetében további árváltozások történhetnek a közeljövőben.

Hogyan működik a(z) Kwenta (KWENTA) árelőrejelzési modul? A(z) Kwenta árelőrejelzési modul egy felhasználóbarát eszköz, amelyet arra terveztek, hogy segítsen megbecsülni a(z) KWENTA lehetséges jövőbeli árát a saját növekedési feltételezéseid alapján. Akár tapasztalt kereskedő, akár kíváncsi befektető vagy, ez a modul egyszerű és interaktív módot kínál a token jövőbeli értékének előrejelzésére. 1. Oszd meg a növekedési előrejelzésedet Kezdd a kívánt növekedési százalék megadásával, amely a piaci kilátásoktól függően lehet pozitív vagy negatív. Ez tükrözheti a(z) Kwenta következő évére, öt évére vagy akár évtizedeire vonatkozó elvárásaidat. 2. Számítsd ki a jövőbeli árat Miután megadtad a növekedési rátát, kattintson a „Számítás” gombra. A modul azonnal kiszámítja a(z) KWENTA tervezett jövőbeli árát, így jól láthatóvá válik, hogy az előrejelzésed hogyan befolyásolja a token értékét az idő múlásával. 3. Ismerj meg különböző forgatókönyveket Különböző növekedési rátákkal kísérletezhetsz, hogy lásd, hogyan befolyásolhatják a különböző piaci feltételek a(z) Kwenta árát. Ez a rugalmasság lehetővé teszi, hogy optimista és konzervatív előrejelzéseket is elemezz, így segítve a megalapozottabb döntések meghozatalát. 4. Felhasználói vélemények és közösségi betekintés A modul integrálja a felhasználói véleményadatokat is, így összehasonlíthatod az előrejelzéseidet más felhasználók előrejelzéseivel. Ez a kollektív hozzájárulás értékes betekintést nyújt abba, hogy a közösség hogyan látja a(z) KWENTA jövőjét. Technikai mutatók az árelőrejelzéshez Az előrejelzés pontosságának növelése érdekében a modul számos technikai mutatót és piaci adatot használ fel. Ezek közé a következők tartoznak: Exponenciális mozgóátlagok (EMA): Segít nyomon követni a token ártrendjének alakulását azáltal, hogy kisimítja az ingadozásokat, és betekintést nyújt a lehetséges trendfordulókba. Bollinger-szalagok: A piaci volatilitás mérése és a potenciális túlvásárolt vagy túleladott állapotok azonosítása. Relatív erősséget jelző index (RSI): Értékeli a(z) KWENTA lendületét, hogy meghatározza, hogy bika vagy medve fázisban van-e. Mozgóátlag-konvergencia/-divergencia (MACD): Értékeli az ármozgások erősségét és irányát a potenciális belépési és kilépési pontok azonosítása érdekében. Ezeket a mutatókat valós idejű piaci adatokkal kombinálva a modul dinamikus árelőrejelzést biztosít, és segít mélyebb betekintést nyerni a(z) Kwenta jövőbeli potenciáljaiba.

Miért fontos a(z) KWENTA árelőrejelzés?

KWENTA Az árelőrejelzések több okból is alapvető fontosságúak, és a befektetők különféle célokból vesznek részt ezekben:

Befektetési stratégia kidolgozása: Az előrejelzések segítenek a befektetőknek a stratégiák kialakításában. A jövőbeli árak becslésével eldöntheted, hogy mikor veszed meg, adod el vagy tartod meg a kriptovalutát.

Kockázatértékelés: A lehetséges ármozgások megértése lehetővé teszi a befektetők számára, hogy felmérjék az adott kriptovaluta-eszközhöz kapcsolódó kockázatot. Ez alapvető fontosságú az esetleges veszteségek kezeléséhez és mérsékléséhez.

Piacelemzés: Az előrejelzések gyakran magukban foglalják a piaci trendek, hírek és előzmények elemzését. Ez az átfogó elemzés segít a befektetőknek megérteni a piaci dinamikát és az árváltozásokat befolyásoló tényezőket.

Portfóliódiverzifikáció: Azzal, hogy megjósolják, mely kriptovaluták teljesíthetnek jól, a befektetők ennek megfelelően diverzifikálhatják portfóliójukat, megosztva a kockázatot a különböző eszközök között.

Hosszú távú tervezés: A hosszú távú nyereséget kereső befektetők az előrejelzésekre hagyatkoznak, hogy azonosítsák a jövőbeni növekedési potenciállal rendelkező kriptovalutákat.

Pszichológiai felkészültség: A lehetséges árforgatókönyvek ismerete felkészíti a befektetőket érzelmileg és pénzügyileg a piaci ingadozásra.

Közösségi elköteleződés: A kriptovaluta árelőrejelzések gyakran vitákat váltanak ki a befektetői közösségen belül, ami szélesebb körű megértéshez és kollektív bölcsességhez vezet a piaci trendekkel kapcsolatban.

Gyakran ismételt kérdések (GYIK): Érdemes most befektetni a következőbe: KWENTA? Az előrejelzéseid szerint a(z) KWENTA -- árat érhet el ekkorra: undefined , így megfontolásra érdemes token. Mi a(z) KWENTA árelőrejelzése a következő hónapra? A(z) Kwenta (KWENTA) árelőrejelzési eszköz szerint az előrejelzett KWENTA ár -- összeget érhet el ekkor: undefined . Mennyibe fog kerülni 1 KWENTA 2026-ban? 1 Kwenta (KWENTA) ára ma -- . A fenti előrejelzési modul szerint a(z) KWENTA 0.00% -kal fog nőni, és a következőt érheti el 2026-ban: -- . Mi a(z) KWENTA előre jelzett ára 2027-ben? A(z) Kwenta (KWENTA) 0.00% éves növekedést érhet el, így -- árat érhet el 1 KWENTA 2027-ig. Mi a(z) KWENTA becsült árcélja 2028-ban? Az árelőrejelzésed szerint a(z) Kwenta (KWENTA) 0.00% növekedést fog elérni, -- becsült árcéllal 2028-ban. Mi a(z) KWENTA becsült árcélja 2029-ben? Az árelőrejelzésed szerint a(z) Kwenta (KWENTA) 0.00% növekedést fog elérni, -- becsült árcéllal 2029-ben. Mennyibe fog kerülni 1 KWENTA 2030-ban? 1 Kwenta (KWENTA) ára ma -- . A fenti előrejelzési modul szerint a(z) KWENTA 0.00% -kal fog nőni, és a következőt érheti el 2030-ban: -- . Mi a(z) KWENTA árelőrejelzése 2040-re? A(z) Kwenta (KWENTA) 0.00% éves növekedést érhet el, így -- árat érhet el 1 KWENTA 2040-ig.