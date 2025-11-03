KnockOut Games (GG) árelőrejelzés (USD)

A(z) KnockOut Games árelőrejelzései 2026-ra, 2027-re, 2028-ra, 2030-ra és azt követően. Találd ki, hogy mekkora növekedést fog elérni a(z) GG a következő 5 vagy több évben. Azonnali előrejelzés a jövőbeli árforgatókönyvekről a piaci trendek és a hangulat alapján.

Adj meg egy számot -100 és 1,000 között, hogy megjósold a(z) KnockOut Games árát % Kiszámítás *Figyelem: Minden árelőrejelzés a felhasználók által megadott adatokon alapul. -- -- -- 0.00% USD Tényleges Előrejelzés KnockOut Games árelőrejelzése 2025-2050 USD KnockOut Games (GG) árelőrejelzés 2025-ben (idén) Az előrejelzésed alapján a(z) KnockOut Games ekkora potenciális növekedést érhet el: 0.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2025-ben: $ 0.002508. KnockOut Games (GG) árelőrejelzés 2026-ban (jövőre) Az előrejelzésed alapján a(z) KnockOut Games ekkora potenciális növekedést érhet el: 5.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2026-ban: $ 0.002633. KnockOut Games (GG) árelőrejelzés 2027-ben (2 év múlva) Az árelőrejelzési modul szerint a(z) GG 2027-re jelzett ára $ 0.002765 10.25% növekedési aránnyal. KnockOut Games (GG) árelőrejelzés 2028-ban (3 év múlva) Az árelőrejelzési modul szerint a(z) GG 2028-ra jelzett ára $ 0.002903 15.76% növekedési aránnyal. KnockOut Games (GG) árelőrejelzés 2029-ben (4 év múlva) A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) GG 2029-es célára $ 0.003049 21.55% növekedési aránnyal. KnockOut Games (GG) árelőrejelzés 2030-ban (5 év múlva) A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) GG 2030-as célára $ 0.003201 27.63% növekedési aránnyal. KnockOut Games (GG) árelőrejelzés 2040-ben (15 év múlva) A(z) KnockOut Games ára 2040-re 107.89% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0.005214. KnockOut Games (GG) árelőrejelzés 2050-ben (25 év múlva) A(z) KnockOut Games ára 2050-re 238.64% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0.008494. Év Ár Növekedés 2025 $ 0.002508 0.00%

2026 $ 0.002633 5.00%

2027 $ 0.002765 10.25%

2028 $ 0.002903 15.76%

2029 $ 0.003049 21.55%

2030 $ 0.003201 27.63%

2031 $ 0.003361 34.01%

2032 $ 0.003529 40.71% Év Ár Növekedés 2033 $ 0.003706 47.75%

2034 $ 0.003891 55.13%

2035 $ 0.004085 62.89%

2036 $ 0.004290 71.03%

2037 $ 0.004504 79.59%

2038 $ 0.004730 88.56%

2039 $ 0.004966 97.99%

2040 $ 0.005214 107.89% Továbbiak megjelenítése A(z) KnockOut Games rövid távú árelőrejelzése ma, holnap, ezen a héten és 30 napon belül Dátum Árelőrejelzés Növekedés November 3, 2025(Ma) $ 0.002508 0.00%

November 4, 2025(Holnap) $ 0.002508 0.01%

November 10, 2025(E hét) $ 0.002510 0.10%

December 3, 2025(30 nap) $ 0.002518 0.41% KnockOut Games (GG) árelőrejelzése ma A(z) GG előre jelzett ára November 3, 2025(Ma) napján $0.002508 . Ez az előrejelzés a megadott növekedési százalék kiszámított eredményét tükrözi, így a felhasználók egy pillanatképet kapnak a mai napra vonatkozó lehetséges ármozgásról. KnockOut Games (GG) árelőrejelzése holnap November 4, 2025(Holnap) napjáig a(z) GG árelőrejelzése 5% -os éves növekedési inputot számolva $0.002508 . Ezek az eredmények a választott paraméterek alapján becsült kilátásokat nyújtanak a token értékére vonatkozóan. KnockOut Games (GG) árelőrejelzés ezen a héten November 10, 2025(E hét) napjáig a(z) GG árelőrejelzése 5% -os éves növekedési aránnyal számolva $0.002510 . Ez a heti előrejelzés ugyanezen növekedési százalék alapján kerül kiszámításra, hogy képet adjon az elkövetkező napok lehetséges ártrendjéről. KnockOut Games (GG) 30 napos árelőrejelzés Ha 30 napra előre tekintünk, a(z) GG előrejelzett ára $0.002518 . Ez az előrejelzés 5% -os éves növekedési bemenet felhasználásával származik, hogy megbecsülje, hol állhat a token értéke egy hónap múlva.

Aktuális KnockOut Games árstatisztikák
A legfrissebb GG ár --. A(z) 0.00% 24 órás változása, -- 24 órás kereskedési volumennel. Továbbá a(z) GG 1.00B keringésben lévő tokenszámmal és $ 2.42M teljes piaci kapitalizációval rendelkezik.

KnockOut Games Korábbi ár A(z) KnockOut Games élő áras oldalának legfrissebb adatai szerint a(z) KnockOut Games jelenlegi ára 0.002508USD. A(z) KnockOut Games (GG) forgalomban lévő kínálata 1.00B GG , így piaci kapitalizációja $2,419,717 . Időszak Változás(%) Változás(USD) Magas Alacsony 24 óra 5.99% $ 0.000141 $ 0.002543 $ 0.002240

7 nap -20.46% $ -0.000513 $ 0.003897 $ 0.002249

30 nap -35.84% $ -0.000899 $ 0.003897 $ 0.002249 24 órás teljesítmény Az elmúlt 24 órában a(z) KnockOut Games árfolyama $0.000141 értékben változott, ami 5.99% -os értékváltozást tükröz. 7 napos teljesítmény Az elmúlt 7 napban a(z) KnockOut Games legmagasabb kereskedési értéke $0.003897 , míg a legalacsonyabb $0.002249 volt. Az árváltozás mértéke -20.46% volt. Ez a közelmúltbeli tendencia a(z) GG további mozgásának lehetőségét jelzi a piacon. 30 napos teljesítmény Az elmúlt hónapban a(z) KnockOut Games -35.84% -os változást tapasztalt, ami körülbelül $-0.000899 értéket tükröz. Ez azt jelzi, hogy a(z) GG esetében további árváltozások történhetnek a közeljövőben.

Hogyan működik a(z) KnockOut Games (GG) árelőrejelzési modul? A(z) KnockOut Games árelőrejelzési modul egy felhasználóbarát eszköz, amelyet arra terveztek, hogy segítsen megbecsülni a(z) GG lehetséges jövőbeli árát a saját növekedési feltételezéseid alapján. Akár tapasztalt kereskedő, akár kíváncsi befektető vagy, ez a modul egyszerű és interaktív módot kínál a token jövőbeli értékének előrejelzésére. 1. Oszd meg a növekedési előrejelzésedet Kezdd a kívánt növekedési százalék megadásával, amely a piaci kilátásoktól függően lehet pozitív vagy negatív. Ez tükrözheti a(z) KnockOut Games következő évére, öt évére vagy akár évtizedeire vonatkozó elvárásaidat. 2. Számítsd ki a jövőbeli árat Miután megadtad a növekedési rátát, kattintson a „Számítás” gombra. A modul azonnal kiszámítja a(z) GG tervezett jövőbeli árát, így jól láthatóvá válik, hogy az előrejelzésed hogyan befolyásolja a token értékét az idő múlásával. 3. Ismerj meg különböző forgatókönyveket Különböző növekedési rátákkal kísérletezhetsz, hogy lásd, hogyan befolyásolhatják a különböző piaci feltételek a(z) KnockOut Games árát. Ez a rugalmasság lehetővé teszi, hogy optimista és konzervatív előrejelzéseket is elemezz, így segítve a megalapozottabb döntések meghozatalát. 4. Felhasználói vélemények és közösségi betekintés A modul integrálja a felhasználói véleményadatokat is, így összehasonlíthatod az előrejelzéseidet más felhasználók előrejelzéseivel. Ez a kollektív hozzájárulás értékes betekintést nyújt abba, hogy a közösség hogyan látja a(z) GG jövőjét. Technikai mutatók az árelőrejelzéshez Az előrejelzés pontosságának növelése érdekében a modul számos technikai mutatót és piaci adatot használ fel. Ezek közé a következők tartoznak: Exponenciális mozgóátlagok (EMA): Segít nyomon követni a token ártrendjének alakulását azáltal, hogy kisimítja az ingadozásokat, és betekintést nyújt a lehetséges trendfordulókba. Bollinger-szalagok: A piaci volatilitás mérése és a potenciális túlvásárolt vagy túleladott állapotok azonosítása. Relatív erősséget jelző index (RSI): Értékeli a(z) GG lendületét, hogy meghatározza, hogy bika vagy medve fázisban van-e. Mozgóátlag-konvergencia/-divergencia (MACD): Értékeli az ármozgások erősségét és irányát a potenciális belépési és kilépési pontok azonosítása érdekében. Ezeket a mutatókat valós idejű piaci adatokkal kombinálva a modul dinamikus árelőrejelzést biztosít, és segít mélyebb betekintést nyerni a(z) KnockOut Games jövőbeli potenciáljaiba.

Miért fontos a(z) GG árelőrejelzés?

GG Az árelőrejelzések több okból is alapvető fontosságúak, és a befektetők különféle célokból vesznek részt ezekben:

Befektetési stratégia kidolgozása: Az előrejelzések segítenek a befektetőknek a stratégiák kialakításában. A jövőbeli árak becslésével eldöntheted, hogy mikor veszed meg, adod el vagy tartod meg a kriptovalutát.

Kockázatértékelés: A lehetséges ármozgások megértése lehetővé teszi a befektetők számára, hogy felmérjék az adott kriptovaluta-eszközhöz kapcsolódó kockázatot. Ez alapvető fontosságú az esetleges veszteségek kezeléséhez és mérsékléséhez.

Piacelemzés: Az előrejelzések gyakran magukban foglalják a piaci trendek, hírek és előzmények elemzését. Ez az átfogó elemzés segít a befektetőknek megérteni a piaci dinamikát és az árváltozásokat befolyásoló tényezőket.

Portfóliódiverzifikáció: Azzal, hogy megjósolják, mely kriptovaluták teljesíthetnek jól, a befektetők ennek megfelelően diverzifikálhatják portfóliójukat, megosztva a kockázatot a különböző eszközök között.

Hosszú távú tervezés: A hosszú távú nyereséget kereső befektetők az előrejelzésekre hagyatkoznak, hogy azonosítsák a jövőbeni növekedési potenciállal rendelkező kriptovalutákat.

Pszichológiai felkészültség: A lehetséges árforgatókönyvek ismerete felkészíti a befektetőket érzelmileg és pénzügyileg a piaci ingadozásra.

Közösségi elköteleződés: A kriptovaluta árelőrejelzések gyakran vitákat váltanak ki a befektetői közösségen belül, ami szélesebb körű megértéshez és kollektív bölcsességhez vezet a piaci trendekkel kapcsolatban.

