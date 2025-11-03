Kled AI (KLED) árelőrejelzés (USD)

A(z) Kled AI árelőrejelzései 2026-ra, 2027-re, 2028-ra, 2030-ra és azt követően. Találd ki, hogy mekkora növekedést fog elérni a(z) KLED a következő 5 vagy több évben. Azonnali előrejelzés a jövőbeli árforgatókönyvekről a piaci trendek és a hangulat alapján.

Adj meg egy számot -100 és 1,000 között, hogy megjósold a(z) Kled AI árát
%

*Figyelem: Minden árelőrejelzés a felhasználók által megadott adatokon alapul.

Kled AI árfolyam előrejelzés
Utolsó frissítés: 2025-11-03 18:47:11 (UTC+8)

Kled AI árelőrejelzése 2025-2050 USD

Kled AI (KLED) árelőrejelzés 2025-ben (idén)

Az előrejelzésed alapján a(z) Kled AI ekkora potenciális növekedést érhet el: 0.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2025-ben: $ 0.029356.

Kled AI (KLED) árelőrejelzés 2026-ban (jövőre)

Az előrejelzésed alapján a(z) Kled AI ekkora potenciális növekedést érhet el: 5.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2026-ban: $ 0.030824.

Kled AI (KLED) árelőrejelzés 2027-ben (2 év múlva)

Az árelőrejelzési modul szerint a(z) KLED 2027-re jelzett ára $ 0.032365 10.25% növekedési aránnyal.

Kled AI (KLED) árelőrejelzés 2028-ban (3 év múlva)

Az árelőrejelzési modul szerint a(z) KLED 2028-ra jelzett ára $ 0.033983 15.76% növekedési aránnyal.

Kled AI (KLED) árelőrejelzés 2029-ben (4 év múlva)

A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) KLED 2029-es célára $ 0.035682 21.55% növekedési aránnyal.

Kled AI (KLED) árelőrejelzés 2030-ban (5 év múlva)

A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) KLED 2030-as célára $ 0.037466 27.63% növekedési aránnyal.

Kled AI (KLED) árelőrejelzés 2040-ben (15 év múlva)

A(z) Kled AI ára 2040-re 107.89% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0.061029.

Kled AI (KLED) árelőrejelzés 2050-ben (25 év múlva)

A(z) Kled AI ára 2050-re 238.64% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0.099410.

Év
Ár
Növekedés
  • 2025
    $ 0.029356
    0.00%
  • 2026
    $ 0.030824
    5.00%
  • 2027
    $ 0.032365
    10.25%
  • 2028
    $ 0.033983
    15.76%
  • 2029
    $ 0.035682
    21.55%
  • 2030
    $ 0.037466
    27.63%
  • 2031
    $ 0.039340
    34.01%
  • 2032
    $ 0.041307
    40.71%
Év
Ár
Növekedés
  • 2033
    $ 0.043372
    47.75%
  • 2034
    $ 0.045541
    55.13%
  • 2035
    $ 0.047818
    62.89%
  • 2036
    $ 0.050209
    71.03%
  • 2037
    $ 0.052719
    79.59%
  • 2038
    $ 0.055355
    88.56%
  • 2039
    $ 0.058123
    97.99%
  • 2040
    $ 0.061029
    107.89%
A(z) Kled AI rövid távú árelőrejelzése ma, holnap, ezen a héten és 30 napon belül

Dátum
Árelőrejelzés
Növekedés
  • November 3, 2025(Ma)
    $ 0.029356
    0.00%
  • November 4, 2025(Holnap)
    $ 0.029360
    0.01%
  • November 10, 2025(E hét)
    $ 0.029384
    0.10%
  • December 3, 2025(30 nap)
    $ 0.029476
    0.41%
Kled AI (KLED) árelőrejelzése ma

A(z) KLED előre jelzett ára November 3, 2025(Ma) napján $0.029356. Ez az előrejelzés a megadott növekedési százalék kiszámított eredményét tükrözi, így a felhasználók egy pillanatképet kapnak a mai napra vonatkozó lehetséges ármozgásról.

Kled AI (KLED) árelőrejelzése holnap

November 4, 2025(Holnap) napjáig a(z) KLED árelőrejelzése 5%-os éves növekedési inputot számolva $0.029360. Ezek az eredmények a választott paraméterek alapján becsült kilátásokat nyújtanak a token értékére vonatkozóan.

Kled AI (KLED) árelőrejelzés ezen a héten

November 10, 2025(E hét) napjáig a(z) KLED árelőrejelzése 5%-os éves növekedési aránnyal számolva $0.029384. Ez a heti előrejelzés ugyanezen növekedési százalék alapján kerül kiszámításra, hogy képet adjon az elkövetkező napok lehetséges ártrendjéről.

Kled AI (KLED) 30 napos árelőrejelzés

Ha 30 napra előre tekintünk, a(z) KLED előrejelzett ára $0.029476. Ez az előrejelzés 5%-os éves növekedési bemenet felhasználásával származik, hogy megbecsülje, hol állhat a token értéke egy hónap múlva.

Aktuális Kled AI árstatisztikák

--

$ 29.35M
$ 29.35M$ 29.35M

999.81M
999.81M 999.81M

A legfrissebb KLED ár. A(z) 24 órás változása, 24 órás kereskedési volumennel.
Továbbá a(z) KLED 999.81M keringésben lévő tokenszámmal és $ 29.35M teljes piaci kapitalizációval rendelkezik.

Kled AI Korábbi ár

A(z) Kled AI élő áras oldalának legfrissebb adatai szerint a(z) Kled AI jelenlegi ára 0.029356USD. A(z) Kled AI (KLED) forgalomban lévő kínálata 999.81M KLED, így piaci kapitalizációja $29,350,772.

Időszak
Változás(%)
Változás(USD)
Magas
Alacsony
  • 24 óra
    -20.70%
    $ -0.007666
    $ 0.037303
    $ 0.028387
  • 7 nap
    -30.93%
    $ -0.009082
    $ 0.051734
    $ 0.028762
  • 30 nap
    -32.89%
    $ -0.009658
    $ 0.051734
    $ 0.028762
24 órás teljesítmény

Az elmúlt 24 órában a(z) Kled AI árfolyama $-0.007666 értékben változott, ami -20.70%-os értékváltozást tükröz.

7 napos teljesítmény

Az elmúlt 7 napban a(z) Kled AI legmagasabb kereskedési értéke $0.051734, míg a legalacsonyabb $0.028762 volt. Az árváltozás mértéke -30.93% volt. Ez a közelmúltbeli tendencia a(z) KLED további mozgásának lehetőségét jelzi a piacon.

30 napos teljesítmény

Az elmúlt hónapban a(z) Kled AI -32.89%-os változást tapasztalt, ami körülbelül $-0.009658 értéket tükröz. Ez azt jelzi, hogy a(z) KLED esetében további árváltozások történhetnek a közeljövőben.

Hogyan működik a(z) Kled AI (KLED) árelőrejelzési modul?

A(z) Kled AI árelőrejelzési modul egy felhasználóbarát eszköz, amelyet arra terveztek, hogy segítsen megbecsülni a(z) KLED lehetséges jövőbeli árát a saját növekedési feltételezéseid alapján. Akár tapasztalt kereskedő, akár kíváncsi befektető vagy, ez a modul egyszerű és interaktív módot kínál a token jövőbeli értékének előrejelzésére.

1. Oszd meg a növekedési előrejelzésedet

Kezdd a kívánt növekedési százalék megadásával, amely a piaci kilátásoktól függően lehet pozitív vagy negatív. Ez tükrözheti a(z) Kled AI következő évére, öt évére vagy akár évtizedeire vonatkozó elvárásaidat.

2. Számítsd ki a jövőbeli árat

Miután megadtad a növekedési rátát, kattintson a „Számítás” gombra. A modul azonnal kiszámítja a(z) KLED tervezett jövőbeli árát, így jól láthatóvá válik, hogy az előrejelzésed hogyan befolyásolja a token értékét az idő múlásával.

3. Ismerj meg különböző forgatókönyveket

Különböző növekedési rátákkal kísérletezhetsz, hogy lásd, hogyan befolyásolhatják a különböző piaci feltételek a(z) Kled AI árát. Ez a rugalmasság lehetővé teszi, hogy optimista és konzervatív előrejelzéseket is elemezz, így segítve a megalapozottabb döntések meghozatalát.

4. Felhasználói vélemények és közösségi betekintés

A modul integrálja a felhasználói véleményadatokat is, így összehasonlíthatod az előrejelzéseidet más felhasználók előrejelzéseivel. Ez a kollektív hozzájárulás értékes betekintést nyújt abba, hogy a közösség hogyan látja a(z) KLED jövőjét.

Technikai mutatók az árelőrejelzéshez

Az előrejelzés pontosságának növelése érdekében a modul számos technikai mutatót és piaci adatot használ fel. Ezek közé a következők tartoznak:

Exponenciális mozgóátlagok (EMA): Segít nyomon követni a token ártrendjének alakulását azáltal, hogy kisimítja az ingadozásokat, és betekintést nyújt a lehetséges trendfordulókba.

Bollinger-szalagok: A piaci volatilitás mérése és a potenciális túlvásárolt vagy túleladott állapotok azonosítása.

Relatív erősséget jelző index (RSI): Értékeli a(z) KLED lendületét, hogy meghatározza, hogy bika vagy medve fázisban van-e.

Mozgóátlag-konvergencia/-divergencia (MACD): Értékeli az ármozgások erősségét és irányát a potenciális belépési és kilépési pontok azonosítása érdekében. Ezeket a mutatókat valós idejű piaci adatokkal kombinálva a modul dinamikus árelőrejelzést biztosít, és segít mélyebb betekintést nyerni a(z) Kled AI jövőbeli potenciáljaiba.

Miért fontos a(z) KLED árelőrejelzés?

KLED Az árelőrejelzések több okból is alapvető fontosságúak, és a befektetők különféle célokból vesznek részt ezekben:

Befektetési stratégia kidolgozása: Az előrejelzések segítenek a befektetőknek a stratégiák kialakításában. A jövőbeli árak becslésével eldöntheted, hogy mikor veszed meg, adod el vagy tartod meg a kriptovalutát.

Kockázatértékelés: A lehetséges ármozgások megértése lehetővé teszi a befektetők számára, hogy felmérjék az adott kriptovaluta-eszközhöz kapcsolódó kockázatot. Ez alapvető fontosságú az esetleges veszteségek kezeléséhez és mérsékléséhez.

Piacelemzés: Az előrejelzések gyakran magukban foglalják a piaci trendek, hírek és előzmények elemzését. Ez az átfogó elemzés segít a befektetőknek megérteni a piaci dinamikát és az árváltozásokat befolyásoló tényezőket.

Portfóliódiverzifikáció: Azzal, hogy megjósolják, mely kriptovaluták teljesíthetnek jól, a befektetők ennek megfelelően diverzifikálhatják portfóliójukat, megosztva a kockázatot a különböző eszközök között.

Hosszú távú tervezés: A hosszú távú nyereséget kereső befektetők az előrejelzésekre hagyatkoznak, hogy azonosítsák a jövőbeni növekedési potenciállal rendelkező kriptovalutákat.

Pszichológiai felkészültség: A lehetséges árforgatókönyvek ismerete felkészíti a befektetőket érzelmileg és pénzügyileg a piaci ingadozásra.

Közösségi elköteleződés: A kriptovaluta árelőrejelzések gyakran vitákat váltanak ki a befektetői közösségen belül, ami szélesebb körű megértéshez és kollektív bölcsességhez vezet a piaci trendekkel kapcsolatban.

Gyakran ismételt kérdések (GYIK):

Érdemes most befektetni a következőbe: KLED?
Az előrejelzéseid szerint a(z) KLED -- árat érhet el ekkorra: undefined, így megfontolásra érdemes token.
Mi a(z) KLED árelőrejelzése a következő hónapra?
A(z) Kled AI (KLED) árelőrejelzési eszköz szerint az előrejelzett KLED ár -- összeget érhet el ekkor: undefined.
Mennyibe fog kerülni 1 KLED 2026-ban?
1 Kled AI (KLED) ára ma --. A fenti előrejelzési modul szerint a(z) KLED 0.00%-kal fog nőni, és a következőt érheti el 2026-ban: --.
Mi a(z) KLED előre jelzett ára 2027-ben?
A(z) Kled AI (KLED) 0.00% éves növekedést érhet el, így -- árat érhet el 1 KLED 2027-ig.
Mi a(z) KLED becsült árcélja 2028-ban?
Az árelőrejelzésed szerint a(z) Kled AI (KLED) 0.00% növekedést fog elérni, -- becsült árcéllal 2028-ban.
Mi a(z) KLED becsült árcélja 2029-ben?
Az árelőrejelzésed szerint a(z) Kled AI (KLED) 0.00% növekedést fog elérni, -- becsült árcéllal 2029-ben.
Mennyibe fog kerülni 1 KLED 2030-ban?
1 Kled AI (KLED) ára ma --. A fenti előrejelzési modul szerint a(z) KLED 0.00%-kal fog nőni, és a következőt érheti el 2030-ban: --.
Mi a(z) KLED árelőrejelzése 2040-re?
A(z) Kled AI (KLED) 0.00% éves növekedést érhet el, így -- árat érhet el 1 KLED 2040-ig.
Jogi nyilatkozat

A kriptográfiai ár-előrejelzési oldalainkon közzétett tartalom a MEXC-felhasználóktól és/vagy más harmadik féltől származó információkon és visszajelzéseken alapul. „Ahogy van” alapon, kizárólag tájékoztatási és szemléltetési célokat szolgál, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. Fontos megjegyezni, hogy a bemutatott árelőrejelzések nem biztos, hogy pontosak, és nem lehet ezeket ekként kezelni. A jövőbeli árak jelentősen eltérhetnek a bemutatott előrejelzésektől, ezért nem szabad rájuk hagyatkozni a befektetési döntéseknél.

Továbbá, ez a tartalom nem értelmezhető pénzügyi tanácsként, és nem is arra irányul, hogy egy adott termék vagy szolgáltatás megvételét javasolja. A MEXC semmilyen módon nem vállal felelősséget veled szemben semmilyen veszteségért, melyet a kriptovaluta árelőrejelzési oldalainkon közzétett tartalom hivatkozása, használata és/vagy arra való támaszkodása eredményezhet. Fontos tudni, hogy a digitális eszközök ára magas piaci kockázatnak és áringadozásnak van kitéve. A befektetés értéke csökkenhet és nőhet is, és nincs garancia arra, hogy visszakapd az eredetileg befektetett összeget. Végső soron kizárólag Te felelsz a befektetési döntésekért, és a MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. Ne feledd, hogy a múltbeli hozam nem megbízható előrejelzője a jövőbeli hozamnak. Csak olyan termékekbe fektess be, melyeket ismersz, és megérted a kapcsolódó kockázatokat. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetési döntés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval.