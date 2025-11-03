Karum (KARUM) árelőrejelzés (USD)

A(z) Karum árelőrejelzései 2026-ra, 2027-re, 2028-ra, 2030-ra és azt követően. Találd ki, hogy mekkora növekedést fog elérni a(z) KARUM a következő 5 vagy több évben. Azonnali előrejelzés a jövőbeli árforgatókönyvekről a piaci trendek és a hangulat alapján.

Adj meg egy számot -100 és 1,000 között, hogy megjósold a(z) Karum árát
%

*Figyelem: Minden árelőrejelzés a felhasználók által megadott adatokon alapul.

Karum árfolyam előrejelzés
Utolsó frissítés: 2025-11-03 19:49:38 (UTC+8)

Karum árelőrejelzése 2025-2050 USD

Karum (KARUM) árelőrejelzés 2025-ben (idén)

Az előrejelzésed alapján a(z) Karum ekkora potenciális növekedést érhet el: 0.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2025-ben: $ 0.101093.

Karum (KARUM) árelőrejelzés 2026-ban (jövőre)

Az előrejelzésed alapján a(z) Karum ekkora potenciális növekedést érhet el: 5.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2026-ban: $ 0.106147.

Karum (KARUM) árelőrejelzés 2027-ben (2 év múlva)

Az árelőrejelzési modul szerint a(z) KARUM 2027-re jelzett ára $ 0.111455 10.25% növekedési aránnyal.

Karum (KARUM) árelőrejelzés 2028-ban (3 év múlva)

Az árelőrejelzési modul szerint a(z) KARUM 2028-ra jelzett ára $ 0.117027 15.76% növekedési aránnyal.

Karum (KARUM) árelőrejelzés 2029-ben (4 év múlva)

A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) KARUM 2029-es célára $ 0.122879 21.55% növekedési aránnyal.

Karum (KARUM) árelőrejelzés 2030-ban (5 év múlva)

A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) KARUM 2030-as célára $ 0.129023 27.63% növekedési aránnyal.

Karum (KARUM) árelőrejelzés 2040-ben (15 év múlva)

A(z) Karum ára 2040-re 107.89% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0.210165.

Karum (KARUM) árelőrejelzés 2050-ben (25 év múlva)

A(z) Karum ára 2050-re 238.64% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0.342336.

Év
Ár
Növekedés
  • 2025
    $ 0.101093
    0.00%
  • 2026
    $ 0.106147
    5.00%
  • 2027
    $ 0.111455
    10.25%
  • 2028
    $ 0.117027
    15.76%
  • 2029
    $ 0.122879
    21.55%
  • 2030
    $ 0.129023
    27.63%
  • 2031
    $ 0.135474
    34.01%
  • 2032
    $ 0.142248
    40.71%
  • 2033
    $ 0.149360
    47.75%
  • 2034
    $ 0.156828
    55.13%
  • 2035
    $ 0.164669
    62.89%
  • 2036
    $ 0.172903
    71.03%
  • 2037
    $ 0.181548
    79.59%
  • 2038
    $ 0.190625
    88.56%
  • 2039
    $ 0.200157
    97.99%
  • 2040
    $ 0.210165
    107.89%
A(z) Karum rövid távú árelőrejelzése ma, holnap, ezen a héten és 30 napon belül

Dátum
Árelőrejelzés
Növekedés
  • November 3, 2025(Ma)
    $ 0.101093
    0.00%
  • November 4, 2025(Holnap)
    $ 0.101106
    0.01%
  • November 10, 2025(E hét)
    $ 0.101189
    0.10%
  • December 3, 2025(30 nap)
    $ 0.101508
    0.41%
Karum (KARUM) árelőrejelzése ma

A(z) KARUM előre jelzett ára November 3, 2025(Ma) napján $0.101093. Ez az előrejelzés a megadott növekedési százalék kiszámított eredményét tükrözi, így a felhasználók egy pillanatképet kapnak a mai napra vonatkozó lehetséges ármozgásról.

Karum (KARUM) árelőrejelzése holnap

November 4, 2025(Holnap) napjáig a(z) KARUM árelőrejelzése 5%-os éves növekedési inputot számolva $0.101106. Ezek az eredmények a választott paraméterek alapján becsült kilátásokat nyújtanak a token értékére vonatkozóan.

Karum (KARUM) árelőrejelzés ezen a héten

November 10, 2025(E hét) napjáig a(z) KARUM árelőrejelzése 5%-os éves növekedési aránnyal számolva $0.101189. Ez a heti előrejelzés ugyanezen növekedési százalék alapján kerül kiszámításra, hogy képet adjon az elkövetkező napok lehetséges ártrendjéről.

Karum (KARUM) 30 napos árelőrejelzés

Ha 30 napra előre tekintünk, a(z) KARUM előrejelzett ára $0.101508. Ez az előrejelzés 5%-os éves növekedési bemenet felhasználásával származik, hogy megbecsülje, hol állhat a token értéke egy hónap múlva.

Aktuális Karum árstatisztikák

$ 1.50M
$ 1.50M$ 1.50M

14.70M
14.70M 14.70M

A legfrissebb KARUM ár --. A(z) 0.00% 24 órás változása, -- 24 órás kereskedési volumennel.
Továbbá a(z) KARUM 14.70M keringésben lévő tokenszámmal és $ 1.50M teljes piaci kapitalizációval rendelkezik.

Karum Korábbi ár

A(z) Karum élő áras oldalának legfrissebb adatai szerint a(z) Karum jelenlegi ára 0.101093USD. A(z) Karum (KARUM) forgalomban lévő kínálata 14.70M KARUM, így piaci kapitalizációja $1,495,343.

Időszak
Változás(%)
Változás(USD)
Magas
Alacsony
  • 24 óra
    -24.20%
    $ -0.032278
    $ 0.138449
    $ 0.097392
  • 7 nap
    -38.62%
    $ -0.039050
    $ 0.187772
    $ 0.069659
  • 30 nap
    36.34%
    $ 0.036735
    $ 0.187772
    $ 0.069659
24 órás teljesítmény

Az elmúlt 24 órában a(z) Karum árfolyama $-0.032278 értékben változott, ami -24.20%-os értékváltozást tükröz.

7 napos teljesítmény

Az elmúlt 7 napban a(z) Karum legmagasabb kereskedési értéke $0.187772, míg a legalacsonyabb $0.069659 volt. Az árváltozás mértéke -38.62% volt. Ez a közelmúltbeli tendencia a(z) KARUM további mozgásának lehetőségét jelzi a piacon.

30 napos teljesítmény

Az elmúlt hónapban a(z) Karum 36.34%-os változást tapasztalt, ami körülbelül $0.036735 értéket tükröz. Ez azt jelzi, hogy a(z) KARUM esetében további árváltozások történhetnek a közeljövőben.

Hogyan működik a(z) Karum (KARUM) árelőrejelzési modul?

A(z) Karum árelőrejelzési modul egy felhasználóbarát eszköz, amelyet arra terveztek, hogy segítsen megbecsülni a(z) KARUM lehetséges jövőbeli árát a saját növekedési feltételezéseid alapján. Akár tapasztalt kereskedő, akár kíváncsi befektető vagy, ez a modul egyszerű és interaktív módot kínál a token jövőbeli értékének előrejelzésére.

1. Oszd meg a növekedési előrejelzésedet

Kezdd a kívánt növekedési százalék megadásával, amely a piaci kilátásoktól függően lehet pozitív vagy negatív. Ez tükrözheti a(z) Karum következő évére, öt évére vagy akár évtizedeire vonatkozó elvárásaidat.

2. Számítsd ki a jövőbeli árat

Miután megadtad a növekedési rátát, kattintson a „Számítás” gombra. A modul azonnal kiszámítja a(z) KARUM tervezett jövőbeli árát, így jól láthatóvá válik, hogy az előrejelzésed hogyan befolyásolja a token értékét az idő múlásával.

3. Ismerj meg különböző forgatókönyveket

Különböző növekedési rátákkal kísérletezhetsz, hogy lásd, hogyan befolyásolhatják a különböző piaci feltételek a(z) Karum árát. Ez a rugalmasság lehetővé teszi, hogy optimista és konzervatív előrejelzéseket is elemezz, így segítve a megalapozottabb döntések meghozatalát.

4. Felhasználói vélemények és közösségi betekintés

A modul integrálja a felhasználói véleményadatokat is, így összehasonlíthatod az előrejelzéseidet más felhasználók előrejelzéseivel. Ez a kollektív hozzájárulás értékes betekintést nyújt abba, hogy a közösség hogyan látja a(z) KARUM jövőjét.

Technikai mutatók az árelőrejelzéshez

Az előrejelzés pontosságának növelése érdekében a modul számos technikai mutatót és piaci adatot használ fel. Ezek közé a következők tartoznak:

Exponenciális mozgóátlagok (EMA): Segít nyomon követni a token ártrendjének alakulását azáltal, hogy kisimítja az ingadozásokat, és betekintést nyújt a lehetséges trendfordulókba.

Bollinger-szalagok: A piaci volatilitás mérése és a potenciális túlvásárolt vagy túleladott állapotok azonosítása.

Relatív erősséget jelző index (RSI): Értékeli a(z) KARUM lendületét, hogy meghatározza, hogy bika vagy medve fázisban van-e.

Mozgóátlag-konvergencia/-divergencia (MACD): Értékeli az ármozgások erősségét és irányát a potenciális belépési és kilépési pontok azonosítása érdekében. Ezeket a mutatókat valós idejű piaci adatokkal kombinálva a modul dinamikus árelőrejelzést biztosít, és segít mélyebb betekintést nyerni a(z) Karum jövőbeli potenciáljaiba.

Miért fontos a(z) KARUM árelőrejelzés?

KARUM Az árelőrejelzések több okból is alapvető fontosságúak, és a befektetők különféle célokból vesznek részt ezekben:

Befektetési stratégia kidolgozása: Az előrejelzések segítenek a befektetőknek a stratégiák kialakításában. A jövőbeli árak becslésével eldöntheted, hogy mikor veszed meg, adod el vagy tartod meg a kriptovalutát.

Kockázatértékelés: A lehetséges ármozgások megértése lehetővé teszi a befektetők számára, hogy felmérjék az adott kriptovaluta-eszközhöz kapcsolódó kockázatot. Ez alapvető fontosságú az esetleges veszteségek kezeléséhez és mérsékléséhez.

Piacelemzés: Az előrejelzések gyakran magukban foglalják a piaci trendek, hírek és előzmények elemzését. Ez az átfogó elemzés segít a befektetőknek megérteni a piaci dinamikát és az árváltozásokat befolyásoló tényezőket.

Portfóliódiverzifikáció: Azzal, hogy megjósolják, mely kriptovaluták teljesíthetnek jól, a befektetők ennek megfelelően diverzifikálhatják portfóliójukat, megosztva a kockázatot a különböző eszközök között.

Hosszú távú tervezés: A hosszú távú nyereséget kereső befektetők az előrejelzésekre hagyatkoznak, hogy azonosítsák a jövőbeni növekedési potenciállal rendelkező kriptovalutákat.

Pszichológiai felkészültség: A lehetséges árforgatókönyvek ismerete felkészíti a befektetőket érzelmileg és pénzügyileg a piaci ingadozásra.

Közösségi elköteleződés: A kriptovaluta árelőrejelzések gyakran vitákat váltanak ki a befektetői közösségen belül, ami szélesebb körű megértéshez és kollektív bölcsességhez vezet a piaci trendekkel kapcsolatban.

Gyakran ismételt kérdések (GYIK):

Érdemes most befektetni a következőbe: KARUM?
Az előrejelzéseid szerint a(z) KARUM -- árat érhet el ekkorra: undefined, így megfontolásra érdemes token.
Mi a(z) KARUM árelőrejelzése a következő hónapra?
A(z) Karum (KARUM) árelőrejelzési eszköz szerint az előrejelzett KARUM ár -- összeget érhet el ekkor: undefined.
Mennyibe fog kerülni 1 KARUM 2026-ban?
1 Karum (KARUM) ára ma --. A fenti előrejelzési modul szerint a(z) KARUM 0.00%-kal fog nőni, és a következőt érheti el 2026-ban: --.
Mi a(z) KARUM előre jelzett ára 2027-ben?
A(z) Karum (KARUM) 0.00% éves növekedést érhet el, így -- árat érhet el 1 KARUM 2027-ig.
Mi a(z) KARUM becsült árcélja 2028-ban?
Az árelőrejelzésed szerint a(z) Karum (KARUM) 0.00% növekedést fog elérni, -- becsült árcéllal 2028-ban.
Mi a(z) KARUM becsült árcélja 2029-ben?
Az árelőrejelzésed szerint a(z) Karum (KARUM) 0.00% növekedést fog elérni, -- becsült árcéllal 2029-ben.
Mennyibe fog kerülni 1 KARUM 2030-ban?
1 Karum (KARUM) ára ma --. A fenti előrejelzési modul szerint a(z) KARUM 0.00%-kal fog nőni, és a következőt érheti el 2030-ban: --.
Mi a(z) KARUM árelőrejelzése 2040-re?
A(z) Karum (KARUM) 0.00% éves növekedést érhet el, így -- árat érhet el 1 KARUM 2040-ig.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 19:49:38 (UTC+8)

Jogi nyilatkozat

A kriptográfiai ár-előrejelzési oldalainkon közzétett tartalom a MEXC-felhasználóktól és/vagy más harmadik féltől származó információkon és visszajelzéseken alapul. „Ahogy van” alapon, kizárólag tájékoztatási és szemléltetési célokat szolgál, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. Fontos megjegyezni, hogy a bemutatott árelőrejelzések nem biztos, hogy pontosak, és nem lehet ezeket ekként kezelni. A jövőbeli árak jelentősen eltérhetnek a bemutatott előrejelzésektől, ezért nem szabad rájuk hagyatkozni a befektetési döntéseknél.

Továbbá, ez a tartalom nem értelmezhető pénzügyi tanácsként, és nem is arra irányul, hogy egy adott termék vagy szolgáltatás megvételét javasolja. A MEXC semmilyen módon nem vállal felelősséget veled szemben semmilyen veszteségért, melyet a kriptovaluta árelőrejelzési oldalainkon közzétett tartalom hivatkozása, használata és/vagy arra való támaszkodása eredményezhet. Fontos tudni, hogy a digitális eszközök ára magas piaci kockázatnak és áringadozásnak van kitéve. A befektetés értéke csökkenhet és nőhet is, és nincs garancia arra, hogy visszakapd az eredetileg befektetett összeget. Végső soron kizárólag Te felelsz a befektetési döntésekért, és a MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. Ne feledd, hogy a múltbeli hozam nem megbízható előrejelzője a jövőbeli hozamnak. Csak olyan termékekbe fektess be, melyeket ismersz, és megérted a kapcsolódó kockázatokat. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetési döntés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval.