JOKE (JOKE) árelőrejelzés 2025-ben (idén) Az előrejelzésed alapján a(z) JOKE ekkora potenciális növekedést érhet el: 0.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2025-ben: $ 0.008817. JOKE (JOKE) árelőrejelzés 2026-ban (jövőre) Az előrejelzésed alapján a(z) JOKE ekkora potenciális növekedést érhet el: 5.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2026-ban: $ 0.009258. JOKE (JOKE) árelőrejelzés 2027-ben (2 év múlva) Az árelőrejelzési modul szerint a(z) JOKE 2027-re jelzett ára $ 0.009721 10.25% növekedési aránnyal. JOKE (JOKE) árelőrejelzés 2028-ban (3 év múlva) Az árelőrejelzési modul szerint a(z) JOKE 2028-ra jelzett ára $ 0.010207 15.76% növekedési aránnyal. JOKE (JOKE) árelőrejelzés 2029-ben (4 év múlva) A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) JOKE 2029-es célára $ 0.010717 21.55% növekedési aránnyal. JOKE (JOKE) árelőrejelzés 2030-ban (5 év múlva) A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) JOKE 2030-as célára $ 0.011253 27.63% növekedési aránnyal. JOKE (JOKE) árelőrejelzés 2040-ben (15 év múlva) A(z) JOKE ára 2040-re 107.89% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0.018331. JOKE (JOKE) árelőrejelzés 2050-ben (25 év múlva) A(z) JOKE ára 2050-re 238.64% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0.029859.

2026 $ 0.009258 5.00%

2027 $ 0.009721 10.25%

2028 $ 0.010207 15.76%

2029 $ 0.010717 21.55%

2030 $ 0.011253 27.63%

2031 $ 0.011816 34.01%

Év Ár Növekedés 2033 $ 0.013027 47.75%

2034 $ 0.013678 55.13%

2035 $ 0.014362 62.89%

2036 $ 0.015081 71.03%

2037 $ 0.015835 79.59%

2038 $ 0.016626 88.56%

2039 $ 0.017458 97.99%

Továbbiak megjelenítése A(z) JOKE rövid távú árelőrejelzése ma, holnap, ezen a héten és 30 napon belül Dátum Árelőrejelzés Növekedés November 3, 2025(Ma) $ 0.008817 0.00%

November 4, 2025(Holnap) $ 0.008818 0.01%

November 10, 2025(E hét) $ 0.008826 0.10%

December 3, 2025(30 nap) $ 0.008853 0.41% JOKE (JOKE) árelőrejelzése ma A(z) JOKE előre jelzett ára November 3, 2025(Ma) napján $0.008817 . Ez az előrejelzés a megadott növekedési százalék kiszámított eredményét tükrözi, így a felhasználók egy pillanatképet kapnak a mai napra vonatkozó lehetséges ármozgásról. JOKE (JOKE) árelőrejelzése holnap November 4, 2025(Holnap) napjáig a(z) JOKE árelőrejelzése 5% -os éves növekedési inputot számolva $0.008818 . Ezek az eredmények a választott paraméterek alapján becsült kilátásokat nyújtanak a token értékére vonatkozóan. JOKE (JOKE) árelőrejelzés ezen a héten November 10, 2025(E hét) napjáig a(z) JOKE árelőrejelzése 5% -os éves növekedési aránnyal számolva $0.008826 . Ez a heti előrejelzés ugyanezen növekedési százalék alapján kerül kiszámításra, hogy képet adjon az elkövetkező napok lehetséges ártrendjéről. JOKE (JOKE) 30 napos árelőrejelzés Ha 30 napra előre tekintünk, a(z) JOKE előrejelzett ára $0.008853 . Ez az előrejelzés 5% -os éves növekedési bemenet felhasználásával származik, hogy megbecsülje, hol állhat a token értéke egy hónap múlva.

Aktuális JOKE árstatisztikák Jelenlegi ár ---- -- Árváltozás (24 óra) -- Piaci plafon $ 4.41M$ 4.41M $ 4.41M Forgalomban lévő készlet 500.00M 500.00M 500.00M Volumen (24H) ---- -- Volumen (24H) -- A legfrissebb JOKE ár --. A(z) 0.00% 24 órás változása, -- 24 órás kereskedési volumennel. Továbbá a(z) JOKE 500.00M keringésben lévő tokenszámmal és $ 4.41M teljes piaci kapitalizációval rendelkezik. Élő JOKE ár megtekintése

JOKE Korábbi ár A(z) JOKE élő áras oldalának legfrissebb adatai szerint a(z) JOKE jelenlegi ára 0.008817USD. A(z) JOKE (JOKE) forgalomban lévő kínálata 500.00M JOKE , így piaci kapitalizációja $4,408,789 . Időszak Változás(%) Változás(USD) Magas Alacsony 24 óra 0.00% $ 0 $ 0 $ 0

7 nap 0.00% $ 0 $ 0.010178 $ 0.010178

30 nap -16.64% $ -0.001467 $ 0.010178 $ 0.010178 24 órás teljesítmény Az elmúlt 24 órában a(z) JOKE árfolyama $0 értékben változott, ami 0.00% -os értékváltozást tükröz. 7 napos teljesítmény Az elmúlt 7 napban a(z) JOKE legmagasabb kereskedési értéke $0.010178 , míg a legalacsonyabb $0.010178 volt. Az árváltozás mértéke 0.00% volt. Ez a közelmúltbeli tendencia a(z) JOKE további mozgásának lehetőségét jelzi a piacon. 30 napos teljesítmény Az elmúlt hónapban a(z) JOKE -16.64% -os változást tapasztalt, ami körülbelül $-0.001467 értéket tükröz. Ez azt jelzi, hogy a(z) JOKE esetében további árváltozások történhetnek a közeljövőben.

Hogyan működik a(z) JOKE (JOKE) árelőrejelzési modul? A(z) JOKE árelőrejelzési modul egy felhasználóbarát eszköz, amelyet arra terveztek, hogy segítsen megbecsülni a(z) JOKE lehetséges jövőbeli árát a saját növekedési feltételezéseid alapján. Akár tapasztalt kereskedő, akár kíváncsi befektető vagy, ez a modul egyszerű és interaktív módot kínál a token jövőbeli értékének előrejelzésére. 1. Oszd meg a növekedési előrejelzésedet Kezdd a kívánt növekedési százalék megadásával, amely a piaci kilátásoktól függően lehet pozitív vagy negatív. Ez tükrözheti a(z) JOKE következő évére, öt évére vagy akár évtizedeire vonatkozó elvárásaidat. 2. Számítsd ki a jövőbeli árat Miután megadtad a növekedési rátát, kattintson a „Számítás” gombra. A modul azonnal kiszámítja a(z) JOKE tervezett jövőbeli árát, így jól láthatóvá válik, hogy az előrejelzésed hogyan befolyásolja a token értékét az idő múlásával. 3. Ismerj meg különböző forgatókönyveket Különböző növekedési rátákkal kísérletezhetsz, hogy lásd, hogyan befolyásolhatják a különböző piaci feltételek a(z) JOKE árát. Ez a rugalmasság lehetővé teszi, hogy optimista és konzervatív előrejelzéseket is elemezz, így segítve a megalapozottabb döntések meghozatalát. 4. Felhasználói vélemények és közösségi betekintés A modul integrálja a felhasználói véleményadatokat is, így összehasonlíthatod az előrejelzéseidet más felhasználók előrejelzéseivel. Ez a kollektív hozzájárulás értékes betekintést nyújt abba, hogy a közösség hogyan látja a(z) JOKE jövőjét. Technikai mutatók az árelőrejelzéshez Az előrejelzés pontosságának növelése érdekében a modul számos technikai mutatót és piaci adatot használ fel. Ezek közé a következők tartoznak: Exponenciális mozgóátlagok (EMA): Segít nyomon követni a token ártrendjének alakulását azáltal, hogy kisimítja az ingadozásokat, és betekintést nyújt a lehetséges trendfordulókba. Bollinger-szalagok: A piaci volatilitás mérése és a potenciális túlvásárolt vagy túleladott állapotok azonosítása. Relatív erősséget jelző index (RSI): Értékeli a(z) JOKE lendületét, hogy meghatározza, hogy bika vagy medve fázisban van-e. Mozgóátlag-konvergencia/-divergencia (MACD): Értékeli az ármozgások erősségét és irányát a potenciális belépési és kilépési pontok azonosítása érdekében. Ezeket a mutatókat valós idejű piaci adatokkal kombinálva a modul dinamikus árelőrejelzést biztosít, és segít mélyebb betekintést nyerni a(z) JOKE jövőbeli potenciáljaiba.

Miért fontos a(z) JOKE árelőrejelzés?

JOKE Az árelőrejelzések több okból is alapvető fontosságúak, és a befektetők különféle célokból vesznek részt ezekben:

Befektetési stratégia kidolgozása: Az előrejelzések segítenek a befektetőknek a stratégiák kialakításában. A jövőbeli árak becslésével eldöntheted, hogy mikor veszed meg, adod el vagy tartod meg a kriptovalutát.

Kockázatértékelés: A lehetséges ármozgások megértése lehetővé teszi a befektetők számára, hogy felmérjék az adott kriptovaluta-eszközhöz kapcsolódó kockázatot. Ez alapvető fontosságú az esetleges veszteségek kezeléséhez és mérsékléséhez.

Piacelemzés: Az előrejelzések gyakran magukban foglalják a piaci trendek, hírek és előzmények elemzését. Ez az átfogó elemzés segít a befektetőknek megérteni a piaci dinamikát és az árváltozásokat befolyásoló tényezőket.

Portfóliódiverzifikáció: Azzal, hogy megjósolják, mely kriptovaluták teljesíthetnek jól, a befektetők ennek megfelelően diverzifikálhatják portfóliójukat, megosztva a kockázatot a különböző eszközök között.

Hosszú távú tervezés: A hosszú távú nyereséget kereső befektetők az előrejelzésekre hagyatkoznak, hogy azonosítsák a jövőbeni növekedési potenciállal rendelkező kriptovalutákat.

Pszichológiai felkészültség: A lehetséges árforgatókönyvek ismerete felkészíti a befektetőket érzelmileg és pénzügyileg a piaci ingadozásra.

Közösségi elköteleződés: A kriptovaluta árelőrejelzések gyakran vitákat váltanak ki a befektetői közösségen belül, ami szélesebb körű megértéshez és kollektív bölcsességhez vezet a piaci trendekkel kapcsolatban.

Gyakran ismételt kérdések (GYIK): Érdemes most befektetni a következőbe: JOKE? Az előrejelzéseid szerint a(z) JOKE -- árat érhet el ekkorra: undefined , így megfontolásra érdemes token. Mi a(z) JOKE árelőrejelzése a következő hónapra? A(z) JOKE (JOKE) árelőrejelzési eszköz szerint az előrejelzett JOKE ár -- összeget érhet el ekkor: undefined . Mennyibe fog kerülni 1 JOKE 2026-ban? 1 JOKE (JOKE) ára ma -- . A fenti előrejelzési modul szerint a(z) JOKE 0.00% -kal fog nőni, és a következőt érheti el 2026-ban: -- . Mi a(z) JOKE előre jelzett ára 2027-ben? A(z) JOKE (JOKE) 0.00% éves növekedést érhet el, így -- árat érhet el 1 JOKE 2027-ig. Mi a(z) JOKE becsült árcélja 2028-ban? Az árelőrejelzésed szerint a(z) JOKE (JOKE) 0.00% növekedést fog elérni, -- becsült árcéllal 2028-ban. Mi a(z) JOKE becsült árcélja 2029-ben? Az árelőrejelzésed szerint a(z) JOKE (JOKE) 0.00% növekedést fog elérni, -- becsült árcéllal 2029-ben. Mennyibe fog kerülni 1 JOKE 2030-ban? 1 JOKE (JOKE) ára ma -- . A fenti előrejelzési modul szerint a(z) JOKE 0.00% -kal fog nőni, és a következőt érheti el 2030-ban: -- . Mi a(z) JOKE árelőrejelzése 2040-re? A(z) JOKE (JOKE) 0.00% éves növekedést érhet el, így -- árat érhet el 1 JOKE 2040-ig. Regisztráljon most