2026 $ 0.002153 5.00%

2027 $ 0.002261 10.25%

2028 $ 0.002374 15.76%

2029 $ 0.002493 21.55%

2030 $ 0.002618 27.63%

2031 $ 0.002748 34.01%

2032 $ 0.002886 40.71% Év Ár Növekedés 2033 $ 0.003030 47.75%

2034 $ 0.003182 55.13%

2035 $ 0.003341 62.89%

2036 $ 0.003508 71.03%

2037 $ 0.003683 79.59%

2038 $ 0.003867 88.56%

2039 $ 0.004061 97.99%

2040 $ 0.004264 107.89% Továbbiak megjelenítése A(z) Infinitar Governance Token rövid távú árelőrejelzése ma, holnap, ezen a héten és 30 napon belül Dátum Árelőrejelzés Növekedés November 3, 2025(Ma) $ 0.002051 0.00%

November 4, 2025(Holnap) $ 0.002051 0.01%

November 10, 2025(E hét) $ 0.002053 0.10%

December 3, 2025(30 nap) $ 0.002059 0.41% Infinitar Governance Token (IGT) árelőrejelzése ma A(z) IGT előre jelzett ára November 3, 2025(Ma) napján $0.002051 . Ez az előrejelzés a megadott növekedési százalék kiszámított eredményét tükrözi, így a felhasználók egy pillanatképet kapnak a mai napra vonatkozó lehetséges ármozgásról. Infinitar Governance Token (IGT) árelőrejelzése holnap November 4, 2025(Holnap) napjáig a(z) IGT árelőrejelzése 5% -os éves növekedési inputot számolva $0.002051 . Ezek az eredmények a választott paraméterek alapján becsült kilátásokat nyújtanak a token értékére vonatkozóan. Infinitar Governance Token (IGT) árelőrejelzés ezen a héten November 10, 2025(E hét) napjáig a(z) IGT árelőrejelzése 5% -os éves növekedési aránnyal számolva $0.002053 . Ez a heti előrejelzés ugyanezen növekedési százalék alapján kerül kiszámításra, hogy képet adjon az elkövetkező napok lehetséges ártrendjéről. Infinitar Governance Token (IGT) 30 napos árelőrejelzés Ha 30 napra előre tekintünk, a(z) IGT előrejelzett ára $0.002059 . Ez az előrejelzés 5% -os éves növekedési bemenet felhasználásával származik, hogy megbecsülje, hol állhat a token értéke egy hónap múlva.

Aktuális Infinitar Governance Token árstatisztikák
Jelenlegi ár ----
Árváltozás (24 óra) --
Piaci plafon $ 961.09K
Forgalomban lévő készlet 468.53M
Volumen (24H) ----
A legfrissebb IGT ár --. A(z) 0.00% 24 órás változása, -- 24 órás kereskedési volumennel. Továbbá a(z) IGT 468.53M keringésben lévő tokenszámmal és $ 961.09K teljes piaci kapitalizációval rendelkezik.

Infinitar Governance Token Korábbi ár A(z) Infinitar Governance Token élő áras oldalának legfrissebb adatai szerint a(z) Infinitar Governance Token jelenlegi ára 0.002051USD. A(z) Infinitar Governance Token (IGT) forgalomban lévő kínálata 468.53M IGT , így piaci kapitalizációja $961,091 . Időszak Változás(%) Változás(USD) Magas Alacsony 24 óra -16.16% $ -0.000395 $ 0.002446 $ 0.001487

7 nap -21.53% $ -0.000441 $ 0.013125 $ 0.001487

30 nap -84.33% $ -0.001730 $ 0.013125 $ 0.001487 24 órás teljesítmény Az elmúlt 24 órában a(z) Infinitar Governance Token árfolyama $-0.000395 értékben változott, ami -16.16% -os értékváltozást tükröz. 7 napos teljesítmény Az elmúlt 7 napban a(z) Infinitar Governance Token legmagasabb kereskedési értéke $0.013125 , míg a legalacsonyabb $0.001487 volt. Az árváltozás mértéke -21.53% volt. Ez a közelmúltbeli tendencia a(z) IGT további mozgásának lehetőségét jelzi a piacon. 30 napos teljesítmény Az elmúlt hónapban a(z) Infinitar Governance Token -84.33% -os változást tapasztalt, ami körülbelül $-0.001730 értéket tükröz. Ez azt jelzi, hogy a(z) IGT esetében további árváltozások történhetnek a közeljövőben.

Hogyan működik a(z) Infinitar Governance Token (IGT) árelőrejelzési modul? A(z) Infinitar Governance Token árelőrejelzési modul egy felhasználóbarát eszköz, amelyet arra terveztek, hogy segítsen megbecsülni a(z) IGT lehetséges jövőbeli árát a saját növekedési feltételezéseid alapján. Akár tapasztalt kereskedő, akár kíváncsi befektető vagy, ez a modul egyszerű és interaktív módot kínál a token jövőbeli értékének előrejelzésére. 1. Oszd meg a növekedési előrejelzésedet Kezdd a kívánt növekedési százalék megadásával, amely a piaci kilátásoktól függően lehet pozitív vagy negatív. Ez tükrözheti a(z) Infinitar Governance Token következő évére, öt évére vagy akár évtizedeire vonatkozó elvárásaidat. 2. Számítsd ki a jövőbeli árat Miután megadtad a növekedési rátát, kattintson a „Számítás” gombra. A modul azonnal kiszámítja a(z) IGT tervezett jövőbeli árát, így jól láthatóvá válik, hogy az előrejelzésed hogyan befolyásolja a token értékét az idő múlásával. 3. Ismerj meg különböző forgatókönyveket Különböző növekedési rátákkal kísérletezhetsz, hogy lásd, hogyan befolyásolhatják a különböző piaci feltételek a(z) Infinitar Governance Token árát. Ez a rugalmasság lehetővé teszi, hogy optimista és konzervatív előrejelzéseket is elemezz, így segítve a megalapozottabb döntések meghozatalát. 4. Felhasználói vélemények és közösségi betekintés A modul integrálja a felhasználói véleményadatokat is, így összehasonlíthatod az előrejelzéseidet más felhasználók előrejelzéseivel. Ez a kollektív hozzájárulás értékes betekintést nyújt abba, hogy a közösség hogyan látja a(z) IGT jövőjét. Technikai mutatók az árelőrejelzéshez Az előrejelzés pontosságának növelése érdekében a modul számos technikai mutatót és piaci adatot használ fel. Ezek közé a következők tartoznak: Exponenciális mozgóátlagok (EMA): Segít nyomon követni a token ártrendjének alakulását azáltal, hogy kisimítja az ingadozásokat, és betekintést nyújt a lehetséges trendfordulókba. Bollinger-szalagok: A piaci volatilitás mérése és a potenciális túlvásárolt vagy túleladott állapotok azonosítása. Relatív erősséget jelző index (RSI): Értékeli a(z) IGT lendületét, hogy meghatározza, hogy bika vagy medve fázisban van-e. Mozgóátlag-konvergencia/-divergencia (MACD): Értékeli az ármozgások erősségét és irányát a potenciális belépési és kilépési pontok azonosítása érdekében. Ezeket a mutatókat valós idejű piaci adatokkal kombinálva a modul dinamikus árelőrejelzést biztosít, és segít mélyebb betekintést nyerni a(z) Infinitar Governance Token jövőbeli potenciáljaiba.

Miért fontos a(z) IGT árelőrejelzés?

IGT Az árelőrejelzések több okból is alapvető fontosságúak, és a befektetők különféle célokból vesznek részt ezekben:

Befektetési stratégia kidolgozása: Az előrejelzések segítenek a befektetőknek a stratégiák kialakításában. A jövőbeli árak becslésével eldöntheted, hogy mikor veszed meg, adod el vagy tartod meg a kriptovalutát.

Kockázatértékelés: A lehetséges ármozgások megértése lehetővé teszi a befektetők számára, hogy felmérjék az adott kriptovaluta-eszközhöz kapcsolódó kockázatot. Ez alapvető fontosságú az esetleges veszteségek kezeléséhez és mérsékléséhez.

Piacelemzés: Az előrejelzések gyakran magukban foglalják a piaci trendek, hírek és előzmények elemzését. Ez az átfogó elemzés segít a befektetőknek megérteni a piaci dinamikát és az árváltozásokat befolyásoló tényezőket.

Portfóliódiverzifikáció: Azzal, hogy megjósolják, mely kriptovaluták teljesíthetnek jól, a befektetők ennek megfelelően diverzifikálhatják portfóliójukat, megosztva a kockázatot a különböző eszközök között.

Hosszú távú tervezés: A hosszú távú nyereséget kereső befektetők az előrejelzésekre hagyatkoznak, hogy azonosítsák a jövőbeni növekedési potenciállal rendelkező kriptovalutákat.

Pszichológiai felkészültség: A lehetséges árforgatókönyvek ismerete felkészíti a befektetőket érzelmileg és pénzügyileg a piaci ingadozásra.

Közösségi elköteleződés: A kriptovaluta árelőrejelzések gyakran vitákat váltanak ki a befektetői közösségen belül, ami szélesebb körű megértéshez és kollektív bölcsességhez vezet a piaci trendekkel kapcsolatban.

