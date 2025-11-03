InfiniFi USD (IUSD) árelőrejelzés (USD)

InfiniFi USD (IUSD) árelőrejelzés 2025-ben (idén) Az előrejelzésed alapján a(z) InfiniFi USD ekkora potenciális növekedést érhet el: 0.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2025-ben: $ 0.999843. InfiniFi USD (IUSD) árelőrejelzés 2026-ban (jövőre) Az előrejelzésed alapján a(z) InfiniFi USD ekkora potenciális növekedést érhet el: 5.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2026-ban: $ 1.0498. InfiniFi USD (IUSD) árelőrejelzés 2027-ben (2 év múlva) Az árelőrejelzési modul szerint a(z) IUSD 2027-re jelzett ára $ 1.1023 10.25% növekedési aránnyal. InfiniFi USD (IUSD) árelőrejelzés 2028-ban (3 év múlva) Az árelőrejelzési modul szerint a(z) IUSD 2028-ra jelzett ára $ 1.1574 15.76% növekedési aránnyal. InfiniFi USD (IUSD) árelőrejelzés 2029-ben (4 év múlva) A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) IUSD 2029-es célára $ 1.2153 21.55% növekedési aránnyal. InfiniFi USD (IUSD) árelőrejelzés 2030-ban (5 év múlva) A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) IUSD 2030-as célára $ 1.2760 27.63% növekedési aránnyal. InfiniFi USD (IUSD) árelőrejelzés 2040-ben (15 év múlva) A(z) InfiniFi USD ára 2040-re 107.89% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 2.0786. InfiniFi USD (IUSD) árelőrejelzés 2050-ben (25 év múlva) A(z) InfiniFi USD ára 2050-re 238.64% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 3.3858.

2026 $ 1.0498 5.00%

2027 $ 1.1023 10.25%

2028 $ 1.1574 15.76%

2029 $ 1.2153 21.55%

2030 $ 1.2760 27.63%

2031 $ 1.3398 34.01%

2032 $ 1.4068 40.71% Év Ár Növekedés 2033 $ 1.4772 47.75%

2034 $ 1.5510 55.13%

2035 $ 1.6286 62.89%

2036 $ 1.7100 71.03%

2037 $ 1.7955 79.59%

2038 $ 1.8853 88.56%

2039 $ 1.9796 97.99%

2040 $ 2.0786 107.89% Továbbiak megjelenítése A(z) InfiniFi USD rövid távú árelőrejelzése ma, holnap, ezen a héten és 30 napon belül Dátum Árelőrejelzés Növekedés November 3, 2025(Ma) $ 0.999843 0.00%

November 4, 2025(Holnap) $ 0.999979 0.01%

November 10, 2025(E hét) $ 1.0008 0.10%

December 3, 2025(30 nap) $ 1.0039 0.41% InfiniFi USD (IUSD) árelőrejelzése ma A(z) IUSD előre jelzett ára November 3, 2025(Ma) napján $0.999843 . Ez az előrejelzés a megadott növekedési százalék kiszámított eredményét tükrözi, így a felhasználók egy pillanatképet kapnak a mai napra vonatkozó lehetséges ármozgásról. InfiniFi USD (IUSD) árelőrejelzése holnap November 4, 2025(Holnap) napjáig a(z) IUSD árelőrejelzése 5% -os éves növekedési inputot számolva $0.999979 . Ezek az eredmények a választott paraméterek alapján becsült kilátásokat nyújtanak a token értékére vonatkozóan. InfiniFi USD (IUSD) árelőrejelzés ezen a héten November 10, 2025(E hét) napjáig a(z) IUSD árelőrejelzése 5% -os éves növekedési aránnyal számolva $1.0008 . Ez a heti előrejelzés ugyanezen növekedési százalék alapján kerül kiszámításra, hogy képet adjon az elkövetkező napok lehetséges ártrendjéről. InfiniFi USD (IUSD) 30 napos árelőrejelzés Ha 30 napra előre tekintünk, a(z) IUSD előrejelzett ára $1.0039 . Ez az előrejelzés 5% -os éves növekedési bemenet felhasználásával származik, hogy megbecsülje, hol állhat a token értéke egy hónap múlva.

Aktuális InfiniFi USD árstatisztikák
Piaci plafon $ 172.72M
Forgalomban lévő készlet 172.76M
Továbbá a(z) IUSD 172.76M keringésben lévő tokenszámmal és $ 172.72M teljes piaci kapitalizációval rendelkezik.

InfiniFi USD Korábbi ár A(z) InfiniFi USD élő áras oldalának legfrissebb adatai szerint a(z) InfiniFi USD jelenlegi ára 0.999843USD. A(z) InfiniFi USD (IUSD) forgalomban lévő kínálata 172.76M IUSD , így piaci kapitalizációja $172,716,371 . Időszak Változás(%) Változás(USD) Magas Alacsony 24 óra 0.02% $ 0.000176 $ 1 $ 0.997449

7 nap 0.02% $ 0.000150 $ 1.0003 $ 0.999389

30 nap 0.01% $ 0.000141 $ 1.0003 $ 0.999389 24 órás teljesítmény Az elmúlt 24 órában a(z) InfiniFi USD árfolyama $0.000176 értékben változott, ami 0.02% -os értékváltozást tükröz. 7 napos teljesítmény Az elmúlt 7 napban a(z) InfiniFi USD legmagasabb kereskedési értéke $1.0003 , míg a legalacsonyabb $0.999389 volt. Az árváltozás mértéke 0.02% volt. Ez a közelmúltbeli tendencia a(z) IUSD további mozgásának lehetőségét jelzi a piacon. 30 napos teljesítmény Az elmúlt hónapban a(z) InfiniFi USD 0.01% -os változást tapasztalt, ami körülbelül $0.000141 értéket tükröz. Ez azt jelzi, hogy a(z) IUSD esetében további árváltozások történhetnek a közeljövőben.

Hogyan működik a(z) InfiniFi USD (IUSD) árelőrejelzési modul? A(z) InfiniFi USD árelőrejelzési modul egy felhasználóbarát eszköz, amelyet arra terveztek, hogy segítsen megbecsülni a(z) IUSD lehetséges jövőbeli árát a saját növekedési feltételezéseid alapján. Akár tapasztalt kereskedő, akár kíváncsi befektető vagy, ez a modul egyszerű és interaktív módot kínál a token jövőbeli értékének előrejelzésére. 1. Oszd meg a növekedési előrejelzésedet Kezdd a kívánt növekedési százalék megadásával, amely a piaci kilátásoktól függően lehet pozitív vagy negatív. Ez tükrözheti a(z) InfiniFi USD következő évére, öt évére vagy akár évtizedeire vonatkozó elvárásaidat. 2. Számítsd ki a jövőbeli árat Miután megadtad a növekedési rátát, kattintson a „Számítás” gombra. A modul azonnal kiszámítja a(z) IUSD tervezett jövőbeli árát, így jól láthatóvá válik, hogy az előrejelzésed hogyan befolyásolja a token értékét az idő múlásával. 3. Ismerj meg különböző forgatókönyveket Különböző növekedési rátákkal kísérletezhetsz, hogy lásd, hogyan befolyásolhatják a különböző piaci feltételek a(z) InfiniFi USD árát. Ez a rugalmasság lehetővé teszi, hogy optimista és konzervatív előrejelzéseket is elemezz, így segítve a megalapozottabb döntések meghozatalát. 4. Felhasználói vélemények és közösségi betekintés A modul integrálja a felhasználói véleményadatokat is, így összehasonlíthatod az előrejelzéseidet más felhasználók előrejelzéseivel. Ez a kollektív hozzájárulás értékes betekintést nyújt abba, hogy a közösség hogyan látja a(z) IUSD jövőjét. Technikai mutatók az árelőrejelzéshez Az előrejelzés pontosságának növelése érdekében a modul számos technikai mutatót és piaci adatot használ fel. Ezek közé a következők tartoznak: Exponenciális mozgóátlagok (EMA): Segít nyomon követni a token ártrendjének alakulását azáltal, hogy kisimítja az ingadozásokat, és betekintést nyújt a lehetséges trendfordulókba. Bollinger-szalagok: A piaci volatilitás mérése és a potenciális túlvásárolt vagy túleladott állapotok azonosítása. Relatív erősséget jelző index (RSI): Értékeli a(z) IUSD lendületét, hogy meghatározza, hogy bika vagy medve fázisban van-e. Mozgóátlag-konvergencia/-divergencia (MACD): Értékeli az ármozgások erősségét és irányát a potenciális belépési és kilépési pontok azonosítása érdekében. Ezeket a mutatókat valós idejű piaci adatokkal kombinálva a modul dinamikus árelőrejelzést biztosít, és segít mélyebb betekintést nyerni a(z) InfiniFi USD jövőbeli potenciáljaiba.

Miért fontos a(z) IUSD árelőrejelzés?

IUSD Az árelőrejelzések több okból is alapvető fontosságúak, és a befektetők különféle célokból vesznek részt ezekben:

Befektetési stratégia kidolgozása: Az előrejelzések segítenek a befektetőknek a stratégiák kialakításában. A jövőbeli árak becslésével eldöntheted, hogy mikor veszed meg, adod el vagy tartod meg a kriptovalutát.

Kockázatértékelés: A lehetséges ármozgások megértése lehetővé teszi a befektetők számára, hogy felmérjék az adott kriptovaluta-eszközhöz kapcsolódó kockázatot. Ez alapvető fontosságú az esetleges veszteségek kezeléséhez és mérsékléséhez.

Piacelemzés: Az előrejelzések gyakran magukban foglalják a piaci trendek, hírek és előzmények elemzését. Ez az átfogó elemzés segít a befektetőknek megérteni a piaci dinamikát és az árváltozásokat befolyásoló tényezőket.

Portfóliódiverzifikáció: Azzal, hogy megjósolják, mely kriptovaluták teljesíthetnek jól, a befektetők ennek megfelelően diverzifikálhatják portfóliójukat, megosztva a kockázatot a különböző eszközök között.

Hosszú távú tervezés: A hosszú távú nyereséget kereső befektetők az előrejelzésekre hagyatkoznak, hogy azonosítsák a jövőbeni növekedési potenciállal rendelkező kriptovalutákat.

Pszichológiai felkészültség: A lehetséges árforgatókönyvek ismerete felkészíti a befektetőket érzelmileg és pénzügyileg a piaci ingadozásra.

Közösségi elköteleződés: A kriptovaluta árelőrejelzések gyakran vitákat váltanak ki a befektetői közösségen belül, ami szélesebb körű megértéshez és kollektív bölcsességhez vezet a piaci trendekkel kapcsolatban.

