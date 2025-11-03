Illusion of Trader (RETARD) árelőrejelzés (USD)

A(z) Illusion of Trader árelőrejelzései 2026-ra, 2027-re, 2028-ra, 2030-ra és azt követően. Találd ki, hogy mekkora növekedést fog elérni a(z) RETARD a következő 5 vagy több évben. Azonnali előrejelzés a jövőbeli árforgatókönyvekről a piaci trendek és a hangulat alapján.

Adj meg egy számot -100 és 1,000 között, hogy megjósold a(z) Illusion of Trader árát % Kiszámítás *Figyelem: Minden árelőrejelzés a felhasználók által megadott adatokon alapul. -- -- -- 0.00% USD Tényleges Előrejelzés Illusion of Trader árelőrejelzése 2025-2050 USD Illusion of Trader (RETARD) árelőrejelzés 2025-ben (idén) Az előrejelzésed alapján a(z) Illusion of Trader ekkora potenciális növekedést érhet el: 0.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2025-ben: $ 0. Illusion of Trader (RETARD) árelőrejelzés 2026-ban (jövőre) Az előrejelzésed alapján a(z) Illusion of Trader ekkora potenciális növekedést érhet el: 5.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2026-ban: $ 0. Illusion of Trader (RETARD) árelőrejelzés 2027-ben (2 év múlva) Az árelőrejelzési modul szerint a(z) RETARD 2027-re jelzett ára $ 0 10.25% növekedési aránnyal. Illusion of Trader (RETARD) árelőrejelzés 2028-ban (3 év múlva) Az árelőrejelzési modul szerint a(z) RETARD 2028-ra jelzett ára $ 0 15.76% növekedési aránnyal. Illusion of Trader (RETARD) árelőrejelzés 2029-ben (4 év múlva) A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) RETARD 2029-es célára $ 0 21.55% növekedési aránnyal. Illusion of Trader (RETARD) árelőrejelzés 2030-ban (5 év múlva) A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) RETARD 2030-as célára $ 0 27.63% növekedési aránnyal. Illusion of Trader (RETARD) árelőrejelzés 2040-ben (15 év múlva) A(z) Illusion of Trader ára 2040-re 107.89% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0. Illusion of Trader (RETARD) árelőrejelzés 2050-ben (25 év múlva) A(z) Illusion of Trader ára 2050-re 238.64% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0. Év Ár Növekedés 2025 $ 0 0.00%

2026 $ 0 5.00%

2027 $ 0 10.25%

2028 $ 0 15.76%

2029 $ 0 21.55%

2030 $ 0 27.63%

2031 $ 0 34.01%

2032 $ 0 40.71% Év Ár Növekedés 2033 $ 0 47.75%

2034 $ 0 55.13%

2035 $ 0 62.89%

2036 $ 0 71.03%

2037 $ 0 79.59%

2038 $ 0 88.56%

2039 $ 0 97.99%

2040 $ 0 107.89% Továbbiak megjelenítése A(z) Illusion of Trader rövid távú árelőrejelzése ma, holnap, ezen a héten és 30 napon belül Dátum Árelőrejelzés Növekedés November 3, 2025(Ma) $ 0 0.00%

November 4, 2025(Holnap) $ 0 0.01%

November 10, 2025(E hét) $ 0 0.10%

December 3, 2025(30 nap) $ 0 0.41% Illusion of Trader (RETARD) árelőrejelzése ma A(z) RETARD előre jelzett ára November 3, 2025(Ma) napján $0 . Ez az előrejelzés a megadott növekedési százalék kiszámított eredményét tükrözi, így a felhasználók egy pillanatképet kapnak a mai napra vonatkozó lehetséges ármozgásról. Illusion of Trader (RETARD) árelőrejelzése holnap November 4, 2025(Holnap) napjáig a(z) RETARD árelőrejelzése 5% -os éves növekedési inputot számolva $0 . Ezek az eredmények a választott paraméterek alapján becsült kilátásokat nyújtanak a token értékére vonatkozóan. Illusion of Trader (RETARD) árelőrejelzés ezen a héten November 10, 2025(E hét) napjáig a(z) RETARD árelőrejelzése 5% -os éves növekedési aránnyal számolva $0 . Ez a heti előrejelzés ugyanezen növekedési százalék alapján kerül kiszámításra, hogy képet adjon az elkövetkező napok lehetséges ártrendjéről. Illusion of Trader (RETARD) 30 napos árelőrejelzés Ha 30 napra előre tekintünk, a(z) RETARD előrejelzett ára $0 . Ez az előrejelzés 5% -os éves növekedési bemenet felhasználásával származik, hogy megbecsülje, hol állhat a token értéke egy hónap múlva.

Aktuális Illusion of Trader árstatisztikák Jelenlegi ár ---- -- Árváltozás (24 óra) -- Piaci plafon $ 5.74K$ 5.74K $ 5.74K Forgalomban lévő készlet 998.15M 998.15M 998.15M Volumen (24H) ---- -- Volumen (24H) -- A legfrissebb RETARD ár --. A(z) 0.00% 24 órás változása, -- 24 órás kereskedési volumennel. Továbbá a(z) RETARD 998.15M keringésben lévő tokenszámmal és $ 5.74K teljes piaci kapitalizációval rendelkezik. Élő RETARD ár megtekintése

Illusion of Trader Korábbi ár A(z) Illusion of Trader élő áras oldalának legfrissebb adatai szerint a(z) Illusion of Trader jelenlegi ára 0USD. A(z) Illusion of Trader (RETARD) forgalomban lévő kínálata 998.15M RETARD , így piaci kapitalizációja $5,740.25 . Időszak Változás(%) Változás(USD) Magas Alacsony 24 óra -5.24% $ 0 $ 0 $ 0

7 nap -13.22% $ 0 $ 0.000007 $ 0.000005

30 nap -22.63% $ 0 $ 0.000007 $ 0.000005 24 órás teljesítmény Az elmúlt 24 órában a(z) Illusion of Trader árfolyama $0 értékben változott, ami -5.24% -os értékváltozást tükröz. 7 napos teljesítmény Az elmúlt 7 napban a(z) Illusion of Trader legmagasabb kereskedési értéke $0.000007 , míg a legalacsonyabb $0.000005 volt. Az árváltozás mértéke -13.22% volt. Ez a közelmúltbeli tendencia a(z) RETARD további mozgásának lehetőségét jelzi a piacon. 30 napos teljesítmény Az elmúlt hónapban a(z) Illusion of Trader -22.63% -os változást tapasztalt, ami körülbelül $0 értéket tükröz. Ez azt jelzi, hogy a(z) RETARD esetében további árváltozások történhetnek a közeljövőben.

Hogyan működik a(z) Illusion of Trader (RETARD) árelőrejelzési modul? A(z) Illusion of Trader árelőrejelzési modul egy felhasználóbarát eszköz, amelyet arra terveztek, hogy segítsen megbecsülni a(z) RETARD lehetséges jövőbeli árát a saját növekedési feltételezéseid alapján. Akár tapasztalt kereskedő, akár kíváncsi befektető vagy, ez a modul egyszerű és interaktív módot kínál a token jövőbeli értékének előrejelzésére. 1. Oszd meg a növekedési előrejelzésedet Kezdd a kívánt növekedési százalék megadásával, amely a piaci kilátásoktól függően lehet pozitív vagy negatív. Ez tükrözheti a(z) Illusion of Trader következő évére, öt évére vagy akár évtizedeire vonatkozó elvárásaidat. 2. Számítsd ki a jövőbeli árat Miután megadtad a növekedési rátát, kattintson a „Számítás” gombra. A modul azonnal kiszámítja a(z) RETARD tervezett jövőbeli árát, így jól láthatóvá válik, hogy az előrejelzésed hogyan befolyásolja a token értékét az idő múlásával. 3. Ismerj meg különböző forgatókönyveket Különböző növekedési rátákkal kísérletezhetsz, hogy lásd, hogyan befolyásolhatják a különböző piaci feltételek a(z) Illusion of Trader árát. Ez a rugalmasság lehetővé teszi, hogy optimista és konzervatív előrejelzéseket is elemezz, így segítve a megalapozottabb döntések meghozatalát. 4. Felhasználói vélemények és közösségi betekintés A modul integrálja a felhasználói véleményadatokat is, így összehasonlíthatod az előrejelzéseidet más felhasználók előrejelzéseivel. Ez a kollektív hozzájárulás értékes betekintést nyújt abba, hogy a közösség hogyan látja a(z) RETARD jövőjét. Technikai mutatók az árelőrejelzéshez Az előrejelzés pontosságának növelése érdekében a modul számos technikai mutatót és piaci adatot használ fel. Ezek közé a következők tartoznak: Exponenciális mozgóátlagok (EMA): Segít nyomon követni a token ártrendjének alakulását azáltal, hogy kisimítja az ingadozásokat, és betekintést nyújt a lehetséges trendfordulókba. Bollinger-szalagok: A piaci volatilitás mérése és a potenciális túlvásárolt vagy túleladott állapotok azonosítása. Relatív erősséget jelző index (RSI): Értékeli a(z) RETARD lendületét, hogy meghatározza, hogy bika vagy medve fázisban van-e. Mozgóátlag-konvergencia/-divergencia (MACD): Értékeli az ármozgások erősségét és irányát a potenciális belépési és kilépési pontok azonosítása érdekében. Ezeket a mutatókat valós idejű piaci adatokkal kombinálva a modul dinamikus árelőrejelzést biztosít, és segít mélyebb betekintést nyerni a(z) Illusion of Trader jövőbeli potenciáljaiba.

Miért fontos a(z) RETARD árelőrejelzés?

RETARD Az árelőrejelzések több okból is alapvető fontosságúak, és a befektetők különféle célokból vesznek részt ezekben:

Befektetési stratégia kidolgozása: Az előrejelzések segítenek a befektetőknek a stratégiák kialakításában. A jövőbeli árak becslésével eldöntheted, hogy mikor veszed meg, adod el vagy tartod meg a kriptovalutát.

Kockázatértékelés: A lehetséges ármozgások megértése lehetővé teszi a befektetők számára, hogy felmérjék az adott kriptovaluta-eszközhöz kapcsolódó kockázatot. Ez alapvető fontosságú az esetleges veszteségek kezeléséhez és mérsékléséhez.

Piacelemzés: Az előrejelzések gyakran magukban foglalják a piaci trendek, hírek és előzmények elemzését. Ez az átfogó elemzés segít a befektetőknek megérteni a piaci dinamikát és az árváltozásokat befolyásoló tényezőket.

Portfóliódiverzifikáció: Azzal, hogy megjósolják, mely kriptovaluták teljesíthetnek jól, a befektetők ennek megfelelően diverzifikálhatják portfóliójukat, megosztva a kockázatot a különböző eszközök között.

Hosszú távú tervezés: A hosszú távú nyereséget kereső befektetők az előrejelzésekre hagyatkoznak, hogy azonosítsák a jövőbeni növekedési potenciállal rendelkező kriptovalutákat.

Pszichológiai felkészültség: A lehetséges árforgatókönyvek ismerete felkészíti a befektetőket érzelmileg és pénzügyileg a piaci ingadozásra.

Közösségi elköteleződés: A kriptovaluta árelőrejelzések gyakran vitákat váltanak ki a befektetői közösségen belül, ami szélesebb körű megértéshez és kollektív bölcsességhez vezet a piaci trendekkel kapcsolatban.

Gyakran ismételt kérdések (GYIK): Érdemes most befektetni a következőbe: RETARD? Az előrejelzéseid szerint a(z) RETARD -- árat érhet el ekkorra: undefined , így megfontolásra érdemes token. Mi a(z) RETARD árelőrejelzése a következő hónapra? A(z) Illusion of Trader (RETARD) árelőrejelzési eszköz szerint az előrejelzett RETARD ár -- összeget érhet el ekkor: undefined . Mennyibe fog kerülni 1 RETARD 2026-ban? 1 Illusion of Trader (RETARD) ára ma -- . A fenti előrejelzési modul szerint a(z) RETARD 0.00% -kal fog nőni, és a következőt érheti el 2026-ban: -- . Mi a(z) RETARD előre jelzett ára 2027-ben? A(z) Illusion of Trader (RETARD) 0.00% éves növekedést érhet el, így -- árat érhet el 1 RETARD 2027-ig. Mi a(z) RETARD becsült árcélja 2028-ban? Az árelőrejelzésed szerint a(z) Illusion of Trader (RETARD) 0.00% növekedést fog elérni, -- becsült árcéllal 2028-ban. Mi a(z) RETARD becsült árcélja 2029-ben? Az árelőrejelzésed szerint a(z) Illusion of Trader (RETARD) 0.00% növekedést fog elérni, -- becsült árcéllal 2029-ben. Mennyibe fog kerülni 1 RETARD 2030-ban? 1 Illusion of Trader (RETARD) ára ma -- . A fenti előrejelzési modul szerint a(z) RETARD 0.00% -kal fog nőni, és a következőt érheti el 2030-ban: -- . Mi a(z) RETARD árelőrejelzése 2040-re? A(z) Illusion of Trader (RETARD) 0.00% éves növekedést érhet el, így -- árat érhet el 1 RETARD 2040-ig.