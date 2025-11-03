Ideaology (IDEA) árelőrejelzés (USD)

A(z) Ideaology árelőrejelzései 2026-ra, 2027-re, 2028-ra, 2030-ra és azt követően. Találd ki, hogy mekkora növekedést fog elérni a(z) IDEA a következő 5 vagy több évben. Azonnali előrejelzés a jövőbeli árforgatókönyvekről a piaci trendek és a hangulat alapján.

Ideaology (IDEA) árelőrejelzés 2025-ben (idén) Az előrejelzésed alapján a(z) Ideaology ekkora potenciális növekedést érhet el: 0.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2025-ben: $ 0.000029. Ideaology (IDEA) árelőrejelzés 2026-ban (jövőre) Az előrejelzésed alapján a(z) Ideaology ekkora potenciális növekedést érhet el: 5.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2026-ban: $ 0.000031. Ideaology (IDEA) árelőrejelzés 2027-ben (2 év múlva) Az árelőrejelzési modul szerint a(z) IDEA 2027-re jelzett ára $ 0.000032 10.25% növekedési aránnyal. Ideaology (IDEA) árelőrejelzés 2028-ban (3 év múlva) Az árelőrejelzési modul szerint a(z) IDEA 2028-ra jelzett ára $ 0.000034 15.76% növekedési aránnyal. Ideaology (IDEA) árelőrejelzés 2029-ben (4 év múlva) A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) IDEA 2029-es célára $ 0.000036 21.55% növekedési aránnyal. Ideaology (IDEA) árelőrejelzés 2030-ban (5 év múlva) A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) IDEA 2030-as célára $ 0.000037 27.63% növekedési aránnyal. Ideaology (IDEA) árelőrejelzés 2040-ben (15 év múlva) A(z) Ideaology ára 2040-re 107.89% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0.000061. Ideaology (IDEA) árelőrejelzés 2050-ben (25 év múlva) A(z) Ideaology ára 2050-re 238.64% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0.000100.

2026 $ 0.000031 5.00%

2027 $ 0.000032 10.25%

2028 $ 0.000034 15.76%

2029 $ 0.000036 21.55%

2030 $ 0.000037 27.63%

2031 $ 0.000039 34.01%

2032 $ 0.000041 40.71% Év Ár Növekedés 2033 $ 0.000043 47.75%

2034 $ 0.000046 55.13%

2035 $ 0.000048 62.89%

2036 $ 0.000050 71.03%

2037 $ 0.000053 79.59%

2038 $ 0.000056 88.56%

2039 $ 0.000058 97.99%

2040 $ 0.000061 107.89% Továbbiak megjelenítése A(z) Ideaology rövid távú árelőrejelzése ma, holnap, ezen a héten és 30 napon belül Dátum Árelőrejelzés Növekedés November 3, 2025(Ma) $ 0.000029 0.00%

November 4, 2025(Holnap) $ 0.000029 0.01%

November 10, 2025(E hét) $ 0.000029 0.10%

December 3, 2025(30 nap) $ 0.000029 0.41% Ideaology (IDEA) árelőrejelzése ma A(z) IDEA előre jelzett ára November 3, 2025(Ma) napján $0.000029 . Ez az előrejelzés a megadott növekedési százalék kiszámított eredményét tükrözi, így a felhasználók egy pillanatképet kapnak a mai napra vonatkozó lehetséges ármozgásról. Ideaology (IDEA) árelőrejelzése holnap November 4, 2025(Holnap) napjáig a(z) IDEA árelőrejelzése 5% -os éves növekedési inputot számolva $0.000029 . Ezek az eredmények a választott paraméterek alapján becsült kilátásokat nyújtanak a token értékére vonatkozóan. Ideaology (IDEA) árelőrejelzés ezen a héten November 10, 2025(E hét) napjáig a(z) IDEA árelőrejelzése 5% -os éves növekedési aránnyal számolva $0.000029 . Ez a heti előrejelzés ugyanezen növekedési százalék alapján kerül kiszámításra, hogy képet adjon az elkövetkező napok lehetséges ártrendjéről. Ideaology (IDEA) 30 napos árelőrejelzés Ha 30 napra előre tekintünk, a(z) IDEA előrejelzett ára $0.000029 . Ez az előrejelzés 5% -os éves növekedési bemenet felhasználásával származik, hogy megbecsülje, hol állhat a token értéke egy hónap múlva.

Aktuális Ideaology árstatisztikák Jelenlegi ár ---- -- Árváltozás (24 óra) -- Piaci plafon $ 14.86K$ 14.86K $ 14.86K Forgalomban lévő készlet 500.00M 500.00M 500.00M Volumen (24H) ---- -- Volumen (24H) -- A legfrissebb IDEA ár --. A(z) 0.00% 24 órás változása, -- 24 órás kereskedési volumennel. Továbbá a(z) IDEA 500.00M keringésben lévő tokenszámmal és $ 14.86K teljes piaci kapitalizációval rendelkezik. Élő IDEA ár megtekintése

Ideaology Korábbi ár A(z) Ideaology élő áras oldalának legfrissebb adatai szerint a(z) Ideaology jelenlegi ára 0.000029USD. A(z) Ideaology (IDEA) forgalomban lévő kínálata 500.00M IDEA , így piaci kapitalizációja $14,862.4 . Időszak Változás(%) Változás(USD) Magas Alacsony 24 óra -4.67% $ 0 $ 0.000034 $ 0.000027

7 nap 17.52% $ 0.000005 $ 0.000055 $ 0.000020

30 nap -38.12% $ -0.000011 $ 0.000055 $ 0.000020 24 órás teljesítmény Az elmúlt 24 órában a(z) Ideaology árfolyama $0 értékben változott, ami -4.67% -os értékváltozást tükröz. 7 napos teljesítmény Az elmúlt 7 napban a(z) Ideaology legmagasabb kereskedési értéke $0.000055 , míg a legalacsonyabb $0.000020 volt. Az árváltozás mértéke 17.52% volt. Ez a közelmúltbeli tendencia a(z) IDEA további mozgásának lehetőségét jelzi a piacon. 30 napos teljesítmény Az elmúlt hónapban a(z) Ideaology -38.12% -os változást tapasztalt, ami körülbelül $-0.000011 értéket tükröz. Ez azt jelzi, hogy a(z) IDEA esetében további árváltozások történhetnek a közeljövőben.

Hogyan működik a(z) Ideaology (IDEA) árelőrejelzési modul? A(z) Ideaology árelőrejelzési modul egy felhasználóbarát eszköz, amelyet arra terveztek, hogy segítsen megbecsülni a(z) IDEA lehetséges jövőbeli árát a saját növekedési feltételezéseid alapján. Akár tapasztalt kereskedő, akár kíváncsi befektető vagy, ez a modul egyszerű és interaktív módot kínál a token jövőbeli értékének előrejelzésére. 1. Oszd meg a növekedési előrejelzésedet Kezdd a kívánt növekedési százalék megadásával, amely a piaci kilátásoktól függően lehet pozitív vagy negatív. Ez tükrözheti a(z) Ideaology következő évére, öt évére vagy akár évtizedeire vonatkozó elvárásaidat. 2. Számítsd ki a jövőbeli árat Miután megadtad a növekedési rátát, kattintson a „Számítás” gombra. A modul azonnal kiszámítja a(z) IDEA tervezett jövőbeli árát, így jól láthatóvá válik, hogy az előrejelzésed hogyan befolyásolja a token értékét az idő múlásával. 3. Ismerj meg különböző forgatókönyveket Különböző növekedési rátákkal kísérletezhetsz, hogy lásd, hogyan befolyásolhatják a különböző piaci feltételek a(z) Ideaology árát. Ez a rugalmasság lehetővé teszi, hogy optimista és konzervatív előrejelzéseket is elemezz, így segítve a megalapozottabb döntések meghozatalát. 4. Felhasználói vélemények és közösségi betekintés A modul integrálja a felhasználói véleményadatokat is, így összehasonlíthatod az előrejelzéseidet más felhasználók előrejelzéseivel. Ez a kollektív hozzájárulás értékes betekintést nyújt abba, hogy a közösség hogyan látja a(z) IDEA jövőjét. Technikai mutatók az árelőrejelzéshez Az előrejelzés pontosságának növelése érdekében a modul számos technikai mutatót és piaci adatot használ fel. Ezek közé a következők tartoznak: Exponenciális mozgóátlagok (EMA): Segít nyomon követni a token ártrendjének alakulását azáltal, hogy kisimítja az ingadozásokat, és betekintést nyújt a lehetséges trendfordulókba. Bollinger-szalagok: A piaci volatilitás mérése és a potenciális túlvásárolt vagy túleladott állapotok azonosítása. Relatív erősséget jelző index (RSI): Értékeli a(z) IDEA lendületét, hogy meghatározza, hogy bika vagy medve fázisban van-e. Mozgóátlag-konvergencia/-divergencia (MACD): Értékeli az ármozgások erősségét és irányát a potenciális belépési és kilépési pontok azonosítása érdekében. Ezeket a mutatókat valós idejű piaci adatokkal kombinálva a modul dinamikus árelőrejelzést biztosít, és segít mélyebb betekintést nyerni a(z) Ideaology jövőbeli potenciáljaiba.

Miért fontos a(z) IDEA árelőrejelzés?

IDEA Az árelőrejelzések több okból is alapvető fontosságúak, és a befektetők különféle célokból vesznek részt ezekben:

Befektetési stratégia kidolgozása: Az előrejelzések segítenek a befektetőknek a stratégiák kialakításában. A jövőbeli árak becslésével eldöntheted, hogy mikor veszed meg, adod el vagy tartod meg a kriptovalutát.

Kockázatértékelés: A lehetséges ármozgások megértése lehetővé teszi a befektetők számára, hogy felmérjék az adott kriptovaluta-eszközhöz kapcsolódó kockázatot. Ez alapvető fontosságú az esetleges veszteségek kezeléséhez és mérsékléséhez.

Piacelemzés: Az előrejelzések gyakran magukban foglalják a piaci trendek, hírek és előzmények elemzését. Ez az átfogó elemzés segít a befektetőknek megérteni a piaci dinamikát és az árváltozásokat befolyásoló tényezőket.

Portfóliódiverzifikáció: Azzal, hogy megjósolják, mely kriptovaluták teljesíthetnek jól, a befektetők ennek megfelelően diverzifikálhatják portfóliójukat, megosztva a kockázatot a különböző eszközök között.

Hosszú távú tervezés: A hosszú távú nyereséget kereső befektetők az előrejelzésekre hagyatkoznak, hogy azonosítsák a jövőbeni növekedési potenciállal rendelkező kriptovalutákat.

Pszichológiai felkészültség: A lehetséges árforgatókönyvek ismerete felkészíti a befektetőket érzelmileg és pénzügyileg a piaci ingadozásra.

Közösségi elköteleződés: A kriptovaluta árelőrejelzések gyakran vitákat váltanak ki a befektetői közösségen belül, ami szélesebb körű megértéshez és kollektív bölcsességhez vezet a piaci trendekkel kapcsolatban.

