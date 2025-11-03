iAero Protocol LIQ (LIQ) árelőrejelzés (USD)

A(z) iAero Protocol LIQ árelőrejelzései 2026-ra, 2027-re, 2028-ra, 2030-ra és azt követően. Találd ki, hogy mekkora növekedést fog elérni a(z) LIQ a következő 5 vagy több évben. Azonnali előrejelzés a jövőbeli árforgatókönyvekről a piaci trendek és a hangulat alapján.

Adj meg egy számot -100 és 1,000 között, hogy megjósold a(z) iAero Protocol LIQ árát
%

*Figyelem: Minden árelőrejelzés a felhasználók által megadott adatokon alapul.

iAero Protocol LIQ árfolyam előrejelzés
Utolsó frissítés: 2025-11-03 19:46:09 (UTC+8)

iAero Protocol LIQ árelőrejelzése 2025-2050 USD

iAero Protocol LIQ (LIQ) árelőrejelzés 2025-ben (idén)

Az előrejelzésed alapján a(z) iAero Protocol LIQ ekkora potenciális növekedést érhet el: 0.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2025-ben: $ 0.098656.

iAero Protocol LIQ (LIQ) árelőrejelzés 2026-ban (jövőre)

Az előrejelzésed alapján a(z) iAero Protocol LIQ ekkora potenciális növekedést érhet el: 5.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2026-ban: $ 0.103588.

iAero Protocol LIQ (LIQ) árelőrejelzés 2027-ben (2 év múlva)

Az árelőrejelzési modul szerint a(z) LIQ 2027-re jelzett ára $ 0.108768 10.25% növekedési aránnyal.

iAero Protocol LIQ (LIQ) árelőrejelzés 2028-ban (3 év múlva)

Az árelőrejelzési modul szerint a(z) LIQ 2028-ra jelzett ára $ 0.114206 15.76% növekedési aránnyal.

iAero Protocol LIQ (LIQ) árelőrejelzés 2029-ben (4 év múlva)

A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) LIQ 2029-es célára $ 0.119916 21.55% növekedési aránnyal.

iAero Protocol LIQ (LIQ) árelőrejelzés 2030-ban (5 év múlva)

A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) LIQ 2030-as célára $ 0.125912 27.63% növekedési aránnyal.

iAero Protocol LIQ (LIQ) árelőrejelzés 2040-ben (15 év múlva)

A(z) iAero Protocol LIQ ára 2040-re 107.89% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0.205098.

iAero Protocol LIQ (LIQ) árelőrejelzés 2050-ben (25 év múlva)

A(z) iAero Protocol LIQ ára 2050-re 238.64% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0.334084.

  • 2025
    $ 0.098656
    0.00%
  • 2026
    $ 0.103588
    5.00%
  • 2027
    $ 0.108768
    10.25%
  • 2028
    $ 0.114206
    15.76%
  • 2029
    $ 0.119916
    21.55%
  • 2030
    $ 0.125912
    27.63%
  • 2031
    $ 0.132208
    34.01%
  • 2032
    $ 0.138818
    40.71%
  • 2033
    $ 0.145759
    47.75%
  • 2034
    $ 0.153047
    55.13%
  • 2035
    $ 0.160700
    62.89%
  • 2036
    $ 0.168735
    71.03%
  • 2037
    $ 0.177172
    79.59%
  • 2038
    $ 0.186030
    88.56%
  • 2039
    $ 0.195332
    97.99%
  • 2040
    $ 0.205098
    107.89%
A(z) iAero Protocol LIQ rövid távú árelőrejelzése ma, holnap, ezen a héten és 30 napon belül

  • November 3, 2025(Ma)
    $ 0.098656
    0.00%
  • November 4, 2025(Holnap)
    $ 0.098669
    0.01%
  • November 10, 2025(E hét)
    $ 0.098750
    0.10%
  • December 3, 2025(30 nap)
    $ 0.099061
    0.41%
iAero Protocol LIQ (LIQ) árelőrejelzése ma

A(z) LIQ előre jelzett ára November 3, 2025(Ma) napján $0.098656. Ez az előrejelzés a megadott növekedési százalék kiszámított eredményét tükrözi, így a felhasználók egy pillanatképet kapnak a mai napra vonatkozó lehetséges ármozgásról.

iAero Protocol LIQ (LIQ) árelőrejelzése holnap

November 4, 2025(Holnap) napjáig a(z) LIQ árelőrejelzése 5%-os éves növekedési inputot számolva $0.098669. Ezek az eredmények a választott paraméterek alapján becsült kilátásokat nyújtanak a token értékére vonatkozóan.

iAero Protocol LIQ (LIQ) árelőrejelzés ezen a héten

November 10, 2025(E hét) napjáig a(z) LIQ árelőrejelzése 5%-os éves növekedési aránnyal számolva $0.098750. Ez a heti előrejelzés ugyanezen növekedési százalék alapján kerül kiszámításra, hogy képet adjon az elkövetkező napok lehetséges ártrendjéről.

iAero Protocol LIQ (LIQ) 30 napos árelőrejelzés

Ha 30 napra előre tekintünk, a(z) LIQ előrejelzett ára $0.099061. Ez az előrejelzés 5%-os éves növekedési bemenet felhasználásával származik, hogy megbecsülje, hol állhat a token értéke egy hónap múlva.

Aktuális iAero Protocol LIQ árstatisztikák

--

$ 1.32M
$ 1.32M$ 1.32M

13.36M
13.36M 13.36M

A legfrissebb LIQ ár --. A(z) 0.00% 24 órás változása, -- 24 órás kereskedési volumennel.
Továbbá a(z) LIQ 13.36M keringésben lévő tokenszámmal és $ 1.32M teljes piaci kapitalizációval rendelkezik.

iAero Protocol LIQ Korábbi ár

A(z) iAero Protocol LIQ élő áras oldalának legfrissebb adatai szerint a(z) iAero Protocol LIQ jelenlegi ára 0.098656USD. A(z) iAero Protocol LIQ (LIQ) forgalomban lévő kínálata 13.36M LIQ, így piaci kapitalizációja $1,317,738.

Időszak
Változás(%)
Változás(USD)
Magas
Alacsony
  • 24 óra
    -0.01%
    $ 0
    $ 0.098667
    $ 0.098656
  • 7 nap
    -9.45%
    $ -0.009324
    $ 0.118252
    $ 0.075216
  • 30 nap
    -12.06%
    $ -0.011900
    $ 0.118252
    $ 0.075216
24 órás teljesítmény

Az elmúlt 24 órában a(z) iAero Protocol LIQ árfolyama $0 értékben változott, ami -0.01%-os értékváltozást tükröz.

7 napos teljesítmény

Az elmúlt 7 napban a(z) iAero Protocol LIQ legmagasabb kereskedési értéke $0.118252, míg a legalacsonyabb $0.075216 volt. Az árváltozás mértéke -9.45% volt. Ez a közelmúltbeli tendencia a(z) LIQ további mozgásának lehetőségét jelzi a piacon.

30 napos teljesítmény

Az elmúlt hónapban a(z) iAero Protocol LIQ -12.06%-os változást tapasztalt, ami körülbelül $-0.011900 értéket tükröz. Ez azt jelzi, hogy a(z) LIQ esetében további árváltozások történhetnek a közeljövőben.

Hogyan működik a(z) iAero Protocol LIQ (LIQ) árelőrejelzési modul?

A(z) iAero Protocol LIQ árelőrejelzési modul egy felhasználóbarát eszköz, amelyet arra terveztek, hogy segítsen megbecsülni a(z) LIQ lehetséges jövőbeli árát a saját növekedési feltételezéseid alapján. Akár tapasztalt kereskedő, akár kíváncsi befektető vagy, ez a modul egyszerű és interaktív módot kínál a token jövőbeli értékének előrejelzésére.

1. Oszd meg a növekedési előrejelzésedet

Kezdd a kívánt növekedési százalék megadásával, amely a piaci kilátásoktól függően lehet pozitív vagy negatív. Ez tükrözheti a(z) iAero Protocol LIQ következő évére, öt évére vagy akár évtizedeire vonatkozó elvárásaidat.

2. Számítsd ki a jövőbeli árat

Miután megadtad a növekedési rátát, kattintson a „Számítás” gombra. A modul azonnal kiszámítja a(z) LIQ tervezett jövőbeli árát, így jól láthatóvá válik, hogy az előrejelzésed hogyan befolyásolja a token értékét az idő múlásával.

3. Ismerj meg különböző forgatókönyveket

Különböző növekedési rátákkal kísérletezhetsz, hogy lásd, hogyan befolyásolhatják a különböző piaci feltételek a(z) iAero Protocol LIQ árát. Ez a rugalmasság lehetővé teszi, hogy optimista és konzervatív előrejelzéseket is elemezz, így segítve a megalapozottabb döntések meghozatalát.

4. Felhasználói vélemények és közösségi betekintés

A modul integrálja a felhasználói véleményadatokat is, így összehasonlíthatod az előrejelzéseidet más felhasználók előrejelzéseivel. Ez a kollektív hozzájárulás értékes betekintést nyújt abba, hogy a közösség hogyan látja a(z) LIQ jövőjét.

Technikai mutatók az árelőrejelzéshez

Az előrejelzés pontosságának növelése érdekében a modul számos technikai mutatót és piaci adatot használ fel. Ezek közé a következők tartoznak:

Exponenciális mozgóátlagok (EMA): Segít nyomon követni a token ártrendjének alakulását azáltal, hogy kisimítja az ingadozásokat, és betekintést nyújt a lehetséges trendfordulókba.

Bollinger-szalagok: A piaci volatilitás mérése és a potenciális túlvásárolt vagy túleladott állapotok azonosítása.

Relatív erősséget jelző index (RSI): Értékeli a(z) LIQ lendületét, hogy meghatározza, hogy bika vagy medve fázisban van-e.

Mozgóátlag-konvergencia/-divergencia (MACD): Értékeli az ármozgások erősségét és irányát a potenciális belépési és kilépési pontok azonosítása érdekében. Ezeket a mutatókat valós idejű piaci adatokkal kombinálva a modul dinamikus árelőrejelzést biztosít, és segít mélyebb betekintést nyerni a(z) iAero Protocol LIQ jövőbeli potenciáljaiba.

Miért fontos a(z) LIQ árelőrejelzés?

LIQ Az árelőrejelzések több okból is alapvető fontosságúak, és a befektetők különféle célokból vesznek részt ezekben:

Befektetési stratégia kidolgozása: Az előrejelzések segítenek a befektetőknek a stratégiák kialakításában. A jövőbeli árak becslésével eldöntheted, hogy mikor veszed meg, adod el vagy tartod meg a kriptovalutát.

Kockázatértékelés: A lehetséges ármozgások megértése lehetővé teszi a befektetők számára, hogy felmérjék az adott kriptovaluta-eszközhöz kapcsolódó kockázatot. Ez alapvető fontosságú az esetleges veszteségek kezeléséhez és mérsékléséhez.

Piacelemzés: Az előrejelzések gyakran magukban foglalják a piaci trendek, hírek és előzmények elemzését. Ez az átfogó elemzés segít a befektetőknek megérteni a piaci dinamikát és az árváltozásokat befolyásoló tényezőket.

Portfóliódiverzifikáció: Azzal, hogy megjósolják, mely kriptovaluták teljesíthetnek jól, a befektetők ennek megfelelően diverzifikálhatják portfóliójukat, megosztva a kockázatot a különböző eszközök között.

Hosszú távú tervezés: A hosszú távú nyereséget kereső befektetők az előrejelzésekre hagyatkoznak, hogy azonosítsák a jövőbeni növekedési potenciállal rendelkező kriptovalutákat.

Pszichológiai felkészültség: A lehetséges árforgatókönyvek ismerete felkészíti a befektetőket érzelmileg és pénzügyileg a piaci ingadozásra.

Közösségi elköteleződés: A kriptovaluta árelőrejelzések gyakran vitákat váltanak ki a befektetői közösségen belül, ami szélesebb körű megértéshez és kollektív bölcsességhez vezet a piaci trendekkel kapcsolatban.

Gyakran ismételt kérdések (GYIK):

Utolsó frissítés: 2025-11-03 19:46:09 (UTC+8)

Jogi nyilatkozat

A kriptográfiai ár-előrejelzési oldalainkon közzétett tartalom a MEXC-felhasználóktól és/vagy más harmadik féltől származó információkon és visszajelzéseken alapul. „Ahogy van” alapon, kizárólag tájékoztatási és szemléltetési célokat szolgál, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. Fontos megjegyezni, hogy a bemutatott árelőrejelzések nem biztos, hogy pontosak, és nem lehet ezeket ekként kezelni. A jövőbeli árak jelentősen eltérhetnek a bemutatott előrejelzésektől, ezért nem szabad rájuk hagyatkozni a befektetési döntéseknél.

Továbbá, ez a tartalom nem értelmezhető pénzügyi tanácsként, és nem is arra irányul, hogy egy adott termék vagy szolgáltatás megvételét javasolja. A MEXC semmilyen módon nem vállal felelősséget veled szemben semmilyen veszteségért, melyet a kriptovaluta árelőrejelzési oldalainkon közzétett tartalom hivatkozása, használata és/vagy arra való támaszkodása eredményezhet. Fontos tudni, hogy a digitális eszközök ára magas piaci kockázatnak és áringadozásnak van kitéve. A befektetés értéke csökkenhet és nőhet is, és nincs garancia arra, hogy visszakapd az eredetileg befektetett összeget. Végső soron kizárólag Te felelsz a befektetési döntésekért, és a MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. Ne feledd, hogy a múltbeli hozam nem megbízható előrejelzője a jövőbeli hozamnak. Csak olyan termékekbe fektess be, melyeket ismersz, és megérted a kapcsolódó kockázatokat. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetési döntés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval.