Adj meg egy számot -100 és 1,000 között, hogy megjósold a(z) Hypha Staked AVAX árát % Kiszámítás *Figyelem: Minden árelőrejelzés a felhasználók által megadott adatokon alapul. -- -- -- 0.00% USD Tényleges Előrejelzés Hypha Staked AVAX árelőrejelzése 2025-2050 USD Hypha Staked AVAX (STAVAX) árelőrejelzés 2025-ben (idén) Az előrejelzésed alapján a(z) Hypha Staked AVAX ekkora potenciális növekedést érhet el: 0.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2025-ben: $ 34.16. Hypha Staked AVAX (STAVAX) árelőrejelzés 2026-ban (jövőre) Az előrejelzésed alapján a(z) Hypha Staked AVAX ekkora potenciális növekedést érhet el: 5.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2026-ban: $ 35.8679. Hypha Staked AVAX (STAVAX) árelőrejelzés 2027-ben (2 év múlva) Az árelőrejelzési modul szerint a(z) STAVAX 2027-re jelzett ára $ 37.6614 10.25% növekedési aránnyal. Hypha Staked AVAX (STAVAX) árelőrejelzés 2028-ban (3 év múlva) Az árelőrejelzési modul szerint a(z) STAVAX 2028-ra jelzett ára $ 39.5444 15.76% növekedési aránnyal. Hypha Staked AVAX (STAVAX) árelőrejelzés 2029-ben (4 év múlva) A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) STAVAX 2029-es célára $ 41.5216 21.55% növekedési aránnyal. Hypha Staked AVAX (STAVAX) árelőrejelzés 2030-ban (5 év múlva) A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) STAVAX 2030-as célára $ 43.5977 27.63% növekedési aránnyal. Hypha Staked AVAX (STAVAX) árelőrejelzés 2040-ben (15 év múlva) A(z) Hypha Staked AVAX ára 2040-re 107.89% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 71.0161. Hypha Staked AVAX (STAVAX) árelőrejelzés 2050-ben (25 év múlva) A(z) Hypha Staked AVAX ára 2050-re 238.64% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 115.6778. Év Ár Növekedés 2025 $ 34.16 0.00%

2026 $ 35.8679 5.00%

2027 $ 37.6614 10.25%

2028 $ 39.5444 15.76%

2029 $ 41.5216 21.55%

2030 $ 43.5977 27.63%

2031 $ 45.7776 34.01%

2032 $ 48.0665 40.71% Év Ár Növekedés 2033 $ 50.4698 47.75%

2034 $ 52.9933 55.13%

2035 $ 55.6430 62.89%

2036 $ 58.4251 71.03%

2037 $ 61.3464 79.59%

2038 $ 64.4137 88.56%

2039 $ 67.6344 97.99%

2040 $ 71.0161 107.89% Továbbiak megjelenítése A(z) Hypha Staked AVAX rövid távú árelőrejelzése ma, holnap, ezen a héten és 30 napon belül Dátum Árelőrejelzés Növekedés October 5, 2025(Ma) $ 34.16 0.00%

October 6, 2025(Holnap) $ 34.1646 0.01%

October 12, 2025(E hét) $ 34.1927 0.10%

November 4, 2025(30 nap) $ 34.3003 0.41% Hypha Staked AVAX (STAVAX) árelőrejelzése ma A(z) STAVAX előre jelzett ára October 5, 2025(Ma) napján $34.16 . Ez az előrejelzés a megadott növekedési százalék kiszámított eredményét tükrözi, így a felhasználók egy pillanatképet kapnak a mai napra vonatkozó lehetséges ármozgásról. Hypha Staked AVAX (STAVAX) árelőrejelzése holnap October 6, 2025(Holnap) napjáig a(z) STAVAX árelőrejelzése 5% -os éves növekedési inputot számolva $34.1646 . Ezek az eredmények a választott paraméterek alapján becsült kilátásokat nyújtanak a token értékére vonatkozóan. Hypha Staked AVAX (STAVAX) árelőrejelzés ezen a héten October 12, 2025(E hét) napjáig a(z) STAVAX árelőrejelzése 5% -os éves növekedési aránnyal számolva $34.1927 . Ez a heti előrejelzés ugyanezen növekedési százalék alapján kerül kiszámításra, hogy képet adjon az elkövetkező napok lehetséges ártrendjéről. Hypha Staked AVAX (STAVAX) 30 napos árelőrejelzés Ha 30 napra előre tekintünk, a(z) STAVAX előrejelzett ára $34.3003 . Ez az előrejelzés 5% -os éves növekedési bemenet felhasználásával származik, hogy megbecsülje, hol állhat a token értéke egy hónap múlva.

Aktuális Hypha Staked AVAX árstatisztikák
Jelenlegi ár ---- --
Árváltozás (24 óra) --
Piaci plafon $ 29.37M$ 29.37M $ 29.37M
Forgalomban lévő készlet 858.81K 858.81K 858.81K
Volumen (24H) ---- --
Volumen (24H) --
A legfrissebb STAVAX ár --. A(z) 0.00% 24 órás változása, -- 24 órás kereskedési volumennel. Továbbá a(z) STAVAX 858.81K keringésben lévő tokenszámmal és $ 29.37M teljes piaci kapitalizációval rendelkezik.

Hypha Staked AVAX Korábbi ár A(z) Hypha Staked AVAX élő áras oldalának legfrissebb adatai szerint a(z) Hypha Staked AVAX jelenlegi ára 34.16USD. A(z) Hypha Staked AVAX (STAVAX) forgalomban lévő kínálata 858.81K STAVAX , így piaci kapitalizációja $29,365,074 . Időszak Változás(%) Változás(USD) Magas Alacsony 24 óra -0.95% $ -0.330338 $ 35.29 $ 33.88

7 nap 7.19% $ 2.4573 $ 35.5928 $ 28.3558

30 nap 21.58% $ 7.3729 $ 35.5928 $ 28.3558 24 órás teljesítmény Az elmúlt 24 órában a(z) Hypha Staked AVAX árfolyama $-0.330338 értékben változott, ami -0.95% -os értékváltozást tükröz. 7 napos teljesítmény Az elmúlt 7 napban a(z) Hypha Staked AVAX legmagasabb kereskedési értéke $35.5928 , míg a legalacsonyabb $28.3558 volt. Az árváltozás mértéke 7.19% volt. Ez a közelmúltbeli tendencia a(z) STAVAX további mozgásának lehetőségét jelzi a piacon. 30 napos teljesítmény Az elmúlt hónapban a(z) Hypha Staked AVAX 21.58% -os változást tapasztalt, ami körülbelül $7.3729 értéket tükröz. Ez azt jelzi, hogy a(z) STAVAX esetében további árváltozások történhetnek a közeljövőben.

Hogyan működik a(z) Hypha Staked AVAX (STAVAX) árelőrejelzési modul? A(z) Hypha Staked AVAX árelőrejelzési modul egy felhasználóbarát eszköz, amelyet arra terveztek, hogy segítsen megbecsülni a(z) STAVAX lehetséges jövőbeli árát a saját növekedési feltételezéseid alapján. Akár tapasztalt kereskedő, akár kíváncsi befektető vagy, ez a modul egyszerű és interaktív módot kínál a token jövőbeli értékének előrejelzésére. 1. Oszd meg a növekedési előrejelzésedet Kezdd a kívánt növekedési százalék megadásával, amely a piaci kilátásoktól függően lehet pozitív vagy negatív. Ez tükrözheti a(z) Hypha Staked AVAX következő évére, öt évére vagy akár évtizedeire vonatkozó elvárásaidat. 2. Számítsd ki a jövőbeli árat Miután megadtad a növekedési rátát, kattintson a „Számítás” gombra. A modul azonnal kiszámítja a(z) STAVAX tervezett jövőbeli árát, így jól láthatóvá válik, hogy az előrejelzésed hogyan befolyásolja a token értékét az idő múlásával. 3. Ismerj meg különböző forgatókönyveket Különböző növekedési rátákkal kísérletezhetsz, hogy lásd, hogyan befolyásolhatják a különböző piaci feltételek a(z) Hypha Staked AVAX árát. Ez a rugalmasság lehetővé teszi, hogy optimista és konzervatív előrejelzéseket is elemezz, így segítve a megalapozottabb döntések meghozatalát. 4. Felhasználói vélemények és közösségi betekintés A modul integrálja a felhasználói véleményadatokat is, így összehasonlíthatod az előrejelzéseidet más felhasználók előrejelzéseivel. Ez a kollektív hozzájárulás értékes betekintést nyújt abba, hogy a közösség hogyan látja a(z) STAVAX jövőjét. Technikai mutatók az árelőrejelzéshez Az előrejelzés pontosságának növelése érdekében a modul számos technikai mutatót és piaci adatot használ fel. Ezek közé a következők tartoznak: Exponenciális mozgóátlagok (EMA): Segít nyomon követni a token ártrendjének alakulását azáltal, hogy kisimítja az ingadozásokat, és betekintést nyújt a lehetséges trendfordulókba. Bollinger-szalagok: A piaci volatilitás mérése és a potenciális túlvásárolt vagy túleladott állapotok azonosítása. Relatív erősséget jelző index (RSI): Értékeli a(z) STAVAX lendületét, hogy meghatározza, hogy bika vagy medve fázisban van-e. Mozgóátlag-konvergencia/-divergencia (MACD): Értékeli az ármozgások erősségét és irányát a potenciális belépési és kilépési pontok azonosítása érdekében. Ezeket a mutatókat valós idejű piaci adatokkal kombinálva a modul dinamikus árelőrejelzést biztosít, és segít mélyebb betekintést nyerni a(z) Hypha Staked AVAX jövőbeli potenciáljaiba.

Miért fontos a(z) STAVAX árelőrejelzés?

STAVAX Az árelőrejelzések több okból is alapvető fontosságúak, és a befektetők különféle célokból vesznek részt ezekben:

Befektetési stratégia kidolgozása: Az előrejelzések segítenek a befektetőknek a stratégiák kialakításában. A jövőbeli árak becslésével eldöntheted, hogy mikor veszed meg, adod el vagy tartod meg a kriptovalutát.

Kockázatértékelés: A lehetséges ármozgások megértése lehetővé teszi a befektetők számára, hogy felmérjék az adott kriptovaluta-eszközhöz kapcsolódó kockázatot. Ez alapvető fontosságú az esetleges veszteségek kezeléséhez és mérsékléséhez.

Piacelemzés: Az előrejelzések gyakran magukban foglalják a piaci trendek, hírek és előzmények elemzését. Ez az átfogó elemzés segít a befektetőknek megérteni a piaci dinamikát és az árváltozásokat befolyásoló tényezőket.

Portfóliódiverzifikáció: Azzal, hogy megjósolják, mely kriptovaluták teljesíthetnek jól, a befektetők ennek megfelelően diverzifikálhatják portfóliójukat, megosztva a kockázatot a különböző eszközök között.

Hosszú távú tervezés: A hosszú távú nyereséget kereső befektetők az előrejelzésekre hagyatkoznak, hogy azonosítsák a jövőbeni növekedési potenciállal rendelkező kriptovalutákat.

Pszichológiai felkészültség: A lehetséges árforgatókönyvek ismerete felkészíti a befektetőket érzelmileg és pénzügyileg a piaci ingadozásra.

Közösségi elköteleződés: A kriptovaluta árelőrejelzések gyakran vitákat váltanak ki a befektetői közösségen belül, ami szélesebb körű megértéshez és kollektív bölcsességhez vezet a piaci trendekkel kapcsolatban.

