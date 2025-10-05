Hypha Staked AVAX (STAVAX) árelőrejelzés (USD)

A(z) Hypha Staked AVAX árelőrejelzései 2026-ra, 2027-re, 2028-ra, 2030-ra és azt követően. Találd ki, hogy mekkora növekedést fog elérni a(z) STAVAX a következő 5 vagy több évben. Azonnali előrejelzés a jövőbeli árforgatókönyvekről a piaci trendek és a hangulat alapján.

Adj meg egy számot -100 és 1,000 között, hogy megjósold a(z) Hypha Staked AVAX árát
%

*Figyelem: Minden árelőrejelzés a felhasználók által megadott adatokon alapul.

Hypha Staked AVAX árfolyam előrejelzés
--
----
0.00%
USD
Tényleges
Előrejelzés
Hypha Staked AVAX árelőrejelzése 2025-2050 USD

Hypha Staked AVAX (STAVAX) árelőrejelzés 2025-ben (idén)

Az előrejelzésed alapján a(z) Hypha Staked AVAX ekkora potenciális növekedést érhet el: 0.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2025-ben: $ 34.16.

Hypha Staked AVAX (STAVAX) árelőrejelzés 2026-ban (jövőre)

Az előrejelzésed alapján a(z) Hypha Staked AVAX ekkora potenciális növekedést érhet el: 5.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2026-ban: $ 35.8679.

Hypha Staked AVAX (STAVAX) árelőrejelzés 2027-ben (2 év múlva)

Az árelőrejelzési modul szerint a(z) STAVAX 2027-re jelzett ára $ 37.6614 10.25% növekedési aránnyal.

Hypha Staked AVAX (STAVAX) árelőrejelzés 2028-ban (3 év múlva)

Az árelőrejelzési modul szerint a(z) STAVAX 2028-ra jelzett ára $ 39.5444 15.76% növekedési aránnyal.

Hypha Staked AVAX (STAVAX) árelőrejelzés 2029-ben (4 év múlva)

A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) STAVAX 2029-es célára $ 41.5216 21.55% növekedési aránnyal.

Hypha Staked AVAX (STAVAX) árelőrejelzés 2030-ban (5 év múlva)

A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) STAVAX 2030-as célára $ 43.5977 27.63% növekedési aránnyal.

Hypha Staked AVAX (STAVAX) árelőrejelzés 2040-ben (15 év múlva)

A(z) Hypha Staked AVAX ára 2040-re 107.89% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 71.0161.

Hypha Staked AVAX (STAVAX) árelőrejelzés 2050-ben (25 év múlva)

A(z) Hypha Staked AVAX ára 2050-re 238.64% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 115.6778.

Év
Ár
Növekedés
  • 2025
    $ 34.16
    0.00%
  • 2026
    $ 35.8679
    5.00%
  • 2027
    $ 37.6614
    10.25%
  • 2028
    $ 39.5444
    15.76%
  • 2029
    $ 41.5216
    21.55%
  • 2030
    $ 43.5977
    27.63%
  • 2031
    $ 45.7776
    34.01%
  • 2032
    $ 48.0665
    40.71%
Év
Ár
Növekedés
  • 2033
    $ 50.4698
    47.75%
  • 2034
    $ 52.9933
    55.13%
  • 2035
    $ 55.6430
    62.89%
  • 2036
    $ 58.4251
    71.03%
  • 2037
    $ 61.3464
    79.59%
  • 2038
    $ 64.4137
    88.56%
  • 2039
    $ 67.6344
    97.99%
  • 2040
    $ 71.0161
    107.89%
A(z) Hypha Staked AVAX rövid távú árelőrejelzése ma, holnap, ezen a héten és 30 napon belül

Dátum
Árelőrejelzés
Növekedés
  • October 5, 2025(Ma)
    $ 34.16
    0.00%
  • October 6, 2025(Holnap)
    $ 34.1646
    0.01%
  • October 12, 2025(E hét)
    $ 34.1927
    0.10%
  • November 4, 2025(30 nap)
    $ 34.3003
    0.41%
Hypha Staked AVAX (STAVAX) árelőrejelzése ma

A(z) STAVAX előre jelzett ára October 5, 2025(Ma) napján $34.16. Ez az előrejelzés a megadott növekedési százalék kiszámított eredményét tükrözi, így a felhasználók egy pillanatképet kapnak a mai napra vonatkozó lehetséges ármozgásról.

Hypha Staked AVAX (STAVAX) árelőrejelzése holnap

October 6, 2025(Holnap) napjáig a(z) STAVAX árelőrejelzése 5%-os éves növekedési inputot számolva $34.1646. Ezek az eredmények a választott paraméterek alapján becsült kilátásokat nyújtanak a token értékére vonatkozóan.

Hypha Staked AVAX (STAVAX) árelőrejelzés ezen a héten

October 12, 2025(E hét) napjáig a(z) STAVAX árelőrejelzése 5%-os éves növekedési aránnyal számolva $34.1927. Ez a heti előrejelzés ugyanezen növekedési százalék alapján kerül kiszámításra, hogy képet adjon az elkövetkező napok lehetséges ártrendjéről.

Hypha Staked AVAX (STAVAX) 30 napos árelőrejelzés

Ha 30 napra előre tekintünk, a(z) STAVAX előrejelzett ára $34.3003. Ez az előrejelzés 5%-os éves növekedési bemenet felhasználásával származik, hogy megbecsülje, hol állhat a token értéke egy hónap múlva.

Aktuális Hypha Staked AVAX árstatisztikák

--

$ 29.37M
$ 29.37M$ 29.37M

858.81K
858.81K 858.81K

A legfrissebb STAVAX ár --. A(z) 0.00% 24 órás változása, -- 24 órás kereskedési volumennel.
Továbbá a(z) STAVAX 858.81K keringésben lévő tokenszámmal és $ 29.37M teljes piaci kapitalizációval rendelkezik.

Hypha Staked AVAX Korábbi ár

A(z) Hypha Staked AVAX élő áras oldalának legfrissebb adatai szerint a(z) Hypha Staked AVAX jelenlegi ára 34.16USD. A(z) Hypha Staked AVAX (STAVAX) forgalomban lévő kínálata 858.81K STAVAX, így piaci kapitalizációja $29,365,074.

Időszak
Változás(%)
Változás(USD)
Magas
Alacsony
  • 24 óra
    -0.95%
    $ -0.330338
    $ 35.29
    $ 33.88
  • 7 nap
    7.19%
    $ 2.4573
    $ 35.5928
    $ 28.3558
  • 30 nap
    21.58%
    $ 7.3729
    $ 35.5928
    $ 28.3558
24 órás teljesítmény

Az elmúlt 24 órában a(z) Hypha Staked AVAX árfolyama $-0.330338 értékben változott, ami -0.95%-os értékváltozást tükröz.

7 napos teljesítmény

Az elmúlt 7 napban a(z) Hypha Staked AVAX legmagasabb kereskedési értéke $35.5928, míg a legalacsonyabb $28.3558 volt. Az árváltozás mértéke 7.19% volt. Ez a közelmúltbeli tendencia a(z) STAVAX további mozgásának lehetőségét jelzi a piacon.

30 napos teljesítmény

Az elmúlt hónapban a(z) Hypha Staked AVAX 21.58%-os változást tapasztalt, ami körülbelül $7.3729 értéket tükröz. Ez azt jelzi, hogy a(z) STAVAX esetében további árváltozások történhetnek a közeljövőben.

Hogyan működik a(z) Hypha Staked AVAX (STAVAX) árelőrejelzési modul?

A(z) Hypha Staked AVAX árelőrejelzési modul egy felhasználóbarát eszköz, amelyet arra terveztek, hogy segítsen megbecsülni a(z) STAVAX lehetséges jövőbeli árát a saját növekedési feltételezéseid alapján. Akár tapasztalt kereskedő, akár kíváncsi befektető vagy, ez a modul egyszerű és interaktív módot kínál a token jövőbeli értékének előrejelzésére.

1. Oszd meg a növekedési előrejelzésedet

Kezdd a kívánt növekedési százalék megadásával, amely a piaci kilátásoktól függően lehet pozitív vagy negatív. Ez tükrözheti a(z) Hypha Staked AVAX következő évére, öt évére vagy akár évtizedeire vonatkozó elvárásaidat.

2. Számítsd ki a jövőbeli árat

Miután megadtad a növekedési rátát, kattintson a „Számítás” gombra. A modul azonnal kiszámítja a(z) STAVAX tervezett jövőbeli árát, így jól láthatóvá válik, hogy az előrejelzésed hogyan befolyásolja a token értékét az idő múlásával.

3. Ismerj meg különböző forgatókönyveket

Különböző növekedési rátákkal kísérletezhetsz, hogy lásd, hogyan befolyásolhatják a különböző piaci feltételek a(z) Hypha Staked AVAX árát. Ez a rugalmasság lehetővé teszi, hogy optimista és konzervatív előrejelzéseket is elemezz, így segítve a megalapozottabb döntések meghozatalát.

4. Felhasználói vélemények és közösségi betekintés

A modul integrálja a felhasználói véleményadatokat is, így összehasonlíthatod az előrejelzéseidet más felhasználók előrejelzéseivel. Ez a kollektív hozzájárulás értékes betekintést nyújt abba, hogy a közösség hogyan látja a(z) STAVAX jövőjét.

Technikai mutatók az árelőrejelzéshez

Az előrejelzés pontosságának növelése érdekében a modul számos technikai mutatót és piaci adatot használ fel. Ezek közé a következők tartoznak:

Exponenciális mozgóátlagok (EMA): Segít nyomon követni a token ártrendjének alakulását azáltal, hogy kisimítja az ingadozásokat, és betekintést nyújt a lehetséges trendfordulókba.

Bollinger-szalagok: A piaci volatilitás mérése és a potenciális túlvásárolt vagy túleladott állapotok azonosítása.

Relatív erősséget jelző index (RSI): Értékeli a(z) STAVAX lendületét, hogy meghatározza, hogy bika vagy medve fázisban van-e.

Mozgóátlag-konvergencia/-divergencia (MACD): Értékeli az ármozgások erősségét és irányát a potenciális belépési és kilépési pontok azonosítása érdekében. Ezeket a mutatókat valós idejű piaci adatokkal kombinálva a modul dinamikus árelőrejelzést biztosít, és segít mélyebb betekintést nyerni a(z) Hypha Staked AVAX jövőbeli potenciáljaiba.

Miért fontos a(z) STAVAX árelőrejelzés?

STAVAX Az árelőrejelzések több okból is alapvető fontosságúak, és a befektetők különféle célokból vesznek részt ezekben:

Befektetési stratégia kidolgozása: Az előrejelzések segítenek a befektetőknek a stratégiák kialakításában. A jövőbeli árak becslésével eldöntheted, hogy mikor veszed meg, adod el vagy tartod meg a kriptovalutát.

Kockázatértékelés: A lehetséges ármozgások megértése lehetővé teszi a befektetők számára, hogy felmérjék az adott kriptovaluta-eszközhöz kapcsolódó kockázatot. Ez alapvető fontosságú az esetleges veszteségek kezeléséhez és mérsékléséhez.

Piacelemzés: Az előrejelzések gyakran magukban foglalják a piaci trendek, hírek és előzmények elemzését. Ez az átfogó elemzés segít a befektetőknek megérteni a piaci dinamikát és az árváltozásokat befolyásoló tényezőket.

Portfóliódiverzifikáció: Azzal, hogy megjósolják, mely kriptovaluták teljesíthetnek jól, a befektetők ennek megfelelően diverzifikálhatják portfóliójukat, megosztva a kockázatot a különböző eszközök között.

Hosszú távú tervezés: A hosszú távú nyereséget kereső befektetők az előrejelzésekre hagyatkoznak, hogy azonosítsák a jövőbeni növekedési potenciállal rendelkező kriptovalutákat.

Pszichológiai felkészültség: A lehetséges árforgatókönyvek ismerete felkészíti a befektetőket érzelmileg és pénzügyileg a piaci ingadozásra.

Közösségi elköteleződés: A kriptovaluta árelőrejelzések gyakran vitákat váltanak ki a befektetői közösségen belül, ami szélesebb körű megértéshez és kollektív bölcsességhez vezet a piaci trendekkel kapcsolatban.

Gyakran ismételt kérdések (GYIK):

Érdemes most befektetni a következőbe: STAVAX?
Az előrejelzéseid szerint a(z) STAVAX -- árat érhet el ekkorra: undefined, így megfontolásra érdemes token.
Mi a(z) STAVAX árelőrejelzése a következő hónapra?
A(z) Hypha Staked AVAX (STAVAX) árelőrejelzési eszköz szerint az előrejelzett STAVAX ár -- összeget érhet el ekkor: undefined.
Mennyibe fog kerülni 1 STAVAX 2026-ban?
1 Hypha Staked AVAX (STAVAX) ára ma --. A fenti előrejelzési modul szerint a(z) STAVAX 0.00%-kal fog nőni, és a következőt érheti el 2026-ban: --.
Mi a(z) STAVAX előre jelzett ára 2027-ben?
A(z) Hypha Staked AVAX (STAVAX) 0.00% éves növekedést érhet el, így -- árat érhet el 1 STAVAX 2027-ig.
Mi a(z) STAVAX becsült árcélja 2028-ban?
Az árelőrejelzésed szerint a(z) Hypha Staked AVAX (STAVAX) 0.00% növekedést fog elérni, -- becsült árcéllal 2028-ban.
Mi a(z) STAVAX becsült árcélja 2029-ben?
Az árelőrejelzésed szerint a(z) Hypha Staked AVAX (STAVAX) 0.00% növekedést fog elérni, -- becsült árcéllal 2029-ben.
Mennyibe fog kerülni 1 STAVAX 2030-ban?
1 Hypha Staked AVAX (STAVAX) ára ma --. A fenti előrejelzési modul szerint a(z) STAVAX 0.00%-kal fog nőni, és a következőt érheti el 2030-ban: --.
Mi a(z) STAVAX árelőrejelzése 2040-re?
A(z) Hypha Staked AVAX (STAVAX) 0.00% éves növekedést érhet el, így -- árat érhet el 1 STAVAX 2040-ig.
Jogi nyilatkozat

A kriptográfiai ár-előrejelzési oldalainkon közzétett tartalom a MEXC-felhasználóktól és/vagy más harmadik féltől származó információkon és visszajelzéseken alapul. „Ahogy van” alapon, kizárólag tájékoztatási és szemléltetési célokat szolgál, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. Fontos megjegyezni, hogy a bemutatott árelőrejelzések nem biztos, hogy pontosak, és nem lehet ezeket ekként kezelni. A jövőbeli árak jelentősen eltérhetnek a bemutatott előrejelzésektől, ezért nem szabad rájuk hagyatkozni a befektetési döntéseknél.

Továbbá, ez a tartalom nem értelmezhető pénzügyi tanácsként, és nem is arra irányul, hogy egy adott termék vagy szolgáltatás megvételét javasolja. A MEXC semmilyen módon nem vállal felelősséget veled szemben semmilyen veszteségért, melyet a kriptovaluta árelőrejelzési oldalainkon közzétett tartalom hivatkozása, használata és/vagy arra való támaszkodása eredményezhet. Fontos tudni, hogy a digitális eszközök ára magas piaci kockázatnak és áringadozásnak van kitéve. A befektetés értéke csökkenhet és nőhet is, és nincs garancia arra, hogy visszakapd az eredetileg befektetett összeget. Végső soron kizárólag Te felelsz a befektetési döntésekért, és a MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. Ne feledd, hogy a múltbeli hozam nem megbízható előrejelzője a jövőbeli hozamnak. Csak olyan termékekbe fektess be, melyeket ismersz, és megérted a kapcsolódó kockázatokat. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetési döntés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval.