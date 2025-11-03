Hylo USD (HYUSD) árelőrejelzés (USD)

A(z) Hylo USD árelőrejelzései 2026-ra, 2027-re, 2028-ra, 2030-ra és azt követően. Találd ki, hogy mekkora növekedést fog elérni a(z) HYUSD a következő 5 vagy több évben. Azonnali előrejelzés a jövőbeli árforgatókönyvekről a piaci trendek és a hangulat alapján.

Adj meg egy számot -100 és 1,000 között, hogy megjósold a(z) Hylo USD árát
%

*Figyelem: Minden árelőrejelzés a felhasználók által megadott adatokon alapul.

Hylo USD árfolyam előrejelzés
Utolsó frissítés: 2025-11-03 18:44:11 (UTC+8)

Hylo USD árelőrejelzése 2025-2050 USD

Hylo USD (HYUSD) árelőrejelzés 2025-ben (idén)

Az előrejelzésed alapján a(z) Hylo USD ekkora potenciális növekedést érhet el: 0.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2025-ben: $ 0.999509.

Hylo USD (HYUSD) árelőrejelzés 2026-ban (jövőre)

Az előrejelzésed alapján a(z) Hylo USD ekkora potenciális növekedést érhet el: 5.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2026-ban: $ 1.0494.

Hylo USD (HYUSD) árelőrejelzés 2027-ben (2 év múlva)

Az árelőrejelzési modul szerint a(z) HYUSD 2027-re jelzett ára $ 1.1019 10.25% növekedési aránnyal.

Hylo USD (HYUSD) árelőrejelzés 2028-ban (3 év múlva)

Az árelőrejelzési modul szerint a(z) HYUSD 2028-ra jelzett ára $ 1.1570 15.76% növekedési aránnyal.

Hylo USD (HYUSD) árelőrejelzés 2029-ben (4 év múlva)

A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) HYUSD 2029-es célára $ 1.2149 21.55% növekedési aránnyal.

Hylo USD (HYUSD) árelőrejelzés 2030-ban (5 év múlva)

A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) HYUSD 2030-as célára $ 1.2756 27.63% növekedési aránnyal.

Hylo USD (HYUSD) árelőrejelzés 2040-ben (15 év múlva)

A(z) Hylo USD ára 2040-re 107.89% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 2.0779.

Hylo USD (HYUSD) árelőrejelzés 2050-ben (25 év múlva)

A(z) Hylo USD ára 2050-re 238.64% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 3.3846.

Év
Ár
Növekedés
  • 2025
    $ 0.999509
    0.00%
  • 2026
    $ 1.0494
    5.00%
  • 2027
    $ 1.1019
    10.25%
  • 2028
    $ 1.1570
    15.76%
  • 2029
    $ 1.2149
    21.55%
  • 2030
    $ 1.2756
    27.63%
  • 2031
    $ 1.3394
    34.01%
  • 2032
    $ 1.4064
    40.71%
Év
Ár
Növekedés
  • 2033
    $ 1.4767
    47.75%
  • 2034
    $ 1.5505
    55.13%
  • 2035
    $ 1.6280
    62.89%
  • 2036
    $ 1.7094
    71.03%
  • 2037
    $ 1.7949
    79.59%
  • 2038
    $ 1.8847
    88.56%
  • 2039
    $ 1.9789
    97.99%
  • 2040
    $ 2.0779
    107.89%
A(z) Hylo USD rövid távú árelőrejelzése ma, holnap, ezen a héten és 30 napon belül

Dátum
Árelőrejelzés
Növekedés
  • November 3, 2025(Ma)
    $ 0.999509
    0.00%
  • November 4, 2025(Holnap)
    $ 0.999645
    0.01%
  • November 10, 2025(E hét)
    $ 1.0004
    0.10%
  • December 3, 2025(30 nap)
    $ 1.0036
    0.41%
Hylo USD (HYUSD) árelőrejelzése ma

A(z) HYUSD előre jelzett ára November 3, 2025(Ma) napján $0.999509. Ez az előrejelzés a megadott növekedési százalék kiszámított eredményét tükrözi, így a felhasználók egy pillanatképet kapnak a mai napra vonatkozó lehetséges ármozgásról.

Hylo USD (HYUSD) árelőrejelzése holnap

November 4, 2025(Holnap) napjáig a(z) HYUSD árelőrejelzése 5%-os éves növekedési inputot számolva $0.999645. Ezek az eredmények a választott paraméterek alapján becsült kilátásokat nyújtanak a token értékére vonatkozóan.

Hylo USD (HYUSD) árelőrejelzés ezen a héten

November 10, 2025(E hét) napjáig a(z) HYUSD árelőrejelzése 5%-os éves növekedési aránnyal számolva $1.0004. Ez a heti előrejelzés ugyanezen növekedési százalék alapján kerül kiszámításra, hogy képet adjon az elkövetkező napok lehetséges ártrendjéről.

Hylo USD (HYUSD) 30 napos árelőrejelzés

Ha 30 napra előre tekintünk, a(z) HYUSD előrejelzett ára $1.0036. Ez az előrejelzés 5%-os éves növekedési bemenet felhasználásával származik, hogy megbecsülje, hol állhat a token értéke egy hónap múlva.

Aktuális Hylo USD árstatisztikák

----

--

$ 39.49M
$ 39.49M$ 39.49M

39.52M
39.52M 39.52M

A legfrissebb HYUSD ár --. A(z) 0.00% 24 órás változása, -- 24 órás kereskedési volumennel.
Továbbá a(z) HYUSD 39.52M keringésben lévő tokenszámmal és $ 39.49M teljes piaci kapitalizációval rendelkezik.

Hylo USD Korábbi ár

A(z) Hylo USD élő áras oldalának legfrissebb adatai szerint a(z) Hylo USD jelenlegi ára 0.999509USD. A(z) Hylo USD (HYUSD) forgalomban lévő kínálata 39.52M HYUSD, így piaci kapitalizációja $39,494,446.

Időszak
Változás(%)
Változás(USD)
Magas
Alacsony
  • 24 óra
    -0.11%
    $ -0.001155
    $ 1.001
    $ 0.998955
  • 7 nap
    -0.08%
    $ -0.000825
    $ 1.0016
    $ 0.998514
  • 30 nap
    0.02%
    $ 0.000209
    $ 1.0016
    $ 0.998514
24 órás teljesítmény

Az elmúlt 24 órában a(z) Hylo USD árfolyama $-0.001155 értékben változott, ami -0.11%-os értékváltozást tükröz.

7 napos teljesítmény

Az elmúlt 7 napban a(z) Hylo USD legmagasabb kereskedési értéke $1.0016, míg a legalacsonyabb $0.998514 volt. Az árváltozás mértéke -0.08% volt. Ez a közelmúltbeli tendencia a(z) HYUSD további mozgásának lehetőségét jelzi a piacon.

30 napos teljesítmény

Az elmúlt hónapban a(z) Hylo USD 0.02%-os változást tapasztalt, ami körülbelül $0.000209 értéket tükröz. Ez azt jelzi, hogy a(z) HYUSD esetében további árváltozások történhetnek a közeljövőben.

Hogyan működik a(z) Hylo USD (HYUSD) árelőrejelzési modul?

A(z) Hylo USD árelőrejelzési modul egy felhasználóbarát eszköz, amelyet arra terveztek, hogy segítsen megbecsülni a(z) HYUSD lehetséges jövőbeli árát a saját növekedési feltételezéseid alapján. Akár tapasztalt kereskedő, akár kíváncsi befektető vagy, ez a modul egyszerű és interaktív módot kínál a token jövőbeli értékének előrejelzésére.

1. Oszd meg a növekedési előrejelzésedet

Kezdd a kívánt növekedési százalék megadásával, amely a piaci kilátásoktól függően lehet pozitív vagy negatív. Ez tükrözheti a(z) Hylo USD következő évére, öt évére vagy akár évtizedeire vonatkozó elvárásaidat.

2. Számítsd ki a jövőbeli árat

Miután megadtad a növekedési rátát, kattintson a „Számítás” gombra. A modul azonnal kiszámítja a(z) HYUSD tervezett jövőbeli árát, így jól láthatóvá válik, hogy az előrejelzésed hogyan befolyásolja a token értékét az idő múlásával.

3. Ismerj meg különböző forgatókönyveket

Különböző növekedési rátákkal kísérletezhetsz, hogy lásd, hogyan befolyásolhatják a különböző piaci feltételek a(z) Hylo USD árát. Ez a rugalmasság lehetővé teszi, hogy optimista és konzervatív előrejelzéseket is elemezz, így segítve a megalapozottabb döntések meghozatalát.

4. Felhasználói vélemények és közösségi betekintés

A modul integrálja a felhasználói véleményadatokat is, így összehasonlíthatod az előrejelzéseidet más felhasználók előrejelzéseivel. Ez a kollektív hozzájárulás értékes betekintést nyújt abba, hogy a közösség hogyan látja a(z) HYUSD jövőjét.

Technikai mutatók az árelőrejelzéshez

Az előrejelzés pontosságának növelése érdekében a modul számos technikai mutatót és piaci adatot használ fel. Ezek közé a következők tartoznak:

Exponenciális mozgóátlagok (EMA): Segít nyomon követni a token ártrendjének alakulását azáltal, hogy kisimítja az ingadozásokat, és betekintést nyújt a lehetséges trendfordulókba.

Bollinger-szalagok: A piaci volatilitás mérése és a potenciális túlvásárolt vagy túleladott állapotok azonosítása.

Relatív erősséget jelző index (RSI): Értékeli a(z) HYUSD lendületét, hogy meghatározza, hogy bika vagy medve fázisban van-e.

Mozgóátlag-konvergencia/-divergencia (MACD): Értékeli az ármozgások erősségét és irányát a potenciális belépési és kilépési pontok azonosítása érdekében. Ezeket a mutatókat valós idejű piaci adatokkal kombinálva a modul dinamikus árelőrejelzést biztosít, és segít mélyebb betekintést nyerni a(z) Hylo USD jövőbeli potenciáljaiba.

Miért fontos a(z) HYUSD árelőrejelzés?

HYUSD Az árelőrejelzések több okból is alapvető fontosságúak, és a befektetők különféle célokból vesznek részt ezekben:

Befektetési stratégia kidolgozása: Az előrejelzések segítenek a befektetőknek a stratégiák kialakításában. A jövőbeli árak becslésével eldöntheted, hogy mikor veszed meg, adod el vagy tartod meg a kriptovalutát.

Kockázatértékelés: A lehetséges ármozgások megértése lehetővé teszi a befektetők számára, hogy felmérjék az adott kriptovaluta-eszközhöz kapcsolódó kockázatot. Ez alapvető fontosságú az esetleges veszteségek kezeléséhez és mérsékléséhez.

Piacelemzés: Az előrejelzések gyakran magukban foglalják a piaci trendek, hírek és előzmények elemzését. Ez az átfogó elemzés segít a befektetőknek megérteni a piaci dinamikát és az árváltozásokat befolyásoló tényezőket.

Portfóliódiverzifikáció: Azzal, hogy megjósolják, mely kriptovaluták teljesíthetnek jól, a befektetők ennek megfelelően diverzifikálhatják portfóliójukat, megosztva a kockázatot a különböző eszközök között.

Hosszú távú tervezés: A hosszú távú nyereséget kereső befektetők az előrejelzésekre hagyatkoznak, hogy azonosítsák a jövőbeni növekedési potenciállal rendelkező kriptovalutákat.

Pszichológiai felkészültség: A lehetséges árforgatókönyvek ismerete felkészíti a befektetőket érzelmileg és pénzügyileg a piaci ingadozásra.

Közösségi elköteleződés: A kriptovaluta árelőrejelzések gyakran vitákat váltanak ki a befektetői közösségen belül, ami szélesebb körű megértéshez és kollektív bölcsességhez vezet a piaci trendekkel kapcsolatban.

Gyakran ismételt kérdések (GYIK):

Érdemes most befektetni a következőbe: HYUSD?
Az előrejelzéseid szerint a(z) HYUSD -- árat érhet el ekkorra: undefined, így megfontolásra érdemes token.
Mi a(z) HYUSD árelőrejelzése a következő hónapra?
A(z) Hylo USD (HYUSD) árelőrejelzési eszköz szerint az előrejelzett HYUSD ár -- összeget érhet el ekkor: undefined.
Mennyibe fog kerülni 1 HYUSD 2026-ban?
1 Hylo USD (HYUSD) ára ma --. A fenti előrejelzési modul szerint a(z) HYUSD 0.00%-kal fog nőni, és a következőt érheti el 2026-ban: --.
Mi a(z) HYUSD előre jelzett ára 2027-ben?
A(z) Hylo USD (HYUSD) 0.00% éves növekedést érhet el, így -- árat érhet el 1 HYUSD 2027-ig.
Mi a(z) HYUSD becsült árcélja 2028-ban?
Az árelőrejelzésed szerint a(z) Hylo USD (HYUSD) 0.00% növekedést fog elérni, -- becsült árcéllal 2028-ban.
Mi a(z) HYUSD becsült árcélja 2029-ben?
Az árelőrejelzésed szerint a(z) Hylo USD (HYUSD) 0.00% növekedést fog elérni, -- becsült árcéllal 2029-ben.
Mennyibe fog kerülni 1 HYUSD 2030-ban?
1 Hylo USD (HYUSD) ára ma --. A fenti előrejelzési modul szerint a(z) HYUSD 0.00%-kal fog nőni, és a következőt érheti el 2030-ban: --.
Mi a(z) HYUSD árelőrejelzése 2040-re?
A(z) Hylo USD (HYUSD) 0.00% éves növekedést érhet el, így -- árat érhet el 1 HYUSD 2040-ig.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 18:44:11 (UTC+8)

Jogi nyilatkozat

A kriptográfiai ár-előrejelzési oldalainkon közzétett tartalom a MEXC-felhasználóktól és/vagy más harmadik féltől származó információkon és visszajelzéseken alapul. „Ahogy van” alapon, kizárólag tájékoztatási és szemléltetési célokat szolgál, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. Fontos megjegyezni, hogy a bemutatott árelőrejelzések nem biztos, hogy pontosak, és nem lehet ezeket ekként kezelni. A jövőbeli árak jelentősen eltérhetnek a bemutatott előrejelzésektől, ezért nem szabad rájuk hagyatkozni a befektetési döntéseknél.

Továbbá, ez a tartalom nem értelmezhető pénzügyi tanácsként, és nem is arra irányul, hogy egy adott termék vagy szolgáltatás megvételét javasolja. A MEXC semmilyen módon nem vállal felelősséget veled szemben semmilyen veszteségért, melyet a kriptovaluta árelőrejelzési oldalainkon közzétett tartalom hivatkozása, használata és/vagy arra való támaszkodása eredményezhet. Fontos tudni, hogy a digitális eszközök ára magas piaci kockázatnak és áringadozásnak van kitéve. A befektetés értéke csökkenhet és nőhet is, és nincs garancia arra, hogy visszakapd az eredetileg befektetett összeget. Végső soron kizárólag Te felelsz a befektetési döntésekért, és a MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. Ne feledd, hogy a múltbeli hozam nem megbízható előrejelzője a jövőbeli hozamnak. Csak olyan termékekbe fektess be, melyeket ismersz, és megérted a kapcsolódó kockázatokat. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetési döntés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval.