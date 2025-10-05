Horizon (HRZ) árelőrejelzés (USD)

A(z) Horizon árelőrejelzései 2026-ra, 2027-re, 2028-ra, 2030-ra és azt követően. Találd ki, hogy mekkora növekedést fog elérni a(z) HRZ a következő 5 vagy több évben. Azonnali előrejelzés a jövőbeli árforgatókönyvekről a piaci trendek és a hangulat alapján.

Adj meg egy számot -100 és 1,000 között, hogy megjósold a(z) Horizon árát % Kiszámítás *Figyelem: Minden árelőrejelzés a felhasználók által megadott adatokon alapul. -- -- -- 0.00% USD Tényleges Előrejelzés Horizon árelőrejelzése 2025-2050 USD Horizon (HRZ) árelőrejelzés 2025-ben (idén) Az előrejelzésed alapján a(z) Horizon ekkora potenciális növekedést érhet el: 0.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2025-ben: $ 0.005995. Horizon (HRZ) árelőrejelzés 2026-ban (jövőre) Az előrejelzésed alapján a(z) Horizon ekkora potenciális növekedést érhet el: 5.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2026-ban: $ 0.006295. Horizon (HRZ) árelőrejelzés 2027-ben (2 év múlva) Az árelőrejelzési modul szerint a(z) HRZ 2027-re jelzett ára $ 0.006610 10.25% növekedési aránnyal. Horizon (HRZ) árelőrejelzés 2028-ban (3 év múlva) Az árelőrejelzési modul szerint a(z) HRZ 2028-ra jelzett ára $ 0.006940 15.76% növekedési aránnyal. Horizon (HRZ) árelőrejelzés 2029-ben (4 év múlva) A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) HRZ 2029-es célára $ 0.007287 21.55% növekedési aránnyal. Horizon (HRZ) árelőrejelzés 2030-ban (5 év múlva) A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) HRZ 2030-as célára $ 0.007652 27.63% növekedési aránnyal. Horizon (HRZ) árelőrejelzés 2040-ben (15 év múlva) A(z) Horizon ára 2040-re 107.89% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0.012464. Horizon (HRZ) árelőrejelzés 2050-ben (25 év múlva) A(z) Horizon ára 2050-re 238.64% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0.020303. Év Ár Növekedés 2025 $ 0.005995 0.00%

2026 $ 0.006295 5.00%

2027 $ 0.006610 10.25%

2028 $ 0.006940 15.76%

2029 $ 0.007287 21.55%

2030 $ 0.007652 27.63%

2031 $ 0.008034 34.01%

2032 $ 0.008436 40.71% Év Ár Növekedés 2033 $ 0.008858 47.75%

2034 $ 0.009301 55.13%

2035 $ 0.009766 62.89%

2036 $ 0.010254 71.03%

2037 $ 0.010767 79.59%

2038 $ 0.011305 88.56%

2039 $ 0.011870 97.99%

2040 $ 0.012464 107.89% Továbbiak megjelenítése A(z) Horizon rövid távú árelőrejelzése ma, holnap, ezen a héten és 30 napon belül Dátum Árelőrejelzés Növekedés October 5, 2025(Ma) $ 0.005995 0.00%

October 6, 2025(Holnap) $ 0.005996 0.01%

October 12, 2025(E hét) $ 0.006001 0.10%

November 4, 2025(30 nap) $ 0.006020 0.41% Horizon (HRZ) árelőrejelzése ma A(z) HRZ előre jelzett ára October 5, 2025(Ma) napján $0.005995 . Ez az előrejelzés a megadott növekedési százalék kiszámított eredményét tükrözi, így a felhasználók egy pillanatképet kapnak a mai napra vonatkozó lehetséges ármozgásról. Horizon (HRZ) árelőrejelzése holnap October 6, 2025(Holnap) napjáig a(z) HRZ árelőrejelzése 5% -os éves növekedési inputot számolva $0.005996 . Ezek az eredmények a választott paraméterek alapján becsült kilátásokat nyújtanak a token értékére vonatkozóan. Horizon (HRZ) árelőrejelzés ezen a héten October 12, 2025(E hét) napjáig a(z) HRZ árelőrejelzése 5% -os éves növekedési aránnyal számolva $0.006001 . Ez a heti előrejelzés ugyanezen növekedési százalék alapján kerül kiszámításra, hogy képet adjon az elkövetkező napok lehetséges ártrendjéről. Horizon (HRZ) 30 napos árelőrejelzés Ha 30 napra előre tekintünk, a(z) HRZ előrejelzett ára $0.006020 . Ez az előrejelzés 5% -os éves növekedési bemenet felhasználásával származik, hogy megbecsülje, hol állhat a token értéke egy hónap múlva.

Aktuális Horizon árstatisztikák Jelenlegi ár ---- -- Árváltozás (24 óra) -- Piaci plafon $ 51.45K$ 51.45K $ 51.45K Forgalomban lévő készlet 8.58M 8.58M 8.58M Volumen (24H) ---- -- Volumen (24H) -- A legfrissebb HRZ ár --. A(z) 0.00% 24 órás változása, -- 24 órás kereskedési volumennel. Továbbá a(z) HRZ 8.58M keringésben lévő tokenszámmal és $ 51.45K teljes piaci kapitalizációval rendelkezik. Élő HRZ ár megtekintése

Horizon Korábbi ár A(z) Horizon élő áras oldalának legfrissebb adatai szerint a(z) Horizon jelenlegi ára 0.005995USD. A(z) Horizon (HRZ) forgalomban lévő kínálata 8.58M HRZ , így piaci kapitalizációja $51,450 . Időszak Változás(%) Változás(USD) Magas Alacsony 24 óra 1.63% $ 0 $ 0.006083 $ 0.005896

7 nap -5.84% $ -0.000350 $ 0.006678 $ 0.005557

30 nap 11.21% $ 0.000672 $ 0.006678 $ 0.005557 24 órás teljesítmény Az elmúlt 24 órában a(z) Horizon árfolyama $0 értékben változott, ami 1.63% -os értékváltozást tükröz. 7 napos teljesítmény Az elmúlt 7 napban a(z) Horizon legmagasabb kereskedési értéke $0.006678 , míg a legalacsonyabb $0.005557 volt. Az árváltozás mértéke -5.84% volt. Ez a közelmúltbeli tendencia a(z) HRZ további mozgásának lehetőségét jelzi a piacon. 30 napos teljesítmény Az elmúlt hónapban a(z) Horizon 11.21% -os változást tapasztalt, ami körülbelül $0.000672 értéket tükröz. Ez azt jelzi, hogy a(z) HRZ esetében további árváltozások történhetnek a közeljövőben.

Hogyan működik a(z) Horizon (HRZ) árelőrejelzési modul? A(z) Horizon árelőrejelzési modul egy felhasználóbarát eszköz, amelyet arra terveztek, hogy segítsen megbecsülni a(z) HRZ lehetséges jövőbeli árát a saját növekedési feltételezéseid alapján. Akár tapasztalt kereskedő, akár kíváncsi befektető vagy, ez a modul egyszerű és interaktív módot kínál a token jövőbeli értékének előrejelzésére. 1. Oszd meg a növekedési előrejelzésedet Kezdd a kívánt növekedési százalék megadásával, amely a piaci kilátásoktól függően lehet pozitív vagy negatív. Ez tükrözheti a(z) Horizon következő évére, öt évére vagy akár évtizedeire vonatkozó elvárásaidat. 2. Számítsd ki a jövőbeli árat Miután megadtad a növekedési rátát, kattintson a „Számítás” gombra. A modul azonnal kiszámítja a(z) HRZ tervezett jövőbeli árát, így jól láthatóvá válik, hogy az előrejelzésed hogyan befolyásolja a token értékét az idő múlásával. 3. Ismerj meg különböző forgatókönyveket Különböző növekedési rátákkal kísérletezhetsz, hogy lásd, hogyan befolyásolhatják a különböző piaci feltételek a(z) Horizon árát. Ez a rugalmasság lehetővé teszi, hogy optimista és konzervatív előrejelzéseket is elemezz, így segítve a megalapozottabb döntések meghozatalát. 4. Felhasználói vélemények és közösségi betekintés A modul integrálja a felhasználói véleményadatokat is, így összehasonlíthatod az előrejelzéseidet más felhasználók előrejelzéseivel. Ez a kollektív hozzájárulás értékes betekintést nyújt abba, hogy a közösség hogyan látja a(z) HRZ jövőjét. Technikai mutatók az árelőrejelzéshez Az előrejelzés pontosságának növelése érdekében a modul számos technikai mutatót és piaci adatot használ fel. Ezek közé a következők tartoznak: Exponenciális mozgóátlagok (EMA): Segít nyomon követni a token ártrendjének alakulását azáltal, hogy kisimítja az ingadozásokat, és betekintést nyújt a lehetséges trendfordulókba. Bollinger-szalagok: A piaci volatilitás mérése és a potenciális túlvásárolt vagy túleladott állapotok azonosítása. Relatív erősséget jelző index (RSI): Értékeli a(z) HRZ lendületét, hogy meghatározza, hogy bika vagy medve fázisban van-e. Mozgóátlag-konvergencia/-divergencia (MACD): Értékeli az ármozgások erősségét és irányát a potenciális belépési és kilépési pontok azonosítása érdekében. Ezeket a mutatókat valós idejű piaci adatokkal kombinálva a modul dinamikus árelőrejelzést biztosít, és segít mélyebb betekintést nyerni a(z) Horizon jövőbeli potenciáljaiba.

Miért fontos a(z) HRZ árelőrejelzés?

HRZ Az árelőrejelzések több okból is alapvető fontosságúak, és a befektetők különféle célokból vesznek részt ezekben:

Befektetési stratégia kidolgozása: Az előrejelzések segítenek a befektetőknek a stratégiák kialakításában. A jövőbeli árak becslésével eldöntheted, hogy mikor veszed meg, adod el vagy tartod meg a kriptovalutát.

Kockázatértékelés: A lehetséges ármozgások megértése lehetővé teszi a befektetők számára, hogy felmérjék az adott kriptovaluta-eszközhöz kapcsolódó kockázatot. Ez alapvető fontosságú az esetleges veszteségek kezeléséhez és mérsékléséhez.

Piacelemzés: Az előrejelzések gyakran magukban foglalják a piaci trendek, hírek és előzmények elemzését. Ez az átfogó elemzés segít a befektetőknek megérteni a piaci dinamikát és az árváltozásokat befolyásoló tényezőket.

Portfóliódiverzifikáció: Azzal, hogy megjósolják, mely kriptovaluták teljesíthetnek jól, a befektetők ennek megfelelően diverzifikálhatják portfóliójukat, megosztva a kockázatot a különböző eszközök között.

Hosszú távú tervezés: A hosszú távú nyereséget kereső befektetők az előrejelzésekre hagyatkoznak, hogy azonosítsák a jövőbeni növekedési potenciállal rendelkező kriptovalutákat.

Pszichológiai felkészültség: A lehetséges árforgatókönyvek ismerete felkészíti a befektetőket érzelmileg és pénzügyileg a piaci ingadozásra.

Közösségi elköteleződés: A kriptovaluta árelőrejelzések gyakran vitákat váltanak ki a befektetői közösségen belül, ami szélesebb körű megértéshez és kollektív bölcsességhez vezet a piaci trendekkel kapcsolatban.

Gyakran ismételt kérdések (GYIK): Érdemes most befektetni a következőbe: HRZ? Az előrejelzéseid szerint a(z) HRZ -- árat érhet el ekkorra: undefined , így megfontolásra érdemes token. Mi a(z) HRZ árelőrejelzése a következő hónapra? A(z) Horizon (HRZ) árelőrejelzési eszköz szerint az előrejelzett HRZ ár -- összeget érhet el ekkor: undefined . Mennyibe fog kerülni 1 HRZ 2026-ban? 1 Horizon (HRZ) ára ma -- . A fenti előrejelzési modul szerint a(z) HRZ 0.00% -kal fog nőni, és a következőt érheti el 2026-ban: -- . Mi a(z) HRZ előre jelzett ára 2027-ben? A(z) Horizon (HRZ) 0.00% éves növekedést érhet el, így -- árat érhet el 1 HRZ 2027-ig. Mi a(z) HRZ becsült árcélja 2028-ban? Az árelőrejelzésed szerint a(z) Horizon (HRZ) 0.00% növekedést fog elérni, -- becsült árcéllal 2028-ban. Mi a(z) HRZ becsült árcélja 2029-ben? Az árelőrejelzésed szerint a(z) Horizon (HRZ) 0.00% növekedést fog elérni, -- becsült árcéllal 2029-ben. Mennyibe fog kerülni 1 HRZ 2030-ban? 1 Horizon (HRZ) ára ma -- . A fenti előrejelzési modul szerint a(z) HRZ 0.00% -kal fog nőni, és a következőt érheti el 2030-ban: -- . Mi a(z) HRZ árelőrejelzése 2040-re? A(z) Horizon (HRZ) 0.00% éves növekedést érhet el, így -- árat érhet el 1 HRZ 2040-ig.