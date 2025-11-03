Harmonix kHYPE (HAKHYPE) árelőrejelzés (USD)

A(z) Harmonix kHYPE árelőrejelzései 2026-ra, 2027-re, 2028-ra, 2030-ra és azt követően. Találd ki, hogy mekkora növekedést fog elérni a(z) HAKHYPE a következő 5 vagy több évben. Azonnali előrejelzés a jövőbeli árforgatókönyvekről a piaci trendek és a hangulat alapján.

Adj meg egy számot -100 és 1,000 között, hogy megjósold a(z) Harmonix kHYPE árát % Kiszámítás *Figyelem: Minden árelőrejelzés a felhasználók által megadott adatokon alapul. -- -- -- 0.00% USD Tényleges Előrejelzés Harmonix kHYPE árelőrejelzése 2025-2050 USD Harmonix kHYPE (HAKHYPE) árelőrejelzés 2025-ben (idén) Az előrejelzésed alapján a(z) Harmonix kHYPE ekkora potenciális növekedést érhet el: 0.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2025-ben: $ 40.62. Harmonix kHYPE (HAKHYPE) árelőrejelzés 2026-ban (jövőre) Az előrejelzésed alapján a(z) Harmonix kHYPE ekkora potenciális növekedést érhet el: 5.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2026-ban: $ 42.6509. Harmonix kHYPE (HAKHYPE) árelőrejelzés 2027-ben (2 év múlva) Az árelőrejelzési modul szerint a(z) HAKHYPE 2027-re jelzett ára $ 44.7835 10.25% növekedési aránnyal. Harmonix kHYPE (HAKHYPE) árelőrejelzés 2028-ban (3 év múlva) Az árelőrejelzési modul szerint a(z) HAKHYPE 2028-ra jelzett ára $ 47.0227 15.76% növekedési aránnyal. Harmonix kHYPE (HAKHYPE) árelőrejelzés 2029-ben (4 év múlva) A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) HAKHYPE 2029-es célára $ 49.3738 21.55% növekedési aránnyal. Harmonix kHYPE (HAKHYPE) árelőrejelzés 2030-ban (5 év múlva) A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) HAKHYPE 2030-as célára $ 51.8425 27.63% növekedési aránnyal. Harmonix kHYPE (HAKHYPE) árelőrejelzés 2040-ben (15 év múlva) A(z) Harmonix kHYPE ára 2040-re 107.89% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 84.4460. Harmonix kHYPE (HAKHYPE) árelőrejelzés 2050-ben (25 év múlva) A(z) Harmonix kHYPE ára 2050-re 238.64% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 137.5537. Év Ár Növekedés 2025 $ 40.62 0.00%

Aktuális Harmonix kHYPE árstatisztikák
Forgalomban lévő készlet 149.05K 149.05K 149.05K
A legfrissebb HAKHYPE ár --. A(z) 0.00% 24 órás változása, -- 24 órás kereskedési volumennel. Továbbá a(z) HAKHYPE 149.05K keringésben lévő tokenszámmal és $ 6.05M teljes piaci kapitalizációval rendelkezik. Élő HAKHYPE ár megtekintése

Harmonix kHYPE Korábbi ár A(z) Harmonix kHYPE élő áras oldalának legfrissebb adatai szerint a(z) Harmonix kHYPE jelenlegi ára 40.62USD. A(z) Harmonix kHYPE (HAKHYPE) forgalomban lévő kínálata 149.05K HAKHYPE , így piaci kapitalizációja $6,053,825 . Időszak Változás(%) Változás(USD) Magas Alacsony 24 óra -3.82% $ -1.6136 $ 42.86 $ 40.4

7 nap -13.49% $ -5.4829 $ 49.6226 $ 40.4526

30 nap -16.07% $ -6.5276 $ 49.6226 $ 40.4526 24 órás teljesítmény Az elmúlt 24 órában a(z) Harmonix kHYPE árfolyama $-1.6136 értékben változott, ami -3.82% -os értékváltozást tükröz. 7 napos teljesítmény Az elmúlt 7 napban a(z) Harmonix kHYPE legmagasabb kereskedési értéke $49.6226 , míg a legalacsonyabb $40.4526 volt. Az árváltozás mértéke -13.49% volt. Ez a közelmúltbeli tendencia a(z) HAKHYPE további mozgásának lehetőségét jelzi a piacon. 30 napos teljesítmény Az elmúlt hónapban a(z) Harmonix kHYPE -16.07% -os változást tapasztalt, ami körülbelül $-6.5276 értéket tükröz. Ez azt jelzi, hogy a(z) HAKHYPE esetében további árváltozások történhetnek a közeljövőben.

Hogyan működik a(z) Harmonix kHYPE (HAKHYPE) árelőrejelzési modul? A(z) Harmonix kHYPE árelőrejelzési modul egy felhasználóbarát eszköz, amelyet arra terveztek, hogy segítsen megbecsülni a(z) HAKHYPE lehetséges jövőbeli árát a saját növekedési feltételezéseid alapján. Akár tapasztalt kereskedő, akár kíváncsi befektető vagy, ez a modul egyszerű és interaktív módot kínál a token jövőbeli értékének előrejelzésére. 1. Oszd meg a növekedési előrejelzésedet Kezdd a kívánt növekedési százalék megadásával, amely a piaci kilátásoktól függően lehet pozitív vagy negatív. Ez tükrözheti a(z) Harmonix kHYPE következő évére, öt évére vagy akár évtizedeire vonatkozó elvárásaidat. 2. Számítsd ki a jövőbeli árat Miután megadtad a növekedési rátát, kattintson a „Számítás” gombra. A modul azonnal kiszámítja a(z) HAKHYPE tervezett jövőbeli árát, így jól láthatóvá válik, hogy az előrejelzésed hogyan befolyásolja a token értékét az idő múlásával. 3. Ismerj meg különböző forgatókönyveket Különböző növekedési rátákkal kísérletezhetsz, hogy lásd, hogyan befolyásolhatják a különböző piaci feltételek a(z) Harmonix kHYPE árát. Ez a rugalmasság lehetővé teszi, hogy optimista és konzervatív előrejelzéseket is elemezz, így segítve a megalapozottabb döntések meghozatalát. 4. Felhasználói vélemények és közösségi betekintés A modul integrálja a felhasználói véleményadatokat is, így összehasonlíthatod az előrejelzéseidet más felhasználók előrejelzéseivel. Ez a kollektív hozzájárulás értékes betekintést nyújt abba, hogy a közösség hogyan látja a(z) HAKHYPE jövőjét. Technikai mutatók az árelőrejelzéshez Az előrejelzés pontosságának növelése érdekében a modul számos technikai mutatót és piaci adatot használ fel. Ezek közé a következők tartoznak: Exponenciális mozgóátlagok (EMA): Segít nyomon követni a token ártrendjének alakulását azáltal, hogy kisimítja az ingadozásokat, és betekintést nyújt a lehetséges trendfordulókba. Bollinger-szalagok: A piaci volatilitás mérése és a potenciális túlvásárolt vagy túleladott állapotok azonosítása. Relatív erősséget jelző index (RSI): Értékeli a(z) HAKHYPE lendületét, hogy meghatározza, hogy bika vagy medve fázisban van-e. Mozgóátlag-konvergencia/-divergencia (MACD): Értékeli az ármozgások erősségét és irányát a potenciális belépési és kilépési pontok azonosítása érdekében. Ezeket a mutatókat valós idejű piaci adatokkal kombinálva a modul dinamikus árelőrejelzést biztosít, és segít mélyebb betekintést nyerni a(z) Harmonix kHYPE jövőbeli potenciáljaiba.

Miért fontos a(z) HAKHYPE árelőrejelzés?

HAKHYPE Az árelőrejelzések több okból is alapvető fontosságúak, és a befektetők különféle célokból vesznek részt ezekben:

Befektetési stratégia kidolgozása: Az előrejelzések segítenek a befektetőknek a stratégiák kialakításában. A jövőbeli árak becslésével eldöntheted, hogy mikor veszed meg, adod el vagy tartod meg a kriptovalutát.

Kockázatértékelés: A lehetséges ármozgások megértése lehetővé teszi a befektetők számára, hogy felmérjék az adott kriptovaluta-eszközhöz kapcsolódó kockázatot. Ez alapvető fontosságú az esetleges veszteségek kezeléséhez és mérsékléséhez.

Piacelemzés: Az előrejelzések gyakran magukban foglalják a piaci trendek, hírek és előzmények elemzését. Ez az átfogó elemzés segít a befektetőknek megérteni a piaci dinamikát és az árváltozásokat befolyásoló tényezőket.

Portfóliódiverzifikáció: Azzal, hogy megjósolják, mely kriptovaluták teljesíthetnek jól, a befektetők ennek megfelelően diverzifikálhatják portfóliójukat, megosztva a kockázatot a különböző eszközök között.

Hosszú távú tervezés: A hosszú távú nyereséget kereső befektetők az előrejelzésekre hagyatkoznak, hogy azonosítsák a jövőbeni növekedési potenciállal rendelkező kriptovalutákat.

Pszichológiai felkészültség: A lehetséges árforgatókönyvek ismerete felkészíti a befektetőket érzelmileg és pénzügyileg a piaci ingadozásra.

Közösségi elköteleződés: A kriptovaluta árelőrejelzések gyakran vitákat váltanak ki a befektetői közösségen belül, ami szélesebb körű megértéshez és kollektív bölcsességhez vezet a piaci trendekkel kapcsolatban.

