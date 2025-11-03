Gorilla (GORILLA) árelőrejelzés (USD)

Adj meg egy számot -100 és 1,000 között, hogy megjósold a(z) Gorilla árát % Kiszámítás *Figyelem: Minden árelőrejelzés a felhasználók által megadott adatokon alapul. -- -- -- 0.00% USD Tényleges Előrejelzés Gorilla árelőrejelzése 2025-2050 USD Gorilla (GORILLA) árelőrejelzés 2025-ben (idén) Az előrejelzésed alapján a(z) Gorilla ekkora potenciális növekedést érhet el: 0.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2025-ben: $ 0.001693. Gorilla (GORILLA) árelőrejelzés 2026-ban (jövőre) Az előrejelzésed alapján a(z) Gorilla ekkora potenciális növekedést érhet el: 5.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2026-ban: $ 0.001778. Gorilla (GORILLA) árelőrejelzés 2027-ben (2 év múlva) Az árelőrejelzési modul szerint a(z) GORILLA 2027-re jelzett ára $ 0.001867 10.25% növekedési aránnyal. Gorilla (GORILLA) árelőrejelzés 2028-ban (3 év múlva) Az árelőrejelzési modul szerint a(z) GORILLA 2028-ra jelzett ára $ 0.001960 15.76% növekedési aránnyal. Gorilla (GORILLA) árelőrejelzés 2029-ben (4 év múlva) A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) GORILLA 2029-es célára $ 0.002058 21.55% növekedési aránnyal. Gorilla (GORILLA) árelőrejelzés 2030-ban (5 év múlva) A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) GORILLA 2030-as célára $ 0.002161 27.63% növekedési aránnyal. Gorilla (GORILLA) árelőrejelzés 2040-ben (15 év múlva) A(z) Gorilla ára 2040-re 107.89% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0.003521. Gorilla (GORILLA) árelőrejelzés 2050-ben (25 év múlva) A(z) Gorilla ára 2050-re 238.64% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0.005735. Év Ár Növekedés 2025 $ 0.001693 0.00%

2026 $ 0.001778 5.00%

2027 $ 0.001867 10.25%

2028 $ 0.001960 15.76%

2029 $ 0.002058 21.55%

2030 $ 0.002161 27.63%

2031 $ 0.002269 34.01%

2032 $ 0.002383 40.71% Év Ár Növekedés 2033 $ 0.002502 47.75%

2034 $ 0.002627 55.13%

2035 $ 0.002759 62.89%

2036 $ 0.002896 71.03%

2037 $ 0.003041 79.59%

2038 $ 0.003193 88.56%

2039 $ 0.003353 97.99%

2040 $ 0.003521 107.89% Továbbiak megjelenítése A(z) Gorilla rövid távú árelőrejelzése ma, holnap, ezen a héten és 30 napon belül Dátum Árelőrejelzés Növekedés November 3, 2025(Ma) $ 0.001693 0.00%

November 4, 2025(Holnap) $ 0.001694 0.01%

November 10, 2025(E hét) $ 0.001695 0.10%

December 3, 2025(30 nap) $ 0.001700 0.41% Gorilla (GORILLA) árelőrejelzése ma A(z) GORILLA előre jelzett ára November 3, 2025(Ma) napján $0.001693 . Ez az előrejelzés a megadott növekedési százalék kiszámított eredményét tükrözi, így a felhasználók egy pillanatképet kapnak a mai napra vonatkozó lehetséges ármozgásról. Gorilla (GORILLA) árelőrejelzése holnap November 4, 2025(Holnap) napjáig a(z) GORILLA árelőrejelzése 5% -os éves növekedési inputot számolva $0.001694 . Ezek az eredmények a választott paraméterek alapján becsült kilátásokat nyújtanak a token értékére vonatkozóan. Gorilla (GORILLA) árelőrejelzés ezen a héten November 10, 2025(E hét) napjáig a(z) GORILLA árelőrejelzése 5% -os éves növekedési aránnyal számolva $0.001695 . Ez a heti előrejelzés ugyanezen növekedési százalék alapján kerül kiszámításra, hogy képet adjon az elkövetkező napok lehetséges ártrendjéről. Gorilla (GORILLA) 30 napos árelőrejelzés Ha 30 napra előre tekintünk, a(z) GORILLA előrejelzett ára $0.001700 . Ez az előrejelzés 5% -os éves növekedési bemenet felhasználásával származik, hogy megbecsülje, hol állhat a token értéke egy hónap múlva.

Aktuális Gorilla árstatisztikák Jelenlegi ár ---- -- Árváltozás (24 óra) -- Piaci plafon $ 1.69M$ 1.69M $ 1.69M Forgalomban lévő készlet 1.00B 1.00B 1.00B Volumen (24H) ---- -- Volumen (24H) -- A legfrissebb GORILLA ár --. A(z) 0.00% 24 órás változása, -- 24 órás kereskedési volumennel. Továbbá a(z) GORILLA 1.00B keringésben lévő tokenszámmal és $ 1.69M teljes piaci kapitalizációval rendelkezik. Élő GORILLA ár megtekintése

Gorilla Korábbi ár A(z) Gorilla élő áras oldalának legfrissebb adatai szerint a(z) Gorilla jelenlegi ára 0.001693USD. A(z) Gorilla (GORILLA) forgalomban lévő kínálata 1.00B GORILLA , így piaci kapitalizációja $1,693,807 . Időszak Változás(%) Változás(USD) Magas Alacsony 24 óra -5.80% $ -0.000104 $ 0.001899 $ 0.001682

7 nap -31.66% $ -0.000536 $ 0.002998 $ 0.001686

30 nap -44.51% $ -0.000754 $ 0.002998 $ 0.001686 24 órás teljesítmény Az elmúlt 24 órában a(z) Gorilla árfolyama $-0.000104 értékben változott, ami -5.80% -os értékváltozást tükröz. 7 napos teljesítmény Az elmúlt 7 napban a(z) Gorilla legmagasabb kereskedési értéke $0.002998 , míg a legalacsonyabb $0.001686 volt. Az árváltozás mértéke -31.66% volt. Ez a közelmúltbeli tendencia a(z) GORILLA további mozgásának lehetőségét jelzi a piacon. 30 napos teljesítmény Az elmúlt hónapban a(z) Gorilla -44.51% -os változást tapasztalt, ami körülbelül $-0.000754 értéket tükröz. Ez azt jelzi, hogy a(z) GORILLA esetében további árváltozások történhetnek a közeljövőben.

Hogyan működik a(z) Gorilla (GORILLA) árelőrejelzési modul? A(z) Gorilla árelőrejelzési modul egy felhasználóbarát eszköz, amelyet arra terveztek, hogy segítsen megbecsülni a(z) GORILLA lehetséges jövőbeli árát a saját növekedési feltételezéseid alapján. Akár tapasztalt kereskedő, akár kíváncsi befektető vagy, ez a modul egyszerű és interaktív módot kínál a token jövőbeli értékének előrejelzésére. 1. Oszd meg a növekedési előrejelzésedet Kezdd a kívánt növekedési százalék megadásával, amely a piaci kilátásoktól függően lehet pozitív vagy negatív. Ez tükrözheti a(z) Gorilla következő évére, öt évére vagy akár évtizedeire vonatkozó elvárásaidat. 2. Számítsd ki a jövőbeli árat Miután megadtad a növekedési rátát, kattintson a „Számítás” gombra. A modul azonnal kiszámítja a(z) GORILLA tervezett jövőbeli árát, így jól láthatóvá válik, hogy az előrejelzésed hogyan befolyásolja a token értékét az idő múlásával. 3. Ismerj meg különböző forgatókönyveket Különböző növekedési rátákkal kísérletezhetsz, hogy lásd, hogyan befolyásolhatják a különböző piaci feltételek a(z) Gorilla árát. Ez a rugalmasság lehetővé teszi, hogy optimista és konzervatív előrejelzéseket is elemezz, így segítve a megalapozottabb döntések meghozatalát. 4. Felhasználói vélemények és közösségi betekintés A modul integrálja a felhasználói véleményadatokat is, így összehasonlíthatod az előrejelzéseidet más felhasználók előrejelzéseivel. Ez a kollektív hozzájárulás értékes betekintést nyújt abba, hogy a közösség hogyan látja a(z) GORILLA jövőjét. Technikai mutatók az árelőrejelzéshez Az előrejelzés pontosságának növelése érdekében a modul számos technikai mutatót és piaci adatot használ fel. Ezek közé a következők tartoznak: Exponenciális mozgóátlagok (EMA): Segít nyomon követni a token ártrendjének alakulását azáltal, hogy kisimítja az ingadozásokat, és betekintést nyújt a lehetséges trendfordulókba. Bollinger-szalagok: A piaci volatilitás mérése és a potenciális túlvásárolt vagy túleladott állapotok azonosítása. Relatív erősséget jelző index (RSI): Értékeli a(z) GORILLA lendületét, hogy meghatározza, hogy bika vagy medve fázisban van-e. Mozgóátlag-konvergencia/-divergencia (MACD): Értékeli az ármozgások erősségét és irányát a potenciális belépési és kilépési pontok azonosítása érdekében. Ezeket a mutatókat valós idejű piaci adatokkal kombinálva a modul dinamikus árelőrejelzést biztosít, és segít mélyebb betekintést nyerni a(z) Gorilla jövőbeli potenciáljaiba.

Miért fontos a(z) GORILLA árelőrejelzés?

GORILLA Az árelőrejelzések több okból is alapvető fontosságúak, és a befektetők különféle célokból vesznek részt ezekben:

Befektetési stratégia kidolgozása: Az előrejelzések segítenek a befektetőknek a stratégiák kialakításában. A jövőbeli árak becslésével eldöntheted, hogy mikor veszed meg, adod el vagy tartod meg a kriptovalutát.

Kockázatértékelés: A lehetséges ármozgások megértése lehetővé teszi a befektetők számára, hogy felmérjék az adott kriptovaluta-eszközhöz kapcsolódó kockázatot. Ez alapvető fontosságú az esetleges veszteségek kezeléséhez és mérsékléséhez.

Piacelemzés: Az előrejelzések gyakran magukban foglalják a piaci trendek, hírek és előzmények elemzését. Ez az átfogó elemzés segít a befektetőknek megérteni a piaci dinamikát és az árváltozásokat befolyásoló tényezőket.

Portfóliódiverzifikáció: Azzal, hogy megjósolják, mely kriptovaluták teljesíthetnek jól, a befektetők ennek megfelelően diverzifikálhatják portfóliójukat, megosztva a kockázatot a különböző eszközök között.

Hosszú távú tervezés: A hosszú távú nyereséget kereső befektetők az előrejelzésekre hagyatkoznak, hogy azonosítsák a jövőbeni növekedési potenciállal rendelkező kriptovalutákat.

Pszichológiai felkészültség: A lehetséges árforgatókönyvek ismerete felkészíti a befektetőket érzelmileg és pénzügyileg a piaci ingadozásra.

Közösségi elköteleződés: A kriptovaluta árelőrejelzések gyakran vitákat váltanak ki a befektetői közösségen belül, ami szélesebb körű megértéshez és kollektív bölcsességhez vezet a piaci trendekkel kapcsolatban.

Gyakran ismételt kérdések (GYIK): Érdemes most befektetni a következőbe: GORILLA? Az előrejelzéseid szerint a(z) GORILLA -- árat érhet el ekkorra: undefined , így megfontolásra érdemes token. Mi a(z) GORILLA árelőrejelzése a következő hónapra? A(z) Gorilla (GORILLA) árelőrejelzési eszköz szerint az előrejelzett GORILLA ár -- összeget érhet el ekkor: undefined . Mennyibe fog kerülni 1 GORILLA 2026-ban? 1 Gorilla (GORILLA) ára ma -- . A fenti előrejelzési modul szerint a(z) GORILLA 0.00% -kal fog nőni, és a következőt érheti el 2026-ban: -- . Mi a(z) GORILLA előre jelzett ára 2027-ben? A(z) Gorilla (GORILLA) 0.00% éves növekedést érhet el, így -- árat érhet el 1 GORILLA 2027-ig. Mi a(z) GORILLA becsült árcélja 2028-ban? Az árelőrejelzésed szerint a(z) Gorilla (GORILLA) 0.00% növekedést fog elérni, -- becsült árcéllal 2028-ban. Mi a(z) GORILLA becsült árcélja 2029-ben? Az árelőrejelzésed szerint a(z) Gorilla (GORILLA) 0.00% növekedést fog elérni, -- becsült árcéllal 2029-ben. Mennyibe fog kerülni 1 GORILLA 2030-ban? 1 Gorilla (GORILLA) ára ma -- . A fenti előrejelzési modul szerint a(z) GORILLA 0.00% -kal fog nőni, és a következőt érheti el 2030-ban: -- . Mi a(z) GORILLA árelőrejelzése 2040-re? A(z) Gorilla (GORILLA) 0.00% éves növekedést érhet el, így -- árat érhet el 1 GORILLA 2040-ig.