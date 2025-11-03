Gorbagana Daemon (OSCAR) árelőrejelzés (USD)

A(z) Gorbagana Daemon árelőrejelzései 2026-ra, 2027-re, 2028-ra, 2030-ra és azt követően. Találd ki, hogy mekkora növekedést fog elérni a(z) OSCAR a következő 5 vagy több évben. Azonnali előrejelzés a jövőbeli árforgatókönyvekről a piaci trendek és a hangulat alapján.

Adj meg egy számot -100 és 1,000 között, hogy megjósold a(z) Gorbagana Daemon árát % Kiszámítás *Figyelem: Minden árelőrejelzés a felhasználók által megadott adatokon alapul. -- -- -- 0.00% USD Tényleges Előrejelzés Gorbagana Daemon árelőrejelzése 2025-2050 USD Gorbagana Daemon (OSCAR) árelőrejelzés 2025-ben (idén) Az előrejelzésed alapján a(z) Gorbagana Daemon ekkora potenciális növekedést érhet el: 0.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2025-ben: $ 0.000028. Gorbagana Daemon (OSCAR) árelőrejelzés 2026-ban (jövőre) Az előrejelzésed alapján a(z) Gorbagana Daemon ekkora potenciális növekedést érhet el: 5.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2026-ban: $ 0.000030. Gorbagana Daemon (OSCAR) árelőrejelzés 2027-ben (2 év múlva) Az árelőrejelzési modul szerint a(z) OSCAR 2027-re jelzett ára $ 0.000031 10.25% növekedési aránnyal. Gorbagana Daemon (OSCAR) árelőrejelzés 2028-ban (3 év múlva) Az árelőrejelzési modul szerint a(z) OSCAR 2028-ra jelzett ára $ 0.000033 15.76% növekedési aránnyal. Gorbagana Daemon (OSCAR) árelőrejelzés 2029-ben (4 év múlva) A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) OSCAR 2029-es célára $ 0.000035 21.55% növekedési aránnyal. Gorbagana Daemon (OSCAR) árelőrejelzés 2030-ban (5 év múlva) A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) OSCAR 2030-as célára $ 0.000036 27.63% növekedési aránnyal. Gorbagana Daemon (OSCAR) árelőrejelzés 2040-ben (15 év múlva) A(z) Gorbagana Daemon ára 2040-re 107.89% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0.000060. Gorbagana Daemon (OSCAR) árelőrejelzés 2050-ben (25 év múlva) A(z) Gorbagana Daemon ára 2050-re 238.64% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0.000097. Év Ár Növekedés 2025 $ 0.000028 0.00%

2026 $ 0.000030 5.00%

2027 $ 0.000031 10.25%

2028 $ 0.000033 15.76%

2029 $ 0.000035 21.55%

2030 $ 0.000036 27.63%

2031 $ 0.000038 34.01%

2032 $ 0.000040 40.71% Év Ár Növekedés 2033 $ 0.000042 47.75%

2034 $ 0.000044 55.13%

2035 $ 0.000047 62.89%

2036 $ 0.000049 71.03%

2037 $ 0.000051 79.59%

2038 $ 0.000054 88.56%

2039 $ 0.000057 97.99%

2040 $ 0.000060 107.89% Továbbiak megjelenítése A(z) Gorbagana Daemon rövid távú árelőrejelzése ma, holnap, ezen a héten és 30 napon belül Dátum Árelőrejelzés Növekedés November 3, 2025(Ma) $ 0.000028 0.00%

November 4, 2025(Holnap) $ 0.000028 0.01%

November 10, 2025(E hét) $ 0.000028 0.10%

December 3, 2025(30 nap) $ 0.000029 0.41% Gorbagana Daemon (OSCAR) árelőrejelzése ma A(z) OSCAR előre jelzett ára November 3, 2025(Ma) napján $0.000028 . Ez az előrejelzés a megadott növekedési százalék kiszámított eredményét tükrözi, így a felhasználók egy pillanatképet kapnak a mai napra vonatkozó lehetséges ármozgásról. Gorbagana Daemon (OSCAR) árelőrejelzése holnap November 4, 2025(Holnap) napjáig a(z) OSCAR árelőrejelzése 5% -os éves növekedési inputot számolva $0.000028 . Ezek az eredmények a választott paraméterek alapján becsült kilátásokat nyújtanak a token értékére vonatkozóan. Gorbagana Daemon (OSCAR) árelőrejelzés ezen a héten November 10, 2025(E hét) napjáig a(z) OSCAR árelőrejelzése 5% -os éves növekedési aránnyal számolva $0.000028 . Ez a heti előrejelzés ugyanezen növekedési százalék alapján kerül kiszámításra, hogy képet adjon az elkövetkező napok lehetséges ártrendjéről. Gorbagana Daemon (OSCAR) 30 napos árelőrejelzés Ha 30 napra előre tekintünk, a(z) OSCAR előrejelzett ára $0.000029 . Ez az előrejelzés 5% -os éves növekedési bemenet felhasználásával származik, hogy megbecsülje, hol állhat a token értéke egy hónap múlva.

Aktuális Gorbagana Daemon árstatisztikák Jelenlegi ár ---- -- Árváltozás (24 óra) -- Piaci plafon $ 28.97K$ 28.97K $ 28.97K Forgalomban lévő készlet 999.88M 999.88M 999.88M Volumen (24H) ---- -- Volumen (24H) -- A legfrissebb OSCAR ár --. A(z) 0.00% 24 órás változása, -- 24 órás kereskedési volumennel. Továbbá a(z) OSCAR 999.88M keringésben lévő tokenszámmal és $ 28.97K teljes piaci kapitalizációval rendelkezik. Élő OSCAR ár megtekintése

Gorbagana Daemon Korábbi ár A(z) Gorbagana Daemon élő áras oldalának legfrissebb adatai szerint a(z) Gorbagana Daemon jelenlegi ára 0.000028USD. A(z) Gorbagana Daemon (OSCAR) forgalomban lévő kínálata 999.88M OSCAR , így piaci kapitalizációja $28,972 . Időszak Változás(%) Változás(USD) Magas Alacsony 24 óra -5.39% $ 0 $ 0.000031 $ 0.000028

7 nap -28.97% $ -0.000008 $ 0.000053 $ 0.000028

30 nap -29.97% $ -0.000008 $ 0.000053 $ 0.000028 24 órás teljesítmény Az elmúlt 24 órában a(z) Gorbagana Daemon árfolyama $0 értékben változott, ami -5.39% -os értékváltozást tükröz. 7 napos teljesítmény Az elmúlt 7 napban a(z) Gorbagana Daemon legmagasabb kereskedési értéke $0.000053 , míg a legalacsonyabb $0.000028 volt. Az árváltozás mértéke -28.97% volt. Ez a közelmúltbeli tendencia a(z) OSCAR további mozgásának lehetőségét jelzi a piacon. 30 napos teljesítmény Az elmúlt hónapban a(z) Gorbagana Daemon -29.97% -os változást tapasztalt, ami körülbelül $-0.000008 értéket tükröz. Ez azt jelzi, hogy a(z) OSCAR esetében további árváltozások történhetnek a közeljövőben.

Hogyan működik a(z) Gorbagana Daemon (OSCAR) árelőrejelzési modul? A(z) Gorbagana Daemon árelőrejelzési modul egy felhasználóbarát eszköz, amelyet arra terveztek, hogy segítsen megbecsülni a(z) OSCAR lehetséges jövőbeli árát a saját növekedési feltételezéseid alapján. Akár tapasztalt kereskedő, akár kíváncsi befektető vagy, ez a modul egyszerű és interaktív módot kínál a token jövőbeli értékének előrejelzésére. 1. Oszd meg a növekedési előrejelzésedet Kezdd a kívánt növekedési százalék megadásával, amely a piaci kilátásoktól függően lehet pozitív vagy negatív. Ez tükrözheti a(z) Gorbagana Daemon következő évére, öt évére vagy akár évtizedeire vonatkozó elvárásaidat. 2. Számítsd ki a jövőbeli árat Miután megadtad a növekedési rátát, kattintson a „Számítás” gombra. A modul azonnal kiszámítja a(z) OSCAR tervezett jövőbeli árát, így jól láthatóvá válik, hogy az előrejelzésed hogyan befolyásolja a token értékét az idő múlásával. 3. Ismerj meg különböző forgatókönyveket Különböző növekedési rátákkal kísérletezhetsz, hogy lásd, hogyan befolyásolhatják a különböző piaci feltételek a(z) Gorbagana Daemon árát. Ez a rugalmasság lehetővé teszi, hogy optimista és konzervatív előrejelzéseket is elemezz, így segítve a megalapozottabb döntések meghozatalát. 4. Felhasználói vélemények és közösségi betekintés A modul integrálja a felhasználói véleményadatokat is, így összehasonlíthatod az előrejelzéseidet más felhasználók előrejelzéseivel. Ez a kollektív hozzájárulás értékes betekintést nyújt abba, hogy a közösség hogyan látja a(z) OSCAR jövőjét. Technikai mutatók az árelőrejelzéshez Az előrejelzés pontosságának növelése érdekében a modul számos technikai mutatót és piaci adatot használ fel. Ezek közé a következők tartoznak: Exponenciális mozgóátlagok (EMA): Segít nyomon követni a token ártrendjének alakulását azáltal, hogy kisimítja az ingadozásokat, és betekintést nyújt a lehetséges trendfordulókba. Bollinger-szalagok: A piaci volatilitás mérése és a potenciális túlvásárolt vagy túleladott állapotok azonosítása. Relatív erősséget jelző index (RSI): Értékeli a(z) OSCAR lendületét, hogy meghatározza, hogy bika vagy medve fázisban van-e. Mozgóátlag-konvergencia/-divergencia (MACD): Értékeli az ármozgások erősségét és irányát a potenciális belépési és kilépési pontok azonosítása érdekében. Ezeket a mutatókat valós idejű piaci adatokkal kombinálva a modul dinamikus árelőrejelzést biztosít, és segít mélyebb betekintést nyerni a(z) Gorbagana Daemon jövőbeli potenciáljaiba.

Miért fontos a(z) OSCAR árelőrejelzés?

OSCAR Az árelőrejelzések több okból is alapvető fontosságúak, és a befektetők különféle célokból vesznek részt ezekben:

Befektetési stratégia kidolgozása: Az előrejelzések segítenek a befektetőknek a stratégiák kialakításában. A jövőbeli árak becslésével eldöntheted, hogy mikor veszed meg, adod el vagy tartod meg a kriptovalutát.

Kockázatértékelés: A lehetséges ármozgások megértése lehetővé teszi a befektetők számára, hogy felmérjék az adott kriptovaluta-eszközhöz kapcsolódó kockázatot. Ez alapvető fontosságú az esetleges veszteségek kezeléséhez és mérsékléséhez.

Piacelemzés: Az előrejelzések gyakran magukban foglalják a piaci trendek, hírek és előzmények elemzését. Ez az átfogó elemzés segít a befektetőknek megérteni a piaci dinamikát és az árváltozásokat befolyásoló tényezőket.

Portfóliódiverzifikáció: Azzal, hogy megjósolják, mely kriptovaluták teljesíthetnek jól, a befektetők ennek megfelelően diverzifikálhatják portfóliójukat, megosztva a kockázatot a különböző eszközök között.

Hosszú távú tervezés: A hosszú távú nyereséget kereső befektetők az előrejelzésekre hagyatkoznak, hogy azonosítsák a jövőbeni növekedési potenciállal rendelkező kriptovalutákat.

Pszichológiai felkészültség: A lehetséges árforgatókönyvek ismerete felkészíti a befektetőket érzelmileg és pénzügyileg a piaci ingadozásra.

Közösségi elköteleződés: A kriptovaluta árelőrejelzések gyakran vitákat váltanak ki a befektetői közösségen belül, ami szélesebb körű megértéshez és kollektív bölcsességhez vezet a piaci trendekkel kapcsolatban.

