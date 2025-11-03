Geez PNutz (PNUTZ) árelőrejelzés (USD)

Adj meg egy számot -100 és 1,000 között, hogy megjósold a(z) Geez PNutz árát % Kiszámítás *Figyelem: Minden árelőrejelzés a felhasználók által megadott adatokon alapul. -- -- -- 0.00% USD Tényleges Előrejelzés Geez PNutz árelőrejelzése 2025-2050 USD Geez PNutz (PNUTZ) árelőrejelzés 2025-ben (idén) Az előrejelzésed alapján a(z) Geez PNutz ekkora potenciális növekedést érhet el: 0.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2025-ben: $ 0.243524. Geez PNutz (PNUTZ) árelőrejelzés 2026-ban (jövőre) Az előrejelzésed alapján a(z) Geez PNutz ekkora potenciális növekedést érhet el: 5.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2026-ban: $ 0.255700. Geez PNutz (PNUTZ) árelőrejelzés 2027-ben (2 év múlva) Az árelőrejelzési modul szerint a(z) PNUTZ 2027-re jelzett ára $ 0.268485 10.25% növekedési aránnyal. Geez PNutz (PNUTZ) árelőrejelzés 2028-ban (3 év múlva) Az árelőrejelzési modul szerint a(z) PNUTZ 2028-ra jelzett ára $ 0.281909 15.76% növekedési aránnyal. Geez PNutz (PNUTZ) árelőrejelzés 2029-ben (4 év múlva) A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) PNUTZ 2029-es célára $ 0.296004 21.55% növekedési aránnyal. Geez PNutz (PNUTZ) árelőrejelzés 2030-ban (5 év múlva) A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) PNUTZ 2030-as célára $ 0.310805 27.63% növekedési aránnyal. Geez PNutz (PNUTZ) árelőrejelzés 2040-ben (15 év múlva) A(z) Geez PNutz ára 2040-re 107.89% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0.506268. Geez PNutz (PNUTZ) árelőrejelzés 2050-ben (25 év múlva) A(z) Geez PNutz ára 2050-re 238.64% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0.824658. Év Ár Növekedés 2025 $ 0.243524 0.00%

2026 $ 0.255700 5.00%

2027 $ 0.268485 10.25%

2028 $ 0.281909 15.76%

2029 $ 0.296004 21.55%

2030 $ 0.310805 27.63%

2031 $ 0.326345 34.01%

2032 $ 0.342662 40.71% Év Ár Növekedés 2033 $ 0.359795 47.75%

2034 $ 0.377785 55.13%

2035 $ 0.396674 62.89%

2036 $ 0.416508 71.03%

2037 $ 0.437334 79.59%

2038 $ 0.459200 88.56%

2039 $ 0.482160 97.99%

2040 $ 0.506268 107.89% Továbbiak megjelenítése A(z) Geez PNutz rövid távú árelőrejelzése ma, holnap, ezen a héten és 30 napon belül Dátum Árelőrejelzés Növekedés November 3, 2025(Ma) $ 0.243524 0.00%

November 4, 2025(Holnap) $ 0.243557 0.01%

November 10, 2025(E hét) $ 0.243757 0.10%

December 3, 2025(30 nap) $ 0.244524 0.41% Geez PNutz (PNUTZ) árelőrejelzése ma A(z) PNUTZ előre jelzett ára November 3, 2025(Ma) napján $0.243524 . Ez az előrejelzés a megadott növekedési százalék kiszámított eredményét tükrözi, így a felhasználók egy pillanatképet kapnak a mai napra vonatkozó lehetséges ármozgásról. Geez PNutz (PNUTZ) árelőrejelzése holnap November 4, 2025(Holnap) napjáig a(z) PNUTZ árelőrejelzése 5% -os éves növekedési inputot számolva $0.243557 . Ezek az eredmények a választott paraméterek alapján becsült kilátásokat nyújtanak a token értékére vonatkozóan. Geez PNutz (PNUTZ) árelőrejelzés ezen a héten November 10, 2025(E hét) napjáig a(z) PNUTZ árelőrejelzése 5% -os éves növekedési aránnyal számolva $0.243757 . Ez a heti előrejelzés ugyanezen növekedési százalék alapján kerül kiszámításra, hogy képet adjon az elkövetkező napok lehetséges ártrendjéről. Geez PNutz (PNUTZ) 30 napos árelőrejelzés Ha 30 napra előre tekintünk, a(z) PNUTZ előrejelzett ára $0.244524 . Ez az előrejelzés 5% -os éves növekedési bemenet felhasználásával származik, hogy megbecsülje, hol állhat a token értéke egy hónap múlva.

Aktuális Geez PNutz árstatisztikák Jelenlegi ár ---- -- Árváltozás (24 óra) -- Piaci plafon $ 100.82K$ 100.82K $ 100.82K Forgalomban lévő készlet 414.00K 414.00K 414.00K Volumen (24H) ---- -- Volumen (24H) -- A legfrissebb PNUTZ ár --. A(z) 0.00% 24 órás változása, -- 24 órás kereskedési volumennel. Továbbá a(z) PNUTZ 414.00K keringésben lévő tokenszámmal és $ 100.82K teljes piaci kapitalizációval rendelkezik. Élő PNUTZ ár megtekintése

Geez PNutz Korábbi ár A(z) Geez PNutz élő áras oldalának legfrissebb adatai szerint a(z) Geez PNutz jelenlegi ára 0.243524USD. A(z) Geez PNutz (PNUTZ) forgalomban lévő kínálata 414.00K PNUTZ , így piaci kapitalizációja $100,819 . Időszak Változás(%) Változás(USD) Magas Alacsony 24 óra -5.86% $ -0.015168 $ 0.263459 $ 0.233095

7 nap -14.38% $ -0.035038 $ 0.421279 $ 0.230634

30 nap -39.32% $ -0.095755 $ 0.421279 $ 0.230634 24 órás teljesítmény Az elmúlt 24 órában a(z) Geez PNutz árfolyama $-0.015168 értékben változott, ami -5.86% -os értékváltozást tükröz. 7 napos teljesítmény Az elmúlt 7 napban a(z) Geez PNutz legmagasabb kereskedési értéke $0.421279 , míg a legalacsonyabb $0.230634 volt. Az árváltozás mértéke -14.38% volt. Ez a közelmúltbeli tendencia a(z) PNUTZ további mozgásának lehetőségét jelzi a piacon. 30 napos teljesítmény Az elmúlt hónapban a(z) Geez PNutz -39.32% -os változást tapasztalt, ami körülbelül $-0.095755 értéket tükröz. Ez azt jelzi, hogy a(z) PNUTZ esetében további árváltozások történhetnek a közeljövőben.

Hogyan működik a(z) Geez PNutz (PNUTZ) árelőrejelzési modul? A(z) Geez PNutz árelőrejelzési modul egy felhasználóbarát eszköz, amelyet arra terveztek, hogy segítsen megbecsülni a(z) PNUTZ lehetséges jövőbeli árát a saját növekedési feltételezéseid alapján. Akár tapasztalt kereskedő, akár kíváncsi befektető vagy, ez a modul egyszerű és interaktív módot kínál a token jövőbeli értékének előrejelzésére. 1. Oszd meg a növekedési előrejelzésedet Kezdd a kívánt növekedési százalék megadásával, amely a piaci kilátásoktól függően lehet pozitív vagy negatív. Ez tükrözheti a(z) Geez PNutz következő évére, öt évére vagy akár évtizedeire vonatkozó elvárásaidat. 2. Számítsd ki a jövőbeli árat Miután megadtad a növekedési rátát, kattintson a „Számítás” gombra. A modul azonnal kiszámítja a(z) PNUTZ tervezett jövőbeli árát, így jól láthatóvá válik, hogy az előrejelzésed hogyan befolyásolja a token értékét az idő múlásával. 3. Ismerj meg különböző forgatókönyveket Különböző növekedési rátákkal kísérletezhetsz, hogy lásd, hogyan befolyásolhatják a különböző piaci feltételek a(z) Geez PNutz árát. Ez a rugalmasság lehetővé teszi, hogy optimista és konzervatív előrejelzéseket is elemezz, így segítve a megalapozottabb döntések meghozatalát. 4. Felhasználói vélemények és közösségi betekintés A modul integrálja a felhasználói véleményadatokat is, így összehasonlíthatod az előrejelzéseidet más felhasználók előrejelzéseivel. Ez a kollektív hozzájárulás értékes betekintést nyújt abba, hogy a közösség hogyan látja a(z) PNUTZ jövőjét. Technikai mutatók az árelőrejelzéshez Az előrejelzés pontosságának növelése érdekében a modul számos technikai mutatót és piaci adatot használ fel. Ezek közé a következők tartoznak: Exponenciális mozgóátlagok (EMA): Segít nyomon követni a token ártrendjének alakulását azáltal, hogy kisimítja az ingadozásokat, és betekintést nyújt a lehetséges trendfordulókba. Bollinger-szalagok: A piaci volatilitás mérése és a potenciális túlvásárolt vagy túleladott állapotok azonosítása. Relatív erősséget jelző index (RSI): Értékeli a(z) PNUTZ lendületét, hogy meghatározza, hogy bika vagy medve fázisban van-e. Mozgóátlag-konvergencia/-divergencia (MACD): Értékeli az ármozgások erősségét és irányát a potenciális belépési és kilépési pontok azonosítása érdekében. Ezeket a mutatókat valós idejű piaci adatokkal kombinálva a modul dinamikus árelőrejelzést biztosít, és segít mélyebb betekintést nyerni a(z) Geez PNutz jövőbeli potenciáljaiba.

Miért fontos a(z) PNUTZ árelőrejelzés?

PNUTZ Az árelőrejelzések több okból is alapvető fontosságúak, és a befektetők különféle célokból vesznek részt ezekben:

Befektetési stratégia kidolgozása: Az előrejelzések segítenek a befektetőknek a stratégiák kialakításában. A jövőbeli árak becslésével eldöntheted, hogy mikor veszed meg, adod el vagy tartod meg a kriptovalutát.

Kockázatértékelés: A lehetséges ármozgások megértése lehetővé teszi a befektetők számára, hogy felmérjék az adott kriptovaluta-eszközhöz kapcsolódó kockázatot. Ez alapvető fontosságú az esetleges veszteségek kezeléséhez és mérsékléséhez.

Piacelemzés: Az előrejelzések gyakran magukban foglalják a piaci trendek, hírek és előzmények elemzését. Ez az átfogó elemzés segít a befektetőknek megérteni a piaci dinamikát és az árváltozásokat befolyásoló tényezőket.

Portfóliódiverzifikáció: Azzal, hogy megjósolják, mely kriptovaluták teljesíthetnek jól, a befektetők ennek megfelelően diverzifikálhatják portfóliójukat, megosztva a kockázatot a különböző eszközök között.

Hosszú távú tervezés: A hosszú távú nyereséget kereső befektetők az előrejelzésekre hagyatkoznak, hogy azonosítsák a jövőbeni növekedési potenciállal rendelkező kriptovalutákat.

Pszichológiai felkészültség: A lehetséges árforgatókönyvek ismerete felkészíti a befektetőket érzelmileg és pénzügyileg a piaci ingadozásra.

Közösségi elköteleződés: A kriptovaluta árelőrejelzések gyakran vitákat váltanak ki a befektetői közösségen belül, ami szélesebb körű megértéshez és kollektív bölcsességhez vezet a piaci trendekkel kapcsolatban.

