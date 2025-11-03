Geez PNutz (PNUTZ) árelőrejelzés (USD)

A(z) Geez PNutz árelőrejelzései 2026-ra, 2027-re, 2028-ra, 2030-ra és azt követően. Találd ki, hogy mekkora növekedést fog elérni a(z) PNUTZ a következő 5 vagy több évben. Azonnali előrejelzés a jövőbeli árforgatókönyvekről a piaci trendek és a hangulat alapján.

Adj meg egy számot -100 és 1,000 között, hogy megjósold a(z) Geez PNutz árát
*Figyelem: Minden árelőrejelzés a felhasználók által megadott adatokon alapul.

Geez PNutz árfolyam előrejelzés
Utolsó frissítés: 2025-11-03 21:23:26 (UTC+8)

Geez PNutz árelőrejelzése 2025-2050 USD

Geez PNutz (PNUTZ) árelőrejelzés 2025-ben (idén)

Az előrejelzésed alapján a(z) Geez PNutz ekkora potenciális növekedést érhet el: 0.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2025-ben: $ 0.243524.

Geez PNutz (PNUTZ) árelőrejelzés 2026-ban (jövőre)

Az előrejelzésed alapján a(z) Geez PNutz ekkora potenciális növekedést érhet el: 5.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2026-ban: $ 0.255700.

Geez PNutz (PNUTZ) árelőrejelzés 2027-ben (2 év múlva)

Az árelőrejelzési modul szerint a(z) PNUTZ 2027-re jelzett ára $ 0.268485 10.25% növekedési aránnyal.

Geez PNutz (PNUTZ) árelőrejelzés 2028-ban (3 év múlva)

Az árelőrejelzési modul szerint a(z) PNUTZ 2028-ra jelzett ára $ 0.281909 15.76% növekedési aránnyal.

Geez PNutz (PNUTZ) árelőrejelzés 2029-ben (4 év múlva)

A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) PNUTZ 2029-es célára $ 0.296004 21.55% növekedési aránnyal.

Geez PNutz (PNUTZ) árelőrejelzés 2030-ban (5 év múlva)

A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) PNUTZ 2030-as célára $ 0.310805 27.63% növekedési aránnyal.

Geez PNutz (PNUTZ) árelőrejelzés 2040-ben (15 év múlva)

A(z) Geez PNutz ára 2040-re 107.89% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0.506268.

Geez PNutz (PNUTZ) árelőrejelzés 2050-ben (25 év múlva)

A(z) Geez PNutz ára 2050-re 238.64% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0.824658.

Év
Ár
Növekedés
  • 2025
    $ 0.243524
    0.00%
  • 2026
    $ 0.255700
    5.00%
  • 2027
    $ 0.268485
    10.25%
  • 2028
    $ 0.281909
    15.76%
  • 2029
    $ 0.296004
    21.55%
  • 2030
    $ 0.310805
    27.63%
  • 2031
    $ 0.326345
    34.01%
  • 2032
    $ 0.342662
    40.71%
  • 2033
    $ 0.359795
    47.75%
  • 2034
    $ 0.377785
    55.13%
  • 2035
    $ 0.396674
    62.89%
  • 2036
    $ 0.416508
    71.03%
  • 2037
    $ 0.437334
    79.59%
  • 2038
    $ 0.459200
    88.56%
  • 2039
    $ 0.482160
    97.99%
  • 2040
    $ 0.506268
    107.89%
A(z) Geez PNutz rövid távú árelőrejelzése ma, holnap, ezen a héten és 30 napon belül

Dátum
Árelőrejelzés
Növekedés
  • November 3, 2025(Ma)
    $ 0.243524
    0.00%
  • November 4, 2025(Holnap)
    $ 0.243557
    0.01%
  • November 10, 2025(E hét)
    $ 0.243757
    0.10%
  • December 3, 2025(30 nap)
    $ 0.244524
    0.41%
Geez PNutz (PNUTZ) árelőrejelzése ma

A(z) PNUTZ előre jelzett ára November 3, 2025(Ma) napján $0.243524. Ez az előrejelzés a megadott növekedési százalék kiszámított eredményét tükrözi, így a felhasználók egy pillanatképet kapnak a mai napra vonatkozó lehetséges ármozgásról.

Geez PNutz (PNUTZ) árelőrejelzése holnap

November 4, 2025(Holnap) napjáig a(z) PNUTZ árelőrejelzése 5%-os éves növekedési inputot számolva $0.243557. Ezek az eredmények a választott paraméterek alapján becsült kilátásokat nyújtanak a token értékére vonatkozóan.

Geez PNutz (PNUTZ) árelőrejelzés ezen a héten

November 10, 2025(E hét) napjáig a(z) PNUTZ árelőrejelzése 5%-os éves növekedési aránnyal számolva $0.243757. Ez a heti előrejelzés ugyanezen növekedési százalék alapján kerül kiszámításra, hogy képet adjon az elkövetkező napok lehetséges ártrendjéről.

Geez PNutz (PNUTZ) 30 napos árelőrejelzés

Ha 30 napra előre tekintünk, a(z) PNUTZ előrejelzett ára $0.244524. Ez az előrejelzés 5%-os éves növekedési bemenet felhasználásával származik, hogy megbecsülje, hol állhat a token értéke egy hónap múlva.

Aktuális Geez PNutz árstatisztikák

--

$ 100.82K
$ 100.82K$ 100.82K

414.00K
414.00K 414.00K

A legfrissebb PNUTZ ár --. A(z) 0.00% 24 órás változása, -- 24 órás kereskedési volumennel.
Továbbá a(z) PNUTZ 414.00K keringésben lévő tokenszámmal és $ 100.82K teljes piaci kapitalizációval rendelkezik.

Geez PNutz Korábbi ár

A(z) Geez PNutz élő áras oldalának legfrissebb adatai szerint a(z) Geez PNutz jelenlegi ára 0.243524USD. A(z) Geez PNutz (PNUTZ) forgalomban lévő kínálata 414.00K PNUTZ, így piaci kapitalizációja $100,819.

Időszak
Változás(%)
Változás(USD)
Magas
Alacsony
  • 24 óra
    -5.86%
    $ -0.015168
    $ 0.263459
    $ 0.233095
  • 7 nap
    -14.38%
    $ -0.035038
    $ 0.421279
    $ 0.230634
  • 30 nap
    -39.32%
    $ -0.095755
    $ 0.421279
    $ 0.230634
24 órás teljesítmény

Az elmúlt 24 órában a(z) Geez PNutz árfolyama $-0.015168 értékben változott, ami -5.86%-os értékváltozást tükröz.

7 napos teljesítmény

Az elmúlt 7 napban a(z) Geez PNutz legmagasabb kereskedési értéke $0.421279, míg a legalacsonyabb $0.230634 volt. Az árváltozás mértéke -14.38% volt. Ez a közelmúltbeli tendencia a(z) PNUTZ további mozgásának lehetőségét jelzi a piacon.

30 napos teljesítmény

Az elmúlt hónapban a(z) Geez PNutz -39.32%-os változást tapasztalt, ami körülbelül $-0.095755 értéket tükröz. Ez azt jelzi, hogy a(z) PNUTZ esetében további árváltozások történhetnek a közeljövőben.

Hogyan működik a(z) Geez PNutz (PNUTZ) árelőrejelzési modul?

A(z) Geez PNutz árelőrejelzési modul egy felhasználóbarát eszköz, amelyet arra terveztek, hogy segítsen megbecsülni a(z) PNUTZ lehetséges jövőbeli árát a saját növekedési feltételezéseid alapján. Akár tapasztalt kereskedő, akár kíváncsi befektető vagy, ez a modul egyszerű és interaktív módot kínál a token jövőbeli értékének előrejelzésére.

1. Oszd meg a növekedési előrejelzésedet

Kezdd a kívánt növekedési százalék megadásával, amely a piaci kilátásoktól függően lehet pozitív vagy negatív. Ez tükrözheti a(z) Geez PNutz következő évére, öt évére vagy akár évtizedeire vonatkozó elvárásaidat.

2. Számítsd ki a jövőbeli árat

Miután megadtad a növekedési rátát, kattintson a „Számítás” gombra. A modul azonnal kiszámítja a(z) PNUTZ tervezett jövőbeli árát, így jól láthatóvá válik, hogy az előrejelzésed hogyan befolyásolja a token értékét az idő múlásával.

3. Ismerj meg különböző forgatókönyveket

Különböző növekedési rátákkal kísérletezhetsz, hogy lásd, hogyan befolyásolhatják a különböző piaci feltételek a(z) Geez PNutz árát. Ez a rugalmasság lehetővé teszi, hogy optimista és konzervatív előrejelzéseket is elemezz, így segítve a megalapozottabb döntések meghozatalát.

4. Felhasználói vélemények és közösségi betekintés

A modul integrálja a felhasználói véleményadatokat is, így összehasonlíthatod az előrejelzéseidet más felhasználók előrejelzéseivel. Ez a kollektív hozzájárulás értékes betekintést nyújt abba, hogy a közösség hogyan látja a(z) PNUTZ jövőjét.

Technikai mutatók az árelőrejelzéshez

Az előrejelzés pontosságának növelése érdekében a modul számos technikai mutatót és piaci adatot használ fel. Ezek közé a következők tartoznak:

Exponenciális mozgóátlagok (EMA): Segít nyomon követni a token ártrendjének alakulását azáltal, hogy kisimítja az ingadozásokat, és betekintést nyújt a lehetséges trendfordulókba.

Bollinger-szalagok: A piaci volatilitás mérése és a potenciális túlvásárolt vagy túleladott állapotok azonosítása.

Relatív erősséget jelző index (RSI): Értékeli a(z) PNUTZ lendületét, hogy meghatározza, hogy bika vagy medve fázisban van-e.

Mozgóátlag-konvergencia/-divergencia (MACD): Értékeli az ármozgások erősségét és irányát a potenciális belépési és kilépési pontok azonosítása érdekében. Ezeket a mutatókat valós idejű piaci adatokkal kombinálva a modul dinamikus árelőrejelzést biztosít, és segít mélyebb betekintést nyerni a(z) Geez PNutz jövőbeli potenciáljaiba.

Miért fontos a(z) PNUTZ árelőrejelzés?

PNUTZ Az árelőrejelzések több okból is alapvető fontosságúak, és a befektetők különféle célokból vesznek részt ezekben:

Befektetési stratégia kidolgozása: Az előrejelzések segítenek a befektetőknek a stratégiák kialakításában. A jövőbeli árak becslésével eldöntheted, hogy mikor veszed meg, adod el vagy tartod meg a kriptovalutát.

Kockázatértékelés: A lehetséges ármozgások megértése lehetővé teszi a befektetők számára, hogy felmérjék az adott kriptovaluta-eszközhöz kapcsolódó kockázatot. Ez alapvető fontosságú az esetleges veszteségek kezeléséhez és mérsékléséhez.

Piacelemzés: Az előrejelzések gyakran magukban foglalják a piaci trendek, hírek és előzmények elemzését. Ez az átfogó elemzés segít a befektetőknek megérteni a piaci dinamikát és az árváltozásokat befolyásoló tényezőket.

Portfóliódiverzifikáció: Azzal, hogy megjósolják, mely kriptovaluták teljesíthetnek jól, a befektetők ennek megfelelően diverzifikálhatják portfóliójukat, megosztva a kockázatot a különböző eszközök között.

Hosszú távú tervezés: A hosszú távú nyereséget kereső befektetők az előrejelzésekre hagyatkoznak, hogy azonosítsák a jövőbeni növekedési potenciállal rendelkező kriptovalutákat.

Pszichológiai felkészültség: A lehetséges árforgatókönyvek ismerete felkészíti a befektetőket érzelmileg és pénzügyileg a piaci ingadozásra.

Közösségi elköteleződés: A kriptovaluta árelőrejelzések gyakran vitákat váltanak ki a befektetői közösségen belül, ami szélesebb körű megértéshez és kollektív bölcsességhez vezet a piaci trendekkel kapcsolatban.

Gyakran ismételt kérdések (GYIK):

Utolsó frissítés: 2025-11-03 21:23:26 (UTC+8)

Jogi nyilatkozat

A kriptográfiai ár-előrejelzési oldalainkon közzétett tartalom a MEXC-felhasználóktól és/vagy más harmadik féltől származó információkon és visszajelzéseken alapul. „Ahogy van” alapon, kizárólag tájékoztatási és szemléltetési célokat szolgál, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. Fontos megjegyezni, hogy a bemutatott árelőrejelzések nem biztos, hogy pontosak, és nem lehet ezeket ekként kezelni. A jövőbeli árak jelentősen eltérhetnek a bemutatott előrejelzésektől, ezért nem szabad rájuk hagyatkozni a befektetési döntéseknél.

Továbbá, ez a tartalom nem értelmezhető pénzügyi tanácsként, és nem is arra irányul, hogy egy adott termék vagy szolgáltatás megvételét javasolja. A MEXC semmilyen módon nem vállal felelősséget veled szemben semmilyen veszteségért, melyet a kriptovaluta árelőrejelzési oldalainkon közzétett tartalom hivatkozása, használata és/vagy arra való támaszkodása eredményezhet. Fontos tudni, hogy a digitális eszközök ára magas piaci kockázatnak és áringadozásnak van kitéve. A befektetés értéke csökkenhet és nőhet is, és nincs garancia arra, hogy visszakapd az eredetileg befektetett összeget. Végső soron kizárólag Te felelsz a befektetési döntésekért, és a MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. Ne feledd, hogy a múltbeli hozam nem megbízható előrejelzője a jövőbeli hozamnak. Csak olyan termékekbe fektess be, melyeket ismersz, és megérted a kapcsolódó kockázatokat. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetési döntés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval.