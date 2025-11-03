Fox inu (FINU) árelőrejelzés (USD)

A(z) Fox inu árelőrejelzései 2026-ra, 2027-re, 2028-ra, 2030-ra és azt követően. Találd ki, hogy mekkora növekedést fog elérni a(z) FINU a következő 5 vagy több évben. Azonnali előrejelzés a jövőbeli árforgatókönyvekről a piaci trendek és a hangulat alapján.

Adj meg egy számot -100 és 1,000 között, hogy megjósold a(z) Fox inu árát
%

*Figyelem: Minden árelőrejelzés a felhasználók által megadott adatokon alapul.

Fox inu árfolyam előrejelzés
0.00%
USD
Utolsó frissítés: 2025-11-03 19:40:21 (UTC+8)

Fox inu árelőrejelzése 2025-2050 USD

Fox inu (FINU) árelőrejelzés 2025-ben (idén)

Az előrejelzésed alapján a(z) Fox inu ekkora potenciális növekedést érhet el: 0.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2025-ben: $ 0.002339.

Fox inu (FINU) árelőrejelzés 2026-ban (jövőre)

Az előrejelzésed alapján a(z) Fox inu ekkora potenciális növekedést érhet el: 5.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2026-ban: $ 0.002456.

Fox inu (FINU) árelőrejelzés 2027-ben (2 év múlva)

Az árelőrejelzési modul szerint a(z) FINU 2027-re jelzett ára $ 0.002579 10.25% növekedési aránnyal.

Fox inu (FINU) árelőrejelzés 2028-ban (3 év múlva)

Az árelőrejelzési modul szerint a(z) FINU 2028-ra jelzett ára $ 0.002708 15.76% növekedési aránnyal.

Fox inu (FINU) árelőrejelzés 2029-ben (4 év múlva)

A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) FINU 2029-es célára $ 0.002843 21.55% növekedési aránnyal.

Fox inu (FINU) árelőrejelzés 2030-ban (5 év múlva)

A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) FINU 2030-as célára $ 0.002985 27.63% növekedési aránnyal.

Fox inu (FINU) árelőrejelzés 2040-ben (15 év múlva)

A(z) Fox inu ára 2040-re 107.89% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0.004863.

Fox inu (FINU) árelőrejelzés 2050-ben (25 év múlva)

A(z) Fox inu ára 2050-re 238.64% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0.007922.

Év
Ár
Növekedés
  • 2025
    $ 0.002339
    0.00%
  • 2026
    $ 0.002456
    5.00%
  • 2027
    $ 0.002579
    10.25%
  • 2028
    $ 0.002708
    15.76%
  • 2029
    $ 0.002843
    21.55%
  • 2030
    $ 0.002985
    27.63%
  • 2031
    $ 0.003135
    34.01%
  • 2032
    $ 0.003292
    40.71%
Év
Ár
Növekedés
  • 2033
    $ 0.003456
    47.75%
  • 2034
    $ 0.003629
    55.13%
  • 2035
    $ 0.003810
    62.89%
  • 2036
    $ 0.004001
    71.03%
  • 2037
    $ 0.004201
    79.59%
  • 2038
    $ 0.004411
    88.56%
  • 2039
    $ 0.004632
    97.99%
  • 2040
    $ 0.004863
    107.89%
A(z) Fox inu rövid távú árelőrejelzése ma, holnap, ezen a héten és 30 napon belül

Dátum
Árelőrejelzés
Növekedés
  • November 3, 2025(Ma)
    $ 0.002339
    0.00%
  • November 4, 2025(Holnap)
    $ 0.002339
    0.01%
  • November 10, 2025(E hét)
    $ 0.002341
    0.10%
  • December 3, 2025(30 nap)
    $ 0.002349
    0.41%
Fox inu (FINU) árelőrejelzése ma

A(z) FINU előre jelzett ára November 3, 2025(Ma) napján $0.002339. Ez az előrejelzés a megadott növekedési százalék kiszámított eredményét tükrözi, így a felhasználók egy pillanatképet kapnak a mai napra vonatkozó lehetséges ármozgásról.

Fox inu (FINU) árelőrejelzése holnap

November 4, 2025(Holnap) napjáig a(z) FINU árelőrejelzése 5%-os éves növekedési inputot számolva $0.002339. Ezek az eredmények a választott paraméterek alapján becsült kilátásokat nyújtanak a token értékére vonatkozóan.

Fox inu (FINU) árelőrejelzés ezen a héten

November 10, 2025(E hét) napjáig a(z) FINU árelőrejelzése 5%-os éves növekedési aránnyal számolva $0.002341. Ez a heti előrejelzés ugyanezen növekedési százalék alapján kerül kiszámításra, hogy képet adjon az elkövetkező napok lehetséges ártrendjéről.

Fox inu (FINU) 30 napos árelőrejelzés

Ha 30 napra előre tekintünk, a(z) FINU előrejelzett ára $0.002349. Ez az előrejelzés 5%-os éves növekedési bemenet felhasználásával származik, hogy megbecsülje, hol állhat a token értéke egy hónap múlva.

Aktuális Fox inu árstatisztikák

$ 231.29K
$ 231.29K$ 231.29K

98.86M
98.86M 98.86M

A legfrissebb FINU ár --. A(z) 0.00% 24 órás változása, -- 24 órás kereskedési volumennel.
Továbbá a(z) FINU 98.86M keringésben lévő tokenszámmal és $ 231.29K teljes piaci kapitalizációval rendelkezik.

Fox inu Korábbi ár

A(z) Fox inu élő áras oldalának legfrissebb adatai szerint a(z) Fox inu jelenlegi ára 0.002339USD. A(z) Fox inu (FINU) forgalomban lévő kínálata 98.86M FINU, így piaci kapitalizációja $231,294.

Időszak
Változás(%)
Változás(USD)
Magas
Alacsony
  • 24 óra
    3.75%
    $ 0
    $ 0.002767
    $ 0.002228
  • 7 nap
    -29.11%
    $ -0.000681
    $ 0.004077
    $ 0.001922
  • 30 nap
    -44.38%
    $ -0.001038
    $ 0.004077
    $ 0.001922
24 órás teljesítmény

Az elmúlt 24 órában a(z) Fox inu árfolyama $0 értékben változott, ami 3.75%-os értékváltozást tükröz.

7 napos teljesítmény

Az elmúlt 7 napban a(z) Fox inu legmagasabb kereskedési értéke $0.004077, míg a legalacsonyabb $0.001922 volt. Az árváltozás mértéke -29.11% volt. Ez a közelmúltbeli tendencia a(z) FINU további mozgásának lehetőségét jelzi a piacon.

30 napos teljesítmény

Az elmúlt hónapban a(z) Fox inu -44.38%-os változást tapasztalt, ami körülbelül $-0.001038 értéket tükröz. Ez azt jelzi, hogy a(z) FINU esetében további árváltozások történhetnek a közeljövőben.

Hogyan működik a(z) Fox inu (FINU) árelőrejelzési modul?

A(z) Fox inu árelőrejelzési modul egy felhasználóbarát eszköz, amelyet arra terveztek, hogy segítsen megbecsülni a(z) FINU lehetséges jövőbeli árát a saját növekedési feltételezéseid alapján. Akár tapasztalt kereskedő, akár kíváncsi befektető vagy, ez a modul egyszerű és interaktív módot kínál a token jövőbeli értékének előrejelzésére.

1. Oszd meg a növekedési előrejelzésedet

Kezdd a kívánt növekedési százalék megadásával, amely a piaci kilátásoktól függően lehet pozitív vagy negatív. Ez tükrözheti a(z) Fox inu következő évére, öt évére vagy akár évtizedeire vonatkozó elvárásaidat.

2. Számítsd ki a jövőbeli árat

Miután megadtad a növekedési rátát, kattintson a „Számítás” gombra. A modul azonnal kiszámítja a(z) FINU tervezett jövőbeli árát, így jól láthatóvá válik, hogy az előrejelzésed hogyan befolyásolja a token értékét az idő múlásával.

3. Ismerj meg különböző forgatókönyveket

Különböző növekedési rátákkal kísérletezhetsz, hogy lásd, hogyan befolyásolhatják a különböző piaci feltételek a(z) Fox inu árát. Ez a rugalmasság lehetővé teszi, hogy optimista és konzervatív előrejelzéseket is elemezz, így segítve a megalapozottabb döntések meghozatalát.

4. Felhasználói vélemények és közösségi betekintés

A modul integrálja a felhasználói véleményadatokat is, így összehasonlíthatod az előrejelzéseidet más felhasználók előrejelzéseivel. Ez a kollektív hozzájárulás értékes betekintést nyújt abba, hogy a közösség hogyan látja a(z) FINU jövőjét.

Technikai mutatók az árelőrejelzéshez

Az előrejelzés pontosságának növelése érdekében a modul számos technikai mutatót és piaci adatot használ fel. Ezek közé a következők tartoznak:

Exponenciális mozgóátlagok (EMA): Segít nyomon követni a token ártrendjének alakulását azáltal, hogy kisimítja az ingadozásokat, és betekintést nyújt a lehetséges trendfordulókba.

Bollinger-szalagok: A piaci volatilitás mérése és a potenciális túlvásárolt vagy túleladott állapotok azonosítása.

Relatív erősséget jelző index (RSI): Értékeli a(z) FINU lendületét, hogy meghatározza, hogy bika vagy medve fázisban van-e.

Mozgóátlag-konvergencia/-divergencia (MACD): Értékeli az ármozgások erősségét és irányát a potenciális belépési és kilépési pontok azonosítása érdekében. Ezeket a mutatókat valós idejű piaci adatokkal kombinálva a modul dinamikus árelőrejelzést biztosít, és segít mélyebb betekintést nyerni a(z) Fox inu jövőbeli potenciáljaiba.

Miért fontos a(z) FINU árelőrejelzés?

FINU Az árelőrejelzések több okból is alapvető fontosságúak, és a befektetők különféle célokból vesznek részt ezekben:

Befektetési stratégia kidolgozása: Az előrejelzések segítenek a befektetőknek a stratégiák kialakításában. A jövőbeli árak becslésével eldöntheted, hogy mikor veszed meg, adod el vagy tartod meg a kriptovalutát.

Kockázatértékelés: A lehetséges ármozgások megértése lehetővé teszi a befektetők számára, hogy felmérjék az adott kriptovaluta-eszközhöz kapcsolódó kockázatot. Ez alapvető fontosságú az esetleges veszteségek kezeléséhez és mérsékléséhez.

Piacelemzés: Az előrejelzések gyakran magukban foglalják a piaci trendek, hírek és előzmények elemzését. Ez az átfogó elemzés segít a befektetőknek megérteni a piaci dinamikát és az árváltozásokat befolyásoló tényezőket.

Portfóliódiverzifikáció: Azzal, hogy megjósolják, mely kriptovaluták teljesíthetnek jól, a befektetők ennek megfelelően diverzifikálhatják portfóliójukat, megosztva a kockázatot a különböző eszközök között.

Hosszú távú tervezés: A hosszú távú nyereséget kereső befektetők az előrejelzésekre hagyatkoznak, hogy azonosítsák a jövőbeni növekedési potenciállal rendelkező kriptovalutákat.

Pszichológiai felkészültség: A lehetséges árforgatókönyvek ismerete felkészíti a befektetőket érzelmileg és pénzügyileg a piaci ingadozásra.

Közösségi elköteleződés: A kriptovaluta árelőrejelzések gyakran vitákat váltanak ki a befektetői közösségen belül, ami szélesebb körű megértéshez és kollektív bölcsességhez vezet a piaci trendekkel kapcsolatban.

Gyakran ismételt kérdések (GYIK):

Érdemes most befektetni a következőbe: FINU?
Az előrejelzéseid szerint a(z) FINU -- árat érhet el ekkorra: undefined, így megfontolásra érdemes token.
Mi a(z) FINU árelőrejelzése a következő hónapra?
A(z) Fox inu (FINU) árelőrejelzési eszköz szerint az előrejelzett FINU ár -- összeget érhet el ekkor: undefined.
Mennyibe fog kerülni 1 FINU 2026-ban?
1 Fox inu (FINU) ára ma --. A fenti előrejelzési modul szerint a(z) FINU 0.00%-kal fog nőni, és a következőt érheti el 2026-ban: --.
Mi a(z) FINU előre jelzett ára 2027-ben?
A(z) Fox inu (FINU) 0.00% éves növekedést érhet el, így -- árat érhet el 1 FINU 2027-ig.
Mi a(z) FINU becsült árcélja 2028-ban?
Az árelőrejelzésed szerint a(z) Fox inu (FINU) 0.00% növekedést fog elérni, -- becsült árcéllal 2028-ban.
Mi a(z) FINU becsült árcélja 2029-ben?
Az árelőrejelzésed szerint a(z) Fox inu (FINU) 0.00% növekedést fog elérni, -- becsült árcéllal 2029-ben.
Mennyibe fog kerülni 1 FINU 2030-ban?
1 Fox inu (FINU) ára ma --. A fenti előrejelzési modul szerint a(z) FINU 0.00%-kal fog nőni, és a következőt érheti el 2030-ban: --.
Mi a(z) FINU árelőrejelzése 2040-re?
A(z) Fox inu (FINU) 0.00% éves növekedést érhet el, így -- árat érhet el 1 FINU 2040-ig.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 19:40:21 (UTC+8)

Jogi nyilatkozat

A kriptográfiai ár-előrejelzési oldalainkon közzétett tartalom a MEXC-felhasználóktól és/vagy más harmadik féltől származó információkon és visszajelzéseken alapul. „Ahogy van” alapon, kizárólag tájékoztatási és szemléltetési célokat szolgál, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. Fontos megjegyezni, hogy a bemutatott árelőrejelzések nem biztos, hogy pontosak, és nem lehet ezeket ekként kezelni. A jövőbeli árak jelentősen eltérhetnek a bemutatott előrejelzésektől, ezért nem szabad rájuk hagyatkozni a befektetési döntéseknél.

Továbbá, ez a tartalom nem értelmezhető pénzügyi tanácsként, és nem is arra irányul, hogy egy adott termék vagy szolgáltatás megvételét javasolja. A MEXC semmilyen módon nem vállal felelősséget veled szemben semmilyen veszteségért, melyet a kriptovaluta árelőrejelzési oldalainkon közzétett tartalom hivatkozása, használata és/vagy arra való támaszkodása eredményezhet. Fontos tudni, hogy a digitális eszközök ára magas piaci kockázatnak és áringadozásnak van kitéve. A befektetés értéke csökkenhet és nőhet is, és nincs garancia arra, hogy visszakapd az eredetileg befektetett összeget. Végső soron kizárólag Te felelsz a befektetési döntésekért, és a MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. Ne feledd, hogy a múltbeli hozam nem megbízható előrejelzője a jövőbeli hozamnak. Csak olyan termékekbe fektess be, melyeket ismersz, és megérted a kapcsolódó kockázatokat. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetési döntés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval.