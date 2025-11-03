Flagship by Virtuals (FYI) árelőrejelzés (USD)

Flagship by Virtuals (FYI) árelőrejelzés 2025-2050 USD

2026 $ 0.005638 5.00%

2027 $ 0.005920 10.25%

2028 $ 0.006216 15.76%

2029 $ 0.006526 21.55%

2030 $ 0.006853 27.63%

2031 $ 0.007195 34.01%

2032 $ 0.007555 40.71% Év Ár Növekedés 2033 $ 0.007933 47.75%

2034 $ 0.008330 55.13%

2035 $ 0.008746 62.89%

2036 $ 0.009183 71.03%

2037 $ 0.009643 79.59%

2038 $ 0.010125 88.56%

2039 $ 0.010631 97.99%

2040 $ 0.011163 107.89% Továbbiak megjelenítése A(z) Flagship by Virtuals rövid távú árelőrejelzése ma, holnap, ezen a héten és 30 napon belül Dátum Árelőrejelzés Növekedés November 3, 2025(Ma) $ 0.005369 0.00%

November 4, 2025(Holnap) $ 0.005370 0.01%

November 10, 2025(E hét) $ 0.005374 0.10%

December 3, 2025(30 nap) $ 0.005391 0.41% Flagship by Virtuals (FYI) árelőrejelzése ma A(z) FYI előre jelzett ára November 3, 2025(Ma) napján $0.005369 . Ez az előrejelzés a megadott növekedési százalék kiszámított eredményét tükrözi, így a felhasználók egy pillanatképet kapnak a mai napra vonatkozó lehetséges ármozgásról. Flagship by Virtuals (FYI) árelőrejelzése holnap November 4, 2025(Holnap) napjáig a(z) FYI árelőrejelzése 5% -os éves növekedési inputot számolva $0.005370 . Ezek az eredmények a választott paraméterek alapján becsült kilátásokat nyújtanak a token értékére vonatkozóan. Flagship by Virtuals (FYI) árelőrejelzés ezen a héten November 10, 2025(E hét) napjáig a(z) FYI árelőrejelzése 5% -os éves növekedési aránnyal számolva $0.005374 . Ez a heti előrejelzés ugyanezen növekedési százalék alapján kerül kiszámításra, hogy képet adjon az elkövetkező napok lehetséges ártrendjéről. Flagship by Virtuals (FYI) 30 napos árelőrejelzés Ha 30 napra előre tekintünk, a(z) FYI előrejelzett ára $0.005391 . Ez az előrejelzés 5% -os éves növekedési bemenet felhasználásával származik, hogy megbecsülje, hol állhat a token értéke egy hónap múlva.

Aktuális Flagship by Virtuals árstatisztikák Jelenlegi ár ---- -- Árváltozás (24 óra) -- Piaci plafon $ 524.89K$ 524.89K $ 524.89K Forgalomban lévő készlet 97.87M 97.87M 97.87M Volumen (24H) ---- -- Volumen (24H) -- A legfrissebb FYI ár --. A(z) 0.00% 24 órás változása, -- 24 órás kereskedési volumennel. Továbbá a(z) FYI 97.87M keringésben lévő tokenszámmal és $ 524.89K teljes piaci kapitalizációval rendelkezik. Élő FYI ár megtekintése

Flagship by Virtuals Korábbi ár A(z) Flagship by Virtuals élő áras oldalának legfrissebb adatai szerint a(z) Flagship by Virtuals jelenlegi ára 0.005369USD. A(z) Flagship by Virtuals (FYI) forgalomban lévő kínálata 97.87M FYI , így piaci kapitalizációja $524,894 . Időszak Változás(%) Változás(USD) Magas Alacsony 24 óra -17.13% $ -0.001110 $ 0.006511 $ 0.005352

7 nap -10.31% $ -0.000553 $ 0.007343 $ 0.004774

30 nap -7.88% $ -0.000423 $ 0.007343 $ 0.004774 24 órás teljesítmény Az elmúlt 24 órában a(z) Flagship by Virtuals árfolyama $-0.001110 értékben változott, ami -17.13% -os értékváltozást tükröz. 7 napos teljesítmény Az elmúlt 7 napban a(z) Flagship by Virtuals legmagasabb kereskedési értéke $0.007343 , míg a legalacsonyabb $0.004774 volt. Az árváltozás mértéke -10.31% volt. Ez a közelmúltbeli tendencia a(z) FYI további mozgásának lehetőségét jelzi a piacon. 30 napos teljesítmény Az elmúlt hónapban a(z) Flagship by Virtuals -7.88% -os változást tapasztalt, ami körülbelül $-0.000423 értéket tükröz. Ez azt jelzi, hogy a(z) FYI esetében további árváltozások történhetnek a közeljövőben.

Hogyan működik a(z) Flagship by Virtuals (FYI) árelőrejelzési modul? A(z) Flagship by Virtuals árelőrejelzési modul egy felhasználóbarát eszköz, amelyet arra terveztek, hogy segítsen megbecsülni a(z) FYI lehetséges jövőbeli árát a saját növekedési feltételezéseid alapján. Akár tapasztalt kereskedő, akár kíváncsi befektető vagy, ez a modul egyszerű és interaktív módot kínál a token jövőbeli értékének előrejelzésére. 1. Oszd meg a növekedési előrejelzésedet Kezdd a kívánt növekedési százalék megadásával, amely a piaci kilátásoktól függően lehet pozitív vagy negatív. Ez tükrözheti a(z) Flagship by Virtuals következő évére, öt évére vagy akár évtizedeire vonatkozó elvárásaidat. 2. Számítsd ki a jövőbeli árat Miután megadtad a növekedési rátát, kattintson a „Számítás” gombra. A modul azonnal kiszámítja a(z) FYI tervezett jövőbeli árát, így jól láthatóvá válik, hogy az előrejelzésed hogyan befolyásolja a token értékét az idő múlásával. 3. Ismerj meg különböző forgatókönyveket Különböző növekedési rátákkal kísérletezhetsz, hogy lásd, hogyan befolyásolhatják a különböző piaci feltételek a(z) Flagship by Virtuals árát. Ez a rugalmasság lehetővé teszi, hogy optimista és konzervatív előrejelzéseket is elemezz, így segítve a megalapozottabb döntések meghozatalát. 4. Felhasználói vélemények és közösségi betekintés A modul integrálja a felhasználói véleményadatokat is, így összehasonlíthatod az előrejelzéseidet más felhasználók előrejelzéseivel. Ez a kollektív hozzájárulás értékes betekintést nyújt abba, hogy a közösség hogyan látja a(z) FYI jövőjét. Technikai mutatók az árelőrejelzéshez Az előrejelzés pontosságának növelése érdekében a modul számos technikai mutatót és piaci adatot használ fel. Ezek közé a következők tartoznak: Exponenciális mozgóátlagok (EMA): Segít nyomon követni a token ártrendjének alakulását azáltal, hogy kisimítja az ingadozásokat, és betekintést nyújt a lehetséges trendfordulókba. Bollinger-szalagok: A piaci volatilitás mérése és a potenciális túlvásárolt vagy túleladott állapotok azonosítása. Relatív erősséget jelző index (RSI): Értékeli a(z) FYI lendületét, hogy meghatározza, hogy bika vagy medve fázisban van-e. Mozgóátlag-konvergencia/-divergencia (MACD): Értékeli az ármozgások erősségét és irányát a potenciális belépési és kilépési pontok azonosítása érdekében. Ezeket a mutatókat valós idejű piaci adatokkal kombinálva a modul dinamikus árelőrejelzést biztosít, és segít mélyebb betekintést nyerni a(z) Flagship by Virtuals jövőbeli potenciáljaiba.

Miért fontos a(z) FYI árelőrejelzés?

FYI Az árelőrejelzések több okból is alapvető fontosságúak, és a befektetők különféle célokból vesznek részt ezekben:

Befektetési stratégia kidolgozása: Az előrejelzések segítenek a befektetőknek a stratégiák kialakításában. A jövőbeli árak becslésével eldöntheted, hogy mikor veszed meg, adod el vagy tartod meg a kriptovalutát.

Kockázatértékelés: A lehetséges ármozgások megértése lehetővé teszi a befektetők számára, hogy felmérjék az adott kriptovaluta-eszközhöz kapcsolódó kockázatot. Ez alapvető fontosságú az esetleges veszteségek kezeléséhez és mérsékléséhez.

Piacelemzés: Az előrejelzések gyakran magukban foglalják a piaci trendek, hírek és előzmények elemzését. Ez az átfogó elemzés segít a befektetőknek megérteni a piaci dinamikát és az árváltozásokat befolyásoló tényezőket.

Portfóliódiverzifikáció: Azzal, hogy megjósolják, mely kriptovaluták teljesíthetnek jól, a befektetők ennek megfelelően diverzifikálhatják portfóliójukat, megosztva a kockázatot a különböző eszközök között.

Hosszú távú tervezés: A hosszú távú nyereséget kereső befektetők az előrejelzésekre hagyatkoznak, hogy azonosítsák a jövőbeni növekedési potenciállal rendelkező kriptovalutákat.

Pszichológiai felkészültség: A lehetséges árforgatókönyvek ismerete felkészíti a befektetőket érzelmileg és pénzügyileg a piaci ingadozásra.

Közösségi elköteleződés: A kriptovaluta árelőrejelzések gyakran vitákat váltanak ki a befektetői közösségen belül, ami szélesebb körű megértéshez és kollektív bölcsességhez vezet a piaci trendekkel kapcsolatban.

