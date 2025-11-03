EVIVO Token (EVIVO) árelőrejelzés (USD)

A(z) EVIVO Token árelőrejelzései 2026-ra, 2027-re, 2028-ra, 2030-ra és azt követően. Találd ki, hogy mekkora növekedést fog elérni a(z) EVIVO a következő 5 vagy több évben. Azonnali előrejelzés a jövőbeli árforgatókönyvekről a piaci trendek és a hangulat alapján.

Adj meg egy számot -100 és 1,000 között, hogy megjósold a(z) EVIVO Token árát
%

*Figyelem: Minden árelőrejelzés a felhasználók által megadott adatokon alapul.

EVIVO Token árfolyam előrejelzés
--
----
0.00%
USD
Tényleges
Előrejelzés
Utolsó frissítés: 2025-11-03 21:17:31 (UTC+8)

EVIVO Token árelőrejelzése 2025-2050 USD

EVIVO Token (EVIVO) árelőrejelzés 2025-ben (idén)

Az előrejelzésed alapján a(z) EVIVO Token ekkora potenciális növekedést érhet el: 0.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2025-ben: $ 0.000035.

EVIVO Token (EVIVO) árelőrejelzés 2026-ban (jövőre)

Az előrejelzésed alapján a(z) EVIVO Token ekkora potenciális növekedést érhet el: 5.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2026-ban: $ 0.000037.

EVIVO Token (EVIVO) árelőrejelzés 2027-ben (2 év múlva)

Az árelőrejelzési modul szerint a(z) EVIVO 2027-re jelzett ára $ 0.000039 10.25% növekedési aránnyal.

EVIVO Token (EVIVO) árelőrejelzés 2028-ban (3 év múlva)

Az árelőrejelzési modul szerint a(z) EVIVO 2028-ra jelzett ára $ 0.000041 15.76% növekedési aránnyal.

EVIVO Token (EVIVO) árelőrejelzés 2029-ben (4 év múlva)

A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) EVIVO 2029-es célára $ 0.000043 21.55% növekedési aránnyal.

EVIVO Token (EVIVO) árelőrejelzés 2030-ban (5 év múlva)

A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) EVIVO 2030-as célára $ 0.000045 27.63% növekedési aránnyal.

EVIVO Token (EVIVO) árelőrejelzés 2040-ben (15 év múlva)

A(z) EVIVO Token ára 2040-re 107.89% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0.000073.

EVIVO Token (EVIVO) árelőrejelzés 2050-ben (25 év múlva)

A(z) EVIVO Token ára 2050-re 238.64% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0.000120.

Év
Ár
Növekedés
  • 2025
    $ 0.000035
    0.00%
  • 2026
    $ 0.000037
    5.00%
  • 2027
    $ 0.000039
    10.25%
  • 2028
    $ 0.000041
    15.76%
  • 2029
    $ 0.000043
    21.55%
  • 2030
    $ 0.000045
    27.63%
  • 2031
    $ 0.000047
    34.01%
  • 2032
    $ 0.000049
    40.71%
Év
Ár
Növekedés
  • 2033
    $ 0.000052
    47.75%
  • 2034
    $ 0.000055
    55.13%
  • 2035
    $ 0.000057
    62.89%
  • 2036
    $ 0.000060
    71.03%
  • 2037
    $ 0.000063
    79.59%
  • 2038
    $ 0.000066
    88.56%
  • 2039
    $ 0.000070
    97.99%
  • 2040
    $ 0.000073
    107.89%
Továbbiak megjelenítése

A(z) EVIVO Token rövid távú árelőrejelzése ma, holnap, ezen a héten és 30 napon belül

Dátum
Árelőrejelzés
Növekedés
  • November 3, 2025(Ma)
    $ 0.000035
    0.00%
  • November 4, 2025(Holnap)
    $ 0.000035
    0.01%
  • November 10, 2025(E hét)
    $ 0.000035
    0.10%
  • December 3, 2025(30 nap)
    $ 0.000035
    0.41%
EVIVO Token (EVIVO) árelőrejelzése ma

A(z) EVIVO előre jelzett ára November 3, 2025(Ma) napján $0.000035. Ez az előrejelzés a megadott növekedési százalék kiszámított eredményét tükrözi, így a felhasználók egy pillanatképet kapnak a mai napra vonatkozó lehetséges ármozgásról.

EVIVO Token (EVIVO) árelőrejelzése holnap

November 4, 2025(Holnap) napjáig a(z) EVIVO árelőrejelzése 5%-os éves növekedési inputot számolva $0.000035. Ezek az eredmények a választott paraméterek alapján becsült kilátásokat nyújtanak a token értékére vonatkozóan.

EVIVO Token (EVIVO) árelőrejelzés ezen a héten

November 10, 2025(E hét) napjáig a(z) EVIVO árelőrejelzése 5%-os éves növekedési aránnyal számolva $0.000035. Ez a heti előrejelzés ugyanezen növekedési százalék alapján kerül kiszámításra, hogy képet adjon az elkövetkező napok lehetséges ártrendjéről.

EVIVO Token (EVIVO) 30 napos árelőrejelzés

Ha 30 napra előre tekintünk, a(z) EVIVO előrejelzett ára $0.000035. Ez az előrejelzés 5%-os éves növekedési bemenet felhasználásával származik, hogy megbecsülje, hol állhat a token értéke egy hónap múlva.

Aktuális EVIVO Token árstatisztikák

--
----

--

$ 26.66K
$ 26.66K$ 26.66K

750.39M
750.39M 750.39M

--
----

--

A legfrissebb EVIVO ár --. A(z) 0.00% 24 órás változása, -- 24 órás kereskedési volumennel.
Továbbá a(z) EVIVO 750.39M keringésben lévő tokenszámmal és $ 26.66K teljes piaci kapitalizációval rendelkezik.

EVIVO Token Korábbi ár

A(z) EVIVO Token élő áras oldalának legfrissebb adatai szerint a(z) EVIVO Token jelenlegi ára 0.000035USD. A(z) EVIVO Token (EVIVO) forgalomban lévő kínálata 750.39M EVIVO, így piaci kapitalizációja $26,662.

Időszak
Változás(%)
Változás(USD)
Magas
Alacsony
  • 24 óra
    0.00%
    $ 0
    $ 0
    $ 0
  • 7 nap
    -1.77%
    $ -0.000000
    $ 0.000044
    $ 0.000034
  • 30 nap
    -14.08%
    $ -0.000005
    $ 0.000044
    $ 0.000034
24 órás teljesítmény

Az elmúlt 24 órában a(z) EVIVO Token árfolyama $0 értékben változott, ami 0.00%-os értékváltozást tükröz.

7 napos teljesítmény

Az elmúlt 7 napban a(z) EVIVO Token legmagasabb kereskedési értéke $0.000044, míg a legalacsonyabb $0.000034 volt. Az árváltozás mértéke -1.77% volt. Ez a közelmúltbeli tendencia a(z) EVIVO további mozgásának lehetőségét jelzi a piacon.

30 napos teljesítmény

Az elmúlt hónapban a(z) EVIVO Token -14.08%-os változást tapasztalt, ami körülbelül $-0.000005 értéket tükröz. Ez azt jelzi, hogy a(z) EVIVO esetében további árváltozások történhetnek a közeljövőben.

Hogyan működik a(z) EVIVO Token (EVIVO) árelőrejelzési modul?

A(z) EVIVO Token árelőrejelzési modul egy felhasználóbarát eszköz, amelyet arra terveztek, hogy segítsen megbecsülni a(z) EVIVO lehetséges jövőbeli árát a saját növekedési feltételezéseid alapján. Akár tapasztalt kereskedő, akár kíváncsi befektető vagy, ez a modul egyszerű és interaktív módot kínál a token jövőbeli értékének előrejelzésére.

1. Oszd meg a növekedési előrejelzésedet

Kezdd a kívánt növekedési százalék megadásával, amely a piaci kilátásoktól függően lehet pozitív vagy negatív. Ez tükrözheti a(z) EVIVO Token következő évére, öt évére vagy akár évtizedeire vonatkozó elvárásaidat.

2. Számítsd ki a jövőbeli árat

Miután megadtad a növekedési rátát, kattintson a „Számítás” gombra. A modul azonnal kiszámítja a(z) EVIVO tervezett jövőbeli árát, így jól láthatóvá válik, hogy az előrejelzésed hogyan befolyásolja a token értékét az idő múlásával.

3. Ismerj meg különböző forgatókönyveket

Különböző növekedési rátákkal kísérletezhetsz, hogy lásd, hogyan befolyásolhatják a különböző piaci feltételek a(z) EVIVO Token árát. Ez a rugalmasság lehetővé teszi, hogy optimista és konzervatív előrejelzéseket is elemezz, így segítve a megalapozottabb döntések meghozatalát.

4. Felhasználói vélemények és közösségi betekintés

A modul integrálja a felhasználói véleményadatokat is, így összehasonlíthatod az előrejelzéseidet más felhasználók előrejelzéseivel. Ez a kollektív hozzájárulás értékes betekintést nyújt abba, hogy a közösség hogyan látja a(z) EVIVO jövőjét.

Technikai mutatók az árelőrejelzéshez

Az előrejelzés pontosságának növelése érdekében a modul számos technikai mutatót és piaci adatot használ fel. Ezek közé a következők tartoznak:

Exponenciális mozgóátlagok (EMA): Segít nyomon követni a token ártrendjének alakulását azáltal, hogy kisimítja az ingadozásokat, és betekintést nyújt a lehetséges trendfordulókba.

Bollinger-szalagok: A piaci volatilitás mérése és a potenciális túlvásárolt vagy túleladott állapotok azonosítása.

Relatív erősséget jelző index (RSI): Értékeli a(z) EVIVO lendületét, hogy meghatározza, hogy bika vagy medve fázisban van-e.

Mozgóátlag-konvergencia/-divergencia (MACD): Értékeli az ármozgások erősségét és irányát a potenciális belépési és kilépési pontok azonosítása érdekében. Ezeket a mutatókat valós idejű piaci adatokkal kombinálva a modul dinamikus árelőrejelzést biztosít, és segít mélyebb betekintést nyerni a(z) EVIVO Token jövőbeli potenciáljaiba.

Miért fontos a(z) EVIVO árelőrejelzés?

EVIVO Az árelőrejelzések több okból is alapvető fontosságúak, és a befektetők különféle célokból vesznek részt ezekben:

Befektetési stratégia kidolgozása: Az előrejelzések segítenek a befektetőknek a stratégiák kialakításában. A jövőbeli árak becslésével eldöntheted, hogy mikor veszed meg, adod el vagy tartod meg a kriptovalutát.

Kockázatértékelés: A lehetséges ármozgások megértése lehetővé teszi a befektetők számára, hogy felmérjék az adott kriptovaluta-eszközhöz kapcsolódó kockázatot. Ez alapvető fontosságú az esetleges veszteségek kezeléséhez és mérsékléséhez.

Piacelemzés: Az előrejelzések gyakran magukban foglalják a piaci trendek, hírek és előzmények elemzését. Ez az átfogó elemzés segít a befektetőknek megérteni a piaci dinamikát és az árváltozásokat befolyásoló tényezőket.

Portfóliódiverzifikáció: Azzal, hogy megjósolják, mely kriptovaluták teljesíthetnek jól, a befektetők ennek megfelelően diverzifikálhatják portfóliójukat, megosztva a kockázatot a különböző eszközök között.

Hosszú távú tervezés: A hosszú távú nyereséget kereső befektetők az előrejelzésekre hagyatkoznak, hogy azonosítsák a jövőbeni növekedési potenciállal rendelkező kriptovalutákat.

Pszichológiai felkészültség: A lehetséges árforgatókönyvek ismerete felkészíti a befektetőket érzelmileg és pénzügyileg a piaci ingadozásra.

Közösségi elköteleződés: A kriptovaluta árelőrejelzések gyakran vitákat váltanak ki a befektetői közösségen belül, ami szélesebb körű megértéshez és kollektív bölcsességhez vezet a piaci trendekkel kapcsolatban.

Gyakran ismételt kérdések (GYIK):

Érdemes most befektetni a következőbe: EVIVO?
Az előrejelzéseid szerint a(z) EVIVO -- árat érhet el ekkorra: undefined, így megfontolásra érdemes token.
Mi a(z) EVIVO árelőrejelzése a következő hónapra?
A(z) EVIVO Token (EVIVO) árelőrejelzési eszköz szerint az előrejelzett EVIVO ár -- összeget érhet el ekkor: undefined.
Mennyibe fog kerülni 1 EVIVO 2026-ban?
1 EVIVO Token (EVIVO) ára ma --. A fenti előrejelzési modul szerint a(z) EVIVO 0.00%-kal fog nőni, és a következőt érheti el 2026-ban: --.
Mi a(z) EVIVO előre jelzett ára 2027-ben?
A(z) EVIVO Token (EVIVO) 0.00% éves növekedést érhet el, így -- árat érhet el 1 EVIVO 2027-ig.
Mi a(z) EVIVO becsült árcélja 2028-ban?
Az árelőrejelzésed szerint a(z) EVIVO Token (EVIVO) 0.00% növekedést fog elérni, -- becsült árcéllal 2028-ban.
Mi a(z) EVIVO becsült árcélja 2029-ben?
Az árelőrejelzésed szerint a(z) EVIVO Token (EVIVO) 0.00% növekedést fog elérni, -- becsült árcéllal 2029-ben.
Mennyibe fog kerülni 1 EVIVO 2030-ban?
1 EVIVO Token (EVIVO) ára ma --. A fenti előrejelzési modul szerint a(z) EVIVO 0.00%-kal fog nőni, és a következőt érheti el 2030-ban: --.
Mi a(z) EVIVO árelőrejelzése 2040-re?
A(z) EVIVO Token (EVIVO) 0.00% éves növekedést érhet el, így -- árat érhet el 1 EVIVO 2040-ig.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 21:17:31 (UTC+8)

Jogi nyilatkozat

A kriptográfiai ár-előrejelzési oldalainkon közzétett tartalom a MEXC-felhasználóktól és/vagy más harmadik féltől származó információkon és visszajelzéseken alapul. „Ahogy van” alapon, kizárólag tájékoztatási és szemléltetési célokat szolgál, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. Fontos megjegyezni, hogy a bemutatott árelőrejelzések nem biztos, hogy pontosak, és nem lehet ezeket ekként kezelni. A jövőbeli árak jelentősen eltérhetnek a bemutatott előrejelzésektől, ezért nem szabad rájuk hagyatkozni a befektetési döntéseknél.

Továbbá, ez a tartalom nem értelmezhető pénzügyi tanácsként, és nem is arra irányul, hogy egy adott termék vagy szolgáltatás megvételét javasolja. A MEXC semmilyen módon nem vállal felelősséget veled szemben semmilyen veszteségért, melyet a kriptovaluta árelőrejelzési oldalainkon közzétett tartalom hivatkozása, használata és/vagy arra való támaszkodása eredményezhet. Fontos tudni, hogy a digitális eszközök ára magas piaci kockázatnak és áringadozásnak van kitéve. A befektetés értéke csökkenhet és nőhet is, és nincs garancia arra, hogy visszakapd az eredetileg befektetett összeget. Végső soron kizárólag Te felelsz a befektetési döntésekért, és a MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. Ne feledd, hogy a múltbeli hozam nem megbízható előrejelzője a jövőbeli hozamnak. Csak olyan termékekbe fektess be, melyeket ismersz, és megérted a kapcsolódó kockázatokat. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetési döntés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval.