EnteriseCoin (ENT) árelőrejelzés (USD)

A(z) EnteriseCoin árelőrejelzései 2026-ra, 2027-re, 2028-ra, 2030-ra és azt követően. Találd ki, hogy mekkora növekedést fog elérni a(z) ENT a következő 5 vagy több évben. Azonnali előrejelzés a jövőbeli árforgatókönyvekről a piaci trendek és a hangulat alapján.

ENT vásárlása

Adj meg egy számot -100 és 1,000 között, hogy megjósold a(z) EnteriseCoin árát % Kiszámítás *Figyelem: Minden árelőrejelzés a felhasználók által megadott adatokon alapul. -- -- -- 0.00% USD Tényleges Előrejelzés EnteriseCoin árelőrejelzése 2025-2050 USD EnteriseCoin (ENT) árelőrejelzés 2025-ben (idén) Az előrejelzésed alapján a(z) EnteriseCoin ekkora potenciális növekedést érhet el: 0.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2025-ben: $ 0.086161. EnteriseCoin (ENT) árelőrejelzés 2026-ban (jövőre) Az előrejelzésed alapján a(z) EnteriseCoin ekkora potenciális növekedést érhet el: 5.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2026-ban: $ 0.090469. EnteriseCoin (ENT) árelőrejelzés 2027-ben (2 év múlva) Az árelőrejelzési modul szerint a(z) ENT 2027-re jelzett ára $ 0.094992 10.25% növekedési aránnyal. EnteriseCoin (ENT) árelőrejelzés 2028-ban (3 év múlva) Az árelőrejelzési modul szerint a(z) ENT 2028-ra jelzett ára $ 0.099742 15.76% növekedési aránnyal. EnteriseCoin (ENT) árelőrejelzés 2029-ben (4 év múlva) A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) ENT 2029-es célára $ 0.104729 21.55% növekedési aránnyal. EnteriseCoin (ENT) árelőrejelzés 2030-ban (5 év múlva) A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) ENT 2030-as célára $ 0.109965 27.63% növekedési aránnyal. EnteriseCoin (ENT) árelőrejelzés 2040-ben (15 év múlva) A(z) EnteriseCoin ára 2040-re 107.89% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0.179122. EnteriseCoin (ENT) árelőrejelzés 2050-ben (25 év múlva) A(z) EnteriseCoin ára 2050-re 238.64% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0.291771. Év Ár Növekedés 2025 $ 0.086161 0.00%

2026 $ 0.090469 5.00%

2027 $ 0.094992 10.25%

2028 $ 0.099742 15.76%

2029 $ 0.104729 21.55%

2030 $ 0.109965 27.63%

2031 $ 0.115463 34.01%

2032 $ 0.121237 40.71% Év Ár Növekedés 2033 $ 0.127299 47.75%

2034 $ 0.133663 55.13%

2035 $ 0.140347 62.89%

2036 $ 0.147364 71.03%

2037 $ 0.154732 79.59%

2038 $ 0.162469 88.56%

2039 $ 0.170592 97.99%

2040 $ 0.179122 107.89% Továbbiak megjelenítése A(z) EnteriseCoin rövid távú árelőrejelzése ma, holnap, ezen a héten és 30 napon belül Dátum Árelőrejelzés Növekedés October 5, 2025(Ma) $ 0.086161 0.00%

October 6, 2025(Holnap) $ 0.086172 0.01%

October 12, 2025(E hét) $ 0.086243 0.10%

November 4, 2025(30 nap) $ 0.086515 0.41% EnteriseCoin (ENT) árelőrejelzése ma A(z) ENT előre jelzett ára October 5, 2025(Ma) napján $0.086161 . Ez az előrejelzés a megadott növekedési százalék kiszámított eredményét tükrözi, így a felhasználók egy pillanatképet kapnak a mai napra vonatkozó lehetséges ármozgásról. EnteriseCoin (ENT) árelőrejelzése holnap October 6, 2025(Holnap) napjáig a(z) ENT árelőrejelzése 5% -os éves növekedési inputot számolva $0.086172 . Ezek az eredmények a választott paraméterek alapján becsült kilátásokat nyújtanak a token értékére vonatkozóan. EnteriseCoin (ENT) árelőrejelzés ezen a héten October 12, 2025(E hét) napjáig a(z) ENT árelőrejelzése 5% -os éves növekedési aránnyal számolva $0.086243 . Ez a heti előrejelzés ugyanezen növekedési százalék alapján kerül kiszámításra, hogy képet adjon az elkövetkező napok lehetséges ártrendjéről. EnteriseCoin (ENT) 30 napos árelőrejelzés Ha 30 napra előre tekintünk, a(z) ENT előrejelzett ára $0.086515 . Ez az előrejelzés 5% -os éves növekedési bemenet felhasználásával származik, hogy megbecsülje, hol állhat a token értéke egy hónap múlva.

Aktuális EnteriseCoin árstatisztikák Jelenlegi ár ---- -- Árváltozás (24 óra) -- Piaci plafon $ 1.38M$ 1.38M $ 1.38M Forgalomban lévő készlet 16.05M 16.05M 16.05M Volumen (24H) ---- -- Volumen (24H) -- A legfrissebb ENT ár --. A(z) 0.00% 24 órás változása, -- 24 órás kereskedési volumennel. Továbbá a(z) ENT 16.05M keringésben lévő tokenszámmal és $ 1.38M teljes piaci kapitalizációval rendelkezik. Élő ENT ár megtekintése

EnteriseCoin Korábbi ár A(z) EnteriseCoin élő áras oldalának legfrissebb adatai szerint a(z) EnteriseCoin jelenlegi ára 0.086161USD. A(z) EnteriseCoin (ENT) forgalomban lévő kínálata 16.05M ENT , így piaci kapitalizációja $1,382,891 . Időszak Változás(%) Változás(USD) Magas Alacsony 24 óra 0.00% $ 0 $ 0 $ 0

7 nap -0.54% $ -0.000471 $ 0.086771 $ 0.086156

30 nap -0.71% $ -0.000618 $ 0.086771 $ 0.086156 24 órás teljesítmény Az elmúlt 24 órában a(z) EnteriseCoin árfolyama $0 értékben változott, ami 0.00% -os értékváltozást tükröz. 7 napos teljesítmény Az elmúlt 7 napban a(z) EnteriseCoin legmagasabb kereskedési értéke $0.086771 , míg a legalacsonyabb $0.086156 volt. Az árváltozás mértéke -0.54% volt. Ez a közelmúltbeli tendencia a(z) ENT további mozgásának lehetőségét jelzi a piacon. 30 napos teljesítmény Az elmúlt hónapban a(z) EnteriseCoin -0.71% -os változást tapasztalt, ami körülbelül $-0.000618 értéket tükröz. Ez azt jelzi, hogy a(z) ENT esetében további árváltozások történhetnek a közeljövőben.

Hogyan működik a(z) EnteriseCoin (ENT) árelőrejelzési modul? A(z) EnteriseCoin árelőrejelzési modul egy felhasználóbarát eszköz, amelyet arra terveztek, hogy segítsen megbecsülni a(z) ENT lehetséges jövőbeli árát a saját növekedési feltételezéseid alapján. Akár tapasztalt kereskedő, akár kíváncsi befektető vagy, ez a modul egyszerű és interaktív módot kínál a token jövőbeli értékének előrejelzésére. 1. Oszd meg a növekedési előrejelzésedet Kezdd a kívánt növekedési százalék megadásával, amely a piaci kilátásoktól függően lehet pozitív vagy negatív. Ez tükrözheti a(z) EnteriseCoin következő évére, öt évére vagy akár évtizedeire vonatkozó elvárásaidat. 2. Számítsd ki a jövőbeli árat Miután megadtad a növekedési rátát, kattintson a „Számítás” gombra. A modul azonnal kiszámítja a(z) ENT tervezett jövőbeli árát, így jól láthatóvá válik, hogy az előrejelzésed hogyan befolyásolja a token értékét az idő múlásával. 3. Ismerj meg különböző forgatókönyveket Különböző növekedési rátákkal kísérletezhetsz, hogy lásd, hogyan befolyásolhatják a különböző piaci feltételek a(z) EnteriseCoin árát. Ez a rugalmasság lehetővé teszi, hogy optimista és konzervatív előrejelzéseket is elemezz, így segítve a megalapozottabb döntések meghozatalát. 4. Felhasználói vélemények és közösségi betekintés A modul integrálja a felhasználói véleményadatokat is, így összehasonlíthatod az előrejelzéseidet más felhasználók előrejelzéseivel. Ez a kollektív hozzájárulás értékes betekintést nyújt abba, hogy a közösség hogyan látja a(z) ENT jövőjét. Technikai mutatók az árelőrejelzéshez Az előrejelzés pontosságának növelése érdekében a modul számos technikai mutatót és piaci adatot használ fel. Ezek közé a következők tartoznak: Exponenciális mozgóátlagok (EMA): Segít nyomon követni a token ártrendjének alakulását azáltal, hogy kisimítja az ingadozásokat, és betekintést nyújt a lehetséges trendfordulókba. Bollinger-szalagok: A piaci volatilitás mérése és a potenciális túlvásárolt vagy túleladott állapotok azonosítása. Relatív erősséget jelző index (RSI): Értékeli a(z) ENT lendületét, hogy meghatározza, hogy bika vagy medve fázisban van-e. Mozgóátlag-konvergencia/-divergencia (MACD): Értékeli az ármozgások erősségét és irányát a potenciális belépési és kilépési pontok azonosítása érdekében. Ezeket a mutatókat valós idejű piaci adatokkal kombinálva a modul dinamikus árelőrejelzést biztosít, és segít mélyebb betekintést nyerni a(z) EnteriseCoin jövőbeli potenciáljaiba.

Miért fontos a(z) ENT árelőrejelzés?

ENT Az árelőrejelzések több okból is alapvető fontosságúak, és a befektetők különféle célokból vesznek részt ezekben:

Befektetési stratégia kidolgozása: Az előrejelzések segítenek a befektetőknek a stratégiák kialakításában. A jövőbeli árak becslésével eldöntheted, hogy mikor veszed meg, adod el vagy tartod meg a kriptovalutát.

Kockázatértékelés: A lehetséges ármozgások megértése lehetővé teszi a befektetők számára, hogy felmérjék az adott kriptovaluta-eszközhöz kapcsolódó kockázatot. Ez alapvető fontosságú az esetleges veszteségek kezeléséhez és mérsékléséhez.

Piacelemzés: Az előrejelzések gyakran magukban foglalják a piaci trendek, hírek és előzmények elemzését. Ez az átfogó elemzés segít a befektetőknek megérteni a piaci dinamikát és az árváltozásokat befolyásoló tényezőket.

Portfóliódiverzifikáció: Azzal, hogy megjósolják, mely kriptovaluták teljesíthetnek jól, a befektetők ennek megfelelően diverzifikálhatják portfóliójukat, megosztva a kockázatot a különböző eszközök között.

Hosszú távú tervezés: A hosszú távú nyereséget kereső befektetők az előrejelzésekre hagyatkoznak, hogy azonosítsák a jövőbeni növekedési potenciállal rendelkező kriptovalutákat.

Pszichológiai felkészültség: A lehetséges árforgatókönyvek ismerete felkészíti a befektetőket érzelmileg és pénzügyileg a piaci ingadozásra.

Közösségi elköteleződés: A kriptovaluta árelőrejelzések gyakran vitákat váltanak ki a befektetői közösségen belül, ami szélesebb körű megértéshez és kollektív bölcsességhez vezet a piaci trendekkel kapcsolatban.

Gyakran ismételt kérdések (GYIK): Érdemes most befektetni a következőbe: ENT? Az előrejelzéseid szerint a(z) ENT -- árat érhet el ekkorra: undefined , így megfontolásra érdemes token. Mi a(z) ENT árelőrejelzése a következő hónapra? A(z) EnteriseCoin (ENT) árelőrejelzési eszköz szerint az előrejelzett ENT ár -- összeget érhet el ekkor: undefined . Mennyibe fog kerülni 1 ENT 2026-ban? 1 EnteriseCoin (ENT) ára ma -- . A fenti előrejelzési modul szerint a(z) ENT 0.00% -kal fog nőni, és a következőt érheti el 2026-ban: -- . Mi a(z) ENT előre jelzett ára 2027-ben? A(z) EnteriseCoin (ENT) 0.00% éves növekedést érhet el, így -- árat érhet el 1 ENT 2027-ig. Mi a(z) ENT becsült árcélja 2028-ban? Az árelőrejelzésed szerint a(z) EnteriseCoin (ENT) 0.00% növekedést fog elérni, -- becsült árcéllal 2028-ban. Mi a(z) ENT becsült árcélja 2029-ben? Az árelőrejelzésed szerint a(z) EnteriseCoin (ENT) 0.00% növekedést fog elérni, -- becsült árcéllal 2029-ben. Mennyibe fog kerülni 1 ENT 2030-ban? 1 EnteriseCoin (ENT) ára ma -- . A fenti előrejelzési modul szerint a(z) ENT 0.00% -kal fog nőni, és a következőt érheti el 2030-ban: -- . Mi a(z) ENT árelőrejelzése 2040-re? A(z) EnteriseCoin (ENT) 0.00% éves növekedést érhet el, így -- árat érhet el 1 ENT 2040-ig. Regisztráljon most