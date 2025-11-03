Edu3Games (EGN) árelőrejelzés (USD)

A(z) Edu3Games árelőrejelzései 2026-ra, 2027-re, 2028-ra, 2030-ra és azt követően. Találd ki, hogy mekkora növekedést fog elérni a(z) EGN a következő 5 vagy több évben. Azonnali előrejelzés a jövőbeli árforgatókönyvekről a piaci trendek és a hangulat alapján.

EGN vásárlása

Adj meg egy számot -100 és 1,000 között, hogy megjósold a(z) Edu3Games árát % Kiszámítás *Figyelem: Minden árelőrejelzés a felhasználók által megadott adatokon alapul. -- -- -- 0.00% USD Tényleges Előrejelzés Edu3Games árelőrejelzése 2025-2050 USD Edu3Games (EGN) árelőrejelzés 2025-ben (idén) Az előrejelzésed alapján a(z) Edu3Games ekkora potenciális növekedést érhet el: 0.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2025-ben: $ 0.014112. Edu3Games (EGN) árelőrejelzés 2026-ban (jövőre) Az előrejelzésed alapján a(z) Edu3Games ekkora potenciális növekedést érhet el: 5.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2026-ban: $ 0.014817. Edu3Games (EGN) árelőrejelzés 2027-ben (2 év múlva) Az árelőrejelzési modul szerint a(z) EGN 2027-re jelzett ára $ 0.015558 10.25% növekedési aránnyal. Edu3Games (EGN) árelőrejelzés 2028-ban (3 év múlva) Az árelőrejelzési modul szerint a(z) EGN 2028-ra jelzett ára $ 0.016336 15.76% növekedési aránnyal. Edu3Games (EGN) árelőrejelzés 2029-ben (4 év múlva) A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) EGN 2029-es célára $ 0.017153 21.55% növekedési aránnyal. Edu3Games (EGN) árelőrejelzés 2030-ban (5 év múlva) A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) EGN 2030-as célára $ 0.018010 27.63% növekedési aránnyal. Edu3Games (EGN) árelőrejelzés 2040-ben (15 év múlva) A(z) Edu3Games ára 2040-re 107.89% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0.029337. Edu3Games (EGN) árelőrejelzés 2050-ben (25 év múlva) A(z) Edu3Games ára 2050-re 238.64% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0.047788. Év Ár Növekedés 2025 $ 0.014112 0.00%

2026 $ 0.014817 5.00%

2027 $ 0.015558 10.25%

2028 $ 0.016336 15.76%

2029 $ 0.017153 21.55%

2030 $ 0.018010 27.63%

2031 $ 0.018911 34.01%

2032 $ 0.019857 40.71% Év Ár Növekedés 2033 $ 0.020849 47.75%

2034 $ 0.021892 55.13%

2035 $ 0.022986 62.89%

2036 $ 0.024136 71.03%

2037 $ 0.025343 79.59%

2038 $ 0.026610 88.56%

2039 $ 0.027940 97.99%

2040 $ 0.029337 107.89% Továbbiak megjelenítése A(z) Edu3Games rövid távú árelőrejelzése ma, holnap, ezen a héten és 30 napon belül Dátum Árelőrejelzés Növekedés November 3, 2025(Ma) $ 0.014112 0.00%

November 4, 2025(Holnap) $ 0.014113 0.01%

November 10, 2025(E hét) $ 0.014125 0.10%

December 3, 2025(30 nap) $ 0.014170 0.41% Edu3Games (EGN) árelőrejelzése ma A(z) EGN előre jelzett ára November 3, 2025(Ma) napján $0.014112 . Ez az előrejelzés a megadott növekedési százalék kiszámított eredményét tükrözi, így a felhasználók egy pillanatképet kapnak a mai napra vonatkozó lehetséges ármozgásról. Edu3Games (EGN) árelőrejelzése holnap November 4, 2025(Holnap) napjáig a(z) EGN árelőrejelzése 5% -os éves növekedési inputot számolva $0.014113 . Ezek az eredmények a választott paraméterek alapján becsült kilátásokat nyújtanak a token értékére vonatkozóan. Edu3Games (EGN) árelőrejelzés ezen a héten November 10, 2025(E hét) napjáig a(z) EGN árelőrejelzése 5% -os éves növekedési aránnyal számolva $0.014125 . Ez a heti előrejelzés ugyanezen növekedési százalék alapján kerül kiszámításra, hogy képet adjon az elkövetkező napok lehetséges ártrendjéről. Edu3Games (EGN) 30 napos árelőrejelzés Ha 30 napra előre tekintünk, a(z) EGN előrejelzett ára $0.014170 . Ez az előrejelzés 5% -os éves növekedési bemenet felhasználásával származik, hogy megbecsülje, hol állhat a token értéke egy hónap múlva.

Aktuális Edu3Games árstatisztikák Jelenlegi ár ---- -- Árváltozás (24 óra) -- Piaci plafon $ 14.26M$ 14.26M $ 14.26M Forgalomban lévő készlet 1000.00M 1000.00M 1000.00M Volumen (24H) ---- -- Volumen (24H) -- A legfrissebb EGN ár --. A(z) 0.00% 24 órás változása, -- 24 órás kereskedési volumennel. Továbbá a(z) EGN 1000.00M keringésben lévő tokenszámmal és $ 14.26M teljes piaci kapitalizációval rendelkezik. Élő EGN ár megtekintése

Edu3Games Korábbi ár A(z) Edu3Games élő áras oldalának legfrissebb adatai szerint a(z) Edu3Games jelenlegi ára 0.014112USD. A(z) Edu3Games (EGN) forgalomban lévő kínálata 1000.00M EGN , így piaci kapitalizációja $14,262,787 . Időszak Változás(%) Változás(USD) Magas Alacsony 24 óra -2.73% $ -0.000396 $ 0.015180 $ 0.013919

7 nap -13.37% $ -0.001887 $ 0.020746 $ 0.013873

30 nap -32.33% $ -0.004563 $ 0.020746 $ 0.013873 24 órás teljesítmény Az elmúlt 24 órában a(z) Edu3Games árfolyama $-0.000396 értékben változott, ami -2.73% -os értékváltozást tükröz. 7 napos teljesítmény Az elmúlt 7 napban a(z) Edu3Games legmagasabb kereskedési értéke $0.020746 , míg a legalacsonyabb $0.013873 volt. Az árváltozás mértéke -13.37% volt. Ez a közelmúltbeli tendencia a(z) EGN további mozgásának lehetőségét jelzi a piacon. 30 napos teljesítmény Az elmúlt hónapban a(z) Edu3Games -32.33% -os változást tapasztalt, ami körülbelül $-0.004563 értéket tükröz. Ez azt jelzi, hogy a(z) EGN esetében további árváltozások történhetnek a közeljövőben.

Hogyan működik a(z) Edu3Games (EGN) árelőrejelzési modul? A(z) Edu3Games árelőrejelzési modul egy felhasználóbarát eszköz, amelyet arra terveztek, hogy segítsen megbecsülni a(z) EGN lehetséges jövőbeli árát a saját növekedési feltételezéseid alapján. Akár tapasztalt kereskedő, akár kíváncsi befektető vagy, ez a modul egyszerű és interaktív módot kínál a token jövőbeli értékének előrejelzésére. 1. Oszd meg a növekedési előrejelzésedet Kezdd a kívánt növekedési százalék megadásával, amely a piaci kilátásoktól függően lehet pozitív vagy negatív. Ez tükrözheti a(z) Edu3Games következő évére, öt évére vagy akár évtizedeire vonatkozó elvárásaidat. 2. Számítsd ki a jövőbeli árat Miután megadtad a növekedési rátát, kattintson a „Számítás” gombra. A modul azonnal kiszámítja a(z) EGN tervezett jövőbeli árát, így jól láthatóvá válik, hogy az előrejelzésed hogyan befolyásolja a token értékét az idő múlásával. 3. Ismerj meg különböző forgatókönyveket Különböző növekedési rátákkal kísérletezhetsz, hogy lásd, hogyan befolyásolhatják a különböző piaci feltételek a(z) Edu3Games árát. Ez a rugalmasság lehetővé teszi, hogy optimista és konzervatív előrejelzéseket is elemezz, így segítve a megalapozottabb döntések meghozatalát. 4. Felhasználói vélemények és közösségi betekintés A modul integrálja a felhasználói véleményadatokat is, így összehasonlíthatod az előrejelzéseidet más felhasználók előrejelzéseivel. Ez a kollektív hozzájárulás értékes betekintést nyújt abba, hogy a közösség hogyan látja a(z) EGN jövőjét. Technikai mutatók az árelőrejelzéshez Az előrejelzés pontosságának növelése érdekében a modul számos technikai mutatót és piaci adatot használ fel. Ezek közé a következők tartoznak: Exponenciális mozgóátlagok (EMA): Segít nyomon követni a token ártrendjének alakulását azáltal, hogy kisimítja az ingadozásokat, és betekintést nyújt a lehetséges trendfordulókba. Bollinger-szalagok: A piaci volatilitás mérése és a potenciális túlvásárolt vagy túleladott állapotok azonosítása. Relatív erősséget jelző index (RSI): Értékeli a(z) EGN lendületét, hogy meghatározza, hogy bika vagy medve fázisban van-e. Mozgóátlag-konvergencia/-divergencia (MACD): Értékeli az ármozgások erősségét és irányát a potenciális belépési és kilépési pontok azonosítása érdekében. Ezeket a mutatókat valós idejű piaci adatokkal kombinálva a modul dinamikus árelőrejelzést biztosít, és segít mélyebb betekintést nyerni a(z) Edu3Games jövőbeli potenciáljaiba.

Miért fontos a(z) EGN árelőrejelzés?

EGN Az árelőrejelzések több okból is alapvető fontosságúak, és a befektetők különféle célokból vesznek részt ezekben:

Befektetési stratégia kidolgozása: Az előrejelzések segítenek a befektetőknek a stratégiák kialakításában. A jövőbeli árak becslésével eldöntheted, hogy mikor veszed meg, adod el vagy tartod meg a kriptovalutát.

Kockázatértékelés: A lehetséges ármozgások megértése lehetővé teszi a befektetők számára, hogy felmérjék az adott kriptovaluta-eszközhöz kapcsolódó kockázatot. Ez alapvető fontosságú az esetleges veszteségek kezeléséhez és mérsékléséhez.

Piacelemzés: Az előrejelzések gyakran magukban foglalják a piaci trendek, hírek és előzmények elemzését. Ez az átfogó elemzés segít a befektetőknek megérteni a piaci dinamikát és az árváltozásokat befolyásoló tényezőket.

Portfóliódiverzifikáció: Azzal, hogy megjósolják, mely kriptovaluták teljesíthetnek jól, a befektetők ennek megfelelően diverzifikálhatják portfóliójukat, megosztva a kockázatot a különböző eszközök között.

Hosszú távú tervezés: A hosszú távú nyereséget kereső befektetők az előrejelzésekre hagyatkoznak, hogy azonosítsák a jövőbeni növekedési potenciállal rendelkező kriptovalutákat.

Pszichológiai felkészültség: A lehetséges árforgatókönyvek ismerete felkészíti a befektetőket érzelmileg és pénzügyileg a piaci ingadozásra.

Közösségi elköteleződés: A kriptovaluta árelőrejelzések gyakran vitákat váltanak ki a befektetői közösségen belül, ami szélesebb körű megértéshez és kollektív bölcsességhez vezet a piaci trendekkel kapcsolatban.

Gyakran ismételt kérdések (GYIK): Érdemes most befektetni a következőbe: EGN? Az előrejelzéseid szerint a(z) EGN -- árat érhet el ekkorra: undefined , így megfontolásra érdemes token. Mi a(z) EGN árelőrejelzése a következő hónapra? A(z) Edu3Games (EGN) árelőrejelzési eszköz szerint az előrejelzett EGN ár -- összeget érhet el ekkor: undefined . Mennyibe fog kerülni 1 EGN 2026-ban? 1 Edu3Games (EGN) ára ma -- . A fenti előrejelzési modul szerint a(z) EGN 0.00% -kal fog nőni, és a következőt érheti el 2026-ban: -- . Mi a(z) EGN előre jelzett ára 2027-ben? A(z) Edu3Games (EGN) 0.00% éves növekedést érhet el, így -- árat érhet el 1 EGN 2027-ig. Mi a(z) EGN becsült árcélja 2028-ban? Az árelőrejelzésed szerint a(z) Edu3Games (EGN) 0.00% növekedést fog elérni, -- becsült árcéllal 2028-ban. Mi a(z) EGN becsült árcélja 2029-ben? Az árelőrejelzésed szerint a(z) Edu3Games (EGN) 0.00% növekedést fog elérni, -- becsült árcéllal 2029-ben. Mennyibe fog kerülni 1 EGN 2030-ban? 1 Edu3Games (EGN) ára ma -- . A fenti előrejelzési modul szerint a(z) EGN 0.00% -kal fog nőni, és a következőt érheti el 2030-ban: -- . Mi a(z) EGN árelőrejelzése 2040-re? A(z) Edu3Games (EGN) 0.00% éves növekedést érhet el, így -- árat érhet el 1 EGN 2040-ig. Regisztráljon most