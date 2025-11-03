DuelNow (DNOW) árelőrejelzés (USD)

A(z) DuelNow árelőrejelzései 2026-ra, 2027-re, 2028-ra, 2030-ra és azt követően. Találd ki, hogy mekkora növekedést fog elérni a(z) DNOW a következő 5 vagy több évben. Azonnali előrejelzés a jövőbeli árforgatókönyvekről a piaci trendek és a hangulat alapján.

Adj meg egy számot -100 és 1,000 között, hogy megjósold a(z) DuelNow árát % Kiszámítás *Figyelem: Minden árelőrejelzés a felhasználók által megadott adatokon alapul. -- -- -- 0.00% USD Tényleges Előrejelzés DuelNow árelőrejelzése 2025-2050 USD DuelNow (DNOW) árelőrejelzés 2025-ben (idén) Az előrejelzésed alapján a(z) DuelNow ekkora potenciális növekedést érhet el: 0.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2025-ben: $ 0.001666. DuelNow (DNOW) árelőrejelzés 2026-ban (jövőre) Az előrejelzésed alapján a(z) DuelNow ekkora potenciális növekedést érhet el: 5.00%. A következő kereskedési árat érheti el 2026-ban: $ 0.001749. DuelNow (DNOW) árelőrejelzés 2027-ben (2 év múlva) Az árelőrejelzési modul szerint a(z) DNOW 2027-re jelzett ára $ 0.001836 10.25% növekedési aránnyal. DuelNow (DNOW) árelőrejelzés 2028-ban (3 év múlva) Az árelőrejelzési modul szerint a(z) DNOW 2028-ra jelzett ára $ 0.001928 15.76% növekedési aránnyal. DuelNow (DNOW) árelőrejelzés 2029-ben (4 év múlva) A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) DNOW 2029-es célára $ 0.002025 21.55% növekedési aránnyal. DuelNow (DNOW) árelőrejelzés 2030-ban (5 év múlva) A fenti árelőrejelzési modul szerint a(z) DNOW 2030-as célára $ 0.002126 27.63% növekedési aránnyal. DuelNow (DNOW) árelőrejelzés 2040-ben (15 év múlva) A(z) DuelNow ára 2040-re 107.89% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0.003463. DuelNow (DNOW) árelőrejelzés 2050-ben (25 év múlva) A(z) DuelNow ára 2050-re 238.64% potenciális növekedést érhet el. A következő kereskedési árat érheti el: $ 0.005641. Év Ár Növekedés 2025 $ 0.001666 0.00%

2026 $ 0.001749 5.00%

2027 $ 0.001836 10.25%

2028 $ 0.001928 15.76%

2029 $ 0.002025 21.55%

2030 $ 0.002126 27.63%

2031 $ 0.002232 34.01%

2032 $ 0.002344 40.71% Év Ár Növekedés 2033 $ 0.002461 47.75%

2034 $ 0.002584 55.13%

2035 $ 0.002713 62.89%

2036 $ 0.002849 71.03%

2037 $ 0.002992 79.59%

2038 $ 0.003141 88.56%

2039 $ 0.003298 97.99%

2040 $ 0.003463 107.89% Továbbiak megjelenítése A(z) DuelNow rövid távú árelőrejelzése ma, holnap, ezen a héten és 30 napon belül Dátum Árelőrejelzés Növekedés November 3, 2025(Ma) $ 0.001666 0.00%

November 4, 2025(Holnap) $ 0.001666 0.01%

November 10, 2025(E hét) $ 0.001667 0.10%

December 3, 2025(30 nap) $ 0.001672 0.41% DuelNow (DNOW) árelőrejelzése ma A(z) DNOW előre jelzett ára November 3, 2025(Ma) napján $0.001666 . Ez az előrejelzés a megadott növekedési százalék kiszámított eredményét tükrözi, így a felhasználók egy pillanatképet kapnak a mai napra vonatkozó lehetséges ármozgásról. DuelNow (DNOW) árelőrejelzése holnap November 4, 2025(Holnap) napjáig a(z) DNOW árelőrejelzése 5% -os éves növekedési inputot számolva $0.001666 . Ezek az eredmények a választott paraméterek alapján becsült kilátásokat nyújtanak a token értékére vonatkozóan. DuelNow (DNOW) árelőrejelzés ezen a héten November 10, 2025(E hét) napjáig a(z) DNOW árelőrejelzése 5% -os éves növekedési aránnyal számolva $0.001667 . Ez a heti előrejelzés ugyanezen növekedési százalék alapján kerül kiszámításra, hogy képet adjon az elkövetkező napok lehetséges ártrendjéről. DuelNow (DNOW) 30 napos árelőrejelzés Ha 30 napra előre tekintünk, a(z) DNOW előrejelzett ára $0.001672 . Ez az előrejelzés 5% -os éves növekedési bemenet felhasználásával származik, hogy megbecsülje, hol állhat a token értéke egy hónap múlva.

Aktuális DuelNow árstatisztikák Jelenlegi ár ---- -- Árváltozás (24 óra) -- Piaci plafon $ 142.29K$ 142.29K $ 142.29K Forgalomban lévő készlet 91.80M 91.80M 91.80M Volumen (24H) ---- -- Volumen (24H) -- A legfrissebb DNOW ár --. A(z) 0.00% 24 órás változása, -- 24 órás kereskedési volumennel. Továbbá a(z) DNOW 91.80M keringésben lévő tokenszámmal és $ 142.29K teljes piaci kapitalizációval rendelkezik. Élő DNOW ár megtekintése

DuelNow Korábbi ár A(z) DuelNow élő áras oldalának legfrissebb adatai szerint a(z) DuelNow jelenlegi ára 0.001666USD. A(z) DuelNow (DNOW) forgalomban lévő kínálata 91.80M DNOW , így piaci kapitalizációja $142,285 . Időszak Változás(%) Változás(USD) Magas Alacsony 24 óra 8.47% $ 0.000130 $ 0.001843 $ 0.001530

7 nap 18.36% $ 0.000305 $ 0.003610 $ 0.001118

30 nap -53.87% $ -0.000897 $ 0.003610 $ 0.001118 24 órás teljesítmény Az elmúlt 24 órában a(z) DuelNow árfolyama $0.000130 értékben változott, ami 8.47% -os értékváltozást tükröz. 7 napos teljesítmény Az elmúlt 7 napban a(z) DuelNow legmagasabb kereskedési értéke $0.003610 , míg a legalacsonyabb $0.001118 volt. Az árváltozás mértéke 18.36% volt. Ez a közelmúltbeli tendencia a(z) DNOW további mozgásának lehetőségét jelzi a piacon. 30 napos teljesítmény Az elmúlt hónapban a(z) DuelNow -53.87% -os változást tapasztalt, ami körülbelül $-0.000897 értéket tükröz. Ez azt jelzi, hogy a(z) DNOW esetében további árváltozások történhetnek a közeljövőben.

Hogyan működik a(z) DuelNow (DNOW) árelőrejelzési modul? A(z) DuelNow árelőrejelzési modul egy felhasználóbarát eszköz, amelyet arra terveztek, hogy segítsen megbecsülni a(z) DNOW lehetséges jövőbeli árát a saját növekedési feltételezéseid alapján. Akár tapasztalt kereskedő, akár kíváncsi befektető vagy, ez a modul egyszerű és interaktív módot kínál a token jövőbeli értékének előrejelzésére. 1. Oszd meg a növekedési előrejelzésedet Kezdd a kívánt növekedési százalék megadásával, amely a piaci kilátásoktól függően lehet pozitív vagy negatív. Ez tükrözheti a(z) DuelNow következő évére, öt évére vagy akár évtizedeire vonatkozó elvárásaidat. 2. Számítsd ki a jövőbeli árat Miután megadtad a növekedési rátát, kattintson a „Számítás” gombra. A modul azonnal kiszámítja a(z) DNOW tervezett jövőbeli árát, így jól láthatóvá válik, hogy az előrejelzésed hogyan befolyásolja a token értékét az idő múlásával. 3. Ismerj meg különböző forgatókönyveket Különböző növekedési rátákkal kísérletezhetsz, hogy lásd, hogyan befolyásolhatják a különböző piaci feltételek a(z) DuelNow árát. Ez a rugalmasság lehetővé teszi, hogy optimista és konzervatív előrejelzéseket is elemezz, így segítve a megalapozottabb döntések meghozatalát. 4. Felhasználói vélemények és közösségi betekintés A modul integrálja a felhasználói véleményadatokat is, így összehasonlíthatod az előrejelzéseidet más felhasználók előrejelzéseivel. Ez a kollektív hozzájárulás értékes betekintést nyújt abba, hogy a közösség hogyan látja a(z) DNOW jövőjét. Technikai mutatók az árelőrejelzéshez Az előrejelzés pontosságának növelése érdekében a modul számos technikai mutatót és piaci adatot használ fel. Ezek közé a következők tartoznak: Exponenciális mozgóátlagok (EMA): Segít nyomon követni a token ártrendjének alakulását azáltal, hogy kisimítja az ingadozásokat, és betekintést nyújt a lehetséges trendfordulókba. Bollinger-szalagok: A piaci volatilitás mérése és a potenciális túlvásárolt vagy túleladott állapotok azonosítása. Relatív erősséget jelző index (RSI): Értékeli a(z) DNOW lendületét, hogy meghatározza, hogy bika vagy medve fázisban van-e. Mozgóátlag-konvergencia/-divergencia (MACD): Értékeli az ármozgások erősségét és irányát a potenciális belépési és kilépési pontok azonosítása érdekében. Ezeket a mutatókat valós idejű piaci adatokkal kombinálva a modul dinamikus árelőrejelzést biztosít, és segít mélyebb betekintést nyerni a(z) DuelNow jövőbeli potenciáljaiba.

Miért fontos a(z) DNOW árelőrejelzés?

DNOW Az árelőrejelzések több okból is alapvető fontosságúak, és a befektetők különféle célokból vesznek részt ezekben:

Befektetési stratégia kidolgozása: Az előrejelzések segítenek a befektetőknek a stratégiák kialakításában. A jövőbeli árak becslésével eldöntheted, hogy mikor veszed meg, adod el vagy tartod meg a kriptovalutát.

Kockázatértékelés: A lehetséges ármozgások megértése lehetővé teszi a befektetők számára, hogy felmérjék az adott kriptovaluta-eszközhöz kapcsolódó kockázatot. Ez alapvető fontosságú az esetleges veszteségek kezeléséhez és mérsékléséhez.

Piacelemzés: Az előrejelzések gyakran magukban foglalják a piaci trendek, hírek és előzmények elemzését. Ez az átfogó elemzés segít a befektetőknek megérteni a piaci dinamikát és az árváltozásokat befolyásoló tényezőket.

Portfóliódiverzifikáció: Azzal, hogy megjósolják, mely kriptovaluták teljesíthetnek jól, a befektetők ennek megfelelően diverzifikálhatják portfóliójukat, megosztva a kockázatot a különböző eszközök között.

Hosszú távú tervezés: A hosszú távú nyereséget kereső befektetők az előrejelzésekre hagyatkoznak, hogy azonosítsák a jövőbeni növekedési potenciállal rendelkező kriptovalutákat.

Pszichológiai felkészültség: A lehetséges árforgatókönyvek ismerete felkészíti a befektetőket érzelmileg és pénzügyileg a piaci ingadozásra.

Közösségi elköteleződés: A kriptovaluta árelőrejelzések gyakran vitákat váltanak ki a befektetői közösségen belül, ami szélesebb körű megértéshez és kollektív bölcsességhez vezet a piaci trendekkel kapcsolatban.

